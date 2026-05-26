Илья Титов: Барыга слился
Начало тринадцатой недели операции «Тегеран за три дня» не принесло, казалось бы, никаких сюрпризов. Всё так же медиа пытались манипулировать прыжками рынков — на сей раз ещё менее успешно, чем обычно. Всё так же лились обещания скорого соглашения, сочетаемые с угрозами, — но на сей раз персы в порыве дипломатического ехидства принялись требовать разморозить иранские деньги в западных банках. Всё так же вяло покушались на Трампа — на этот раз какой-то безумец самоубился об охрану Белого дома спустя полгода после того, как попытался сделать это впервые. Вместе с этим именно прошлая неделя принесла завершение ряда эпизодов, до недавнего времени определявших американскую кипучую, но такую бесполезную действительность.
Если помните, описанный в предыдущем номере «Завтра» сюжет с давлением на Кубу отразился в американской прессе, приближенной к президенту, в виде страшилок про персов и русских, поставляющих кубинцам беспилотники для ударов по авиабазам во Флориде (а там рядом раскинулось и кое-чьё поместье Мар-а-Лаго, так что мало ли куда прилетит). Кубинская история продолжилась 20 мая, когда Минюст США объявил о предъявлении заочных обвинений Раулю Кастро — бывшему президенту Кубы, брату Фиделя, а ныне тихо сидящему у себя дома 94-летнему старику. Этого самого старика, внезапно оказавшегося страшной угрозой для американской нации, обвинили в том, что именно по его приказу в феврале 1996 года, когда он занимал пост министра вооружённых сил, кубинские истребители сбили два самолёта с четырьмя внештатными сотрудниками ЦРУ на борту — конечно, их работа была обставлена как гуманитарное разбрасывание листовок над порабощённой цитаделью диктатуры, ну а существующие вполне открыто программы сбора разведданных с помощью вроде бы гражданских самолётов к делу не относятся, не на что тут смотреть. Тридцать лет назад — как и почти во все девяностые годы — на Кубе было несладко, ещё хуже, чем сегодня. И, прямо как сейчас, американцы цеплялись за любой повод для давления, покуда Клинтон испытывал необходимость в дешёвых внешних перемогах едва ли не большую, нежели испытывает Трамп. Медиаигра Вашингтона в ассоциации понятна: точно таким же образом раскручивался сюжет с Мадуро, которого поначалу тоже объявили страшно виноватым в создании государственного наркокартеля, потом под это дело подтянули жиденькую фактуру в виде каких-то рыбацких лодок, которые были разбомблены с воздуха, а потом и самого Мадуро своровали, дабы судить в США за несоблюдение американских законов.
Но Николас хотя бы был действующим президентом, а от похищения имеющего лишь символический вес Кастро Вашингтону будет лишь символическая выгода — разумеется, если не считать, что в ходе предполагаемой операции по аресту будет «случайно» уничтожен какой-нибудь китайский терминал в порту, ключевая электростанция или чей-нибудь охраняемый дом — подобно тому, как в январе в ходе нападения на Каракас будто бы невзначай был взорван мавзолей Чавеса.
Но пока до прямого нападения дело не дошло — только авианосец «Нимиц» угрожающе маячит в Карибском море, а из Белого дома идут разговоры о том, что нападение-то и вовсе не нужно, ведь на Кубе вот-вот всё развалится само собой. Очередная ли это нехитрая уловка (как это было в преддверии нападения на Венесуэлу) или же Вашингтон вновь сделал ставку на то, что всё образуется без прямого вмешательства, покажет время. Другой вопрос, что в отношении Кубы американской администрации придётся соблюдать баланс: масштабный коллапс вызовет приток мигрантов, чему не обрадуются американцы (в том числе и выходцы с острова, коих больше всего в близкой к Кубе Флориде), а излишняя мягкость или говорливость взбесит как раз эту диаспору, требующую — подобно любым дистанционно любящим родину «патриотам» — наибольшей жёсткости в отношении своей бывшей страны.
Очевидное — в связи с давлением на его нелюбимую родину — усиление аппаратного веса госсекретаря и и. о. советника по нацбезопасности Марко Рубио, кубинца по национальности и католика по вероисповеданию, а также попытки информационной диверсии вокруг Рауля Кастро парадоксальным образом являются результатом другого процесса.
Этот процесс — таяние католического влияния вокруг Трампа. Где-то месяц назад шуму наделала перепалка папы Льва Четырнадцатого и президента Дональда Сорок Седьмого — она стала результатом того, что на фоне иранского позора, допущенного во имя сионистов и очень неуклюже натягиваемого на американское понимание христианских ценностей, влияние представителей римской церкви в самой католической администрации за всю историю этой обычно враждебной католицизму страны стало падать. Очередной иллюстрацией этого явилась новость от 22 мая: директор национальной разведки, то есть формально старшая над всяческими ЦРУ и АНБ, и любимица российской прессы Тулси Габбард уходит в отставку. Формально — по причине обнаруженного у её мужа редкого рака костей: дескать, надо сконцентрироваться на лечении и отвлечься от аппаратных игр в вашингтонских коридорах. Фактически — потому что далёкая от идей американской аристократии Тулси оказалась чужой на этом празднике сионизма. Необходимость работать не просто со змеиным гнездом одного конкретного разведывательного ведомства, а с целым змеиным общежитием, неспособность что-либо противопоставить укреплявшемуся десятилетиями механизму теневой аристократии и как-то помешать ему, да ещё и накладывающийся на это саботаж со стороны собственного начальства и подростковое непостоянство мистера президента — всё это не лучшим образом мотивирует трудиться над исполнением обещаний раскрыть тревожащие общественность секреты и сделать работу разведки более подконтрольной избираемым и открытым чиновникам. Теперь Тулси отправится вслед за своим коллегой Джо Кентом, который ушёл в отставку в апреле: до окончательного ухода она попытается слить как можно больше грязных секретов (типа обещанных ею новостей про биолаборатории на Украине или об искусственном происхождения ковида), и (не исключено) поддержит версию, что сионисты замыслили теракт в США — такое на днях заявил как раз Кент. Но есть и ещё одна причина для ухода: даже сторонники и подчинённые начинают избегать Трампа как прокажённого.
Приближающиеся выборы и непопулярность трамповского милитаризма побуждают республиканских кандидатов отворачиваться от президента, примером чего стала драма, произошедшая в Кентукки на неделе: штат, известный своей жареной курицей (которую в России называют «Ростикс»), определял представителя республиканцев, который пойдёт на выборы в Конгресс в ноябре. Рядовое и не особенно интересное событие — в самом деле, какой резон описывать какие-то предварительные плебисциты в каком-то американском захолустье? — привлекло внимание тем, что против действующего конгрессмена Томаса Мэсси выступили израильское лобби и президент, чьим сторонником до прошлого года Томас и был.
На недопущение выдвижения Мэсси на выборах, которые республиканцы и так проиграют, описанные выше силы потратили под тридцать миллионов долларов, что вообще-то тянет на бюджет готовой кампании в Сенат в каком-нибудь важном штате. Проигравший предвыборы Мэсси не исключил выдвижения в президенты, и, пускай эта цель ему явно не по зубам, в перспективе нескольких лет и в свете роста популярности внетрамповского республиканства жертва сионистского беспредела из Кентукки больше приобрела, чем потеряла. Громкая и дорогостоящая травля президентом своего бывшего сторонника, который лишь в том году стал возражать против увеличения трат, ударов по Ирану и участия в израильских войнах, отвернёт от Белого дома новых союзников и избирателей, но сплотит — по крайней мере, в представлении местных политтехнологов — вокруг апельсинового президента остатки его партии в преддверии грозящих обернуться катастрофой выборов.
Верный признак неудач Вашингтона на приоритетных внешних направлениях — возвращение к теме Гренландии. Казалось бы, вопрос давно закрыт: уважаемые люди из Дании, веками щёлкавшие по носу выскочек и балаболов, щёлкнули по носу выскочку и балабола, объяснив тому в рамках понятных ему иерархических конструкций, где видели его требования и угрозы. Но нет: даже на минувшей неделе, когда стала ясна бесперспективность текущего уровня давления на Кубу и когда даже самый тупой реднек отказался верить в скорый разгром Ирана или заключение сделки с Тегераном, Трамп в очередной раз пригрозил забрать Гренландию, попутно разругавшись с другим объектом своих притязаний и предметом спора со старой европейской монархией — с Канадой.
На любителей хоккея и эвтаназии Дональд обиделся за какие-то шашни с Обамой, за отказ от покупки американских истребителей и за выход из военного союза, существовавшего с 1940 года, — союза, на основе которого Вашингтон собирался строить свой «Золотой купол» (не слишком реалистичную систему космической ПВО за несколько триллионов долларов).
Но ссора с Канадой занятным образом отразилась на её брате-близнеце в Старом Свете — таком же государстве-язве, созданном англичанами и французами как гиря на ноге излишне могущественной континентальной силы. Склонность к самоубийствам, зашкаливающее количество бандеровцев и их соседство со ставшими новыми любимчиками власти индийцами здесь идут лишь бонусом. Речь, разумеется, об Украине, где, к слову, гости из страны Зиты и Гиты всё чаще бывают замечены в компании хряков-мобилизаторов.
Страна, которая вложила огромные силы в раскрутку сюжета о том, что произошедший в ночь на воскресенье ракетный удар российской армии пришёлся на гаражи, пустые здания и заброшенные сараи, после чего потребовала созвать срочное заседание СБ ООН и подключила к вою о гаражах и сараях своих ручных еврочиновников типа Макрона и Каллас, здесь интересна с позиции очередной маниакально-депрессивной настойчивости американской дипломатии. 22 мая знакомый нам Марко Рубио, ненадолго выпав из своих мрий о вендетте отторгнувшей его семью Кубе, заявил, что переговоры по линии Россия — США — Украина остановлены и что вообще-то Штаты сейчас щедры с Украиной как никогда (но за счёт Европы). Эти слова стали фактической рифмой к сказанному за три дня до того Песковым, а также к высказыванию замглавы МИД Рябкова схожего содержания. Иными словами, дух Анкориджа сейчас абсолютно фантомен — и, пускай конкретных результатов по окончании поездки Путина в Пекин миру не явили (китайская сторона вообще очень скупа на явные итоги общения), какой-никакой сигнал Америка приняла на свой счёт. Очередная обида, выход из шедших настолько продуктивно и принёсших такие огромные успехи переговоров по Украине, переключение внимания на другие направления и сеансы самогипноза с рассказами о контроле над Ормузским проливом — всё это стало результатом того, что Америке показали её бессилие. Развернувшаяся пару недель назад очередная драма вокруг Ермака продемонстрировала, что над Киевом имеет какой-никакой контроль лишь Европа, а вот Америка, попытавшаяся через свои органы внешнего управления прижать серого кардинала и друга президента, контроля, похоже, лишена.
В начале рассказа упоминались переговоры с Ираном: в очередной раз американцы похвастались невероятными успехами, которые — уже после выхода номера в печать — наверняка вновь сменятся непреодолимыми разногласиями, способными привести к угрозам скорого возобновления войны. Это мы уже видели. А интересно вот что: почуяв уязвимость врага, персы начали открыто требовать выполнения условия, совершенно неприемлемого с сюжетной точки зрения. Речь идёт о разблокировке замороженных средств, отнятых у Тегерана западными финансовыми щупальцами. Разговоры о недопущении появления у персов ядерного оружия (которое они сами себе запретили разрабатывать по приказу покойного руководителя), о гарантиях безопасности или о контроле над входом в Персидский залив — пустая болтовня, значащая тем меньше, чем глубже понимание дешевизны и зыбкости любых американских обязательств и обещаний. Нет, причина неприемлемости пункта о возвращении украденных денег состоит в нажатии на кнопку трамповского бешенства — в сравнении его с Обамой. Много лет Дональд Джон критиковал Барака Хуссейна за то, как легко тот согласился вернуть персам какие-то заблокированные деньги в рамках ядерной сделки. Сейчас Тегеран цепкой персидской рукой плотно схватил американца за ухо и требует от него возврата своих денег. Эта извращённая форма выплаты репараций и станет причиной, по которой соглашение, находящееся (по состоянию на вечер 24 мая) якобы на расстоянии вытянутой руки от утверждения пары последних пунктов, так и не будет достигнуто.Илья Титов
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Главная мысль текста: автор пытается показать, что внешняя и внутренняя политика США выглядит как набор хаотичных, нервных и во многом бессильных действий, прикрытых медийным шумом. - Куба подаётся как очередная цель давления: обвинения против Рауля Кастро рассматриваются автором не как правосудие, а как элемент политического спектакля. - Иранский трек описан как демонстрация американской слабости: переговоры якобы буксуют, а требование Тегерана разморозить активы ставит Вашингтон в неудобное положение. - Украинское направление, по мысли автора, тоже показывает ограниченность влияния США: реальный контроль над Киевом якобы всё больше у Европы, а не у Вашингтона. - Внутри США нарастает кризис управляемости: уход фигур вроде Тулси Габбард интерпретируется как признак разочарования в Трампе и его окружении. - Республиканская партия изображена расколотой, а конфликты вокруг отдельных кандидатов — как симптом эрозии трамповской коалиции. - Возвращение к темам Гренландии и Канады автор считает признаком того, что на действительно важных направлениях Белому дому нечем похвастаться. - Общий вывод автора статьи: США компенсируют стратегические неудачи символическими жестами, угрозами и информационными кампаниями.
О чём эта статья по сутиЕсли убрать публицистическую агрессию, эмоциональные ярлыки и явно идеологические вставки, текст строится вокруг довольно понятной идеи: империи особенно шумны именно тогда, когда ощущают предел своей силы. Это не новая историческая логика. Так бывало и с поздним Римом, и с европейскими колониальными державами, и в каком-то смысле с любым большим аппаратом власти: чем меньше реального контроля, тем больше демонстративных жестов, обвинений, санкционной риторики и моральных деклараций. Автор хочет убедить читателя в том, что: 1. США больше не управляют миром так, как привыкли думать о себе. 2. Трамп не преодолел кризис американской системы, а лишь стал его симптомом. 3. Все ключевые сюжеты — Куба, Иран, Украина, Канада, Гренландия — это не проявления силы, а признаки стратегической фрустрации. В этом есть определённая внутренняя логика. Когда субъект не может достичь решающего результата, он начинает метаться между направлениями. Это похоже и на поведение человека, и на поведение государства. Психологически это напоминает защитный механизм: если не можешь победить, можно хотя бы громко обозначить намерение. Политика часто устроена именно так — не как рациональная машина, а как нервная система, перегруженная импульсами.
Что в статье выглядит сильным
1. Связь внешней политики с внутренним кризисомЭто, пожалуй, наиболее содержательная часть текста. Автор верно чувствует, что внешняя политика США не существует отдельно от: - электоральной логики, - борьбы элит, - медийного давления, - аппаратных расколов, - личной непоследовательности лидеров. Здесь есть важная мысль: государство снаружи часто ведёт себя так же, как устроено внутри. Если внутри фрагментация, конкуренция кланов, борьба символов и образов, то и вовне будет не стратегия, а серия реакций.
2. Понимание роли символических темКуба, Гренландия, Канада, даже старые сюжеты с санкциями — это действительно не только геополитика, но и политический театр для внутреннего потребителя. Автор хорошо улавливает, что медиа и власть давно существуют в режиме взаимного подкрепления тревоги.
3. Идея о пределе американских обещанийМысль о том, что доверие к обязательствам США снижается, заслуживает внимания. Это касается не только противников Вашингтона, но и союзников. В международных отношениях репутация — почти валюта. Если обещания становятся ситуативными, то переговоры постепенно превращаются в спектакль без доверия.
Что в статье слабое или уязвимоеЗдесь важно не впасть в зеркальный догматизм. Текст энергичный, но его слабость — в том, что он слишком уверен в собственной картине мира.
1. Смесь анализа и пропагандистской интонацииАвтор использует много ярлыков, сарказма и утверждений, которые подаются как очевидность, но не сопровождаются достаточной проверяемой аргументацией. Это создаёт эффект интеллектуальной убедительности, но не всегда даёт фактическую надёжность. Иначе говоря, статья производит впечатление человека, который не только анализирует реальность, но и уже заранее знает, кто в ней злодей и кто смешон. А это всегда снижает точность.
2. Склонность к гиперсвязанностиТекст связывает слишком много процессов в одну линию: - католическое влияние, - уход Габбард, - израильское лобби, - Кубу, - Иран, - Канаду, - Украину, - внутрипартийные праймериз. Иногда такие связи бывают реальны, но иногда это уже похоже на когнитивную привычку видеть единый скрытый узор повсюду. В философии мышления это типичная проблема: разум любит не хаос, а сюжет, даже когда мир устроен более фрагментарно и банально.
3. Переоценка целостности противников СШАВ статье создаётся ощущение, что Иран, Россия, Китай, Куба и прочие действуют более цельно, разумно и последовательно, чем США. Это тоже форма идеализации. На практике хаос, ошибки, ведомственные конфликты, мифотворчество и самообман есть у всех крупных политических субъектов. Часто критик империи начинает романтизировать её оппонентов. Это понятная психологическая компенсация: хочется, чтобы где-то была рациональная альтернатива. Но реальность обычно прозаичнее.
Более глубокий смысл статьиЕсли смотреть философски, этот текст не столько про Америку, сколько про распад образа всемогущества. Люди и государства любят жить в идеализированных картинах: - “мы контролируем процесс”, - “у нас есть стратегия”, - “наша сила рациональна”, - “история на нашей стороне”. Но потом приходит реальность — медленная, некрасивая, упрямая. И оказывается, что контроль был частичным, стратегия — набором временных компромиссов, а сила — зависимой от доверия, денег, логистики, союзников и внутренней стабильности. В этом смысле статья интересна как симптом эпохи. Она отражает момент, когда всё больше наблюдателей чувствуют: мировой порядок уже не тот, но новый ещё не оформился. А в переходные эпохи особенно много шума, конспирологии, нервного символизма и эмоциональных передёргиваний. Истина в такие периоды становится не яснее, а мутнее. Это напоминает и личную жизнь человека. Когда у нас рушится привычный образ себя, мы тоже сначала не меняемся по существу, а начинаем: - больше говорить, - искать виноватых, - дергаться между вариантами, - делать громкие жесты, - создавать объяснения задним числом. Государства, особенно большие, в этом смысле очень человечны. Только их неврозы стоят гораздо дороже.
Подробный выводСтатья Ильи Титова — это жёсткий публицистический текст о слабости американской политики, замаскированной под активность. В нём есть наблюдательность, нерв эпохи и чувствительность к тому, как медийная картинка подменяет стратегическую реальность. Автор прав в том, что современная политика США во многих аспектах выглядит перегруженной символическими конфликтами, внутренними расколами и попытками компенсировать отсутствие ясного результата громкостью тона. Однако статья одновременно демонстрирует и обратную сторону такого взгляда: критикуя американские идеализации, она создаёт собственную идеализацию — идею о почти тотальном бессилии Вашингтона и почти полной прозрачности происходящего для автора. А это уже интеллектуальная ловушка. Когда нам кажется, что мы “всё поняли”, мы обычно начинаем видеть не реальность, а удобную схему. Практически полезный вывод здесь такой: - да, США переживают фазу снижения управленческой цельности; - да, их внешняя политика всё чаще выглядит реактивной, а не стратегической; - да, переговоры, угрозы и санкции нередко становятся заменой результата; - но это не означает автоматического краха, и тем более не означает, что оппоненты Америки свободны от тех же иллюзий, внутренних трещин и самообманов. История редко устроена как чистое падение одного и чистое восхождение другого. Чаще это процесс взаимного истощения старых моделей. Именно это, возможно, и происходит: не просто “слился барыга”, а сломалась сама привычная логика политического торга, где можно было бесконечно обещать, угрожать и считать, что мир в это верит. И здесь возникает, пожалуй, самый интересный вопрос: если почти каждая сторона всё сильнее живёт в собственной версии реальности, то как вообще отличить осознанный анализ силы от очередной, просто более изящной, формы политической иллюзии?