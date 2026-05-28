Операция “Немыслимое”: падающий гегемон способен на все
Моя лекция в "Книжный день Центре" из цикла "Россия и претенденты на мировое господство"
Полная версия: https://delib.ru/video/f6fd52f7-7adf-44fd-99ad-ed9662a0a5a1?utm_source=youtube
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции утверждается, что неудача давления США и Израиля на Иран стала симптомом более глубокой проблемы: американская стратегия принуждения через угрозу начинает давать сбои. - Основная мысль автора: политика Трампа описывается как модель «глобального рэкета» — не обязательно воевать, достаточно убедить всех, что ты готов применить силу, и заставить согласиться на выгодную сделку. - Эта система работает только пока существует вера в реальность угрозы. Если ключевой противник не подчинился и выстоял, остальные начинают сомневаться в мощи гегемона. - Отказ Ирана подчиниться интерпретируется как удар по всей логике американского доминирования: если страх исчезает, рушится механизм извлечения ренты из мировой системы. - Автор считает, что провалились уже несколько версий американского лидерства: - силовая гегемония эпохи Буша, - либерально-глобалистская модель Обамы и Байдена, - и теперь под вопросом трамповская модель «сделок под угрозой силы». - Делается вывод, что США подходят к опасной точке: ресурсы для сохранения глобального лидерства сокращаются, а привычные инструменты перестают быть безусловно эффективными. - Внешние признаки ослабления, по мнению автора, видны в изменении тона других мировых игроков — прежде всего Китая и Британии, которые позволяют себе демонстративно пренебрежительное отношение к президенту США. - В качестве исторической аналогии приводится положение Британской империи после мировых войн: формальный победитель может оказаться реальным проигравшим, если его гегемония экономически подточена. - Особое место занимает идея, что уходящий гегемон способен на крайне рискованные шаги, поскольку ощущает приближение утраты своего положения. - Через обращение к «Операции Немыслимое» проводится намек: в моменты системного кризиса державы могут рассматривать даже крайние, ранее невозможные сценарии.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная, хотя и местами полемически заостренная мысль: ослабление гегемона опасно не потому, что он уже слаб, а потому, что он еще достаточно силен, чтобы попытаться переломить ход истории резким и разрушительным действием. Это важный политический и почти философский парадокс. Падающая система часто ведет себя не смиренно, а наоборот — нервно, агрессивно, импульсивно. Как человек, теряющий контроль, начинает действовать жестче именно потому, что чувствует внутреннюю неуверенность.
1. Главная идея лекции: кризис не в военном поражении, а в утрате убедительностиАвтор настаивает, что проблема США не в том, что они потерпели прямое военное поражение, а в том, что не смогли добиться политического результата. Это очень существенное различие. Империи держатся не только на силе как таковой, но и на репутации силы. Не обязательно уничтожать каждого противника — достаточно, чтобы все верили, что сопротивление бессмысленно. В этом смысле беседа посвящена не столько Ирану, сколько эрозии символического капитала американского могущества. Если раньше угроза санкций, изоляции или удара воспринималась как почти непреодолимая, то теперь, по логике автора, появляются прецеденты, когда можно не уступить. А прецедент в геополитике — вещь почти метафизическая: он меняет воображение элит. До этого они жили в одной картине мира, после — уже в другой. Это похоже на психологию: страх держится, пока образ силы целостен. Когда человек видит, что «непобедимый» уязвим, ломается не только внешний порядок, но и внутреннее согласие подчиняться.
2. Образ США как «рэкетира» — грубая, но емкая метафораАвтор использует резкую метафору рэкета. Она спорная, но аналитически понятная. Смысл в том, что США якобы стремятся не разрушать полностью подчиненные системы, а встраивать их в иерархию выгодного подчинения. Это не стратегия тотального уничтожения, а стратегия контролируемой зависимости. Такой подход, если абстрагироваться от эмоциональной окраски, действительно напоминает многие исторические формы гегемонии: - не обязательно оккупировать всех напрямую; - важнее контролировать потоки ресурсов, финансов, технологий, рынков и политических решений; - выгоднее, чтобы зависимый субъект сохранял производительность, но признавал старшинство центра. Это старая логика империй, только в современной упаковке. Рим собирал дань, Британия контролировала торговлю и моря, США долгое время контролировали долларовую систему, безопасность, технологические стандарты и архитектуру глобальных институтов. Но здесь важен нюанс: любая такая модель держится на вере в неизбежность наказания за непослушание. Когда наказание не происходит или не приводит к желаемому результату, вся система начинает расшатываться.
3. Почему Иран в этой конструкции важенСудя по изложению, Иран выступает не просто как отдельная страна, а как тест на предел американского принуждения. Если государство, находящееся под колоссальным давлением, не капитулирует и не соглашается на условия, это подает сигнал другим игрокам: предел силы существует. В международной политике это критично. Потому что гегемония — это не просто сумма авианосцев, а способность задавать горизонт возможного. Пока все думают, что сопротивление обречено, центр устойчив. Но когда несколько акторов подряд начинают вести себя независимо, гегемон сталкивается с эффектом домино. Автор, по сути, описывает именно это: не единичный кризис, а цепную реакцию потери авторитета.
4. Три провалившиеся модели американского лидерстваОдин из сильнейших элементов лекции — идея, что США уже перебрали несколько моделей сохранения мирового доминирования: 1. Силовое навязывание порядка Ассоциируется с эпохой Буша-младшего. Ставка на прямое военное превосходство. 2. Либерально-глобалистское лидерство Связано с Обамой и Байденом: Америка не просто доминирует, а как бы ведет человечество к универсальному порядку. 3. Транзакционная гегемония Трампа Америка как главный переговорщик, шантажист, сборщик политической ренты. Это интересная схема, потому что она показывает: формы меняются, а цель остается прежней — удержание центра в мире, который постепенно перестает быть однополярным. Здесь можно увидеть почти гегелевскую логику: форма господства меняется, потому что прежняя уже исчерпала себя. Но новое не обязательно жизнеспособно. Иногда смена форм — это не обновление силы, а симптом ее истощения.
5. Историческая аналогия с БританиейСамая содержательная часть — сопоставление США с Британской империей. Исторические аналогии всегда опасны: история не копируется буквально. Но они полезны как модели понимания. Логика автора такова: - Британия была величайшим гегемоном своего времени; - Первая мировая война формально укрепила ее политическое положение, но экономически открыла дорогу США; - Вторая мировая стала попыткой удержать глобальную позицию; - итогом стало окончательное смещение центра силы за океан. Это важный урок: гегемон может выиграть войну и проиграть эпоху. Внешняя победа не гарантирует сохранение исторического статуса. Иногда победа оказывается слишком дорогой, а структура мира уже изменилась глубже, чем это видно на дипломатической поверхности. В этом смысле США действительно могут переживать что-то подобное: не мгновенный обвал, а медленный переход от безусловного центра к одному из нескольких больших центров.
6. Почему уходящий гегемон особенно опасенСамо название лекции строится вокруг идеи, что «падающий гегемон способен на все». Это звучит жестко, но в логике политической истории имеет основание. Когда система растет, она может позволить себе рациональность, терпение, долгую стратегию. Когда система чувствует упадок, она чаще начинает действовать в логике: - либо сейчас, - либо никогда. Это делает политику нервной. В такой фазе элиты склонны к: - авантюризму, - рискованным внешнеполитическим решениям, - попыткам устроить большой кризис ради перезагрузки баланса сил, - поиску символических побед любой ценой. Именно здесь автор вводит аналогию с «Операцией Немыслимое» — как с напоминанием, что в критические моменты даже то, что вчера казалось немыслимым, может обсуждаться вполне серьезно. История вообще часто развивается не по линии наиболее разумного, а по линии наименьшего психологического смирения элит.
7. О сильных и слабых сторонах позиции автораЗдесь важно сохранять трезвость. В лекции есть сильные интуиции, но есть и очевидные упрощения.
Сильные стороны:- верно подмечена роль репутации силы в мировой политике; - убедительно показано, что кризис гегемона — это прежде всего кризис способности навязывать правила; - полезно напомнено, что переходные эпохи особенно опасны; - историческая перспектива через Британию помогает увидеть США не как вечную данность, а как этап.
Слабые стороны:- многие утверждения подаются слишком уверенно там, где фактура сложнее; - международные процессы сводятся к довольно монолитной воле элит, хотя реальность обычно более хаотична; - образ США как единого субъекта с целостной стратегией может быть чрезмерно упрощенным: внутри американской системы много конкурирующих групп, интересов и линий; - прямые исторические параллели соблазнительны, но рискованны: Британия начала XX века и США XXI века — это не одна и та же конструкция. Иначе говоря, в данной лекции есть яркая рамка интерпретации, но ее стоит воспринимать как одну из возможных карт, а не как завершенную истину. Истина в политике редко лежит на поверхности; чаще мы видим не саму реальность, а борьбу моделей, через которые ее пытаются объяснить.
8. Более глубокий смысл: кризис гегемонии — это кризис мифаЕсли смотреть шире, беседа затрагивает не только геополитику, но и общую природу власти. Власть держится не только на материальных ресурсах, но и на мифе о собственной неизбежности. Когда миф начинает трескаться, система еще может быть очень сильной, но уже перестает быть сакральной. Это похоже на религиозный сдвиг, только в политической форме. Вчера центр был «естественным», сегодня он уже просто «один из игроков». И этот переход часто переживается наиболее болезненно именно старым центром. Люди и государства одинаково не любят расставаться с идеализированным образом себя. Империя особенно. Она слишком долго смотрела в зеркало истории как на избранную форму порядка. И когда зеркало начинает показывать старение, реакция может быть очень жесткой.
ИтогГлавный вывод этого видео можно сформулировать так: автор видит современный мир в фазе, когда США еще сохраняют огромную мощь, но уже теряют безусловный авторитет; а именно такие переходные моменты наиболее опасны, потому что уходящий гегемон может пойти на крайние шаги ради отсрочки своего исторического спада. Это не обязательно означает неминуемую катастрофу. Но означает, что мир входит в зону высокой неопределенности, где старые правила больше не гарантированы, а новые еще не сложились. В такие периоды особенно важно не путать внешний шум с глубинными процессами. Иногда одно дипломатическое унижение значит меньше, чем кажется. А иногда — больше, потому что оно фиксирует уже произошедший внутренний сдвиг эпохи. Если принять логику автора, то перед нами не просто спор о Трампе, Иране или Китае. Перед нами вопрос о том, что делает сила, когда чувствует собственную конечность. Смиряется, трансформируется или пытается сжечь доску, на которой больше не выигрывает? И, пожалуй, самый важный вопрос здесь не только политический, но и почти онтологический: в какой момент гегемон действительно теряет власть — когда слабеют его ресурсы, или когда другие перестают верить в его право определять реальность?