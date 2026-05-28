Почему американские и европейские дипломаты по-разному чувствуют себя в Киеве. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается реакция Киева и Запада на предупреждения о возможных новых ударах по украинской инфраструктуре. - Николай Сорокин утверждает, что одними бомбардировками войну не выиграть: решающее значение, по его мнению, имеет ситуация на линии фронта. - Он считает, что для реального влияния на военную логистику важнее поражать мосты, переправы, тоннели и транспортные узлы, а не городскую застройку как таковую. - Отдельно подчеркивается, что США и страны ЕС по-разному оценивают риски пребывания в Киеве: - американцы, как утверждается в видео, частично вывели дипломатический персонал; - европейцы демонстративно остаются. - Причину этого различия Сорокин видит в том, что между Москвой и Вашингтоном якобы сохраняются рабочие каналы прямой связи, позволяющие лучше понимать уровень угроз. - Поведение европейских представителей трактуется как более идеологизированное и менее прагматичное, чем американское. - В беседе проводится мысль, что США не заинтересованы в прямой эскалации с Россией, особенно на фоне других внешнеполитических кризисов. - Отмечается кризис украинской ПВО: по версии спикера, проблема не только в поставках, а в физической нехватке современных систем и ракет у Запада. - Значительное внимание уделяется предположениям о возможной угрозе Киеву с северного направления, однако сам автор оговаривает, что для такого сценария потребовались бы крупные силы. - Также в видео приводится обзор боевой обстановки, где делается вывод о постепенном продвижении российских войск и ухудшении положения Украины на ряде участков фронта. - Отдельный политический акцент — интерпретация тезиса о том, что Киев рассматривается как русский город, и что это может указывать на более широкие стратегические установки Москвы.
Подробный выводВ этом видео центральная тема — не столько сами удары, сколько психология войны и различие политической культуры Запада. Почему американские и европейские дипломаты по-разному чувствуют себя в Киеве? В интерпретации Сорокина ответ прост: американцы действуют как стратегические реалисты, европейцы — как политические символисты. Если посмотреть шире, это старая цивилизационная разница. США чаще мыслят в категориях управления риском: где допустимая угроза, где ненужная, где нужно отойти, чтобы не оказаться втянутыми в эскалацию. Европа же, особенно современная брюссельская, нередко действует в логике морального жеста: остаться — значит показать решимость. Но война плохо понимает язык жестов. Война, как и физика, не спорит с намерениями — она работает с последствиями. При этом важна и вторая линия рассуждения: автор последовательно настаивает, что удары по городам сами по себе не являются решающим фактором победы. Это довольно прагматичная, почти “инженерная” мысль: если цель — нарушить снабжение, бить нужно по узлам снабжения. Здесь в его логике чувствуется взгляд историка: он апеллирует к опыту Второй мировой, где воздушные кампании имели эффект, но не подменяли продвижение армий. И в этом есть трезвое зерно: война на истощение всегда упирается в логистику, производство, резервы и способность удерживать пространство. Отсюда вытекает еще один смысловой слой беседы: Киев становится не только военным, но и символическим пространством. Для одних это столица, которую надо защищать как политический знак. Для других — цель давления, центр управления, нервный узел. Война вообще превращает города в многослойные объекты: это и место жизни людей, и административный центр, и медийный образ, и символ национального бытия. Чем важнее символ, тем сильнее искушение подменить реальность этим образом. Но символ не отменяет факта уязвимости. Сорокин также связывает изменение поведения США с их общей перегруженностью: Ближний Восток, дефицит вооружений, необходимость выбирать приоритеты. Это важное наблюдение, даже если относиться к конкретным оценкам осторожно. Великие державы редко действуют из одной причины; чаще это смесь военной арифметики, внутренней политики, имиджа и инерции системы. В этом смысле украинский кризис для Вашингтона — не метафизическая миссия, а один из узлов глобальной нагрузки. Европа же психологически вовлечена сильнее, потому что конфликт расположен ближе — и географически, и исторически, и эмоционально. Есть в беседе и заметный идеологический пласт. Некоторые заявления спикера предельно жесткие, оценочные и политически ангажированные. Их стоит воспринимать не как нейтральный анализ, а как часть определенной мировоззренческой рамки. Это важно помнить, чтобы не спутать описание событий с интерпретацией событий. В любой войне нарратив стремится стать реальностью: если долго повторять, что противник уже сломлен, это начинает выполнять функцию психологической мобилизации. Но реальность, как правило, сложнее и сопротивляется пропаганде с обеих сторон. Если выделить главное, то вывод такой: - американцы, по версии автора, чувствуют себя в Киеве иначе, потому что лучше понимают пределы допустимого риска и имеют каналы связи с Москвой; - европейцы остаются скорее из политико-символических соображений; - ситуация вокруг Киева рассматривается как часть более широкого этапа давления — военного, психологического и дипломатического; - но окончательный исход, согласно логике беседы, будет решаться не заявлениями посольств, а положением на земле. Философски здесь просматривается старая истина: человек часто держится не за реальность, а за образ своей роли в реальности. Дипломат может оставаться в городе не потому, что там безопасно, а потому что отъезд выглядит как слабость. Государство может продолжать риторику поддержки не потому, что верит в победу, а потому что боится признать пределы своих возможностей. Так идеализация подменяет трезвость. Но война — жестокий корректор иллюзий. В конечном счете эта лекция посвящена не только Киеву и дипломатам. Она о том, как разные цивилизационные стили — прагматический и демонстративный — ведут себя перед лицом опасности. И, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, кто прав тактически, а в том, кто лучше различает границу между политическим жестом и фактической правдой. Когда мы говорим, что “понимаем ситуацию”, понимаем ли мы саму реальность — или лишь тот образ реальности, который нам психологически удобнее удерживать?