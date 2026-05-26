Конституция. Республиканцы против федералистов. История США, часть 4/Мария Филимонова, Егор Яковлев
Как тринадцать бывших колоний, едва не распавшихся после войны за независимость, сумели создать старейшую действующую конституцию в мировой истории? Почему отцы-основатели боялись политических партий — и всё равно их создали?
В этом выпуске цикла «История США — главное» доктор исторических наук Мария Филимонова рассказывает о рождении американской Конституции, борьбе федералистов и республиканцев, первых президентах и появлении двухпартийной системы.
— Великий компромисс: как большие и малые штаты договорились о представительстве в Конгрессе
— Джордж Вашингтон: почему он стал президентом единогласно, сколько ему платили и почему его жалованья не хватало
— Билль о правах: первые 10 поправок к Конституции США
— Александр Гамильтон vs Томас Джефферсон: спор о сильной центральной власти против прав штатов
— Квазивойна с Францией: почему французские дипломаты требовали взятку и как Адамс предотвратил полномасштабную войну
— Чрезвычайное законодательство 1798 года: законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу
00:00 – От войны за независимость к Конституции США
01:15 – Первая конституция США — Статьи Конфедерации
05:59 – Конституция США: старейшая в мире
17:28 – Джордж Вашингтон: первый президент и его инаугурация
21:15 – Билль о правах: первые 10 поправок
22:05 – Рождение двухпартийной системы: федералисты vs республиканцы
27:04 – Гамильтон против Джефферсона: центральная власть или права штатов
33:13 – Французская революция и раскол в американском обществе
43:41 – Президентство Джона Адамса
46:15 – Квазивойна с Францией
49:34 – Чрезвычайное законодательство 1798 года
51:04 – Резолюции Виргинии и Кентукки: право нуллификации
55:45 – Сексуальные скандалы на заре американской политики
58:44 – Неопределённое будущее молодой республики
Комментарий редакции
Краткие тезисы- После признания независимости США в 1783 году страна вошла в глубокий кризис управления. - Статьи Конфедерации создали крайне слабый союз штатов: центр почти не мог проводить решения в жизнь. - Усиливались экономические конфликты между штатами, зависимость от Англии и локалистские настроения. - Восстание Шейса стало тревожным сигналом: слабая конфедерация может не выдержать внутренних потрясений. - В 1787 году в Филадельфии собрался Конституционный конвент, который решил не исправлять старую систему, а писать новую Конституцию. - Конституция строилась на принципах: - разделения властей, - системы сдержек и противовесов, - компромисса между штатами. - Великий компромисс: - в Палате представителей — представительство по населению, - в Сенате — равенство штатов. - Конституция закрепила и компромисс по рабству: - признание рабства косвенно, - правило трех пятых, - обязательство возвращать беглых рабов, - сохранение работорговли на 20 лет. - При ратификации возник раскол: - федералисты — за сильную центральную власть, - антифедералисты — за приоритет прав штатов. - Отсутствие Билля о правах стало главным аргументом критиков Конституции. - В 1789 году первым президентом единогласно избран Джордж Вашингтон. - При Вашингтоне были приняты первые 10 поправок — Билль о правах. - Вопреки ожиданиям отцов-основателей, быстро возникла первая двухпартийная система: - федералисты (Александр Гамильтон), - республиканцы / демократические республиканцы (Томас Джефферсон). - Главный внутренний спор: - Гамильтон — сильный центр, промышленность, национальный банк, налоги; - Джефферсон — слабое федеральное правительство, права штатов, аграрная республика фермеров. - Политика Гамильтона вызвала сопротивление, включая восстание из-за виски. - Компромисс 1790 года связал финансовые уступки Югу с размещением новой столицы на Потомаке — будущего Вашингтона. - На внешнюю политику решающе повлияла Французская революция. - США сначала симпатизировали Франции, но затем Вашингтон взял курс на нейтралитет. - Договор Джея с Англией вызвал сильное недовольство, но позволил избежать войны. - Вашингтон добровольно отказался от третьего срока, заложив важную республиканскую традицию ограничения власти. - Вторым президентом стал Джон Адамс. - При Адамсе обострился конфликт с Францией (дело XYZ, квазивойна). - Были приняты законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, вызвавшие обвинения в нарушении свобод. - В ответ Джефферсон и Мэдисон выдвинули идею нулификации: штат может не признавать неконституционный федеральный закон. - К выборам 1800 года партийная борьба достигла крайнего накала, и США подошли к первой мирной смене власти между партиями.
Подробный выводВ данной лекции особенно хорошо показано, что история ранних США — это не триумфальная легенда о том, как «свободные колонии победили империю и сразу построили образцовую демократию». Наоборот: после победы обнаружилось, что выиграть войну легче, чем создать устойчивое государство. Это важный исторический урок. Революция разрушает старый порядок быстро, а новый порядок собирается мучительно, через страх, компромисс и столкновение интересов.
1. Конституция родилась не из идеала, а из кризисаОчень показательно, что американская Конституция возникла не как абстрактный философский проект, а как ответ на почти распадающуюся реальность. Слабость конфедерации, торговые конфликты, отсутствие исполнительной силы, невозможность собирать налоги, восстание Шейса — все это заставило элиту признать: свобода без механизма координации может превратиться в политическую беспомощность. Здесь проявляется почти универсальный закон истории: слишком слабая власть опасна не меньше, чем слишком сильная. Одни боятся тирании центра, другие — хаоса периферии. Американская Конституция была попыткой пройти между этими крайностями.
2. Отцы-основатели не были наивными демократамиВ беседе ясно подчеркивается важная мысль: создатели Конституции не были романтическими поклонниками «власти народа» в современном смысле. Они опасались толпы, нестабильности, вспышек страсти, демагогии. Их республика — это не царство полной народной непосредственности, а система фильтров, замедлений, ограничений. В этом смысле Сенат задумывался как охлаждающая камера политики. Очень сильный образ с остывающим чаем: народный импульс должен пройти через более сдержанный институт. Это почти инженерный подход к политике. Не вера в добродетель человека, а недоверие к его импульсивности. Как сказал Мэдисон, если бы людьми управляли ангелы, конституция была бы не нужна. Тут чувствуется глубокий реализм: политическая система должна строиться не под идеального человека, а под реального — страстного, корыстного, ограниченного.
3. Конституция как искусство компромисса — и компромисса морально грязногоОдин из центральных смыслов лекции — США создавались не только на языке свободы, но и на языке сделки. Компромисс между большими и малыми штатами выглядит рационально и даже красиво. Но компромисс по рабству показывает другую сторону государственности: иногда политическое единство покупается ценой нравственного самообмана. Особенно символично, что рабство в Конституции признается, но слово это избегается. Как будто язык пытается спрятать реальность. Это типично для обществ, которые хотят одновременно считать себя свободными и не отказываться от несвободы, на которой стоит их экономика. История вообще часто устроена так: идеалы провозглашаются открыто, а цена этих идеалов маскируется эвфемизмами. Рабство здесь не побочная деталь, а встроенное противоречие американского проекта. Оно уже тогда заложило мину под будущее страны.
4. Федералисты и республиканцы — спор не только о власти, но и о природе АмерикиОчень важна линия противостояния Гамильтона и Джефферсона. Это, по сути, спор о том, чем является США. - Гамильтон видел будущее в сильном государстве, финансовой системе, промышленности, централизованной модернизации. - Джефферсон мыслил страну как республику независимых фермеров, где свобода связана с локальной автономией и минимальным правительством. То есть спор шел не просто о бюджете или банке, а о самом антропологическом идеале гражданина: - либо гражданин как участник сложного национального проекта, - либо гражданин как самостоятельный землевладелец, живущий ближе к природе и дальше от бюрократии. Если смотреть из будущего, Гамильтон, конечно, оказался ближе к исторической траектории США. Америка стала индустриальной, финансовой, централизованной державой. Но джефферсоновская мечта не исчезла — она осталась как миф о «настоящей Америке»: свободной, сельской, недоверчивой к государству. И этот миф жив до сих пор.
5. Парадокс свободы: Билль о правах и законы, ограничивающие свободуЕще одна сильная линия — почти мгновенное противоречие между декларируемыми правами и политической практикой. Сначала принимается Билль о правах, который закрепляет свободы. Затем, на фоне внешней угрозы и партийной борьбы, вводятся законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу. Это очень узнаваемый исторический механизм. Когда государство чувствует опасность, оно почти всегда начинает говорить так: Именно так проверяется реальная ценность конституционных принципов. Не тогда, когда спокойно, а тогда, когда страшно. Лекция хорошо показывает: американская свобода не была раз и навсегда данным состоянием, она сразу стала предметом борьбы, толкований и ограничений.
6. Французская революция как зеркало американских страховСначала американцы видели во Французской революции продолжение собственного освобождения. Потом — угрозу хаоса, радикализма, внешнего втягивания в войну. Это превращение очень важно психологически. Люди любят узнавать в чужом событии собственный идеал, пока чужое событие не начинает жить своей жизнью. Франция стала для США зеркалом, в котором они увидели не только революционный энтузиазм, но и собственный страх перед революцией как таковой. Сначала братство, потом дистанция. Сначала «они как мы», потом «нет, они уже слишком далеко зашли». В этом смысле нейтралитет Вашингтона — не просто дипломатический расчет, а зрелое признание предела идеологической солидарности. Не все революции совместимы, даже если говорят на языке свободы.
7. Вашингтон как фигура самоограниченияПожалуй, один из самых значимых выводов лекции — роль Джорджа Вашингтона не только как военного героя, но как человека, который отказался превращать личный авторитет в личную власть. Это крайне редкий случай в истории. Часто государство создается вокруг харизматического вождя, а затем незаметно начинает принадлежать ему. Вашингтон мог пойти этим путем, но не пошел. В этом есть почти античная добродетель: не только уметь взять власть, но и уметь от нее отойти. Именно такие поступки создают политическую культуру глубже любого закона. Конституцию можно написать, но привычку к самоограничению нельзя просто декретировать. Ее нужно показать примером.
8. Ранняя Америка — это уже поляризация, пропаганда и личные войныИногда кажется, что крайняя партийная поляризация — болезнь современности. Но в этом видео видно, что уже в 1790-е годы американская политика была насыщена газетной агрессией, демонизацией противников, подозрениями в предательстве, моральными и сексуальными скандалами. То есть человеческая природа с тех пор изменилась меньше, чем технологии распространения мнений. Это отрезвляет. Политическая система США не потому устояла, что люди были возвышеннее, а потому что институты постепенно научились перерабатывать конфликт. Не устранять его, а именно выдерживать. Это важное различие.
9. Первая мирная смена партийной власти — главный экзамен республикиКульминация лекции — подход к выборам 1800 года. В сущности, настоящий вопрос молодой республики звучал так: может ли власть смениться без гражданской войны, заговора или распада? Пока власть удерживает одна и та же политическая сила, система еще не доказала своей жизнеспособности. Она проходит экзамен только тогда, когда проигравшие соглашаются проиграть, а победившие не уничтожают побежденных. Именно поэтому мирная передача власти — не техническая процедура, а почти метафизический момент доверия к правилам выше страстей.
Итоговая оценкаБеседа показывает становление США как процесс болезненного поиска равновесия между: - свободой и порядком, - централизацией и правами штатов, - идеалами и экономическими интересами, - революционным наследием и страхом перед новой революцией. Главная сила американской Конституции, как следует из лекции, была не в том, что она воплотила совершенную истину о политике, а в том, что она создала рабочую структуру для общества, где не было согласия по фундаментальным вопросам. Это не священный текст, ниспосланный сверху, а результат трезвого понимания человеческой ограниченности. И в этом есть глубокий парадокс: устойчивость иногда рождается не из единства убеждений, а из правильно организованного несогласия. Но остается трудный вопрос: если любое государство строится на компромиссах, то где проходит граница между мудрым компромиссом и компромиссом, который откладывает будущую катастрофу?