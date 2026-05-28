Исходя из нынешних действий ВСУ, можно уже довольно чётко представить, на чём они сделают основной акцент в летней кампании. Людям разумным это и так очевидно. Главные задачи ВСУ будут решать именно с помощью дронов. Основные направления действий, скорее всего, будут следующими.
Первое. Хохлы будут пытаться изолировать Крым. В буквальном смысле. С помощью БЭКов окончательно прекратить любое судоходство в регионе, включая частыне гражданские малые суда С воздуха они попробуют взять полуостров под контроль, нанося удары по трассам, гражданским объектам и, прежде всего, по гражданскому автотранспорту. Убеждён, что ставка будет сделана на воздушный террор против мирного населения.
Второе. Совершенно очевидно, что в планах врага новые атаки на Крымский мост. Причём комбинированные: с воздуха и с воды. Те атаки, которые уже были, включая попытки БЭКов, это явно подготовка, прощупывание наших слабых мест.
Третье. С помощью дронов ВСУ попытаются взять под огневой контроль трассу Р-280 в Новороссии и основные дороги Донбасса. Сначала они будут выносить грузоперевозки. Заправки тоже. Дальше перейдут к привычной для себя практике террора против гражданских. Будут жечь обычные легковые автомобили. С точки зрения нормального человека в этом нет никакого смысла, но если смотреть глазами украинского террориста всё встаёт на свои места. Это попытка посеять хаос и ужас. Сегодня на Украине именно пилоты дронов наиболее мотивированные убийцы.
ВСУ будут стараться взять под контроль и другие федеральные трассы юга России. На сегодняшний день система дронов-ретрансляторов, которые одновременно служат “матками” для более мелких аппаратов, позволяет им работать на дистанциях более 100 километров от оператора. То, что происходит в Крыму прямое сему подтверждение. А с учётом управления через терминалы Starlink задача противника сильно упрощается.
Проблема не в том, что у нас нет средств поражения. Или нет офицеров, способных творчески и жестко подойти к задачам огневого поражения. Проблема в отсутствии чётких системных решений и в бессистемном подходе к борьбе с вражескими дронами. Плюс традиционная недооценка противника.
Нравится это кому-то или нет, но скажу. Сегодня в ВСУ при назначении офицеров на командные должности всё чаще учитывается не выслуга лет, а реальная эффективность. Не наличие образования в военной академии, а фактический результат. Тот же Мадяр может снимать с должностей командиров полков и бригад за неэффективное использование операторов дронов. Третья штурмовая бригада (тот самый “Азов”) может забирать к себе любого толкового бойца или офицера из других подразделений.Традиционная постсоветская военная бюрократия у них сильно подрезана.
Вопрос не в том, что мы не умеем или у нас нет способных офицеров. Они у нас есть. Вопрос в нерасторопности принятия решений и в отстройке системной работы. Будут решения – будет результат.
PS Как решать проблему Старлинк? Надо, думаю, Эррола Маска еще как-нибудь ублажить. А то, мало мы белого американского барена радовали. Вот и нет результата.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор считает, что в летней кампании ВСУ сделают основную ставку на дроны. - В качестве главных направлений называются: - попытка изоляции Крыма; - новые атаки на Крымский мост; - взятие под огневой контроль ключевых трасс юга и Донбасса, включая логистику. - Автор утверждает, что удары будут направлены не только по военным и инфраструктурным целям, но и по гражданскому транспорту и объектам. - Подчеркивается, что дальнобойность дронов выросла благодаря ретрансляторам и спутниковой связи. - Главную проблему автор видит не в нехватке средств или людей, а в отсутствии системного подхода к противодействию дронам. - Отдельно отмечается, что у ВСУ якобы выше гибкость в назначении командиров и меньше бюрократических ограничений. - В финале автор иронично упоминает зависимость от Starlink и фигуры Илона Маска.
Подробный выводЭтот текст интересен не только как военное суждение, но и как пример того, как в условиях конфликта аналитика смешивается с эмоциональной мобилизацией. В нём есть рациональное зерно, но оно подано через язык демонизации, обобщений и пропагандистской жесткости.
Что в статье выглядит содержательноЕсли убрать агрессивную риторику, то основной тезис вполне понятен: современная война всё больше превращается в войну распределённых дешёвых платформ, где дроны становятся не вспомогательным инструментом, а одним из главных способов разведки, поражения, изматывания логистики и психологического давления. Это действительно соответствует более широкому историческому сдвигу. Когда-то артиллерия изменила логику фронта, потом авиация — глубину удара, потом высокоточное оружие — ценность информации. Теперь дроны делают то, что раньше требовало сложных, дорогих и централизованных систем: - видеть далеко; - бить относительно точно; - постоянно давить на логистику; - создавать эффект вездесущей угрозы. С технологической точки зрения мысль о том, что магистрали, мосты, топливная инфраструктура, транспортные узлы и пути снабжения становятся ключевыми целями, вполне логична. Война — это не только линия соприкосновения, это ещё и обмен веществ системы. Если перекрыть её «капилляры», даже сильный организм слабеет.
Где текст теряет аналитическую чистотуОднако дальше начинается важный сдвиг: автор почти автоматически интерпретирует любую предполагаемую активность противника как осознанный террор против гражданских. Здесь уже не чистый анализ, а морально окрашенная рамка. Проблема в том, что в подобных текстах реальность часто подменяется не фактами, а образом врага. Это психологически понятно: в конфликте человек стремится упростить картину, чтобы сохранить внутреннюю определённость. Но именно тут аналитика становится уязвимой. Когда противник описывается как абсолютное зло, возникает соблазн: - недооценить его рациональность; - не заметить собственные слабости; - подменить разбор причин эмоциональным обвинением. И это парадоксально: сам автор критикует недооценку противника, но одновременно использует язык, который мешает его по-настоящему понять. А понять противника в войне — не значит оправдать его. Это значит увидеть его реальные инструменты, мотивации, организационные преимущества и уязвимости.
Самая сильная мысль текстаНаиболее содержательный фрагмент статьи — это не прогноз про Крым и даже не упоминание Starlink. Самое сильное место — мысль о том, что проблема заключается в несистемности ответных решений. Это очень важный тезис, и он применим гораздо шире войны. Во многих сферах — в армии, государстве, бизнесе, даже в психике человека — поражение часто происходит не потому, что «нет ресурсов», а потому что: - решения принимаются слишком медленно; - структура не успевает адаптироваться; - новые явления пытаются вписать в старую бюрократическую логику. В этом смысле дрон — не просто оружие. Это почти философский символ эпохи. Он показывает, что малое, дешёвое, гибкое и массовое может разрушать большое, тяжёлое и иерархическое. Почти как стартап против корпорации, вирус против организма, нейросеть против старого алгоритма, импровизация против устава. Но и здесь нельзя впадать в магию технологии: сама по себе техника не побеждает, побеждает система, которая умеет быстро учиться.
О риторике ненавистиВ тексте заметен ещё один слой — дегуманизирующая лексика. Это не мелочь. Язык формирует способ мышления. Когда анализ строится на оскорблениях, он становится менее точным. Ненависть может быть энергетически мощной, но когнитивно она часто груба. Она делает образ врага цельным и простым, тогда как реальность всегда сложнее. Есть старый исторический урок: общества и армии ошибаются не только тогда, когда недооценивают врага, но и тогда, когда слишком сильно верят в придуманный образ врага. Идеализация бывает не только позитивной. Можно идеализировать и зло — превращать противника в почти мифическую фигуру абсолютной угрозы. Это тоже форма иллюзии.
Что можно вынести из статьи по существуЕсли воспринимать текст как эмоционально окрашенную оценку, а не как строгий доклад, то из него можно извлечь несколько практических идей: 1. Дроны — центральный элемент современной войны, а не второстепенный. 2. Логистика и транспортная связность становятся одной из главных зон уязвимости. 3. Гибкость организационной модели может быть не менее важна, чем количество техники. 4. Бюрократическая инерция опасна в среде, где цикл изменений измеряется неделями, а не годами. 5. Технологическая зависимость от внешних платформ связи — серьёзный фактор современной войны.
ИтогВ сущности, статья говорит о простом и важном: побеждает уже не тот, у кого просто больше тяжёлого железа, а тот, кто быстрее учится, быстрее перестраивается и системнее соединяет технологии с организацией. Но текст одновременно показывает и другую правду — человеческую. Когда речь идёт о войне, людям трудно удерживать чистую рациональность. Они почти неизбежно создают морально насыщенные картины мира, где свой лагерь видится носителем порядка, а чужой — носителем хаоса. Это психологически понятно, но интеллектуально рискованно. Потому что реальность почти всегда сложнее идеологического зеркала. Поэтому самый зрелый вывод здесь такой: стоит всерьёз относиться к технологической и организационной трансформации войны, но с осторожностью относиться к риторике, которая подменяет анализ ненавистью. Иначе можно увидеть угрозу — но не понять её природы. И, возможно, главный вопрос здесь даже не военный, а философский: в какой момент стремление назвать врага злом помогает видеть правду, а в какой — начинает скрывать её?