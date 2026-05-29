“Как погиб Советский Союз”. Е.Ю.Спицын диалог со студенткой РАНХиГС Дарьей Ритор
Интервью записано в мае 2026 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе Евгений Спицын утверждает, что распад СССР не был исторически неизбежным, а стал результатом сознательных действий части союзного руководства. - Главная ответственность, по его версии, лежит на Михаиле Горбачёве и его ближайшем окружении, прежде всего на Александре Яковлеве и ряде других деятелей перестройки. - В качестве одного из ранних признаков курса на демонтаж Союза упоминаются идеи: - разделения КПСС на республиканские партии, - преобразования СССР в конфедерацию, - политической поддержки национальных движений в союзных республиках. - Особую роль, по мнению собеседника, сыграли «народные фронты» в Прибалтике и других республиках, которые из инструмента поддержки перестройки превратились в механизм сепаратизма. - Отдельный акцент сделан на теме пакта Молотова — Риббентропа: - Спицын считает, что его политико-правовая оценка в конце 1980-х была использована для легитимации антисоветской и сепаратистской повестки; - он отвергает тезис о равной ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны. - Беловежские соглашения трактуются как акт предательства, который Горбачёв, по мнению автора позиции, мог остановить, но не сделал этого из-за личных и политических соображений. - ГКЧП оценивается двояко: - с одной стороны, как плохо подготовленная и бездарно организованная попытка остановить разрушение страны; - с другой — как событие, которое объективно ускорило приход к власти ельцинской команды. - В интерпретации Спицына, настоящий переворот в августе 1991 года совершили не члены ГКЧП, а Борис Ельцин и его сторонники, начавшие перевод союзной собственности под российскую юрисдикцию. - Перестройка в целом характеризуется как сознательный демонтаж советского строя, проводившийся под лозунгами демократии, законности и «возвращения к Ленину», но фактически противоречивший этим декларациям. - В конце беседы звучит более широкий тезис: разрушение исторического знания и системы образования рассматривается как часть долгого процесса ослабления государства и общества.
Подробный выводВ этом видео представлена не нейтральная академическая реконструкция событий, а жёсткая, цельная и политически определённая интерпретация гибели Советского Союза. Её внутренняя логика довольно ясна: СССР погиб не потому, что «исчерпал себя естественным образом», а потому что его разобрали изнутри те, кто обязан был его сохранять. Это важная мысль, и в ней есть своя психологическая и историческая сила. Государства часто рушатся не только под давлением внешних обстоятельств, но и через эрозию воли элиты. Империи и большие политические системы редко умирают мгновенно от одной причины; чаще они распадаются, когда верхушка перестаёт считать систему своей судьбой. В этом смысле позиция Спицына укладывается в более широкий исторический закон: кризис институтов становится фатальным тогда, когда хранители системы становятся её реформаторами без меры — или её могильщиками. При этом в беседе отчётливо виден персоналистский подход: центральной фигурой разрушения выступает Горбачёв. Это объяснение удобно своей ясностью: оно даёт моральный центр катастрофы. Но здесь полезно сохранять аналитическую осторожность. Историческая правда почти всегда сложнее любой сильной схемы. Даже если принять, что действия Горбачёва, Яковлева, Ельцина и их окружения были разрушительными, всё же остаются и другие слои реальности: - накопленные экономические дисбалансы; - кризис управления огромной многонациональной системой; - усталость общества от идеологической риторики; - конфликт между союзным центром и республиканскими элитами; - деградация партийной дисциплины; - ослабление веры в общий советский проект. То есть субъективный фактор, вероятно, был огромен, но он действовал не в пустоте. Иначе говоря: предательство элит может обрушить дом, но обычно легче рушится тот дом, чьи несущие конструкции уже дали трещины. Интересен и другой пласт беседы — тема идеологии. Спицын показывает перестройку как эпоху, где слова и дела радикально разошлись. Формально говорили о социализме, демократии, кооперации, Ленине, обновлении; фактически, по его мнению, шёл демонтаж государства, собственности и самого общественного строя. Здесь есть глубокий, почти философский мотив: политика часто погибает не от прямой лжи, а от подмены смыслов. Когда прежние слова сохраняются, но их содержание уже иное, общество долго не понимает, что живёт в новой реальности. Это напоминает и психологию человека: иногда личность рушится не в момент удара, а в момент, когда начинает называть разрушение «освобождением», слабость — «гибкостью», а капитуляцию — «реализмом». Отдельно стоит отметить рассуждение о ГКЧП. Здесь позиция собеседника особенно показательная: он не идеализирует комитет, не изображает его эффективной силой, но считает, что именно неумелость сопротивления лишь ускорила победу противоположной стороны. Это тонкий момент. История вообще не любит запоздалых полумер. Когда система долго уступает, колеблется и теряет легитимность, попытка жёсткого возврата часто выглядит уже не как спасение, а как судорожный жест. В таких ситуациях побеждает не тот, кто прав по закону, а тот, кто раньше захватил политическую инициативу. И в этом смысле август 1991 года можно рассматривать как момент, когда реальная власть уже ушла из формальных институтов. Тезис о роли исторической памяти и образования тоже не случаен. Для Спицына распад СССР — не только политический факт 1991 года, а часть более длинного процесса размывания национального сознания. Здесь слышится старая, но серьёзная мысль: если общество теряет связный рассказ о самом себе, оно становится уязвимым для любого внешнего и внутреннего переписывания реальности. История — это не просто набор дат; это каркас коллективной идентичности. Когда его ломают, государство ещё может существовать административно, но уже слабеет духовно. Впрочем, и тут важно избегать простых идеализаций. Опасно не только уничтожение исторической памяти, но и её превращение в догму. Любая живая история требует не поклонения, а честной работы с фактами. Потому что миф удобен, но хрупок; а правда часто болезненна, зато устойчивее. В этом и состоит трудность зрелого отношения к прошлому: не обожествлять и не демонизировать, а понимать.
Итоговый смысл беседыГлавный вывод таков: в данной лекции распад СССР представлен как не рок судьбы, а результат политической воли, идеологической подмены и предательства союзной элиты. Это цельная концепция, в которой: - перестройка — не спасение, а механизм демонтажа; - национальные движения — не только выражение местных интересов, но и инструмент разрушения Союза; - ГКЧП — запоздалая и слабая попытка сопротивления; - Беловежье — финальный акт юридического оформления уже почти завершённого распада. Если смотреть глубже, беседа поднимает более универсальный вопрос: что разрушает большие сообщества — внешний удар или внутренняя утрата смысла? Часто внешняя сила лишь пользуется тем, что внутри уже исчезла верность целому. И потому спор о гибели СССР — это не только спор о прошлом. Это спор о природе государства, элиты, памяти, ответственности и о том, может ли система жить, если её руководители больше не верят в неё сами. И, пожалуй, самый важный вопрос после такого разговора звучит так: в какой момент народ и государство перестают отличать реформу от самоуничтожения — и можно ли распознать эту границу, пока она ещё не пройдена?