"Выход есть!" Е.Спицын, Л.Доброхотов, С.Левченко, Д.Новиков на канале Красная линия "Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 30 апреля 2026 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — обсуждение «Программы Победы» КПРФ как альтернативы нынешнему курсу страны. - Участники подчеркивают, что партия входит в новый политический цикл с уверенностью в своей программе, команде и практическом опыте реализации своих подходов. - Заявляется, что Россия находится в системном тупике: экономическом, социальном и в определенной степени политическом. - Среди признаков кризиса называются: - спад экономики; - дефицит бюджета; - давление на малый и средний бизнес; - рост долговой нагрузки населения; - расширение штрафной и фискальной практики; - углубление социального неравенства. - Ключевая претензия к действующей модели: в условиях внешнего давления страна не переходит к мобилизационному развитию и стратегическому планированию. - Советский опыт рассматривается как историческое доказательство того, что плановая экономика способна обеспечивать индустриальный рывок, суверенитет и победу в условиях смертельных вызовов. - Проводится параллель между нынешней ситуацией и предреволюционными кризисами начала XX века, прежде всего 1917 годом. - Отмечается рост левых и социалистических настроений в обществе, несмотря на длительную антисоветскую и антиленинскую пропаганду. - Отдельно поднимается тема национализации ключевых отраслей, восстановления государственного планирования и изменения налоговой системы. - Предлагается перенести основную налоговую нагрузку на сверхбогатых, а не на бедных, пенсионеров и производственный сектор. - В беседе утверждается, что антисоветская критика стала мягче по форме, но не изменилась по сути: достижения СССР признаются, но объясняются будто бы не благодаря системе, а вопреки ей. - Делается вывод, что реальной альтернативой деградации, неравенству и риску «технофашистских» сценариев может быть только социалистически ориентированный курс. - Финальный политический акцент: выборы рассматриваются как важный, но не единственный инструмент борьбы, а «Программа Победы» — как проект не только для партии, но и для всей страны.
Подробный выводВ этом видео звучит не просто партийная полемика, а попытка сформулировать целостный диагноз эпохи. И если убрать привычный телевизионный шум, останется довольно ясная мысль: страна живет в режиме затяжного противоречия между масштабом исторических вызовов и скромностью, а порой и беспомощностью управленческих решений.
1. Центральная идея лекции: кризис не сводится к цифрам, он носит системный характерУчастники говорят не только о спаде, дефиците бюджета или проблемах бизнеса. Все это для них — лишь симптомы. Настоящая проблема, по их логике, в том, что действующая модель развития исчерпала себя. Она может перераспределять ресурсы, повышать штрафы, латать дыры, менять выборные правила под себя, но не может задать стране внятную траекторию будущего. Это важный момент. Есть разница между «сложным периодом» и историческим тупиком. Сложный период предполагает временные трудности в рамках работающей системы. Тупик — это когда сама система уже не производит убедительных решений. В беседе именно этот тезис проходит красной нитью.
2. Планирование здесь понимается не как ностальгия, а как инструмент выживанияСоветский опыт в обсуждении используется не просто как объект памяти, а как аргумент практического характера. Логика проста: если страна сталкивается с внешней угрозой, санкциями, экономической войной и необходимостью быстрой перестройки, то стихийный рынок и разрозненные частные интересы не справляются. Нужна координация, долгий горизонт, приоритет общенациональных задач — то есть план. Здесь возникает почти инженерная мысль: когда система работает в режиме повышенной нагрузки, она либо получает центр управления, либо распадается на множество локальных реакций. Это похоже и на экономику, и на психику человека. В кризисе человек либо собирает себя вокруг смысла и дисциплины, либо разлетается на импульсы, тревоги и хаотические решения. Государства устроены сложнее, но принцип узнаваем. Поэтому апелляция к Госплану у участников беседы — не столько культ прошлого, сколько требование вернуть способность к целеполаганию.
3. Исторические параллели с 1917 годом звучат как предупреждение, а не как романтизацияОдна из самых острых тем — аналогии с февралем 1917 года. Смысл этих сравнений не в призыве к революции как к красивому мифу, а в указании на закономерность: если власть слишком долго откладывает решение накопившихся проблем, история начинает решать их сама. Это трезвый и неудобный тезис. Революции почти никогда не случаются «вдруг». «Вдруг» — это только форма восприятия тех, кто до последнего не хотел видеть медленное накопление напряжения. Как в геологии: землетрясение кажется мгновенным, но напряжение в плитах накапливается долго. В беседе подчеркивается, что опасность состоит не только в бедности или ошибках управления, а в комбинации факторов: - неравенство; - долговая кабала; - фискальное давление; - отсутствие стратегической перспективы; - внешняя угроза; - утрата доверия к институтам. Именно сочетание этих элементов делает ситуацию исторически взрывоопасной.
4. Тема сверхбогатых и бедных — это не только про мораль, но и про конструкцию государстваКогда говорится о прогрессивном налогообложении и о необходимости переложить нагрузку на сверхбогатых, это подается не просто как вопрос справедливости. Хотя и справедливость здесь важна. Речь еще и о том, какую социальную архитектуру производит налоговая система. Если государство постоянно добирает деньги через штрафы, косвенные сборы, давление на малый бизнес и население, то оно показывает, что ему проще работать с теми, кто слабее. Это политически удобно, но стратегически разрушительно. Потому что такая модель подтачивает именно ту среду, где живет труд, потребление, локальное производство, социальная устойчивость. Есть старая философская ловушка: власть часто идеализирует стабильность, не замечая, что сама же подтачивает ее основание. Как в отношениях: можно бесконечно требовать верности, не давая уважения, и удивляться, почему исчезает живое доверие. Экономика — не роман, но механизм похож: нельзя бесконечно извлекать ресурс из снизу и ожидать, что система останется устойчивой.
5. Антисоветская риторика, по мысли участников, проигрывает реальности опытаИнтересный пласт беседы — обсуждение того, что критика СССР изменила форму. Раньше была грубая демонизация. Теперь чаще используется мягкая схема: да, достижения были, но «вопреки системе», «из-за народа», «несмотря на идеологию». Это тоньше, но логика та же — отделить успех от самой советской модели. Участники с этим не согласны и считают, что именно идеология, организация и классовая направленность советского государства создали основу для рывка. Это уже не просто спор об истории, а спор о будущем. Потому что образ прошлого всегда служит моделью допустимого будущего. Если убедить общество, что великие результаты достигались случайно или вопреки системе, то из прошлого нельзя извлечь никакой метод. Останется только музейная гордость. А если признать, что за достижениями стояла определенная структура власти, собственности, образования, планирования и мотивации, тогда прошлое становится не иконой, а источником инструмента.
6. Ленин в обсуждении выступает как символ не прошлого, а неразрешенного вопроса о будущемБольшой блок посвящен Ленину. Но важно, что речь идет не столько о мемориальной фигуре, сколько о том, почему он продолжает раздражать и вдохновлять. С этой точки зрения Ленин — это не только исторический персонаж, а обозначение альтернативы. Пока фигура Ленина сохраняет притяжение в общественном сознании, сохраняется и сама мысль, что общество можно устроить иначе: - не вокруг частной выгоды немногих; - не вокруг неизбежности социального унижения; - не вокруг фатализма «по-другому нельзя». Именно поэтому спор о Ленине на самом деле — спор не о прошлом мавзолее, а о допустимости иного проекта будущего. В этом есть почти психологическая глубина: общество может долго терпеть реальность, но если у него отнять образ возможной альтернативы, оно станет не стабильным, а внутренне сломленным. Поэтому борьба за интерпретацию истории — это всегда борьба за горизонт надежды.
7. Внешняя угроза делает внутренние противоречия острее, а не второстепеннееВажный тезис беседы: нельзя прикрываться внешней войной, чтобы не обсуждать внутренний курс. Напротив, именно внешнее давление должно было бы подталкивать к реиндустриализации, экономическому суверенитету и социальной консолидации. Если этого не происходит, значит, проблема глубже, чем просто санкции. Это соответствует исторической логике: угроза выявляет качество системы, а не создает его с нуля. Война и санкции — как стресс-тест. Они не придумывают слабости, а обнаруживают их.
8. Общий пафос беседы — не в разрушении, а в поиске выходаНесмотря на резкую критику, название и настроение передачи строятся вокруг формулы: выход есть. Это существенно. В разговоре много тревоги, исторических аналогий и жестких оценок, но в центре все же не катастрофизм, а убеждение, что альтернатива возможна. С философской точки зрения это отличает серьезную критику от цинизма. Цинизм любит разоблачать, но не берет на себя ответственность за проект. Здесь же, нравится кому-то этот проект или нет, участники предлагают именно связанный образ будущего: - национализация системообразующих отраслей; - восстановление планирования; - изменение налоговой модели; - опора на социальную справедливость; - отказ от курса, который ведет к олигархической концентрации богатства. Можно спорить о реализуемости, о темпах, о конкретных механизмах. Но нельзя не признать, что в беседе предложена именно рамка действия, а не просто эмоциональное недовольство.
ИтогВ данной лекции Россия описывается как страна, стоящая между инерцией распада и возможностью нового собирания. С одной стороны — олигархическая концентрация, фискальное давление, кризис управления, усталость общества и опасные исторические параллели. С другой — память о советском опыте, запрос на справедливость, рост левых настроений и идея, что планирование, национализация и социалистический поворот могут стать не возвратом назад, а формой выхода вперед. Здесь есть, конечно, и партийная убежденность, и идеологическая заостренность. Но за этим просматривается более универсальный вопрос: может ли общество выжить, если оно управляется не образом будущего, а только страхом перед ухудшением настоящего? И, возможно, самый глубокий нерв этого разговора именно в этом: когда люди начинают снова всерьез обсуждать план, справедливость, собственность и исторический смысл, не означает ли это, что старая «нормальность» уже исчерпана — и вопрос теперь не в том, будут ли перемены, а в том, кто придаст им форму и содержание?