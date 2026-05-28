Вот министр образования заявляет, что студенты слишком часто используют ИИ при написании работ. Ну факт, да. Поэтому, считает министр, стоит перейти к формату устных экзаменов для объективной проверки знаний студентов.

А чего вдруг опомнились? Что произошло внезапно? До эпохи ИИ студенты нешто сами все писали? Нет, конечно же.

Лет десять уже точно большая часть российских студентов, особенно в коммерческих вузах вроде помойки на букву “С”, курсовые работы, дипломные работы покупают или скачивают в интернете. И это знали педагоги, знали в министерстве, знали родители. Забейте в интернете “скачать курсовую работу по…”. Годами российская высшая школа штамповала профнепригодных неудачников. Которые покупали, конечно, дипломные работы, курсовые, но в итоге шли работать продавцами, менеджерами по непонятно каким вопросам, таксистами и так далее. И не то, чтобы это какие-то неправильные профессии, нет. Но зачем учиться 5 лет, чтобы потом работать в магазине нижнего белья?

Годами эта история всем была известна, понятна, всех устраивала. В бизнес по написанию курсовых и дипломов были вовлечены десятки тысяч людей. А в итоге оказалось, что во всем виноват ИИ.

Сейчас что изменилось-то? Сейчас студентам работы генерит условно Claude. Ну или DeepSeek. Раньше писал Вася или Анвар. Студенты как тогда нихрена не знали, так и сейчас не знают. Почему нельзя было сказать о проблеме в целом.

Что-то вроде: мы проанализировали, что происходит в высшем образовании, мы понимаем, что совершили немало ошибок, когда не особо смотрели на качество работ, лишь бы были. Но теперь все будет иначе.

Не то, чтобы я не вижу опасность использования ИИ школьниками и студентами. Очевидно же, что он не делает никого умнее. Точнее так: умных делает умнее, глупых превращает в безнадежно тупых лентяев.

Но, честно говоря, проблема проверки знаний в формате устных экзаменов назрела уже очень давно. Педагоги, профессора давно говорили о том, что стоит вернуться к этому. Кто их слушал? Кто вообще сегодня в России слушает педагога, учителя, которого низвели до уровня обслуживающего персонала у мамкиных сыночек-корзиночек и наглых, “все знающих” студентов?

Однако, хорошо, что проблему признали. Прекрасно, что есть намерение вернуть устные экзамены. В конце-концов моё поколение сдавало их, и не вижу ни одного человека, которому это не пошло бы на пользу.

Читая рассуждения на тему в стиле “первокурсникам соболезнуем”(жалко деточек что придётся им больше готовиться, ага), хочется заметить. Стране соболезновать надо, её будущему, науке, техническому развитию. Потому что идиоты с купленными в интернете курсовыми, это прямо угроза. И она повсюду.

А то, что школьникам и студентам придётся больше учиться и готовиться, это конечно, печально для них и для их родителей. Но это же фундамент их же собственного будущего. В котором они будут или успешны, или продолжат надеяться на то, что ИИ за них всё напишет.