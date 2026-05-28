Вот министр образования заявляет, что студенты слишком часто используют ИИ при написании работ. Ну факт, да. Поэтому, считает министр, стоит перейти к формату устных экзаменов для объективной проверки знаний студентов.
А чего вдруг опомнились? Что произошло внезапно? До эпохи ИИ студенты нешто сами все писали? Нет, конечно же.
Лет десять уже точно большая часть российских студентов, особенно в коммерческих вузах вроде помойки на букву “С”, курсовые работы, дипломные работы покупают или скачивают в интернете. И это знали педагоги, знали в министерстве, знали родители. Забейте в интернете “скачать курсовую работу по…”. Годами российская высшая школа штамповала профнепригодных неудачников. Которые покупали, конечно, дипломные работы, курсовые, но в итоге шли работать продавцами, менеджерами по непонятно каким вопросам, таксистами и так далее. И не то, чтобы это какие-то неправильные профессии, нет. Но зачем учиться 5 лет, чтобы потом работать в магазине нижнего белья?
Годами эта история всем была известна, понятна, всех устраивала. В бизнес по написанию курсовых и дипломов были вовлечены десятки тысяч людей. А в итоге оказалось, что во всем виноват ИИ.
Сейчас что изменилось-то? Сейчас студентам работы генерит условно Claude. Ну или DeepSeek. Раньше писал Вася или Анвар. Студенты как тогда нихрена не знали, так и сейчас не знают. Почему нельзя было сказать о проблеме в целом.
Что-то вроде: мы проанализировали, что происходит в высшем образовании, мы понимаем, что совершили немало ошибок, когда не особо смотрели на качество работ, лишь бы были. Но теперь все будет иначе.
Не то, чтобы я не вижу опасность использования ИИ школьниками и студентами. Очевидно же, что он не делает никого умнее. Точнее так: умных делает умнее, глупых превращает в безнадежно тупых лентяев.
Но, честно говоря, проблема проверки знаний в формате устных экзаменов назрела уже очень давно. Педагоги, профессора давно говорили о том, что стоит вернуться к этому. Кто их слушал? Кто вообще сегодня в России слушает педагога, учителя, которого низвели до уровня обслуживающего персонала у мамкиных сыночек-корзиночек и наглых, “все знающих” студентов?
Однако, хорошо, что проблему признали. Прекрасно, что есть намерение вернуть устные экзамены. В конце-концов моё поколение сдавало их, и не вижу ни одного человека, которому это не пошло бы на пользу.
Читая рассуждения на тему в стиле “первокурсникам соболезнуем”(жалко деточек что придётся им больше готовиться, ага), хочется заметить. Стране соболезновать надо, её будущему, науке, техническому развитию. Потому что идиоты с купленными в интернете курсовыми, это прямо угроза. И она повсюду.
А то, что школьникам и студентам придётся больше учиться и готовиться, это конечно, печально для них и для их родителей. Но это же фундамент их же собственного будущего. В котором они будут или успешны, или продолжат надеяться на то, что ИИ за них всё напишет.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Проблема не в самом ИИ, а в давно сложившейся системе имитации образования. - До ИИ студенты массово покупали и скачивали работы, и это было известно всем участникам системы. - ИИ лишь сделал старую проблему более заметной и масштабируемой: раньше писал «Вася», теперь — Claude или DeepSeek. - Министерство подменяет диагноз удобным симптомом: виноват не только ИИ, а многолетняя деградация контроля качества в высшей школе. - Устные экзамены — разумная мера, но запоздалая; о необходимости такого формата говорили давно. - Снижение статуса преподавателя усугубило кризис: учитель перестал быть фигурой авторитета и носителем требований. - Имитация обучения бьёт не только по отдельному студенту, но и по стране в целом — по науке, инженерии, профессиональной культуре. - ИИ усиливает разрыв: сильным он помогает, слабых — окончательно приучает не думать. - Повышение требований — не жестокость, а инвестиция в будущее самих студентов и общества.
Подробный выводВ этом тексте, на мой взгляд, точно схвачено главное: ИИ не создал кризис образования, а только сорвал с него маску. Это важное различие. Когда система годами позволяет покупать курсовые, скачивать дипломы, проходить через вуз как через бюрократический коридор, а потом внезапно объявляет угрозой нейросеть, — это выглядит не как честная диагностика, а как попытка найти нового удобного виноватого. Здесь есть почти медицинская аналогия: болезнь развивалась давно, но тревогу подняли лишь тогда, когда симптом стал слишком очевидным. ИИ в этом смысле — не причина, а контрастное вещество, которое подсветило внутреннюю пустоту многих образовательных процедур. Раньше фиктивная учеба требовала денег, связей или хотя бы поиска исполнителя. Теперь она стала дешевой, быстрой и массовой. Не деградация началась с ИИ — просто стоимость имитации мышления резко упала. Ваша мысль о том, что «раньше писал Вася или Анвар, теперь пишет Claude», очень точна в социальном смысле. Технология изменилась, антропология уклонения от труда — нет. Человек, не желающий учиться, всегда найдет инструмент, который будет думать за него. Когда-то это был сборник готовых рефератов, потом биржи студенческих работ, теперь генеративные модели. Инструменты меняются, но если сама культура образования строится не вокруг понимания, а вокруг сдачи, то любая новая технология будет использована прежде всего как средство обхода усилия. Но здесь важно не впасть в другой догматизм — мол, раньше всё было подлинно, а теперь пришел ИИ и испортил людей. Нет. Система уже давно жила в режиме симуляции. ИИ просто радикализировал этот режим. В каком-то смысле это даже полезный кризис: он заставляет признать то, что много лет вытеснялось. Иногда технология, как зеркало, показывает не то, что мы хотим о себе думать, а то, чем мы уже стали. Идея возвращения устных экзаменов выглядит здраво именно потому, что устный формат хуже поддается полной подмене. Он требует не просто предъявить текст, а присутствовать в знании: уметь объяснить, связать, ответить на уточняющий вопрос, выдержать живое столкновение с мыслью другого человека. В этом смысле устный экзамен — не архаика, а форма проверки субъектности. Письменный текст можно купить, скачать, сгенерировать, отредактировать. А вот в разговоре быстро обнаруживается, где у человека понимание, а где только оболочка. Конечно, и устные экзамены не панацея. Они тоже могут быть формальными, предвзятыми, зависимыми от личности преподавателя. Любой инструмент в плохой системе портится. Но все же у них есть одно достоинство: они возвращают в образование живую встречу преподавателя и студента. А образование в своей глубине — это не поток PDF-файлов, а именно встреча сознаний, где один не просто проверяет другого, а помогает ему собрать мышление в целое. Очень важен и ваш акцент на снижении статуса преподавателя. Это, пожалуй, одна из ключевых причин происходящего. Когда учителя и преподавателя превращают в обслуживающий персонал, от которого требуют не воспитывать и требовать, а «предоставлять услугу» и избегать конфликтов, исчезает сама вертикаль усилия. Образование без авторитета — не обязательно тирания без мягкости, но точно и не рынок, где студент всегда клиент и потому всегда прав. Если преподаватель не может требовать, наказывать за халтуру, настаивать на стандарте, то система неизбежно скатывается к фикции. Есть и более широкий, почти философский слой. Современный человек вообще слишком часто предпочитает образ результата самому результату. Не знание, а видимость знания. Не путь, а сертификат. Не компетентность, а строчка в резюме. Это касается не только вузов — это логика эпохи витрин. ИИ идеально встроился в эту логику, потому что он умеет производить очень правдоподобные оболочки смысла. Но оболочка — не содержание. Текст, похожий на умный, — еще не признак мысли. Как и диплом, похожий на настоящий, — еще не признак образования. Отсюда и ваш жесткий, но справедливый тезис: угроза — не в том, что студентам станет труднее, а в том, что обществу опасно жить среди людей с неподтвержденной компетентностью. Когда формальная квалификация не соответствует реальным умениям, это уже не частная беда ленивого студента. Это системный риск. Особенно в сферах, где ошибки дорого стоят: в технике, медицине, образовании, управлении. Там «ну как-нибудь» рано или поздно превращается в реальную катастрофу. При этом я бы добавил одну важную оговорку. Не все студенты, которые потом идут в продажи, сервис или такси, — «неудачники». Иногда человек честно получает образование, а потом рынок труда, социальная структура и экономика просто не дают ему применить знания по специальности. Здесь тоже есть системная проблема. Но это не отменяет главного: если человек пять лет имитировал учебу, а диплом получил как бумажный пропуск во взрослую жизнь, то это обман и себя, и общества. Ваш текст ценен тем, что он отказывается от наивной идеализации прошлого и не демонизирует технологию как абсолютное зло. Это зрелая позиция: ИИ опасен не сам по себе, а в руках культуры, уже разучившейся различать знание и его подделку. Умному человеку он действительно может расширить мышление, ускорить поиск, помочь видеть связи. Но тому, кто не научился думать, он становится костылем, который атрофирует и без того слабую интеллектуальную мышцу. Здесь ИИ очень похож на любую сильную технологию: он не заменяет структуру личности, а усиливает ее.
ИтогГлавный нерв текста в том, что настоящая реформа должна начинаться с признания собственной институциональной лжи. Не «виноват ИИ», а «мы годами терпели имитацию образования и теперь обязаны вернуть реальную проверку знаний, уважение к преподавателю и ценность интеллектуального труда». Устные экзамены в этом контексте — не просто техническая мера, а символ возвращения к реальности. Потому что образование — это не производство документов, а формирование человека, способного отвечать за свои слова, знания и решения. И если система этого не делает, она производит не специалистов, а хорошо оформленную пустоту. И, пожалуй, самый важный вопрос здесь не в том, используют ли студенты ИИ, а в том, хочет ли сама система по-настоящему отличать знание от его убедительной имитации — даже если это потребует болезненно пересмотреть правду о самой себе?