В этом видео мы разберёмся, почему ваше зрение — это на самом деле иллюзия, созданная мозгом, и почему устройство глаза обычного кальмара технически совершеннее человеческого. Вы узнаете о технологической революции в офтальмологии: как генная терапия и оптогенетика возвращают зрение слепым, а факторы Яманаки позволяют омолодить сетчатку. Подробно обсудим современные методы коррекции миопии и разницу между операциями LASIK, PRK и SMILE.

И конечно, разоблачим популярные мифы о вреде синего света от мониторов и «пользе» черники или гимнастики по Бейтсу для реального «восстановления» зрения.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRNxpw0phNwUaEJCQFpeBRqY-kwjtT4X-OA4xulLeU47-_Uvpg4OP4Ed9lXJrWuHV9qGL45rX4Yhp-v/pub

Эксперт в выпуске: Глеб Арсланов, врач-офтальмолог TG: @ophthalmology_online

00:00:00 Вступление. Зрение — наша великая сила и слабость

00:03:10 Эволюция. Глазки и глаза: от одной клетки к сложнейшему устройству

00:08:25 Как вырастить глаза… где угодно

00:10:01 Как работают глаза. Физиология зрения и «эффект домино»

00:18:41 Моя лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»

00:19:28 Оптические иллюзии. Что и почему мы (не) видим, а что додумываем

00:28:21 Самые глазастые глаза. Кто видит дальше и больше всех?

00:32:52 Откуда RGB? Роль генетики в нарушениях зрения. Тетрахроматия

00:36:01 Победа над слепотой. Как наука возвращает зрение — без участия высших сил. Можно ли излечить ретинит и глаукому?

00:49:42 Миопия. Почему портится зрение и зачем носить очки? Зарядка глаз по методу Бейтса, ночные линзы и атропин

00:58:43 Почему я не делаю лазерную коррекцию зрения. LASIK, ФРК, SMILE — разница методов и противопоказания

01:06:54 Что влияет на зрение? Опасность книг, компьютеров и гаджетов. Катаракта и замена хрусталика. Помогает ли черника?

01:10:05 Заключение. Почему для меня так важны ваши глаза