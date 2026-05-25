Я наверное конспиролог и немного с ума сошла, но…

Сначала реклама Palantir в планировании боевых действий в Иране. И ракета в школу для девочек. Потом недавний приезд Карпа в Киев с той же рекламой Palantir для нанесения ударов внутри России. И вот мы сжимаем кулаки от бессилия после удара по спящим детям в Старобельске. Совпадение? Я не знаю.

Но предположим, что не совпадение. Тогда вопрос: какая может быть логика в этом?

Понимаете, искусственный интеллект – это же не вполне интеллект. Он не мыслит как человек. Большая языковая модель – это некоторая база текстов и прочих данных. И какая-то прописанная внутри этика – мы не знаем, какая. Например, наносить максимальный моральный урон, лишающий противника боевого духа. И на основании ряда текстов машина делает вывод, что именно гибель детей вызовет фрустрацию и деморализацию (а не, скажем, желание немедленно послать ЯО на Банковскую). Или наоборот, только гибель детей заставит русских пойти на эскалацию первыми и бить по мирняку в ответ.

Может быть, это вообще непредвиденное искажение машинной оптики. Вот смотрите, весь пласт мировой литературы, особенно западной, содержит в себе христианские и гуманистические ценности. Книжки по ведению войн в принципе тоже весьма четко обозначают границы допустимого. Чтобы эффективно выигрывать войны и наносить максимально высокий материальный и моральный урон, ты по-хорошему, должен запрограммировать машине этику маньяка-социопата. Как и в чем она будет искажаться дальше – мы не знаем. Но на основании нашего общения с ИИ мы примерно представляем, как у машины могут идти все эти искажения: «да, конечно, ты прав, явиться завтра на работу в костюме русалки – хорошая идея».

Если почитать ряд интервью и заявлений палантировцев, включая пресловутую «Технологическую республику», ты хорошо понимаешь, что с этикой и моральными ориентирами у ребят в принципе не очень. Критики не зря прозвали эти идеи «технофашизмом»: заложите в ИИ изложенный в книге Карпа и Замински принцип неравенства культур и признания того, что некоторые культуры являются вредными и регрессивными, как приоритетный, и там довольно быстро до логики оправдания геноцида можно дойти. Ну а то, что украинская власть и без всяких палантиров жителей Донбасса за людей не считает, и будь их воля – давно бы геноцид устроили – это факт. Тут инструмент найдет благодарного хозяина.

Иными словами, если это просто инициатива ВСУ, то уже после всего, что я слышала, скажем, от девочек из Суджи, или от тех, кто с 2014 года видел, что творится на Донбассе – удивления нет. Но если это новая стратегия с применением искусственного интеллекта – то привет, человечество, возможно, вместо безупречного стратега, они создали маньяка мирового масштаба. И мы все ближе к антиутопии.