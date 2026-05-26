Историк Александр Колпакиди и общественный деятель Юрий Крупнов разбирают итоги сорока лет после распада СССР. Избыточная смертность и неродившиеся за три с лишним десятилетия — цифра сопоставима с потерями Великой Отечественной. В 1930-е в голодные годы системно строили НИИ и гигантские заводы а сегодня академики РАН грызутся за три процента субсидий. Путинская Россия по мнению Крупнова вернулась к логике царского циркуляра о кухаркиных детях — государство больше не обязано давать ребёнку из простой семьи качественное образование. А молодые учителя бегут из школ из-за нищенских зарплат.

Таймкоды:

00:00:58 — Вступление. Зачистка лениноведов: почему историю Гражданской войны пишут ненавистники Красной Армии.

00:03:17 — Анонс «Черной книги сионизма»: Такер Карлсон, Ближний Восток и прорыв информационной блокады.

00:06:26 — Секрет распада СССР: как Венский институт системного анализа Гвишиани грамотно уничтожал советскую империю.

00:08:29 — Кто такой Ленин на самом деле: главный человек XX века, перевернувший отношения господина и раба.

00:16:36 — 40 лет мутного времени: почему после 1985 года в РФ не создано ничего, кроме фейкового самолета МС-21 на базе Як.

00:18:45 — Итоги капитализма в России: 1 миллион проституток по сводкам МВД против 25 тысяч при царе.

00:22:34 — Откат в Темные века: деградация управленческих элит и почему снизу продолжают стучать.

00:30:19 — Сборище «консерваторов» в Питере: как потомки фалангистов из Голубой дивизии гуляют в блокадном городе.

00:32:00 — Симулякры вместо смыслов: почему псевдо-монархисты и Кургинян — это перекрашенные разрушители СССР.

00:35:58 — Унасекомление народа: превращение граждан в «новую нефть» и цифровых крепостных.

00:37:32 — Истинная цель «борьбы с бедностью»: как Голикова отчитывается бумажными сокращениями нищеты.

00:39:56 — Демографическая катастрофа РФ: избыточная смертность после 1991 года равна потерям в Великой Отечественной.

00:41:50 — Глобальное вымирание: лжетеория демографического перехода и как корпорации (Фарма) планируют кормить людей тараканами.

00:45:58 — Культ науки большевиков: почему в голодных 1930-х системно строили НИИ и заводы льняных машин.

00:49:55 — Разгром философского парохода: почему изгнание Ильина и метафизиков спасло индустриализацию СССР.

00:52:32 — Строительная мафия: как бетонные муравейники-«человейники» роют яму под экономику России.

00:58:23 — Трагедия Украины: как стремление обеих стран в Европу разорвало мозги народам и породило катастрофу.

01:00:55 — Провал маркетологов: переименование площади Ленина в Ульяновске как отказ от золотой жилы туризма.

01:02:42 — Социальные лифты СССР: как Юрий Крупнов из простой школы поступил в элитный РУДН без блата.

01:04:19 — Кухаркины дети: как путинская Россия вернулась к фашистским циркулярам царского министра Делянова.

01:06:35 — Фейковый кадровый резерв элит и нищенские зарплаты молодых учителей в регионах.

01:10:58 — Финал. Выбор России: советский планетарный проект будущего или цифровой технофашизм Трампа и Питера Тиля.

