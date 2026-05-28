Фатальная ошибка Лондона: Британия решила запретить уран из России?
Великобритания официально ввела запрет на импорт российского урана, но за этим громким политическим заявлением кроется совершенно неожиданная правда. Борис Марцинкевич детально разбирает, как устроена ядерная энергетика Англии, почему французская корпорация EDF контролирует британские АЭС и при чем здесь технологии Росатома. Вы узнаете, что на самом деле происходит с отработавшим ядерным топливом, зачем европейцам завод в Северске и как новые санкции усугубят энергокризис в Европе. Подробнее в новом видео
00:00 Великобритания запрещает импорт российского урана
00:42 Как Британия стала лидером в ядерных технологиях
02:51 Почему Великобритания потеряла свои ядерные компетенции
05:01 Ядерные реакторы: Состояние британских АЭС Sizewell B и AGR
07:50 EDF: Как Франция захватила атомную отрасль Великобритании
10:08 Зависимость Лондона от поставок урана из Европы
10:54 РФ и Великобритания: Реальное влияние запрета на импорт урана
11:58 Уран-235, Уран-238 и отработанное ядерное топливо
13:59 Переработка ядерных отходов: Технологии МОКС и REMIX топлива
16:52 Тайный маршрут британского топлива через Северск
19:52 Росатома: Почему британский уран все равно едет в Сибирь
22:51 Прорывные решения для реакторов планеты
24:48 Будущее энергетики: Итоги и выводы о британской ядерной программе
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео утверждается, что запрет Великобритании на импорт российского урана во многом носит символический характер, потому что прямых поставок урановой продукции из России в Британию, по словам автора, фактически не было. - Британия была одной из первых стран, создавших собственную атомную энергетику, но ее развитие пошло по особому и в итоге тупиковому пути: - сначала реакторы типа Magnox, - затем AGR, - при этом страна надолго потеряла темп развития отрасли. - Причиной деградации британской атомной школы названа долгая пауза в строительстве АЭС, из-за которой: - утрачиваются компетенции, - уходит инженерная преемственность, - деградирует машиностроительная база. - На текущий момент британская атомная энергетика, по сути, зависима от внешних игроков: - действующие станции контролируются французской EDF, - часть энергобаланса поддерживается импортом электроэнергии по кабелям из Франции и Норвегии. - Для реакторов AGR топливо специфическое и производится в самой Британии; здесь зависимость от России минимальна или отсутствует. - Но для единственного британского легководного реактора Sizewell B ситуация сложнее: используется схема, связанная с переработкой и повторным обогащением регенерированного урана. - Ключевая мысль лекции: важна не только тема “чей уран”, а какие технологические стадии может выполнить та или иная страна. - Французско-британская схема обращения с отработавшим топливом включает: - переработку во Франции, - выделение регенерированного урана, - его дальнейшую доработку в России, поскольку, по словам автора, необходимые отдельные мощности для такой специфической переработки и обогащения есть именно в Северске. - Поэтому формальный запрет на российский уран, как утверждается в беседе, не перекрывает технологическую цепочку, если речь идет не о “покупке российского сырья”, а об услуге по переработке/дообогащению собственного европейского материала. - Отдельный большой акцент сделан на российском проекте REMIX-топлива, который представлен как потенциально очень важный шаг к реальному замыканию ядерного топливного цикла для легководных реакторов. - По мнению автора, если технология REMIX подтвердит расчетные характеристики, это может стать тихой, но очень значимой сенсацией для мировой атомной энергетики.
Подробный выводВ данной лекции обсуждение британского запрета на российский уран используется как отправная точка для более глубокого разговора: не столько о политическом жесте, сколько о реальной архитектуре мировой атомной отрасли. И здесь проявляется важная, почти философская вещь: государства часто говорят языком суверенитета, а энергетика отвечает им языком технологической взаимозависимости.
1. Главный посыл: политика может быть громкой, а технология — упрямойФормально запрет звучит решительно. Но автор показывает, что в атомной сфере важны не лозунги, а конкретные цепочки передела: - добыча, - конверсия, - обогащение, - фабрикация топлива, - переработка ОЯТ, - работа с регенерированным ураном. Если на каком-то из этих этапов у тебя нет компетенции, оборудования или лицензированной инфраструктуры, то политическое решение оказывается похожим на попытку “запретить зависимость”, не устранив ее причин. Это частая ошибка не только в энергетике, но и вообще в истории: люди воюют с видимой частью системы, не понимая ее глубинной конструкции.
2. Британия как пример утраты индустриальной преемственностиОтдельно в беседе проходит тема британской атомной истории. Она очень показательна. Британия была пионером, имела оригинальные реакторные линии, была среди мировых лидеров. Но затем долгая пауза в развитии привела к тому, что отрасль стала терять: - людей, - школы, - производственные линии, - проектную независимость. Это напоминает не только экономический, но и психологический закон: если способность долго не используется, она не просто “ждет своего часа” — она атрофируется. Компетенция живет в практике, а не в архивах. Учебник важен, но отрасль передается не только текстом, а “чувством материала”, культурой решений, инженерной интуицией. В этом смысле атомная промышленность похожа на ремесло высокого уровня: потеряв поколенческую передачу, страна теряет больше, чем набор технологий — она теряет способность воспроизводить сложность.
3. Суверенитет без производственного цикла — это неполный суверенитетВ беседе довольно жестко, но логично показано, что британская атомная генерация сегодня встроена в систему внешней зависимости: - французская EDF, - импорт электроэнергии, - внешние технологические решения. Это хороший пример того, как современные государства нередко живут в мире символов: флаг и риторика остаются национальными, а критически важные функции уже распределены по транснациональной инфраструктуре. И в этом нет мистики — только трезвая экономика сложных систем. В некотором смысле это разоблачает идеализированный образ независимости. Очень часто страны, как и люди, любят не реальность, а красивый образ себя. Но реальность требует смирения: если у тебя нет полной цепочки компетенций, значит, твоя автономия ограничена. И признать это — не слабость, а начало зрелости.
4. Самое существенное: не “российский уран”, а российская услуга в ядерном циклеКлючевой технический узел, вокруг которого строится аргументация, — это работа с регенерированным ураном после переработки отработавшего топлива. Автор подробно объясняет, что проблема не сводится к обычному обогащению природного урана. Речь идет о более сложной задаче, потому что в таком материале присутствует уран-236, который ухудшает нейтронные характеристики топлива. Отсюда возникает важная практическая мысль: в атомной отрасли ценность определяется не только сырьем, но и способностью работать с “трудным материалом”. Это уже не просто ресурсная экономика, а экономика компетенций. И если для такого этапа нужны специальные линии, а они есть в очень ограниченном числе мест, то именно эти места и становятся узловыми точками системы. Поэтому, согласно логике лекции, британский запрет не решает проблему: можно запретить импорт “российского урана”, но сложнее отказаться от российской технологической роли в конкретном сегменте топливного цикла.
5. Почему тема REMIX здесь центральнаяНаиболее интересная часть беседы — не британский сюжет сам по себе, а выход к проекту REMIX. Здесь уже разговор поднимается на уровень стратегического будущего атомной энергетики. Если очень упростить, идея такова: не ограничиваться извлечением малой полезной части из ОЯТ, а пытаться вернуть в цикл гораздо большую долю материала, делая это пригодным для использования в массовых легководных реакторах. Это важно, потому что именно легководные реакторы составляют основу мировой атомной генерации. В этом и заключается глубинный смысл возможной “тихой сенсации”: - не экзотическая технология ради самой технологии, - не демонстрационный проект, - а потенциальный путь к тому, чтобы использовать основную массу накопленного материала повторно. Если это получится, тогда атомная энергетика делает шаг от линейной модели “сжег — складируй” к более циклической и рациональной. А это уже не только инженерный прорыв, но и изменение самого образа отрасли: от потребления редкого ресурса — к более осмысленному обращению с ним.
6. Что в словах автора стоит воспринимать осторожноПри всей внутренней логике беседы, важно сохранять критичность. Вопросы атомной энергетики крайне сложны, и в подобных обсуждениях нередко смешиваются: - технические детали, - отраслевые оценки, - политические интерпретации, - авторские акценты. Поэтому тезисы о том, что “никогда ничего не поставлялось”, “запрет ничего не меняет”, “только одна страна может выполнить нужную операцию” — разумно воспринимать как позицию спикера, которую полезно сверять с: - официальной статистикой торговли, - данными компаний, - материалами регуляторов, - отраслевыми отчетами по fuel cycle services. Это не отменяет ценности сказанного, но помогает не подменять понимание верой в эффектно сформулированную картину. Даже самая убедительная интерпретация остается интерпретацией.
7. Общий смысл лекцииВ целом беседа посвящена не просто британскому решению, а разрыву между политическим жестом и технологической реальностью. Главный вывод можно сформулировать так: И это, пожалуй, применимо гораздо шире атомной темы. Мы часто оцениваем мир по декларациям, хотя реальность устроена как сеть незаметных зависимостей. Политика любит простые сюжеты, а техника почти всегда показывает, что мир сложнее, чем наши лозунги о нем. В этом смысле британский запрет выглядит как попытка утвердить символическую дистанцию от России, тогда как сама материальная ткань ядерной отрасли продолжает напоминать: современная цивилизация держится не на жестах, а на цепочках процессов, которые нельзя быстро переписать указом. И, может быть, самый интересный вопрос здесь даже не об уране, а о нас самих: насколько часто мы принимаем за независимость красивый образ, тогда как подлинная свобода требует реального владения процессом, знанием и ответственностью?