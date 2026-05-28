Исходя из нынешних действий ВСУ, можно уже довольно чётко представить, на чём они сделают основной акцент в летней кампании. Людям разумным это и так очевидно. Главные задачи ВСУ будут решать именно с помощью дронов. Основные направления действий, скорее всего, будут следующими.

Первое. Хохлы будут пытаться изолировать Крым. В буквальном смысле. С помощью БЭКов окончательно прекратить любое судоходство в регионе, включая частыне гражданские малые суда С воздуха они попробуют взять полуостров под контроль, нанося удары по трассам, гражданским объектам и, прежде всего, по гражданскому автотранспорту. Убеждён, что ставка будет сделана на воздушный террор против мирного населения.

Второе. Совершенно очевидно, что в планах врага новые атаки на Крымский мост. Причём комбинированные: с воздуха и с воды. Те атаки, которые уже были, включая попытки БЭКов, это явно подготовка, прощупывание наших слабых мест.

Третье. С помощью дронов ВСУ попытаются взять под огневой контроль трассу Р-280 в Новороссии и основные дороги Донбасса. Сначала они будут выносить грузоперевозки. Заправки тоже. Дальше перейдут к привычной для себя практике террора против гражданских. Будут жечь обычные легковые автомобили. С точки зрения нормального человека в этом нет никакого смысла, но если смотреть глазами украинского террориста всё встаёт на свои места. Это попытка посеять хаос и ужас. Сегодня на Украине именно пилоты дронов наиболее мотивированные убийцы.

ВСУ будут стараться взять под контроль и другие федеральные трассы юга России. На сегодняшний день система дронов-ретрансляторов, которые одновременно служат “матками” для более мелких аппаратов, позволяет им работать на дистанциях более 100 километров от оператора. То, что происходит в Крыму прямое сему подтверждение. А с учётом управления через терминалы Starlink задача противника сильно упрощается.

Проблема не в том, что у нас нет средств поражения. Или нет офицеров, способных творчески и жестко подойти к задачам огневого поражения. Проблема в отсутствии чётких системных решений и в бессистемном подходе к борьбе с вражескими дронами. Плюс традиционная недооценка противника.

Нравится это кому-то или нет, но скажу. Сегодня в ВСУ при назначении офицеров на командные должности всё чаще учитывается не выслуга лет, а реальная эффективность. Не наличие образования в военной академии, а фактический результат. Тот же Мадяр может снимать с должностей командиров полков и бригад за неэффективное использование операторов дронов. Третья штурмовая бригада (тот самый “Азов”) может забирать к себе любого толкового бойца или офицера из других подразделений.Традиционная постсоветская военная бюрократия у них сильно подрезана.

Вопрос не в том, что мы не умеем или у нас нет способных офицеров. Они у нас есть. Вопрос в нерасторопности принятия решений и в отстройке системной работы. Будут решения – будет результат.

PS Как решать проблему Старлинк? Надо, думаю, Эррола Маска еще как-нибудь ублажить. А то, мало мы белого американского барена радовали. Вот и нет результата.