“Демократия рабовладельцев и была ли советская власть советской”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Вопрос
Эфир на Радио АВРОРА от 19 мая 2026 г.
Ведущий: Кирилл Рычков, генеральный директор ИА «АВРОРА», новый большевик из первичной организации КПРФ «АВРОРА», член Союза журналистов России
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Доверие между обществом и властью автор беседы считает проблемой вечной и волнообразной: полной гармонии между «землёй и властью» не бывает. - Драпировка Мавзолея трактуется как символическое выведение советского периода и фигуры Ленина из официального исторического контекста. - Древнерусская традиция описывается как более органичная модель связи общества и власти через вечевые институты, выросшие из территориальной, а не кровнородственной общины. - Петровские реформы оцениваются как поворот к «регулярному» полицейскому государству западноевропейского типа, что усилило разрыв между народом и чиновничьей властью. - Европейская демократия подвергается критике как мифологизированная конструкция: в качестве примера приводится афинская демократия, которая названа демократией рабовладельцев. - Православие на Руси в лекции показано как сложный, многослойный процесс, не сводимый к прямому византийскому заимствованию; подчёркивается длительное сосуществование христианских и языческих элементов. - Ленин и советы представлены как попытка создать новую форму государственности — не бюрократическую, а основанную на живом самоуправлении масс. - Отказ от первоначальной модели советской власти объясняется не «предательством идеи», а жесткой исторической необходимостью: разруха, преступность, Гражданская война, борьба за выживание государства. - Советская власть, по позиции лектора, оставалась советской, хотя соотношение ролей партии и советов в разные периоды менялось. - Сталин, по этой логике, не разрушил советскую модель из прихоти, а корректировал её под исторические обстоятельства, прежде всего в условиях внешней угрозы и форсированной модернизации. - Главная ошибка критиков СССР, по мнению выступающего, — недиалектический подход: оценка разных эпох по одной неподвижной схеме. - Горбачёв в беседе критикуется как человек, не понимавший исторического контекста и марксистской методологии; его курс трактуется как разрушение страны под лозунгом «возвращения власти советам». - Разрушение СССР подаётся как процесс, проведённый не вне системы, а именно через законные механизмы советских органов власти. - Тема культурной диверсии в позднем СССР затронута на примере видеосалонов: прямой «диверсией» это не называется, но признаётся их вклад в изменение массового сознания.
Подробный выводВ данной лекции центральный нерв разговора — это не просто вопрос о том, была ли советская власть действительно советской, а более широкий вопрос: может ли вообще власть оставаться органическим выражением общества, не превращаясь в отдельную силу. И в этом смысле беседа интересна не только как историко-политическое высказывание, но и как попытка увидеть длинную линию русской истории — от вече до СССР и далее к постсоветскому разрыву между народом и государством.
1. Главная рамка: власть и общество никогда не совпадают полностьюЗдесь звучит важная мысль: гармония между народом и властью — не устойчивое состояние, а временный баланс. Это довольно зрелая постановка вопроса. Она отрезвляет от утопии, будто можно однажды построить «идеально народное государство» и закрыть тему. История скорее похожа на дыхание: приближение и отдаление, мобилизация и отчуждение, участие и бюрократизация. В этом есть и философский смысл. Люди часто любят не реальность, а её идеализированный образ: «настоящую демократию», «подлинный социализм», «идеальное народовластие». Но реальные институты всегда оказываются грубее, противоречивее, трагичнее. И это не обязательно признак злого умысла — часто это следствие масштаба, войны, нехватки ресурсов, человеческой ограниченности.
2. Русская традиция в изложении автора: не индивидуализм, а общинная соборностьЛектор проводит важную для себя линию: древнерусское общество выросло из территориальной общины, а не из жёсткой кровнородственной структуры. Из этого он выводит и особенность политической культуры — большую роль вечевых, коллективных форм. Здесь заметна интересная междисциплинарная связка: археология используется для вывода о социальной философии. Это не просто рассказ о раскопках, а попытка объяснить, почему на Руси могли прижиться более соборные формы христианства и более коллективные формы власти. В таком подходе чувствуется идея, что институты не падают с неба: они вырастают из глубинного устройства общества, его «социальной антропологии». Это важный тезис и для понимания СССР: автор фактически говорит, что советы были не случайным изобретением 1917 года, а в некотором смысле исторически созвучной России формой. Не копией вече, конечно, но структурно близкой попыткой вернуть участие масс в управлении.
3. Критика Запада: демократия как фасад, а не абсолютОдин из самых резких мотивов лекции — критика европейской демократии. Афины названы демократией рабовладельцев, а просветительская традиция — идеологической надстройкой, скрывающей реальную природу власти. Здесь можно увидеть не столько отрицание демократии как таковой, сколько критику идеализации. И это, на мой взгляд, самое сильное место аргумента. Когда политическую форму начинают воспринимать как святыню, забывая о её социальной цене, исключениях и скрытых механизмах, рождается догма. Афинская демократия действительно не была демократией в современном универсалистском смысле. И многие европейские государства Нового времени действительно сочетали риторику свободы с колониализмом, насилием и сословной исключительностью. То есть мысль тут проста: форма может быть демократической по названию и олигархической по содержанию. И это применимо не только к Западу, но и к любой системе вообще.
4. Ленин и советы: попытка сделать власть «живой»Важнейший тезис лекции — изначальный ленинский проект рассматривался как модель государства нового типа, где советы должны были стать не декорацией, а реальным механизмом народного управления. Это очень существенная мысль. Автор напоминает: Ленин видел в советах не просто инструмент захвата власти, а возможную форму преодоления старого отчуждённого государства. То есть идея заключалась в том, чтобы сократить дистанцию между управляющими и управляемыми. Философски это почти вечная мечта человечества: чтобы институт не заменял человека, а был продолжением его коллективной воли. Но, как показывает дальнейшая логика беседы, здесь и начинается трагедия: история почти всегда ломает чистую идею.
5. Почему советская власть стала жёсткойОтвет лектора: не потому, что большевики сразу обманули народ, а потому что они столкнулись с реальностью — хаосом, преступностью, саботажем, гражданской войной, международной угрозой. Это, пожалуй, ключевой узел всей беседы. В нём видно диалектическое мышление, на котором выступающий настаивает: нельзя судить конструкцию власти вне обстоятельств её выживания. Государство-коммуна красиво выглядит в теории, но когда страна распадается, кто-то должен обеспечивать транспорт, хлеб, армию, безопасность, дисциплину. И тут возникает жёсткий аппарат. Можно сказать иначе: революция мечтает о свободе, а гражданская война требует организации. Это не оправдание любого насилия, но объяснение, почему исходная модель самоуправления часто уступает место централизму. Так же, как в психике человека во время кризиса сужается пространство спонтанности и включается режим выживания, так и государство в экстриме становится жёстче.
6. Была ли советская власть советской?Позиция лектора однозначна: да, была, хотя не в наивно-утопическом смысле прямого непрерывного самоуправления. Советы существовали как реальная институциональная система, а вопрос заключался в соотношении их функций с ролью партии, ЧК, хозяйственного аппарата и государства в целом. Здесь важна тонкость. Автор не утверждает, что в СССР всегда и везде советы обладали полнотой власти. Он говорит другое: советская система была живым, меняющимся механизмом, а не мёртвой фикцией. В разные эпохи происходило перераспределение функций, и даже Сталин, по его версии, предпринимал попытки усилить советское звено. То есть логика такая: - советская власть не равна полной анархической самоорганизации; - советская власть — это сложная система, где народное представительство, партия и государственный аппарат находятся в напряжённом взаимодействии; - считать, что если партия влияла на советы, то советская власть автоматически переставала быть советской, — значит мыслить слишком механически.
7. Сталин как фигура исторической необходимостиОчень резкой частью беседы становится защита сталинской модернизации через категорию исторического времени: у страны не было десятилетий на медленное развитие. Отсюда — индустриализация, коллективизация, мобилизация. Здесь автор противопоставляет два типа мышления: - догматическое, когда цитата Ленина применяется вне времени; - диалектическое, когда учитывается изменение условий. Это важный методологический тезис. Мысль в том, что правильное решение не существует вне контекста. То, что верно в 1921 году, может быть губительно в 1931-м. В этом есть жизненная правда: рекомендации, полезные в спокойный период, иногда становятся смертельно опасными в момент угрозы. Другое дело, что сама эта логика требует большой осторожности. Потому что ссылкой на «историческую необходимость» можно оправдать почти всё. И здесь начинается тонкая зона: где заканчивается реальная необходимость и начинается идеологическое прикрытие? Лектор отвечает на это уверенно, но сам вопрос остаётся открытым и исторически болезненным.
8. Горбачёв и разрушение системы изнутриОдин из самых сильных политических тезисов беседы: СССР был разрушен не вопреки советским институтам, а через них. Верховные Советы, юридические решения, законодательные акты — всё это стало инструментом демонтажа государства. Это интересный и важный парадокс. Институт, созданный как форма народной власти, может стать орудием ликвидации самой системы, если меняется идеологическое содержание и политический контроль. Это похоже на ситуацию, когда один и тот же язык может служить и правде, и обману; форма остаётся, а смысл внутри неё меняется. Лектор видит в этом подтверждение своей позиции: проблема была не в самих советах, а в советах без коммунистического ядра, в разрушении связующей идеологии и дисциплины. Это спорная, но логически цельная позиция: он считает, что без организующего центра советская форма не удержалась и стала проводником распада.
9. О позднем СССР и «идеологической диверсии»Финальный эпизод с видеосалонами выглядит почти бытовым, но он симптоматичен. Культурные практики здесь рассматриваются не как невинное развлечение, а как элемент трансформации сознания. Не главная причина, не заговор в примитивном смысле, но часть общего смещения ценностей. Это напоминает важную вещь: государства рушатся не только из-за экономики или элитных расколов, но и из-за изменения повседневного воображения. Когда у общества меняются желания, стандарты престижности, представления о норме, политика следует за этим. Иногда порнографический видеосалон оказывается в истории не менее показательным, чем партийный пленум: один показывает официальную идеологию, другой — реальные влечения эпохи.
Итоговая оценкаВ этом видео предложена цельная историко-идеологическая картина, в которой: - русская традиция мыслится как коллективистская и соборная; - советы — как органичная для этой традиции форма власти; - большевистская централизация — как вынужденный ответ на катастрофу; - сталинская модернизация — как трагическая необходимость; - горбачёвская перестройка — как демонтаж государства под прикрытием демократизации. Сильная сторона этой позиции — внимание к историческому контексту и отказ от наивных схем. Лектор постоянно напоминает: нельзя вырывать институт, цитату или событие из конкретной эпохи. Это действительно зрелый принцип анализа. История не любит чистых формул. Слабая сторона — чрезмерная полемическая резкость, из-за которой часть сложных тем упрощается через деление на понимающих и «идиотов», на защитников и врагов. Такая интонация энергетически сильна, но аналитически иногда закрывает нюансы. Реальность обычно сложнее даже самой убедительной концепции. И всё же главный философский смысл беседы, как мне кажется, в другом: любая власть со временем рискует оторваться от общества, даже если рождалась как его голос. Вопрос не только в названии — советская, демократическая, народная, национальная, — а в том, сохраняет ли она живую связь с реальностью людей или начинает поклоняться собственному идеальному образу. А ведь именно в этот момент форма ещё стоит, а содержание уже уходит. И тут возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что делает власть по-настоящему народной — её происхождение, её институты, её идеология или постоянная способность слышать и преображать живую историческую правду?