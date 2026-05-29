«А я слышал, что чай в пакетиках — это пыль с индийских дорог». Муж стоит с кружкой над раковиной, пакетик болтается на нитке, с него капает тёмно-рыжая вода. Жена не поднимает глаз от телефона: «Ерунда. Нормальный чай, просто мелко нарезанный. Ты чай из этих пакетиков десять лет пьёшь». Он пожимает плечами и делает глоток. Спор окончен.

Оба неправы. Но муж ближе к истине, чем думает. То, что лежит в пакетике, действительно называется dust — пыль. Только это не метафора и не городская легенда. Dust — официальный торговый термин на чайных аукционах Калькутты и Момбасы: самый нижний сорт в иерархии, которая существует с колониальных времён. Не с дороги — с чайной фабрики. И разница не в пользу пакетика.

Что же в вас кладут, о пакетики... Что же в вас кладут, о пакетики...

Четыре ступени вниз

Весь чай — это одно растение. Камелия китайская (Camellia sinensis), вечнозелёный куст высотой до полутора метров с плотными тёмно-зелёными кожистыми листьями, мелкими белыми цветками и коротким белым ворсом на изнанке молодых побегов. Из одного и того же куста делают и зелёный, и чёрный, и белый чай — разница только в обработке. Но внутри чёрного чая есть ещё одна иерархия, о которой на упаковке не пишут.

Чайный лист после сбора вялят и скручивают. Скручивание — ключевой момент: оно разрушает стенки клеток, высвобождает ферменты и запускает окисление, которое и превращает зелёный лист в чёрный чай. Столетиями это делали вручную — лист мяли ладонями на бамбуковых подносах, контролируя степень повреждения. Клетки разрушались частично, лист оставался цельным и при заваривании отдавал эфирные масла медленно, за пять-семь минут.

На аукционах лоты чёрного чая делят на четыре категории по размеру листа. Наверху — цельный лист, Orange Pekoe: длинные скрученные неповреждённые листья, которые при заваривании разворачиваются и отдают вкус в несколько проливов. Ниже — Broken, ломаный лист: мельче, но всё ещё узнаваемый как лист. Ещё ниже — Fannings, высевки: мелкие осколки, похожие на крупный песок. И на самом дне — Dust, пыль: тончайший порошок, который остаётся после сортировки всех остальных сортов.

Физика заваривания объясняет разницу. Чем мельче фракция, тем больше суммарная площадь контакта с водой — и тем быстрее из частиц выходит всё, что может выйти. Цельный лист раскрывается постепенно, слой за слоем, пролив за проливом. Пыль отдаёт всё за секунды — цвет, кофеин, танины — и становится инертной массой. Именно поэтому пакетик окрашивает воду за три секунды: не потому что чай крепче, а потому что площадь экстракции максимальна, а отдавать, кроме пигмента, уже почти нечего.

Разобрали а теперь в самокрутку Разобрали а теперь в самокрутку

На аукционе в Калькутте в 2024 году цельный дарджилинг первого весеннего сбора уходил за 31 000 рупий за килограмм — около 375 долларов. Его называют «шампанским среди чаёв». Пыль — за 90–150 рупий за килограмм. Разница — более чем в двести раз. Растение одно и то же.

Машина, которая перевернула иерархию

Пыль не всегда была главным продуктом чайной индустрии. До 1930-х годов чёрный чай обрабатывали вручную: листья скручивали на столах, оставляли окисляться, сушили на огне. Клеточные стенки разрушались аккуратно, лист сохранял структуру. Британская империя хотела больше чая — дешевле и быстрее.

Процесс мятья Процесс мятья

В 1930 году на плантации Амгури в индийском штате Ассам управляющий Уильям Маккерчер запустил машину нового типа. Два стальных валка с сотнями острых зубьев вращались навстречу друг другу с разной скоростью — около 70 и 700 оборотов в минуту. Свежий лист падал между ними и за секунды проходил три стадии: crush — раздавить, tear — разорвать, curl — скрутить. Зубья рвали клеточные мембраны в клочья, ферменты мгновенно вступали в реакцию с кислородом, и вместо цельного листа фабрика выдавала бесформенные гранулы. Метод назвали CTC.

Чай CTC, только без смешариков по будням Чай CTC, только без смешариков по будням

CTC решила задачу империи: производительность выросла в разы. Но у процесса был побочный продукт — при перемалывании неизбежно образуется огромное количество мелочи, те самые высевки и пыль. Раньше это был отход. CTC превратила его в основной товар. Сегодня более восьмидесяти процентов мирового чёрного чая — CTC; в Индии, крупнейшем производителе, доля ещё выше.

Оставалась одна проблема: пыль нужно было во что-то упаковать.

Изобретение, которое спрятало содержимое

Цельный лист покупатель оценивает глазами: цвет, размер, форма. Пыль в открытой пачке доверия не вызовет. Индустрии нужна была упаковка, которая закроет обзор.

Решение нашлось случайно. В 1908 году нью-йоркский чаеторговец Томас Салливан рассылал клиентам образцы чая в маленьких шёлковых мешочках — просто чтобы сэкономить на жестяных банках. Клиенты, не поняв замысла, бросили мешочки прямо в кипяток и обнаружили, что это удобно. Салливан получил славу изобретателя, хотя на семь лет раньше, в 1901 году, две женщины из Милуоки — Роберта Лоусон и Мэри Макларен — запатентовали почти идентичную конструкцию: сшитый конверт из сетчатой ткани на одну чашку. Патент выдали в 1903-м. О Лоусон и Макларен сегодня не помнит почти никто.

Томас Салливан и его пакетики Томас Салливан и его пакетики

Но дело было не в удобстве. У пакетика оказалось ещё одно свойство: он спрятал содержимое. Покупатель перестал выбирать чай — он стал выбирать упаковку.

Что ещё внутри

Бумажный пакетик — не обычная бумага. Целлюлоза в кипятке расползается за секунды. Чтобы конверт выдерживал температуру 95 градусов и давление ложки, бумагу обрабатывают эпихлоргидрином — веществом, которое используется в тяжёлой промышленности для производства эпоксидных смол. Международное агентство по исследованию рака (IARC) относит эпихлоргидрин к группе 2A — вероятный канцероген для человека. Одна чашка безвредна. Эффект хронического потребления в малых дозах — вопрос, на который токсикология пока не ответила.

Отдельная история — пирамидки, прозрачные пакетики, которые позиционируются как премиум. Они сплетены из нейлона и полиэтилентерефталата. В 2019 году группа профессора Натали Туфенкджи из Университета Макгилла в Монреале опустила пустые пластиковые пирамидки (без чая) в воду при 95 °C и подсчитала частицы: один пакетик за пять минут высвобождал в воду 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда наночастиц. Для сравнения: литр бутилированной воды содержит около 240 тысяч пластиковых фрагментов — в десятки тысяч раз меньше, чем одна чашка чая из пирамидки. При этом Федеральный институт оценки рисков Германии (BfR), проводивший собственные эксперименты по следам исследования Макгилла, заключил: доказательств вреда микропластика для здоровья человека на сегодняшний день нет, но данных для полной оценки тоже недостаточно.

А ведь кто-то действительно верит, что их построили не инопланетяне А ведь кто-то действительно верит, что их построили не инопланетяне

Четвёртое место и два процента

По данным Mediascope, восемьдесят процентов россиян пьют чай каждый день, ещё пятнадцать — несколько раз в неделю. Россия — четвёртая страна мира по потреблению чая, после Индии, Китая и Турции. Больше половины покупателей выбирают пакетики.

При этом своего чая в стране почти нет. Камелия китайская — растение субтропиков, ей нужны тёплые влажные зимы, которых в России не бывает нигде, кроме узкой полосы Черноморского побережья. В СССР дефицит закрывали грузинским и азербайджанским чаем, но ради объёмов Грузия перешла на машинный сбор, и качество упало — советский грузинский чай к 1980-м стал предметом анекдотов про палки и пыль. После распада Союза грузинские плантации вышли из российской экономики. Остался Краснодарский край.

Кто-нибудь видел его в магазине? Кто-нибудь видел его в магазине?

Первую чайную плантацию в России заложил в 1901 году Иуда Кошман — бывший рабочий грузинских плантаций, посадивший под Сочи кусты из аджарских семян там, где, по заключению учёных, чай расти не мог. Он собрал первый урожай в 1906-м, а в 1923 году получил золотую медаль на московской выставке за самый северный чай в мире. Сегодня краснодарские плантации покрывают два-три процента рынка.

Остальное закупается на аукционах Шри-Ланки, Индии и Кении и приходит в страну россыпью — в мешках с маркировкой D1, PF, BOPF. Это те самые нижние сорта из аукционной иерархии: Dust, Pekoe Fannings, Broken Orange Pekoe Fannings. Здесь же чай купажируют, фасуют и переименовывают. Greenfield, несмотря на название, не английский: это петербургский бренд, под которым на фабрике в Ленинградской области пакуют индийскую и кенийскую пыль.

Кубанская плантация Кубанская плантация

Пыль окрашивает воду за несколько секунд — и в этом вся идея. От чая в пакетике не ждут вкуса в несколько проливов; ждут быстрого знака, что это чай: тёмная вода, привычный цвет, нужная крепость. Сам лист для этого не нужен — нужна его тень.

Так устроено почти всё удобное: оно отдаёт не вещь, а её мгновенный признак. Цельный дарджилинг надо заваривать, ждать, разглядывать. Пакетику хватает трёх секунд и зелёного листа на коробке. Муж у раковины получил ровно то, что покупал, — быстрый тёмный цвет в кружке. О том, что за цветом ничего не стоит, спор так и не зашёл.

Друзья, помогите нам собрать средства на работу этом месяце. Мы не размещаем рекламу в своих статьях и существуем только благодаря вашей поддержке. Каждый донат — это новая статья о замечательных растениях с каждого уголка планеты!