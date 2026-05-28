“Военные реформы Ивана Грозного и Избранной рады”. Е.Ю.Спицын на канале Лекторий Dостоевский
Эфир на канале Лекторий Dостоевский 16 апреля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Эпоха Ивана Грозного – один из самых противоречивых и судьбоносных периодов русской истории.
Как формировалось централизованное государство? Кто на самом деле стоял за реформами молодого царя? И существовала ли Избранная рада как реальное правительство или это исторический миф? Почему историки часто считают этот период временем успешных преобразований? И что стало причиной падения ближайшего окружения царя?
На эти и многие другие вопросы ответит историк Евгений Юрьевич Спицын в новой лекции канала Лекторий Dостоевский.
Тайм-коды:
00:00 В этом выпуске
00:50 Рождение централизованного государства
01:30 Два лица правления – реформы и опричнина
01:53 1547 год. Коронация, брак и катастрофа в Москве
02:44 Дворцовый переворот. Кто пришёл к власти?
03:50 Избранная рада – реальность или исторический миф?
05:24 Кто управлял страной на самом деле?
08:13 Первая масштабная правовая реформа
10:35 Стоглавый собор. Борьба царя и церкви
15:10 Реформы, изменившие Россию
30:53 Падение реформаторов и путь к опричнине
Лекторий Dостоевский. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/701350
#Спицын #ЛекторийDостоевский #Лекция
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассматривается первый период правления Ивана IV — время реформ, обычно связываемое с деятельностью так называемой Избранной рады. - Эпоха Ивана Грозного показана как важнейший этап становления централизованного Русского государства и формирования государственного аппарата. - После венчания на царство в 1547 году, женитьбы на Анастасии и московского пожара произошла смена правящей группировки: влияние Глинских ослабло, усилились старомосковские боярские круги. - Сам термин «Избранная рада» ставится под сомнение: ряд историков считает, что это не официальное правительство, а круг приближённых царя, позднее описанный Андреем Курбским. - Ключевыми фигурами этого круга обычно называют: - Алексея Адашева, - Андрея Курбского, - Ивана Висковатого, - Дмитрия Курлятева, - протопопа Сильвестра, - митрополита Макария. - Одной из главных реформ стало принятие Судебника 1550 года: - он был более системным и структурированным; - уточнял нормы уголовного и процессуального права; - подтверждал Юрьев день; - увеличивал размер «пожилого». - Стоглавый собор решал два круга вопросов: - унификация церковных обрядов, иконописи и богослужения; - спор о монастырском землевладении. - Иван IV пытался ограничить церковное землевладение ради нужд государства и служилого сословия, но осифляне победили, и монастырская собственность в целом сохранилась. - Была проведена налоговая реформа: введена единая посошная система налогообложения с различием по категориям землевладельцев. - Шло создание приказной системы — зачатков централизованных органов управления: - челобитный, - разрядный, - посольский, - поместный и др. - Возникал аппарат профессиональных служащих — дьяков и подьячих. - Была осуществлена реформа местного управления: - сокращалась роль наместников и волостелей; - возрастало значение местных выборных должностных лиц. - Важнейшее место заняла военная реформа: - ограничение местничества в походных условиях; - укрепление принципа единоначалия; - оформление служебных обязанностей помещиков и вотчинников. - Уложение о службе 1556 года закрепило обязанность служилых людей выставлять вооружённых воинов пропорционально размеру земельного владения. - Лектор связывает эту систему с более широкой исторической логикой: сначала происходило «закрепощение» служилого сословия, а уже затем усиливалась зависимость крестьян. - Завершение периода реформ связано с охлаждением отношений царя с Адашевым и его окружением, разногласиями по внутренней и внешней политике. - Итоговая оценка периода в лекции в целом позитивная: Иван IV первой половины царствования представлен как сильный реформатор и организатор.
Подробный выводВ данной лекции Иван Грозный предстает не только как символ жестокого самодержавия, каким его часто рисует массовое сознание, но прежде всего как государственный строитель. Это важный сдвиг оптики: история здесь понимается не как набор ярких фигур и драм, а как процесс создания институтов. И именно этот процесс оказывается главным нервом первой половины его царствования. Основная мысль беседы состоит в том, что реформы 1540–1550-х годов стали моментом институционального взросления государства. Судебник, приказы, налоговая система, военное и местное управление — все это были не разрозненные меры, а элементы складывающейся политической архитектуры. Если воспользоваться современной аналогией, государство того времени словно переходило от «ручного управления» к более устойчивой операционной системе. Она еще была далека от совершенства, но уже позволяла действовать не только по воле отдельных людей, а через процедуры, нормы и служебные механизмы. Особенно интересно, что в лекции подвергается сомнению само понятие Избранной рады. Это напоминает важный историографический урок: мы нередко мыслим прошлое через термины, которые кажутся нам естественными, хотя они могут быть поздними конструкциями. История вообще часто живет не только в фактах, но и в названиях, а название способно создать иллюзию цельности там, где в реальности был лишь временный союз людей, интересов и обстоятельств. В этом смысле «Избранная рада» — почти философский пример того, как язык формирует историческую реальность в нашем сознании. Судебник 1550 года в логике лектора выглядит шагом к упорядочиванию социальной жизни. Закон здесь нужен не ради абстрактной справедливости, а ради собирания страны. Это очень характерно для раннемодерного государства: прежде чем оно станет гуманным, оно стремится стать управляемым. И в этом есть определенная историческая трезвость. Государство сначала хочет считать, судить, мобилизовать и облагать налогом, а уже потом — если вообще потом — говорить о правах в современном смысле. Такая правда может быть неприятной, но она ближе к реальности, чем романтические представления о «доброго царя и мудрых советниках». Стоглавый собор раскрывает другой важный пласт — отношения власти и церкви. Здесь столкнулись не просто имущественные интересы, а две модели духовной и общественной жизни. Нестяжатели и иосифляне спорили не только о земле, но фактически о том, чем должна быть церковь: бедной совестью народа или сильным институтом с собственными ресурсами. Победа иосифлян показывает очень характерную закономерность истории: в долгой перспективе часто побеждает не самая чистая идея, а самая устойчивая организационная форма. Это почти универсальный принцип — и в религии, и в политике, и даже в современных корпорациях. Идеал вдохновляет, но институт удерживает форму мира. Военная реформа особенно ясно показывает, как централизованное государство работает с элитой. Обычно слово «закрепощение» ассоциируется только с крестьянами, но здесь подчеркивается, что сначала государство привязало к службе дворянство. Это важный и довольно глубокий тезис. Любая сильная власть начинается не с угнетения низов, а с дисциплинирования верхов. Пока элита не обязана служить, государство остается рыхлым. В этом смысле Русское государство XVI века шло по логике мобилизационной цивилизации: земля давалась не просто как богатство, а как плата за обязанность. Не свобода порождала службу, а служба оправдывала владение. Здесь можно провести междисциплинарную аналогию: как в нейросети вес узла определяется его функцией в общей системе, так и в сословном государстве статус человека определялся не его «индивидуальной уникальностью», а его местом в структуре служения. Это может казаться бесчеловечным с точки зрения современности, но для той эпохи именно такая связка службы, земли и власти была основой политического порядка. Вопрос лишь в том, где проходит граница между порядком и подавлением. История редко дает ясный ответ: то, что в одном веке выглядит условием выживания государства, в другом кажется системой несвободы. Лекция подводит к мысли, что реформы Ивана IV были во многом успешны, но не завершены внутренне. И, возможно, именно это особенно важно. Часто реформы создают не гармонию, а новое напряжение. Они централизуют власть, но одновременно повышают требования к обществу; создают институты, но порождают сопротивление; укрепляют порядок, но сужают пространство спонтанности. Возможно, переход от реформ к опричнине был не случайным обрывом, а проявлением тех внутренних противоречий, которые уже зрели внутри самой системы. Если смотреть шире, беседа показывает одну из вечных драм истории: государство стремится к единству, а общество состоит из множества интересов, привычек, автономий и старых прав. Реформатор почти всегда балансирует между созиданием и насилием. Иван Грозный первой половины царствования в этом видео — не чудовище и не герой, а правитель, через которого история пыталась собрать разрозненное пространство в единую политическую форму. И это, пожалуй, самый трезвый способ видеть прошлое: без идеализации, но и без демонизации. В конечном счете вывод лекции можно сформулировать так: реформы Ивана Грозного и его окружения заложили основы централизованного государства, укрепили систему управления, армии, суда и налогообложения, но одновременно усилили служебно-принудительный характер русской государственности. Это был шаг к порядку — и одновременно шаг к большей зависимости человека от государства. История вообще редко дарит чистые победы: в ней укрепление формы почти всегда оплачивается сокращением свободы. И отсюда возникает вопрос, который выходит далеко за пределы XVI века: где проходит граница между необходимым государственным порядком и той ценой, после которой порядок начинает разрушать саму человеческую жизнь, ради которой он вроде бы и создается?