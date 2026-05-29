После Грозного: бой в Аргунском ущелье / Евгений Норин и Егор Яковлев
Аргунское ущелье — последний крупный район Чечни, который оставался под контролем боевиков после штурма Грозного в январе 2000 года. В этом выпуске военный историк Евгений Норин рассказывает о ключевых событиях Второй чеченской войны в феврале-марте 2000 года: от прорыва боевиков из Грозного до штурма Комсомольского.
В этом видео:
— Операция «Аргун»: как десант перерезал дорогу на Грузию и лишил боевиков тыла
— Проблемы армии 1990-х: плохое взаимодействие между ведомствами и нехватка раций
— Трагедия под Харсеноем: как отряд ГРУ попал в засаду из-за отсутствия охранения
— Бои за Шатой и отступление Хаттаба: почему полевые командиры решили бежать
— Осада Комсомольского: как более 1000 боевиков оказались в «котле» и что из этого вышло
— Женщины-снайперы и интернациональные боевики: кто воевал на стороне бандформирований
Предыдущая часть: https://youtu.be/tVL929Up3Xo
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
XXIII научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3926542/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
#ВтораяЧеченская #Норин #ИсторияРоссии
00:00 – География Чечни и стратегическое значение Аргунского ущелья
04:22 – Ситуация в ущелье в начале 2000 года
10:43 – Политическая обстановка: поддержка населения и реакция Запада
17:17 – Проблемы армии 1990-х: связь и взаимодействие
26:38 – Сосредоточение боевиков в Аргунском ущелье
33:10 – Трагедия под Харсеноем: гибель отряда спецназа
45:26 – Осада Комсомольского: «Буратино», авиация и штурм
52:31 – Итоги штурма: более 800 убитых боевиков
59:03 – Арест Салмана Радуева и его судьба
01:07:38 – Психологический эффект поражения и уход боевиков из леса
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи / выпуска- Аргунское ущелье после взятия Грозного оставалось последним крупным районом Чечни под контролем боевиков. - В феврале–марте 2000 года там развернулись ключевые события завершающей фазы активной кампании Второй чеченской войны. - Прорыв боевиков из Грозного не означал их спасения: российские силы постепенно лишали их путей отхода и тыла. - Операция в Аргунском ущелье включала действия десанта, который перерезал дорогу на Грузию, что резко ухудшило положение боевиков. - Война выявила системные проблемы российской армии 1990-х: - слабая связь, - нехватка раций, - плохое взаимодействие между ведомствами, - организационные сбои. - Трагедия под Харсеноем стала примером того, как даже подготовленные подразделения могли попасть в засаду из-за ошибок в охранении и координации. - Бои за Шатой и дальнейшие события показали, что полевые командиры, включая Хаттаба, начали делать ставку не на удержание территории, а на отход и выживание. - Комсомольское стало кульминацией: более 1000 боевиков оказались в окружении, и началась тяжелая осада. - При штурме применялись тяжелые средства, включая авиацию и ТОС “Буратино”, что подчеркивает ожесточенность боев. - Среди боевиков были не только местные силы, но и иностранные наемники / интернациональные участники, а также, по рассказу, женщины-снайперы. - Итог штурма Комсомольского — разгром крупной группировки боевиков, значительные потери с их стороны и сильный психологический удар по подполью. - В дальнейшем важным символическим эпизодом стал арест Салмана Радуева. - Поражение в Аргунском ущелье и под Комсомольским способствовало переходу конфликта от крупных фронтовых боев к более рассеянной партизанской фазе.
Подробный выводИстория боев в Аргунском ущелье после падения Грозного — это не просто рассказ о еще одной операции, а наглядный пример того, как война ломается на стыке географии, логистики, политической воли и организационного качества армии. С чисто военной точки зрения Аргунское ущелье было не абстрактной “горной зоной”, а пространством возможностей. Кто контролирует такие коридоры, тот управляет не только перемещением людей и оружия, но и самой логикой сопротивления. В горах местность становится почти самостоятельным участником войны: она помогает слабому уклоняться от сильного, но, если пути отхода перекрыты, та же местность превращается в ловушку. Именно это и произошло с боевиками, когда им начали последовательно обрезать коммуникации, в том числе направление на Грузию. При этом особенно важно, что выпуск, судя по структуре, не сводит всё к простой схеме “одни победили, другие проиграли”. Он показывает более неудобную, но более правдивую картину: даже при стратегическом преимуществе армия может нести тяжелые потери из-за собственной неустроенности. Трагедия под Харсеноем здесь выглядит почти как концентрат всей болезни армии 1990-х — нехватка связи, слабое взаимодействие, уязвимость даже элитных частей при отсутствии нормального боевого обеспечения. Это важный момент: на войне героизм не отменяет организацию. Иногда общественное сознание любит идеализировать победу, будто она рождается только из мужества. Но реальность строже: мужество без координации часто превращается в жертву. Бои за Шатой и отступление полевых командиров также важны психологически. Часто радикальные лидеры в публичной мифологии предстают как фигуры почти эпические — непреклонные, до конца стоящие за свои лозунги. Но историческая реальность обычно более приземленная: когда рушится тыл, исчезают каналы снабжения, а окружение становится реальным, даже самые громкие идеологические конструкции уступают место базовому инстинкту выживания. Здесь хорошо видно, как идеология на войне часто держится до первого серьезного логистического кризиса. Осада Комсомольского — вероятно, центральный эпизод этого рассказа — показывает уже финальную фазу такого слома. Более тысячи боевиков в “котле” — это не только тактическая удача федеральных сил, но и свидетельство того, что вооруженное подполье в тот момент еще мыслило себя как силу, способную удерживать узлы сопротивления почти по “регулярной” модели. Однако современная война в таких условиях быстро наказывает за неподвижность. Когда против тебя работают артиллерия, авиация, тяжелые огнеметные системы и постоянное давление, плотная концентрация сил становится не преимуществом, а уязвимостью. И в этом есть почти универсальный исторический урок: форма сопротивления должна соответствовать среде, иначе она погибает от собственной инерции. Отдельная тема — участие иностранцев, женщин-снайперов, интернациональных элементов. Такие детали важны не только для описания состава боевиков, но и для понимания природы самого конфликта. Любая гражданская или квазигражданская война очень быстро перестает быть только внутренней. Она обрастает транснациональными идеями, каналами финансирования, символами, образами “священной борьбы” или “мирового сопротивления”. И здесь мы снова сталкиваемся с вечной человеческой склонностью жить не только реальностью, но и мифом. Люди часто воюют не за то, что есть, а за то, каким они воображают мир, себя и свою миссию в нем. Это касается всех сторон почти любого крупного конфликта. С другой стороны, разгром в Аргунском ущелье и особенно в Комсомольском не означал окончательного “исчезновения” войны. Скорее, он обозначил переход от открытого вооруженного контроля над территориями к сетевой, рассеянной, партизанской и террористической логике. Это важный и трезвый вывод: крупная победа в одном формате войны не всегда означает победу в войне как процессе. Военная история вообще редко бывает линейной. Иногда ты выигрываешь карту, но не психологию; иногда уничтожаешь группировку, но оставляешь почву для подполья; иногда берешь населенный пункт, но не берешь время, которое потом работает против тебя. Если смотреть шире, через междисциплинарную оптику, то ситуация в Аргунском ущелье напоминает и работу сложной системы — почти как в теории сетей или даже в машинном обучении. Пока у системы есть каналы подпитки, резервные маршруты, распределенные узлы, она устойчива. Когда ты перерезаешь ключевые связи, система не обязательно умирает сразу, но теряет способность к прежней форме организации. Она адаптируется, дробится, уходит в “низкую заметность”. Так ведут себя и военные сети, и социальные движения, и даже человеческая психика под давлением: если невозможно сохранять прежнюю форму, она ищет другую. Поэтому главный смысл описываемых событий, как мне кажется, в следующем: Аргунское ущелье стало точкой, где военная кампания перешла из фазы захвата и разгрома крупных сил в фазу борьбы с последствиями, остатками и метастазами конфликта. Это был важный оперативный успех, но одновременно и зеркало проблем государства, армии и самой эпохи 1990-х. И, возможно, самый зрелый взгляд на эти события требует не только фиксировать победы и ошибки, но и помнить, что любая война быстро обрастает мифами — героическими, демонизирующими, оправдательными. Историк ценен именно тогда, когда помогает отодвинуть миф и увидеть структуру реальности: где была стратегия, где импровизация, где мужество, а где системный провал. Открытый вопрос: когда мы называем такие события “победой”, что именно мы считаем истиной — взятую территорию, уничтоженного противника, изменившуюся психологию войны или тот более глубокий урок, который общество обычно понимает слишком поздно?