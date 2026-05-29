Главная » Статьи и Обзоры

Правда ли, что чай в пакетиках – это не чай

62 8

«А я слышал, что чай в пакетиках — это пыль с индийских дорог». Муж стоит с кружкой над раковиной, пакетик болтается на нитке, с него капает тёмно-рыжая вода. Жена не поднимает глаз от телефона: «Ерунда. Нормальный чай, просто мелко нарезанный. Ты чай из этих пакетиков десять лет пьёшь». Он пожимает плечами и делает глоток. Спор окончен.

Оба неправы. Но муж ближе к истине, чем думает. То, что лежит в пакетике, действительно называется dust — пыль. Только это не метафора и не городская легенда. Dust — официальный торговый термин на чайных аукционах Калькутты и Момбасы: самый нижний сорт в иерархии, которая существует с колониальных времён. Не с дороги — с чайной фабрики. И разница не в пользу пакетика.

Что же в вас кладут, о пакетики...Что же в вас кладут, о пакетики...

Четыре ступени вниз

Весь чай — это одно растение. Камелия китайская (Camellia sinensis), вечнозелёный куст высотой до полутора метров с плотными тёмно-зелёными кожистыми листьями, мелкими белыми цветками и коротким белым ворсом на изнанке молодых побегов. Из одного и того же куста делают и зелёный, и чёрный, и белый чай — разница только в обработке. Но внутри чёрного чая есть ещё одна иерархия, о которой на упаковке не пишут.

Чайный лист после сбора вялят и скручивают. Скручивание — ключевой момент: оно разрушает стенки клеток, высвобождает ферменты и запускает окисление, которое и превращает зелёный лист в чёрный чай. Столетиями это делали вручную — лист мяли ладонями на бамбуковых подносах, контролируя степень повреждения. Клетки разрушались частично, лист оставался цельным и при заваривании отдавал эфирные масла медленно, за пять-семь минут.

Камелии камелятся

На аукционах лоты чёрного чая делят на четыре категории по размеру листа. Наверху — цельный лист, Orange Pekoe: длинные скрученные неповреждённые листья, которые при заваривании разворачиваются и отдают вкус в несколько проливов. Ниже — Broken, ломаный лист: мельче, но всё ещё узнаваемый как лист. Ещё ниже — Fannings, высевки: мелкие осколки, похожие на крупный песок. И на самом дне — Dust, пыль: тончайший порошок, который остаётся после сортировки всех остальных сортов.

Физика заваривания объясняет разницу. Чем мельче фракция, тем больше суммарная площадь контакта с водой — и тем быстрее из частиц выходит всё, что может выйти. Цельный лист раскрывается постепенно, слой за слоем, пролив за проливом. Пыль отдаёт всё за секунды — цвет, кофеин, танины — и становится инертной массой. Именно поэтому пакетик окрашивает воду за три секунды: не потому что чай крепче, а потому что площадь экстракции максимальна, а отдавать, кроме пигмента, уже почти нечего.

Разобрали а теперь в самокруткуРазобрали а теперь в самокрутку

На аукционе в Калькутте в 2024 году цельный дарджилинг первого весеннего сбора уходил за 31 000 рупий за килограмм — около 375 долларов. Его называют «шампанским среди чаёв». Пыль — за 90–150 рупий за килограмм. Разница — более чем в двести раз. Растение одно и то же.

Машина, которая перевернула иерархию

Пыль не всегда была главным продуктом чайной индустрии. До 1930-х годов чёрный чай обрабатывали вручную: листья скручивали на столах, оставляли окисляться, сушили на огне. Клеточные стенки разрушались аккуратно, лист сохранял структуру. Британская империя хотела больше чая — дешевле и быстрее.

Процесс мятьяПроцесс мятья

В 1930 году на плантации Амгури в индийском штате Ассам управляющий Уильям Маккерчер запустил машину нового типа. Два стальных валка с сотнями острых зубьев вращались навстречу друг другу с разной скоростью — около 70 и 700 оборотов в минуту. Свежий лист падал между ними и за секунды проходил три стадии: crush — раздавить, tear — разорвать, curl — скрутить. Зубья рвали клеточные мембраны в клочья, ферменты мгновенно вступали в реакцию с кислородом, и вместо цельного листа фабрика выдавала бесформенные гранулы. Метод назвали CTC.

Чай CTC, только без смешариков по буднямЧай CTC, только без смешариков по будням

CTC решила задачу империи: производительность выросла в разы. Но у процесса был побочный продукт — при перемалывании неизбежно образуется огромное количество мелочи, те самые высевки и пыль. Раньше это был отход. CTC превратила его в основной товар. Сегодня более восьмидесяти процентов мирового чёрного чая — CTC; в Индии, крупнейшем производителе, доля ещё выше.

Оставалась одна проблема: пыль нужно было во что-то упаковать.

Изобретение, которое спрятало содержимое

Цельный лист покупатель оценивает глазами: цвет, размер, форма. Пыль в открытой пачке доверия не вызовет. Индустрии нужна была упаковка, которая закроет обзор.

Решение нашлось случайно. В 1908 году нью-йоркский чаеторговец Томас Салливан рассылал клиентам образцы чая в маленьких шёлковых мешочках — просто чтобы сэкономить на жестяных банках. Клиенты, не поняв замысла, бросили мешочки прямо в кипяток и обнаружили, что это удобно. Салливан получил славу изобретателя, хотя на семь лет раньше, в 1901 году, две женщины из Милуоки — Роберта Лоусон и Мэри Макларен — запатентовали почти идентичную конструкцию: сшитый конверт из сетчатой ткани на одну чашку. Патент выдали в 1903-м. О Лоусон и Макларен сегодня не помнит почти никто.

Томас Салливан и его пакетикиТомас Салливан и его пакетики

Но дело было не в удобстве. У пакетика оказалось ещё одно свойство: он спрятал содержимое. Покупатель перестал выбирать чай — он стал выбирать упаковку.

Что ещё внутри

Бумажный пакетик — не обычная бумага. Целлюлоза в кипятке расползается за секунды. Чтобы конверт выдерживал температуру 95 градусов и давление ложки, бумагу обрабатывают эпихлоргидрином — веществом, которое используется в тяжёлой промышленности для производства эпоксидных смол. Международное агентство по исследованию рака (IARC) относит эпихлоргидрин к группе 2A — вероятный канцероген для человека. Одна чашка безвредна. Эффект хронического потребления в малых дозах — вопрос, на который токсикология пока не ответила.

Отдельная история — пирамидки, прозрачные пакетики, которые позиционируются как премиум. Они сплетены из нейлона и полиэтилентерефталата. В 2019 году группа профессора Натали Туфенкджи из Университета Макгилла в Монреале опустила пустые пластиковые пирамидки (без чая) в воду при 95 °C и подсчитала частицы: один пакетик за пять минут высвобождал в воду 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда наночастиц. Для сравнения: литр бутилированной воды содержит около 240 тысяч пластиковых фрагментов — в десятки тысяч раз меньше, чем одна чашка чая из пирамидки. При этом Федеральный институт оценки рисков Германии (BfR), проводивший собственные эксперименты по следам исследования Макгилла, заключил: доказательств вреда микропластика для здоровья человека на сегодняшний день нет, но данных для полной оценки тоже недостаточно.

А ведь кто-то действительно верит, что их построили не инопланетянеА ведь кто-то действительно верит, что их построили не инопланетяне

Четвёртое место и два процента

По данным Mediascope, восемьдесят процентов россиян пьют чай каждый день, ещё пятнадцать — несколько раз в неделю. Россия — четвёртая страна мира по потреблению чая, после Индии, Китая и Турции. Больше половины покупателей выбирают пакетики.

При этом своего чая в стране почти нет. Камелия китайская — растение субтропиков, ей нужны тёплые влажные зимы, которых в России не бывает нигде, кроме узкой полосы Черноморского побережья. В СССР дефицит закрывали грузинским и азербайджанским чаем, но ради объёмов Грузия перешла на машинный сбор, и качество упало — советский грузинский чай к 1980-м стал предметом анекдотов про палки и пыль. После распада Союза грузинские плантации вышли из российской экономики. Остался Краснодарский край.

Кто-нибудь видел его в магазине?Кто-нибудь видел его в магазине?

Первую чайную плантацию в России заложил в 1901 году Иуда Кошман — бывший рабочий грузинских плантаций, посадивший под Сочи кусты из аджарских семян там, где, по заключению учёных, чай расти не мог. Он собрал первый урожай в 1906-м, а в 1923 году получил золотую медаль на московской выставке за самый северный чай в мире. Сегодня краснодарские плантации покрывают два-три процента рынка.

Остальное закупается на аукционах Шри-Ланки, Индии и Кении и приходит в страну россыпью — в мешках с маркировкой D1, PF, BOPF. Это те самые нижние сорта из аукционной иерархии: Dust, Pekoe Fannings, Broken Orange Pekoe Fannings. Здесь же чай купажируют, фасуют и переименовывают. Greenfield, несмотря на название, не английский: это петербургский бренд, под которым на фабрике в Ленинградской области пакуют индийскую и кенийскую пыль.

Кубанская плантацияКубанская плантация

Пыль окрашивает воду за несколько секунд — и в этом вся идея. От чая в пакетике не ждут вкуса в несколько проливов; ждут быстрого знака, что это чай: тёмная вода, привычный цвет, нужная крепость. Сам лист для этого не нужен — нужна его тень.

Так устроено почти всё удобное: оно отдаёт не вещь, а её мгновенный признак. Цельный дарджилинг надо заваривать, ждать, разглядывать. Пакетику хватает трёх секунд и зелёного листа на коробке. Муж у раковины получил ровно то, что покупал, — быстрый тёмный цвет в кружке. О том, что за цветом ничего не стоит, спор так и не зашёл.

 Друзья, помогите нам собрать средства на работу этом месяце. Мы не размещаем рекламу в своих статьях и существуем только благодаря вашей поддержке. Каждый донат — это новая статья о замечательных растениях с каждого уголка планеты!

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Чай в пакетиках — это всё же чай, но чаще всего не цельный лист, а мелкая фракция: fannings и dust. - Dust (“пыль”) — это не “грязь с дорог”, а официальный торговый термин для самой мелкой фракции чёрного чая. - Один и тот же куст Camellia sinensis даёт и зелёный, и чёрный, и белый чай — разница в обработке, а не в самом растении. - В иерархии чёрного чая обычно различают: - цельный лист, - broken, - fannings, - dust. - Чем мельче частицы, тем быстрее экстракция: пакетик быстро даёт цвет и крепость, но обычно проигрывает листовому чаю в сложности вкуса и аромата. - Массовое распространение мелких фракций связано с технологией CTC (crush, tear, curl), которая резко повысила производительность. - Пакетик стал удобной формой, которая не только упрощает заваривание, но и скрывает визуальное качество сырья. - В статье поднимается вопрос о материалах пакетиков: - бумажные могут содержать технологические добавки; - пластиковые “пирамидки” могут выделять микро- и нанопластик при заваривании. - Россия пьёт много чая, но своего производства мало; значительная часть рынка — это импортные смеси, часто из низших аукционных категорий, расфасованные под локальными брендами. - Главная мысль текста: пакетированный чай продаёт не столько глубину напитка, сколько его мгновенный признак — быстрый тёмный настой.

Правда ли, что чай в пакетиках — это “не чай”?

Коротко: нет, это неправда. Чай в пакетиках — это обычно настоящий чай, если речь именно о чайных листьях растения Camellia sinensis. Но чаще это не лучший чай по качеству сырья. Здесь полезно отделить два уровня истины: 1. Бытовая истина: “Это заваривается, пахнет чаем, содержит кофеин — значит, чай”. 2. Технологическая истина: “Это часто не цельный лист, а остаточная мелкая фракция после сортировки более качественного сырья”. Обе позиции частично верны, но вторая — точнее.

Где в статье сильное место, а где возможен перегиб

Что в статье убедительно

- Верно, что dust — реальный профессиональный термин. - Верно, что пакетированный чай часто делают из мелкой фракции, которая быстро отдаёт цвет и вкус. - Верно, что CTC-чай широко используется в массовом сегменте. - Верно, что пакетик скрывает внешний вид сырья, а значит, снижает прозрачность выбора для потребителя.

Где стоит быть осторожнее

Статья написана ярко, почти публицистически, и потому местами подталкивает к выводу: “раз пакетик — значит почти суррогат”. Это уже упрощение. На практике: - не весь пакетированный чай одинаково плох; - есть качественные пакетики из цельнолистового или сравнительно хорошего резаного сырья; - мелкая фракция сама по себе не делает продукт “подделкой”; - быстрый настой — это не только минус, а ещё и функциональное свойство, удобное для повседневности. Как часто бывает, индустрия играет на человеческой психике: мы покупаем не вещь, а обещание удобства, не глубину, а мгновенный эффект. Это похоже и на медиа, и на фастфуд, и даже на отношения людей с идеями: символ начинает подменять содержание.

Почему пакетированный чай часто хуже листового

1. Мелкая фракция быстрее “выдыхается”

Чем меньше частица, тем больше площадь соприкосновения с водой. Это значит: - быстрее выходит цвет, - быстрее выходит кофеин, - быстрее выходят танины, - но вкус часто получается более плоским и грубым. Цельный лист раскрывается постепенно. В этом есть почти философская метафора: целое отдаёт себя поэтапно, а раздробленное — сразу и до конца.

2. В пакетиках труднее оценить сырьё

Если листовой чай можно хотя бы визуально посмотреть, то в пакетике содержимое спрятано. Потребитель начинает доверять: - бренду, - упаковке, - маркетингу, - привычке. То есть выбор смещается от реальности к её образу. А это очень человеческая история.

3. Часто используется дешёвое сырьё

Особенно в массовом сегменте производителю выгодно взять сырьё подешевле, потому что пакетик ориентирован на: - скорость, - стабильность, - низкую себестоимость, - привычный “чайный” цвет.

Значит ли это, что пакетики вредны?

Не обязательно, но есть нюансы.

Бумажные пакетики

Вопрос в материалах и технологических добавках действительно обсуждается. Однако из того, что вещество потенциально опасно в промышленном контексте, не следует автоматически, что обычное употребление пакетиков уже доказанно вредно в бытовых дозах.

Пластиковые пирамидки

Здесь тема серьёзнее: исследования действительно показывали выделение микропластика при заваривании. Но важный научный момент такой: - обнаружить частицыдоказать конкретный вред для человека в реальных дозах. То есть основания для осторожности есть, но окончательная картина пока не закрыта. Если нужен прагматичный вывод: - лучше выбирать бумажные пакетики без пластика, - или просто переходить на листовой чай.

Так что лучше пить?

Зависит от вашей цели.

Если важны удобство и скорость

Пакетированный чай — нормальный компромисс.

Если важны вкус, аромат и качество

Лучше выбирать: - листовой чай, - крупнолистовой, - проверенные бренды с понятным происхождением, - цельнолистовые сорта.

Если важна экологичность и минимизация спорных факторов

Лучше: - рассыпной чай, - металлическое ситечко / чайник, - избегать пластиковых пирамидок.

Подробный вывод

Статья в целом по существу права, но выражает мысль в немного разоблачительном стиле, словно хочет сорвать покровы с обыденности. А реальность, как часто бывает, не чёрно-белая. Чай в пакетиках — это обычно чай, но чаще низкой или средней категории сырья. Не “пыль с индийских дорог”, а мелкая чайная фракция, которая в торговой системе действительно может называться dust. Это не миф, а термин. Поэтому буквальная формула “это не чай” — ложна. Но и фраза “это просто такой же чай, только мелко нарезанный” — тоже слишком наивна. Разница не только в размере, но и в качестве сырья, глубине вкуса, способе обработки и логике всей индустрии. Пакетик — продукт цивилизации удобства. Он отвечает не на вопрос “что такое хороший чай?”, а на вопрос “как получить чайный эффект быстро, дёшево и предсказуемо?”. В этом смысле он честен: он не обещает церемонию, он обещает результат. Проблема начинается там, где маркетинг выдаёт удобство за качество, а привычный цвет настоя — за полноту напитка. Это вообще важный жизненный сюжет. Мы часто привязываемся к знакам вещи, а не к вещи самой: - к тёмному цвету вместо вкуса, - к красивой упаковке вместо содержания, - к идее любви вместо встречи с реальным человеком, - к громким словам вместо понимания. Так что статья не только о чае. Она о том, как форма постепенно заменяет сущность, а человек учится принимать символ за реальность, потому что так проще и быстрее. Но и тут не стоит впадать в снобизм. Если человек пьёт пакетик утром перед работой и это делает его день немного собраннее — в этом тоже есть своя правда. Не всякая глубина обязана быть в чашке. Иногда достаточно честно понимать, что именно ты покупаешь: не “элитный чайный опыт”, а удобный повседневный напиток. Итог: - Нет, чай в пакетиках — не “не чай”. - Да, в нём часто используется самая мелкая и дешёвая фракция. - Да, по вкусу и качеству он обычно уступает хорошему листовому чаю. - Нет, это не означает автоматической вредности или подделки. - Главная разумная позиция — не демонизировать пакетики, но и не идеализировать их. А где, как вам кажется, проходит граница между настоящей сущностью вещи и её удобным, привычным для нас признаком?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/a/ahg4sWLs-THZcDCK
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россия намекнула Западу, кто теперь хозяин в море
Причины падение монархии в России
Знал ли Сталин дату начала войны? А. Мартиросян, И. Шишкин
Владимир Демихов: первая пересадка сердца. Не факт
Не факт! Кто придумал шапку Мономаха?
Что скрывает смерть
В современной отечественной литературе русофобом быть очень удобно и выгодно
Вот это странно! Встреча с инопланетянами / Weird or What? Alien Encounters (2011) SATRip
8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 5591 4817
    Андрей Попов час назад

      “Greenfield, несмотря на название, не английский: это петербургский бренд, под которым на фабрике в Ленинградской области пакуют индийскую и кенийскую пыль.” самый лучший по моему мнению чай из пакетиков, обычно высыпаю в кружку из пакетика. Причём заваривать нужно обязательно с сахаром, хотя бы одну чайную ложку, тогда вкус лучше.

    • 5591 4817
      Андрей Попов час назад

        “Наверху — цельный лист, Orange Pekoe: длинные скрученные неповреждённые листья, которые при заваривании разворачиваются и отдают вкус в несколько проливов.” что за проливы непонятно?)) В советские времена листовой чай зваривали в керамическом чайнике несколько раз.

        • 277 225
          FaRToVbliАндрей Попов 40 мин. назад

            Как то довелось участвовать в чайной церемонии, там парнишка объяснял как правильно заваривать китайский чай (габа, пуэр и т.д.), так вот там смысл в чем заливаешь чай горячей водой, даешь настоятся около 40-50 секунд и потом наливаешь в чашку, это называется проливом, так процедуру можно повторить несколько раз, то есть несколько проливов сделать, только с каждым проливом время заваривания немного увеличивается, так (как объяснял специалист) чай отдает более насыщенный вкус и раскрывает свой аромат.
            P.S. Постарался передать информацию максимально близко к источнику

            1
            1
        • 21429 19675
          KT 57 мин. назад

            Всё верно,кроме одного:Camellia sinensis это дерево,для удобства сбора листьев ему просто не дают расти и обрезают.
            Покупаю китайский прессованный чай расфасованный по 3 грамма и запечатанный в фольгу. На подобии этого : https://www.ozon.ru/product/nastoyashchiy-kitayskiy-chay-shu-puer-2003-g-vyderzhannyy-chay-chernyy-listovoy-pressovannyy-v-1416109712/?at=Eqtkzr9vrhxPRjD0cmr6pMpHLxwkmpUjORJ45FDZDnQ

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru