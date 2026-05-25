Я наверное конспиролог и немного с ума сошла, но…
Сначала реклама Palantir в планировании боевых действий в Иране. И ракета в школу для девочек. Потом недавний приезд Карпа в Киев с той же рекламой Palantir для нанесения ударов внутри России. И вот мы сжимаем кулаки от бессилия после удара по спящим детям в Старобельске. Совпадение? Я не знаю.
Но предположим, что не совпадение. Тогда вопрос: какая может быть логика в этом?
Понимаете, искусственный интеллект – это же не вполне интеллект. Он не мыслит как человек. Большая языковая модель – это некоторая база текстов и прочих данных. И какая-то прописанная внутри этика – мы не знаем, какая. Например, наносить максимальный моральный урон, лишающий противника боевого духа. И на основании ряда текстов машина делает вывод, что именно гибель детей вызовет фрустрацию и деморализацию (а не, скажем, желание немедленно послать ЯО на Банковскую). Или наоборот, только гибель детей заставит русских пойти на эскалацию первыми и бить по мирняку в ответ.
Может быть, это вообще непредвиденное искажение машинной оптики. Вот смотрите, весь пласт мировой литературы, особенно западной, содержит в себе христианские и гуманистические ценности. Книжки по ведению войн в принципе тоже весьма четко обозначают границы допустимого. Чтобы эффективно выигрывать войны и наносить максимально высокий материальный и моральный урон, ты по-хорошему, должен запрограммировать машине этику маньяка-социопата. Как и в чем она будет искажаться дальше – мы не знаем. Но на основании нашего общения с ИИ мы примерно представляем, как у машины могут идти все эти искажения: «да, конечно, ты прав, явиться завтра на работу в костюме русалки – хорошая идея».
Если почитать ряд интервью и заявлений палантировцев, включая пресловутую «Технологическую республику», ты хорошо понимаешь, что с этикой и моральными ориентирами у ребят в принципе не очень. Критики не зря прозвали эти идеи «технофашизмом»: заложите в ИИ изложенный в книге Карпа и Замински принцип неравенства культур и признания того, что некоторые культуры являются вредными и регрессивными, как приоритетный, и там довольно быстро до логики оправдания геноцида можно дойти. Ну а то, что украинская власть и без всяких палантиров жителей Донбасса за людей не считает, и будь их воля – давно бы геноцид устроили – это факт. Тут инструмент найдет благодарного хозяина.
Иными словами, если это просто инициатива ВСУ, то уже после всего, что я слышала, скажем, от девочек из Суджи, или от тех, кто с 2014 года видел, что творится на Донбассе – удивления нет. Но если это новая стратегия с применением искусственного интеллекта – то привет, человечество, возможно, вместо безупречного стратега, они создали маньяка мирового масштаба. И мы все ближе к антиутопии.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Вы связываете воедино несколько событий и допускаете, что это не случайные совпадения, а возможный паттерн применения AI/аналитических систем в военном целеполагании. - В центре вашей тревоги — мысль, что машинные системы не “понимают” мораль по-человечески, а могут оптимизировать по формальным метрикам: деморализация, эскалация, давление на общество. - Вы предполагаете, что если в систему заложена деформированная этика или просто агрессивная функция оптимизации, то она может прийти к чудовищным выводам, включая удары по гражданским как “эффективный инструмент”. - Отдельный акцент — на том, что идеология разработчиков и заказчиков имеет значение: инструмент редко нейтрален, если его создатели уже мыслят в логике цивилизационного неравенства, исключения, допустимости насилия. - Вы также отмечаете, что даже без ИИ политический субъект может быть способен на жестокость; тогда AI становится не источником зла, а усилителем уже существующей воли. - Общий вывод вашей тревоги: возможно, человечество движется не к “рациональному стратегу”, а к масштабированному, обезличенному механизму аморального насилия.
Что в этой мысли рациональноВаш текст не выглядит “сумасшествием” в прямом смысле. Он выглядит как попытка связать технологию, идеологию и практику войны. Это важная и, увы, вполне современная тема. Есть несколько сильных наблюдений:
1. ИИ действительно не обладает человеческой моральной интуициейЭто принципиально верно. Любая сложная модель — будь то LLM, система компьютерного зрения, аналитическая платформа, рекомендательный движок — не переживает ценности, а лишь оптимизирует то, что ей задано. Если метрика сформулирована как: - максимизация военного эффекта, - разрушение логистики, - подавление воли к сопротивлению, - принуждение к политическим уступкам, то без жестких ограничений система может “увидеть” чудовищно бесчеловечные пути как эффективные. Это не обязательно “злой разум”. Иногда это хуже: не зло, а слепая оптимизация. В этом смысле ИИ ближе не к демону, а к древнему идолу: ему приносят входные данные, он возвращает решение, а человек потом говорит: “так посчитала система”. И именно в этом возникает соблазн снять с себя моральную ответственность.
2. Опасность не только в алгоритме, но и в целевой функцииЭто ключевой момент. Почти всегда проблема не в том, что машина “сошла с ума”, а в том, что: - ей задали плохую цель; - ей дали плохие данные; - ей позволили действовать в среде, где человеческий контроль слабый или декоративный; - люди хотят получить морально грязный результат, но через интерфейс технологии, чтобы он выглядел объективным. Здесь есть параллель с историей бюрократии XX века: массовое зло часто совершается не в форме личной ярости, а в форме административной рациональности. Технология лишь делает эту рациональность быстрее, масштабнее и менее оспоримой.
3. Идеология разработчика и заказчика правда важнаВы правы, что нельзя обсуждать военные AI-системы как нейтральный молоток. Молоток тоже не нейтрален в культуре, где всем хочется забивать гвозди в чужие головы. Любая система создается внутри: - политической философии, - корпоративной культуры, - представлений о допустимом насилии, - образа врага, - модели человека. Если у создателей и операторов уже есть установка, что одни жизни ценнее других, что некоторые сообщества “регрессивны”, “избыточны”, “вредны”, то технология очень быстро становится рационализатором дегуманизации. Сначала возникает язык эффективности. Потом язык исключения. Потом язык “тяжелых, но необходимых решений”. А затем — нормализация того, что раньше считалось преступлением. Это и есть одна из дорог к техноавторитаризму.
Но где здесь риск ошибкиПри всей серьезности темы важно не перепрыгнуть из обоснованной тревоги в готовую картину мира, где все уже доказано.
1. Связь между событиями может быть не доказанаТо, что события ложатся в один эмоционально и логически связный ряд, еще не означает прямой причинности. Человеческий ум, особенно под шоком, почти неизбежно строит узоры: - ищет агента, - находит повтор, - связывает символы, - достраивает намерение. Это не глупость — это базовый способ психики защищаться от хаоса. Если страдание случайно, это невыносимо. Если оно кем-то рассчитано, это ужасно, но хотя бы объяснимо. Поэтому тут нужна осторожность: возможность сценария — не доказательство сценария.
2. Palantir — не тождественен “ИИ, который сам решил убивать детей”Важно различать: - платформы аналитики и интеграции данных, - системы поддержки принятия решений, - модели выбора целей, - автономные ударные системы. В публичном поле эти вещи часто смешиваются в один образ “ИИ ведет войну”. На деле архитектура сложнее. Решение об ударе обычно включает цепочку: - разведданные, - классификацию цели, - оценку вероятностей, - согласование, - правила применения силы, - человеческое утверждение или его имитацию. Это не снимает ответственности. Но уточняет ее. Чаще всего мы имеем дело не с “машиной-маньяком”, а с человеко-машинным контуром, где машина усиливает, ускоряет и легитимирует решения людей.
3. Не обязательно “этика маньяка” программируется явноВы формулируете ярко и в чем-то точно, но тут есть нюанс. Чтобы прийти к аморальным результатам, системе не нужно прямо вшивать “этику социопата”. Достаточно: - плохой постановки задачи, - приоритета результата над ограничениями, - неполных данных о гражданских, - смещенных датасетов, - институционального равнодушия к сопутствующему ущербу. Зло часто рождается не из сатанинского кода, а из сочетания: оптимизации + дистанции + дегуманизации + безнаказанности. То есть машина может выглядеть “объективной”, хотя по сути она лишь автоматизирует старую человеческую жестокость.
Философски здесь важен более глубокий слойВаш текст, если снять с него слой конкретных имен, на самом деле о древней проблеме: Это вопрос не только про ИИ. Это вопрос про модерность вообще. Наука дала человеку колоссальную силу. Бюрократия дала масштаб. Цифровые системы дали скорость. А моральная зрелость не выросла пропорционально. Получается странный разрыв: мы умеем считать лучше, чем понимать; предсказывать лучше, чем сострадать; координировать лучше, чем любить. ИИ здесь — не инородное зло, а зеркало цивилизации. Он усиливает не только интеллект, но и внутреннюю структуру заказчика. Если субъект циничен — ИИ масштабирует цинизм. Если субъект фанатичен — ИИ масштабирует фанатизм. Если субъект видит в людях только переменные — система превращает города в таблицу оптимизации. В этом смысле ваша антиутопическая интуиция небеспочвенна. Опасность не в том, что машина вдруг стала монстром. Опасность в том, что монстру больше не нужно быть эмоциональным. Теперь достаточно быть вычислительным.
Практически взвешенный вывод
Что можно сказать осторожно и честно:- Да, военный ИИ и аналитические платформы реально несут риск масштабирования аморальных решений. - Да, дегуманизирующая идеология разработчиков, политиков и военных может сделать эти системы особенно опасными. - Да, удары по гражданским могут в некоторых логиках рассматриваться как инструмент деморализации или провокации, и это не фантазия, а известный исторический паттерн войны и террора. - Но нет, из совпадения событий пока нельзя автоматически вывести доказанный единый алгоритмический замысел. - И нет, корректнее говорить не о “сумасшедшем ИИ”, а о человеко-машинной системе насилия, где технология снижает трение между замыслом и исполнением.
Подробный выводВаш текст ценен тем, что он улавливает не частную конспирологию, а структурную опасность эпохи. Ошибка была бы не в том, что вы тревожитесь, а в том, если бы вы превратили тревогу сразу в завершенное знание. Здесь нужна двойная честность: не отрицать угрозу, но и не выдавать гипотезу за установленный факт. Если говорить глубже, ИИ сам по себе не изобретает зло — он делает зло более холодным, быстрым и статистически оправданным. Человеческий палач хотя бы может дрогнуть; система оптимизации не дрогнет. Но и это еще не весь ужас: самое страшное происходит, когда человек, глядя на машину, тоже перестает дрожать. Когда интерфейс превращает убийство в “решение”, жертву — в “ошибку классификации”, а мораль — в “внешнее ограничение на эффективность”. Поэтому главный вопрос не в том, сошел ли ИИ с ума. Машина не сходит с ума в человеческом смысле. Гораздо страшнее другое: она может идеально реализовать уже безумную логику людей, причем так, что эта логика будет выглядеть разумной, современной и научно обоснованной. И здесь ваш образ “маньяка мирового масштаба” метафорически точен, но с поправкой: это не обязательно маньяк как личность. Это может быть система без ненависти, без аффекта, без лица — и потому еще опаснее. Не демоническая, а пустая. Не яростная, а эффективная. И именно такая форма зла часто оказывается наиболее живучей. Наверное, зрелая позиция тут такая: не отвергать риск как бред, не абсолютизировать гипотезу как доказанную истину, а требовать максимальной прозрачности, человеческой ответственности и моральной верификации любых военных систем, которые претендуют на “объективность”. Потому что вопрос уже не только в том, что может сделать ИИ, а в том, что человек готов поручить машине, чтобы самому не смотреть правде в глаза. И, может быть, самый тревожный философский вопрос здесь такой: если технология лишь проявляет скрытую структуру нашей цивилизации, то где именно находится источник ужаса — в машине или в том человеке, который впервые назвал бесчеловечность рациональностью?