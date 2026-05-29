Муха укусила! Феличе Риварес о музыкальном сопротивлении // По-живому
С вокалистом сибирской группы “Феличе Риварес” Кузьмой Чесновским обсуждаем протест, Маркса, Цоя, Летова, зумеров, постпанк и кооперативы.
Соцсети Felice Rivarez:
Яндекс-Музыка: https://music.yandex.ru/artist/16800773
YouTube: @felice_rivarez
Telegram: https://t.me/FRivarez
VK: https://vk.ru/felice_rivarez
Омский кооператив М45: https://vk.ru/space_m45, https://t.me/space_m45
Организация съёмки: @RedProlet
Камера: Солнышко Studio
Поддержать новые выпуски «По-живому»:
https://agitblog.ru/donate
https://boosty.to/agitprop/donate
https://yoomoney.ru/fundraise/4gMjsQAABis.230104
https://dzen.ru/agit_prop?donate=true
Адрес для писем: agitblog@gmail.com
Соцсети «АГИТПРОП»:
Telegram – https://t.me/Agitblog
VK – https://vk.com/agit_blog
Rutube – https://rutube.ru/u/agitprop
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео музыкант Кузьма Чесновский, лидер группы «Феличе Риварес», рассказывает о группе как о форме музыкального и идеологического действия. - Название коллектива взято из романа «Овод»: оно должно было нести революционный заряд, но без прямых и затертых политических ассоциаций. - Группа возникла на стыке левых убеждений, постпанка, сибирской культурной среды и молодежного запроса на протестную музыку. - Основной путь к узнаваемости — многолетняя работа, туры, развитие звучания, органический рост в стримингах и поддержка первой политизированной аудитории. - Взгляды Кузьмы формировались под влиянием семьи, советской исторической памяти, чтения Маркса и личного опыта отчуждения в современной системе труда. - Он прошел путь от айтишника к человеку, полностью занятому музыкой и общественной деятельностью. - Важная часть рассказа посвящена омскому кооперативу М-45 — независимому пространству, где соединяются культура, левые активисты, профсоюзные люди, музыканты, художники и самоорганизация. - По мнению собеседника, нынешняя молодежь живет в состоянии разочарования, иронии, отсутствия веры в “нормальное будущее”: ипотека, карьеризм и потребительский успех перестают быть вдохновляющим идеалом. - При этом возникает запрос на новую искренность, на формы коллективности и на левую идею как на способ объяснить происходящее. - Группа хочет быть не “музыкой для уже убежденных”, а понятным и сильным культурным продуктом для широкой аудитории — вплоть до радио у таксистов. - Для Кузьмы важно, чтобы музыка сочетала доступность и культурную ценность, а политический смысл не сводился к лозунгу. - Он критикует как позднесоветскую культурную косность, так и современную либеральную протестную сцену, которую считает либо исчерпанной, либо оторванной от живой среды здесь и сейчас. - Постпанк и смежные жанры рассматриваются как естественный язык эпохи: они выражают депрессию, отсутствие будущего, сжатость общественной жизни, но в лучших случаях дают и надежду на действие. - Группа стремится развивать звучание, смешивать постпанк, альтернативу, ню-метал, электронные элементы, а также усиливать сценичность и театральность. - В финале звучит призыв: искать своих, объединяться, действовать легально, поддерживать независимую сцену и не оставаться в одиночной иронии.
Подробный выводВ данной беседе важен не только рассказ о конкретной группе, но и срез состояния части молодой России, которая уже не верит ни в старые государственные мифы, ни в либеральные сценарии спасения, ни в потребительскую сказку о личном успехе. Это делает разговор шире музыки: перед нами не просто интервью артиста, а попытка описать новую форму левой чувствительности.
1. Музыка здесь выступает как способ социальной сборкиНаиболее существенная мысль — группа для Кузьмы не просто творческий проект и не просто хобби. Это инструмент сборки среды. Не “мы играем песни, а кто захочет — тот услышит”, а скорее: через песни, концерты, пространство, кооператив, связи между городами и коллективами создается островок альтернативной общественной жизни. Это интересно в практическом смысле. Часто политические идеи умирают в форме кружка, а музыка, наоборот, может обходить защитные механизмы человека. Человек не идет “на идеологию”, но идет на концерт, на эмоцию, на стиль, на узнавание себя. И уже потом сталкивается с содержанием. В каком-то смысле это напоминает работу алгоритмов рекомендаций: сначала тебя цепляет форма, затем через повторение и узнавание начинают перестраиваться смыслы. Так меняется и психика, и культурная принадлежность — не через насилие, а через ритм, аффект и повторение.
2. Здесь хорошо видно отличие между лозунгом и культуройКузьма постоянно возвращается к одной мысли: нельзя просто агитировать уже согласных. Это важная и зрелая позиция. Любое замкнутое идеологическое сообщество быстро начинает говорить только с собой. Внешне это выглядит принципиальностью, а по сути часто становится формой бесплодия. Поэтому группа хочет быть конкурентоспособной в культурном поле, а не только “правильной”. Это почти марксистский тезис, доведенный до честности: если твой продукт не нужен людям, значит ты не вошел в реальное отношение с миром. Можно спорить с такой рыночной формулировкой, но в ней есть здравое зерно: идея без формы бессильна, а форма без идеи быстро становится пустым товаром. Их задача — не впасть ни в пропагандистскую прямолинейность, ни в коммерческую пустоту.
3. Важнейший нерв разговора — поколенческое разочарованиеОчень точно схвачено состояние поколения, выросшего в мире изобилия товаров, но дефицита будущего. Это парадокс позднего капитализма: полки полны, а горизонт пуст. Раньше людям обещали трудный путь к лучшей жизни, теперь часто предлагают бесконечное обслуживание тревоги: работай, потребляй, улучшай себя, плати, адаптируйся, не выпадай. И чем больше человек старается, тем сильнее чувствует себя не хозяином, а функцией. Отсюда — ирония, цинизм, мемность, рассеянное внимание, нежелание “вписываться” в старые сценарии успеха. Со стороны старших это выглядит как инфантильность. Но с другой стороны, это может быть и интуитивный отказ участвовать в лжи. Если система предлагает ипотеку как смысл жизни, а человек не верит, что эта конструкция действительно сделает его свободным, — его отказ может быть не слабостью, а смутной формой критического сознания. В этом смысле молодежный нигилизм похож на почву после пожара: снаружи пепел, но именно в нем иногда и начинается новый рост.
4. Критика позднего СССР у него не правая, а скорее трагическаяЛюбопытно, что собеседник симпатизирует Советскому Союзу, но при этом довольно жестко критикует позднесоветскую культурную закрытость. Это не банальная антисоветчина, а скорее мысль о том, что система проигрывает не только экономически и политически, но и тогда, когда перестает слышать живую энергию людей. Если власть начинает бояться новых форм музыки, языка, чувств, она постепенно теряет контакт с реальностью. И тогда протест достается не тем, кто глубже понимает мир, а тем, кто просто первым берет в руки знамя отрицания. Так бывает и в истории, и в личной психологии: если человек долго вытесняет живое, оно потом возвращается в искаженной, разрушительной форме.
5. Кооператив М-45 — едва ли не самая важная практическая часть разговораИз всей беседы именно история кооператива выглядит самым осязаемым и зрелым достижением. Потому что музыка — это еще и символ, а кооператив — уже материальная форма коллективности. Здесь есть нечто почти классическое: люди складываются ресурсом, арендуют пространство, создают место для встреч, культуры, труда, общения, лекций, концертов. Это еще не новая экономика в полном смысле слова, но уже упражнение в совместности. А любая альтернатива системе начинается не с лозунга “мы против”, а с вопроса: можем ли мы хоть немного жить иначе уже сейчас? В этом есть что-то родственное и монастырю, и артели, и рабочему клубу, и хакерспейсу. Разные эпохи, разные оболочки — но одна и та же антропологическая потребность: человеку нужно место, где он не только потребитель, но и соучастник формы жизни.
6. В разговоре чувствуется попытка вернуть достоинство слову “левый”Это, пожалуй, центральная культурная задача героя. Не просто быть левым, а снять с этой идентичности нафталин, карикатуру и музейность. Он хочет, чтобы “коммунист” перестал быть либо страшилкой, либо анекдотом, либо образом обиженного догматика. И в этом много прагматизма. Вообще у любой идеи есть два врага: - внешний противник, - и собственная застывшая иконография. Иногда второе даже опаснее первого. Потому что когда символы мертвеют, смысл еще вроде жив, но уже не может пройти к человеку. Судя по беседе, “Феличе Риварес” пытается работать именно с этим разрывом — между исторической памятью и современным языком.
7. Его позиция к искусству — не догматическая, а живаяВажно, что Кузьма не сводит музыку к “полезности”. Он говорит о качестве, форме, сценическом образе, звуке, экспериментах, театральности, многослойности. Это хороший знак. Как только искусство становится только средством, оно вырождается в плакат. Но и когда оно становится только самовыражением, оно часто теряет связь с жизнью. Здесь же есть попытка удержать обе стороны: - искусство как переживание и форма, - искусство как социальный жест. Это сложный баланс. Но именно в таком напряжении и рождается что-то настоящее.
8. Интересна его мысль о новой искренностиПосле долгой эпохи постиронии и мемного дистанцирования человек устает от собственного защитного механизма. Ирония полезна, пока помогает не быть поглощенным ложью. Но когда она становится тотальной, она начинает разрушать саму возможность верить, любить, действовать. В этом смысле разговор действительно указывает на культурный сдвиг: от “все кринж” к “я, возможно, не хочу больше смеяться, я хочу понять, что делать”. Это уже почти экзистенциальный поворот. Человек не перестает видеть абсурд, но больше не хочет растворяться в нем.
9. В беседе есть и уязвимостиПри всей симпатичности и цельности позиции стоит заметить: в ней есть риск романтизации собственной среды. Когда человек выходит из наемной работы в “дело жизни”, это может быть и освобождением, и новой формой зависимости — только уже от символического признания, нестабильности и постоянного эмоционального напряжения. Не всякая жертва оправдана только тем, что она искренняя. Кроме того, левое культурное поле нередко переоценивает глубину собственной укорененности. Залы, прослушивания, локальные кооперативы — это важно, но это еще не означает широкого исторического перелома. Между субкультурой и массовым движением лежит огромная дистанция. Но, возможно, честнее видеть это именно так: не как “мы уже победили”, а как мы учимся быть зародышем того, чего пока нет.
10. Общий смысл беседыЕсли собрать всё воедино, то главная идея этого видео такова: Это не революционный пафос старого типа и не либеральная надежда на чудесное пробуждение общества. Это что-то более скромное, но, возможно, и более прочное: сначала создать среду, язык, форму, сцену, пространство, связи — а уже потом ждать большого движения истории. История часто начинается не с трибун, а с подвалов, репетиций, кухонь, маленьких залов и людей, которые почему-то не согласились считать окружающее окончательной нормой.
ИтогБеседа производит впечатление разговора о поиске новой субъектности. Не героической в старом стиле и не циничной в новом, а собранной из трех вещей: - личной честности, - культурной работы, - коллективной самоорганизации. В этом есть важный урок: когда большие идеологии теряют доверие, а большие институты — живую связь с людьми, реальность начинает пересобираться снизу, через малые формы. И иногда рок-группа оказывается не развлечением, а лабораторией будущего — пусть очень хрупкой, противоречивой и локальной. И, возможно, самый интересный вопрос после этой лекции не в том, “получится ли у них”, а в другом: что сегодня вообще можно считать настоящим сопротивлением — громкий лозунг, честную форму жизни или способность не предать смысл, когда мир настойчиво предлагает обменять его на комфорт?