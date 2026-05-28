Армения рискует потерять всё, британцы жертвуют европейцам, Нетаньяху вышел из под контроля
Говорим с политологом, экспертом Финансового университета Русланом Сафаровым. Ведущий – писатель Александр Марков.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#ДеньТВ #Сафаров #Руслан_Сафаров #Казахстан #Армения #Закавказье
Комментарий редакции
Краткие тезисы
1. Визит Путина в Казахстан- В данной беседе визит президента России в Казахстан оценивается как важный, но не обязательно «прорывной». - Подчеркивается стратегическое значение Казахстана для России: - общая длинная граница; - союзнические отношения в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ; - высокий товарооборот. - Ключевые темы возможных переговоров: - энергетика, включая проект АЭС с участием Росатома; - нефтяная логистика через Каспийский трубопроводный консорциум; - поставки российского газа в Казахстан и далее в Центральную Азию; - развитие транспортного коридора Север—Юг; - вопросы безопасности, включая военно-техническое сотрудничество и борьбу с наркотрафиком. - Отдельно отмечается важность треугольника Россия—Казахстан—Китай.
2. Армения: выборы и стратегический выбор страны- Парламентские выборы в Армении рассматриваются не просто как внутриполитическое событие, а как выбор дальнейшего курса государства. - В лекции проводится мысль, что нынешнее армянское руководство: - ослабляет прежнюю модель союзничества с Россией; - усиливает западный вектор; - пытается переопределить саму армянскую идентичность — от «исторической Армении» к «реальной Армении» в признанных границах. - Делается акцент на рисках выхода Армении из евразийской интеграции: - возможный пересмотр цен на газ; - удар по торговле; - проблемы с логистикой, поставками, реэкспортом; - ослабление экономической устойчивости. - Подчеркивается, что европейский курс может оказаться для Армении не освобождением, а новой зависимостью. - Также обсуждается рост влияния США, Франции и Великобритании в Армении.
3. Иран и США- Переговоры между Вашингтоном и Тегераном описываются как формально продолжающиеся, но идущие на фоне сохраняющейся конфронтации. - Основная идея: США и Трамп пытаются представить ситуацию как собственную победу, но реального урегулирования нет. - Отмечаются ключевые узлы напряженности: - иранская ядерная программа; - ракетная программа Ирана; - ситуация в Ливане; - контроль над Ормузским проливом. - Делается вывод, что Иран не намерен отказываться от своих ключевых рычагов давления. - По логике выступающего, Трампу крайне важно показать внешнеполитический результат к символическим датам внутри США.
4. Эскалация вокруг Украины после удара по Старобельску- Удар по Старобельску представлен как событие, после которого Россия может резко нарастить интенсивность ответных действий. - Основной тезис: речь идет о переходе к более системным ударам по: - объектам ВПК; - центрам принятия решений; - командным пунктам. - В видео критикуется поведение европейских стран, которые, по мнению спикера, игнорируют масштабы эскалации и продолжают политическую игру. - Отдельно поднимается вопрос о роли стран Балтии и Польши: - если через их территорию обеспечивается участие в атаках, это повышает риск прямой конфронтации с Россией. - Также в беседе звучит мысль, что США несут политическую ответственность за наведение и технологическую поддержку ударов, если использовались американские системы связи и управления.
5. Европа, Британия и логика конфликта- Британия описывается как игрок, который стремится использовать кризис в Восточной Европе ради собственных геополитических целей. - Европейские элиты, по мнению спикера, хотят одновременно: - повышать ставки; - сохранить возможность в нужный момент сесть за стол переговоров. - При этом им, как утверждается, не хватает фигур, которым Россия могла бы доверять в качестве посредников.
Подробный выводВ этом видео складывается довольно цельная, хотя и явно полемическая картина мира. Ее внутренний нерв — мысль о том, что эпоха иллюзий заканчивается, а государства вынуждены заново определять, где у них реальные интересы, а где идеологические соблазны. Если говорить глубже, беседа посвящена не только событиям — Казахстан, Армения, Иран, Украина, Европа, — но и архитектуре переходного мира. Мир больше не выглядит как пространство единых правил. Он все больше напоминает систему пересекающихся коридоров зависимости: энергетических, военных, логистических, цивилизационных. И тот, кто не понимает этой взаимосвязанности, рискует дорого заплатить.
Казахстан как пример прагматической геополитикиНа фоне других тем именно линия с Казахстаном звучит наиболее конструктивно. Здесь нет истерики, нет идеологического максимализма. Есть прагматика: - общая граница, - торговля, - энергетика, - транзит, - безопасность. Это важный момент. Часто о политике говорят языком лозунгов, но реальная устойчивость строится не на лозунгах, а на трубопроводах, железных дорогах, АЭС, газовых контрактах и совместных институтах. В этом смысле Казахстан в логике спикера — пример того, как работает не романтическая, а материальная геополитика. А материальная геополитика обычно честнее: она не обещает рай, но связывает интересы на десятилетия.
Армения как драма между образом и реальностьюСамая философски насыщенная часть — это Армения. Здесь за политическим анализом проступает почти экзистенциальный сюжет. Страна оказывается между двумя образами себя: - историческим мифом, - политической реальностью. Это очень человеческая ситуация. Так бывает не только с государствами, но и с людьми: мы любим не то, что есть, а то, что хотим видеть. И иногда отказываемся от работающей, пусть несовершенной системы ради красивого символа будущего. Но символ не всегда кормит, греет и защищает. Спикер фактически говорит: цивилизационный выбор нельзя делать как эмоциональный жест. Если страна встроена в одну экономическую и энергетическую ткань, а потом хочет войти в другую, это не просто смена флага в риторике. Это болезненная операция по перестройке всего организма. Здесь есть важная междисциплинарная аналогия. В психологии это похоже на попытку личности резко отказаться от своей прежней структуры без создания новой опоры. Человек может сказать: «Я больше не тот». Но если за этим не стоит новая система связей, навыков, ресурсов и среды, он проваливается в кризис. То же и с государством. Политическая воля без экономической базы превращается в красивую декларацию, за которой приходит зависимость от нового покровителя.
Иран как предел американской силыЛиния с Ираном показывает другое: даже сверхдержава не всегда способна навязать желаемую реальность. Можно объявлять победу, можно вести переговоры, можно усиливать давление, но если у противника остаются рычаги — география, ресурсы, проливы, внутренняя мобилизация, — то победа становится скорее медиаконструкцией, чем завершенным фактом. Это вообще характерно для современного мира: информационное объявление результата все чаще подменяет сам результат. Но реальность упряма. Ее нельзя окончательно переспорить пресс-релизами. Иран в этой картине предстает не как безупречный игрок, а как государство, которое тяжело ранено, но не сломлено. И это важный нюанс: спикер не рисует мистический образ «непобедимого Ирана», а указывает на сочетание уязвимости и стойкости. Такая позиция выглядит убедительнее, чем пропагандистская бинарность.
Украина и Европа: эскалация как утрата мерыЧасть разговора, посвященная Украине и реакции Европы, строится вокруг идеи утраты пределов. Когда трагедия становится поводом не к поиску остановки, а к новому витку ставок, начинается опасный процесс. Война тогда перестает быть трагедией и становится политическим спектаклем, где слишком многие уже привыкают к роли зрителей. Это особенно заметно в отношении европейских элит, какими они представлены в беседе. Их упрекают в том, что они будто бы не понимают простой вещи: эскалация — это не телевизионная риторика. Это цепочка решений, у которой есть физические последствия. И в какой-то момент символическая игра заканчивается, а начинается прямая расплата. Здесь можно провести аналогию с техникой сложных систем. Когда инженеры перегружают сеть, игнорируя сигналы перегрева, катастрофа наступает не потому, что кто-то «плохо хотел», а потому, что система превысила пределы устойчивости. Геополитика сейчас очень похожа на такую сеть. И именно это, кажется, тревожит автора рассуждений: не то, что стороны конфликтуют, а то, что слишком многие ведут себя так, будто цена ошибки управляемо мала.
Общий смысл беседыГлавный вывод из данной лекции можно сформулировать так: - мир входит в фазу жесткой перекалибровки; - старые формулы «многовекторности», «европейского выбора», «миротворческих посредников», «контролируемой эскалации» уже работают хуже; - выживают те, кто умеет отличать реальную опору от красивой иллюзии; - геополитика снова становится вопросом инфраструктуры, ресурсов, дисциплины и способности не терять связь с реальностью. В этом есть и более широкий философский смысл. Люди и страны часто очаровываются идеализированным будущим и недооценивают уже существующие связи. Но свобода без опоры может оказаться новой формой зависимости. А верность реальности — даже жесткой — иногда оказывается зрелее, чем бегство в привлекательный миф. Если убрать публицистическую резкость, беседа подводит к трезвой мысли: настоящая политика начинается там, где заканчивается самообман. Вопрос лишь в том, способны ли общества распознать этот момент до того, как цена ошибки станет необратимой. И, пожалуй, главный открытый вопрос здесь такой: что для государства ближе к истине — следовать желаемому образу себя или мужественно принять ту реальность, из которой только и можно вырастить подлинное будущее?