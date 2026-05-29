Энергетический раскол в мире: эксперимент над Европой и шанс для Востока. Борис Марцинкевич
Как в разных странах реагируют на дефицит углеводородов как источников энергии. В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео мировой энергетический кризис рассматривается не через биржевые котировки, а через структурные реакции разных регионов. - Европа показана как пример идеологизированной энергетической политики: - ставка на ВИЭ без достаточного развития сетей и накопителей; - отказ от диверсификации поставок и видов генерации; - деградация атомной отрасли; - разрушение резервных угольных и мазутных мощностей; - рост тарифов и постепенная потеря промышленной конкурентоспособности. - США обладают огромной ресурсной базой, но: - их энергетика и экспорт СПГ глубоко либерализованы; - СПГ поставляют не «США как государство», а частные компании, ориентированные на прибыль; - дешёвый газ дал преимущества, но одновременно сократил диверсификацию генерации; - растущий спрос со стороны цифровой экономики и ИИ может сделать газ дороже и вернуть интерес к углю. - Юго-Восточная Азия действует прагматичнее: - опирается преимущественно на долгосрочные газовые контракты, а не на спот; - не отказывается от угля, а модернизирует угольную генерацию; - воспринимает энергию как базовую необходимость, а не как поле идеологического самонаказания. - Уголь в лекции трактуется как самый распространённый и логистически устойчивый энергоресурс, особенно важный в условиях кризиса. - Россия имеет уникальную ресурсную обеспеченность, но внутренне энергетическая система неоднородна: - с газом положение относительно устойчивое благодаря государственному контролю и регулированию; - по нефтепродуктам фактически действует не свободный рынок, а административное сдерживание; - угольная отрасль находится в тяжёлом состоянии и страдает от отсутствия стратегического управления. - Главная мысль автора: для России, особенно для Сибири, Дальнего Востока и изолированных территорий, уголь может стать не пережитком прошлого, а инструментом освоения пространства, если использовать современные экологические и технологические решения. - Угольная генерация должна пониматься шире, чем просто электричество: - как источник тепла; - как основа локальной промышленности; - как база для строительства дорог и материалов; - как часть химической переработки угля с высокой добавленной стоимостью.
Подробный выводВ данной лекции проводится довольно жёсткая, местами полемическая, но концептуально цельная мысль: энергетика — это не моральная декларация, а фундамент выживания, промышленности и суверенитета. И именно там, где элиты начинают путать физику с идеологией, начинается системная уязвимость.
1. Европа как эксперимент над самой собойАвтор видит Европу не просто в кризисе, а в состоянии добровольно принятого энергетического самоограничения. Здесь важно не то, что ВИЭ сами по себе плохи. Вопрос в другом: когда солнечная и ветровая генерация становятся объектом почти религиозной веры, а не частью сбалансированного энергобаланса, система теряет устойчивость. Это интересный философский момент. Люди часто влюбляются не в реальность, а в её идеальный образ. Европа, по мысли автора, влюбилась в образ «чистой энергетики», но отказалась видеть цену этой эстетики: - сети нужно расширять; - накопители стоят гигантских денег; - резервная генерация всё равно нужна; - промышленность чувствительна не к лозунгам, а к тарифам. Здесь энергетика напоминает психику человека: если сознание вытесняет «неудобные» части реальности, они не исчезают — они возвращаются в форме кризиса. Так и здесь: отказ от угля, проблемы атома, зависимость от дорогого газа, биржевая волатильность — всё это возвращает систему к физическим ограничениям. Итог у автора простой: Европа выживет, но станет беднее, менее промышленной и менее конкурентоспособной.
2. США: сила ресурсов и слабость абсолютной либерализацииАмериканский кейс в лекции гораздо тоньше. Здесь нет простого осуждения. Скорее, показан парадокс: страна невероятно богата ресурсами, но её энергетическая архитектура выстроена так, что государство контролирует ситуацию лишь косвенно. Особенно важна мысль про СПГ: в массовом сознании звучит фраза «Америка поставляет газ Европе», но в реальности поставляют его частные структуры, действующие по коммерческой логике. Это важное различие между геополитическим нарративом и хозяйственной механикой. То есть внешне всё выглядит как стратегия державы, а изнутри часто является просто суммой решений частного капитала. Это почти классический спор Гегеля с рынком: есть ли у процесса субъект, или история складывается из множества частных интересов? Автор показывает, что дешёвый газ дал США преимущества, но породил и перекос: - уголь был вытеснен; - энергетический баланс стал уже; - рост энергопотребления, особенно из-за ИИ и дата-центров, может резко изменить ситуацию. Получается, даже ресурсно сильная система остаётся уязвимой, если слишком доверяет «саморегуляции». Рынок хорош как инструмент, но опасен как вера. Материалисты рынка, как и идеалисты зелёной утопии, нередко одинаково догматичны — просто их идолы разные.
3. Азия: прагматика вместо истерикиНаиболее позитивно в видео описана Юго-Восточная Азия. Причина проста: там, по мысли автора, к энергии относятся без экзальтации. Если уголь дешевле газа — используют уголь. Если можно модернизировать станции и снизить выбросы — модернизируют. Если долгосрочный контракт даёт стабильность — берут его, а не поклоняются спотовой бирже. Это очень «восточная» в хорошем смысле логика: меньше символической борьбы, больше практики. Не отрицание экологии, а работа с издержками, а не бегство от реальности. Индия и Китай в этой оптике важны как примеры того, что уголь можно не просто сжигать по старым схемам, а встраивать в современный технологический цикл: - повышать КПД; - перерабатывать отходы; - строить более чистую генерацию; - использовать уголь как индустриальный ресурс, а не только как топливо. То есть вопрос не «уголь или будущее», а «насколько умно ты работаешь с тем, что у тебя есть».
4. Россия: между ресурсной силой и управленческой неполнотойСамая важная часть беседы посвящена России. И здесь позиция автора особенно практична: у страны колоссальные преимущества, но это ещё не гарантирует правильной политики.
Что выглядит сильной стороной:- огромная собственная ресурсная база; - государственный контроль в газовой сфере; - возможность административно удерживать внутренний рынок топлива от крайностей; - относительная энергетическая суверенность.
Что выглядит слабой стороной:- кризис угольной отрасли; - размытая зона ответственности по теплогенерации; - отсутствие внятного системного управления углём; - слабая связка между энергетикой и задачами пространственного развития страны. Здесь особенно чувствуется нерв лекции: Россия богата, но не всегда организована соразмерно своему масштабу. Это старая историческая проблема. Пространство огромное, ресурсы колоссальные, а институциональная логика иногда остаётся фрагментарной. Автор фактически говорит: уголь в России не должен быть просто экспортным товаром. Он может стать: - основой локальной генерации; - ресурсом для труднодоступных территорий; - источником строительных материалов; - базой химической переработки; - драйвером освоения восточных регионов. Это уже не просто разговор об энергетике, а разговор о геофилософии России. Пространство требует энергии. Где нет дешёвой и устойчивой энергии — там не возникает ни промышленности, ни дорог, ни плотности жизни. В этом смысле энергетика — это не отрасль, а форма материализации цивилизации.
5. Почему уголь здесь — не «шаг назад»Самая спорная и потому самая интересная мысль лекции: уголь не обязательно означает архаику. Всё зависит от технологического контекста. Если смотреть поверхностно, уголь — это XIX век. Но если смотреть глубже, то: - он распространён шире нефти и газа; - снижает логистические риски; - позволяет строить локально устойчивые энергосистемы; - может быть частью химической промышленности; - важен там, где газификация нерентабельна, а атом сложен или избыточен. Это напоминает старый философский сюжет: прогресс не всегда есть отказ от старого. Иногда прогресс — это новый способ понять и использовать то, что давно известно. Как в психологии: зрелость не уничтожает базовые инстинкты, а учится их интегрировать. Так и современная энергетика не обязана выбрасывать уголь из истории — она может его дисциплинировать, модернизировать и встроить в более сложную систему.
6. Главный смысл лекцииЕсли собрать всё вместе, то главный вывод такой: Европа, по версии автора, проигрывает, потому что поставила идею выше физики. США рискуют, потому что поставили рынок выше стратегического баланса. Азия выигрывает, потому что ставит практику выше лозунгов. Россия имеет шанс, если сумеет перестать смотреть на уголь как на неловкое наследие прошлого и начнёт видеть в нём инструмент будущего — особенно для Востока страны. И в этом есть почти экзистенциальный мотив. Человек, как и государство, становится сильнее не тогда, когда отсекает «неудобные» части реальности, а когда учится работать с реальностью целиком. Нефть, газ, атом, гидроэнергия, уголь, ВИЭ — всё это не религии, а инструменты. Проблема начинается там, где инструмент превращают в символ спасения.
Итог в одном абзацеБеседа посвящена тому, что мировой энергетический кризис по-разному проявляет зрелость или незрелость разных моделей развития: Европа усиливает собственную уязвимость идеологическим отказом от диверсификации, США сталкиваются с пределами полной либерализации, Азия делает ставку на прагматизм и технологическую модернизацию угля, а Россия, обладая колоссальными ресурсами, получает исторический шанс превратить уголь из проблемного актива в основу развития восточных и изолированных территорий — но только если перейдёт от фрагментарных мер к системной стратегии, где энергетика понимается как база промышленности, инфраструктуры и пространственного освоения страны. И, пожалуй, главный вопрос здесь даже не об угле и не о газе: способны ли современные общества видеть в энергии не идеологию, а реальность — ту самую, которую нужно не украшать словами, а понимать и принимать?