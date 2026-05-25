Тулси Габбард пригрозила выдать стратегические тайны США. Николай Сорокин

Переслано от: День ТВ

В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Краткие тезисы

- В беседе основное внимание уделено двум линиям: ударам по объектам в зоне конфликта и внутренним/внешнеполитическим процессам вокруг Украины и США. - Авторы рассматривают удар по общежитию колледжа в Луганской области как сознательное или преступно-халатное поражение гражданского объекта. - В ответный удар по Киеву и другим объектам на Украине собеседники вкладывают логику «возмездия» и военного давления на центры управления, логистику, ВПК и силовые структуры. - Отдельно подчеркивается версия о поражении штабных и подземных командных пунктов, включая объекты в Белой Церкви, Киеве и Николаеве. - Значительная часть обсуждения посвящена эффективности ПВО Украины, теме ложных целей, истощения боезапаса и изменению характера воздушной войны. - Высказывается мысль, что БПЛА стали ключевым фактором сдерживания наступления, но не способны сами по себе решить вопрос контроля над территорией. - В украинском руководстве, по версии автора, идет конфликт между сторонниками традиционных вооружений и лоббистами беспилотных систем. - В американском блоке беседы уход Тулси Габбард трактуется как признак кризиса трампистского проекта и победы системного истеблишмента над антиглобалистской линией. - При этом предполагается, что до окончательного ухода она может опубликовать чувствительные материалы по темам COVID-19, биолабораторий, выборов 2020 года и другим сюжетам, бьющим по демократам.

Подробный вывод

В этом видео перед нами не просто разбор новостей, а довольно цельная картина мира, где военные удары, информационная война, бюрократические конфликты и перестановки в американской элите рассматриваются как части одного большого процесса. Это характерный способ мышления эпохи затяжных кризисов: отдельное событие уже почти никто не воспринимает само по себе, все ищут скрытую архитектуру происходящего.

1. Центральный нерв беседы — не факт, а интерпретация факта

В лекции важнейшую роль играет не столько сухая верификация событий, сколько их морально-политическое прочтение. Удар по общежитию колледжа подается как рубежный эпизод, требующий не просто осуждения, а ответа, который должен быть понятен противнику. Здесь хорошо видно, как в условиях войны фактический анализ быстро переходит в этический и стратегический: если поражен гражданский объект, то реакция должна быть не символической, а меняющей поведение другой стороны. Это старая логика войны: от дипломатии к принуждению. Но в современном медиапространстве она усиливается эмоционально. Общество, как описывает спикер, «вскипело», и именно этот общественный аффект начинает влиять на восприятие допустимого. Так часто происходит в истории: когда рациональные аргументы долго не дают желаемого эффекта, на первый план выходит идея устрашающего действия. В этом смысле беседа отражает не только позицию выступающих, но и состояние массового сознания — усталого, раздраженного, требующего не слов, а доказательной силы.

2. Удары по Киеву трактуются как переход от ответа к навязыванию воли

Очень важная мысль в разговоре — критика «реактивной» модели. Собеседник фактически говорит: проблема не в том, чтобы мстить, а в том, чтобы перехватывать инициативу. Это уже уровень не эмоции, а стратегии. Здесь есть почти философский поворот. Месть — всегда зависимость от действия другого. Стратегия — это попытка выйти из этой зависимости и сделать другого участником твоего сценария. В этом различии есть что-то глубокое: пока ты только отвечаешь, ты вторичен; когда навязываешь темп и форму конфликта, ты становишься субъектом, а не объектом истории. Поэтому в беседе так много внимания уделено не просто факту ударов, а именно целям: - штабы, - СБУ, - объекты ВПК, - логистика, - командные пункты, - инфраструктура управления беспилотными системами. Даже если часть оценок здесь спорна или требует независимого подтверждения, сама рамка ясна: важен не внешний эффект, а разрушение нервной системы противника. Это почти нейрофизиологическая метафора войны: не обязательно ломать каждую мышцу, достаточно поражать центры координации.

3. Тема БПЛА — это разговор о смене природы войны

Одна из самых содержательных частей беседы — обсуждение роли беспилотников. И тут, на мой взгляд, проявляется более широкий исторический смысл. Война последних лет напоминает переход в технологически промежуточную эпоху. Старые формы — артиллерия, пехота, броня — никуда не делись. Но сверху на них наложился новый «слой» — дроны, разведывательные сети, дешевые ложные цели, насыщение воздуха массой относительно доступных средств поражения. Это похоже на то, как в биологии появление новой нервной системы не отменяет старые функции организма, но радикально меняет координацию всех остальных частей. Собеседник, впрочем, делает важную оговорку: территорию занимает не дрон, а пехота. И это очень здравое замечание. Технология может: - сдерживать, - изматывать, - обнаруживать, - наносить ущерб, - разрушать логистику. Но политический результат войны все равно фиксируется человеком на земле. Это грубая, почти архаическая истина, которая переживает любые инновации. Как бы ни менялась техника, пространство власти по-прежнему закрепляется телесным присутствием.

4. Конфликт в украинском руководстве показан как борьба не доктрин, а интересов

Отдельный блок беседы посвящен противоречиям между военным командованием и фигурами, связанными с распределением ресурсов. Здесь выдвигается очень важный тезис: в затяжной войне стратегия легко переплетается с коррупцией, а военная доктрина — с финансовыми потоками. Это не новая проблема. История войн вообще полна примеров, когда споры о правильном оружии оказывались одновременно спорами о доступе к бюджетам. Можно вспомнить и европейские военные реформы XIX века, и лоббизм авиапрома в XX веке, и нынешний военно-технологический рынок. Когда появляется новый тип вооружений, вокруг него быстро формируется не только школа мысли, но и школа интереса. В беседе Федоров и Сырский фактически представлены как носители двух разных экономик войны: - экономика боеприпасов и традиционных систем, - экономика беспилотников и нового распределения денег. И это, вероятно, один из самых реалистичных сюжетов видео. Потому что война — это не только фронт, но и огромная машина перераспределения ресурсов. Иногда решения на ней принимаются не по критерию «что лучше победит», а по критерию «кто сильнее встроен в систему прибыли и влияния».

5. Блок о Тулси Габбард — симптом разочарования в антиглобалистском проекте

Вторая крупная тема беседы — американская политика. Здесь уход Тулси Габбард интерпретируется как знак того, что первоначальная линия Трампа окончательно растворилась в институциональной реальности США. Это рассуждение любопытно тем, что в нем политика описывается почти как религиозная драма: - был замысел, - было обещание очищения системы, - была надежда на разрыв с прежним порядком, - но система ассимилировала бунт. Это вообще вечный сюжет истории. Любая контрэлитная сила, приходя к власти, сталкивается с вопросом: сможет ли она преобразовать институты или институты преобразуют ее саму? Французская революция, постсоветские реформы, волны популизма в Европе и США — везде одна и та же дилемма. Система редко побеждается в лоб; чаще она переваривает тех, кто обещал ее сломать. В этой логике Габбард предстает как фигура принципа, не вписавшаяся в аппаратную норму. Возможно, это романтизированное представление, но оно психологически понятно. Людям нужен образ человека, который не растворился в механизме. Особенно когда сама политика все чаще выглядит не как соревнование убеждений, а как управляемый дрейф.

6. Возможные публикации Габбард подаются как инструмент внутриполитической борьбы

Интересно, что даже ее уход трактуется не как частная драма, а как элемент электоральной стратегии. И здесь снова проявляется главный мотив беседы: за каждым публичным шагом предполагается скрытая функция. Если она действительно публикует материалы, способные ударить по демократам, это видится как попытка помочь Трампу накануне выборов в Конгресс. То есть даже отставка мыслится как продолжение борьбы, только в иной форме. Почти по-клаузевицевски: политика есть продолжение войны другими средствами. Или наоборот — аппаратная война есть продолжение политики через компромат, утечки и информационные удары. Это важный момент: в современном мире разведданные, документы и «разоблачения» стали таким же оружием, как ракеты в военном конфликте. Просто одно разрушает инфраструктуру, а другое — доверие, легитимность и политические позиции.

7. Общее настроение беседы — кризис доверия ко всем официальным версиям

Пожалуй, самое сильное, что ощущается в этом видео, — это почти тотальное недоверие к институциям: - западным СМИ, - международным структурам, - украинским заявлениям, - американской администрации, - аппаратной политике как таковой. Вся беседа построена на предположении, что официальная версия почти всегда прикрывает реальные мотивы. Это мышление может быть продуктивным, потому что заставляет смотреть глубже и не принимать риторику за сущность. Но в нем есть и риск: когда недоверие становится универсальным, человек начинает жить в мире, где все объясняется скрытым планом, а сложность реальности сжимается до схемы «никто не говорит правду». Здесь важно удерживать баланс. Скепсис необходим, особенно во времена войны и пропаганды. Но и скепсис нуждается в дисциплине, иначе он становится зеркальной формой веры — только со знаком минус.

8. Что в сухом остатке

Если собрать содержание лекции в более спокойную, отстраненную форму, то ее главный вывод таков: - конфликт входит в фазу, где удары по центрам управления и военно-технологической инфраструктуре становятся важнее демонстративных действий по периферии; - беспилотные системы радикально изменили темп войны, но не отменили решающей роли сухопутного контроля; - внутри Украины растет значение не только военных, но и экономико-лоббистских конфликтов вокруг нового типа вооружений; - в США антиглобалистская риторика все заметнее уступает аппаратной инерции, а уход ярких фигур вроде Габбард подается как знак этой капитуляции; - информационные утечки и разоблачения становятся отдельным фронтом геополитической борьбы. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только ударам и отставкам. Она о том, как современный мир теряет простые границы между войной, политикой, бизнесом, пропагандой и технологией. Раньше можно было условно разделить: вот фронт, вот парламент, вот редакция газеты, вот завод. Сегодня это почти одна экосистема. Дрон зависит от медиаобраза, медиаобраз — от разведки, разведка — от бюджета, бюджет — от аппаратной коалиции, коалиция — от страха общества. И в этом есть тревожная правда нашего времени: мы все чаще живем не в отдельных сферах, а внутри единого кризисного поля, где любое событие — одновременно военное, политическое, психологическое и символическое. Остается, пожалуй, самый трудный вопрос: если каждая сторона так настойчиво строит собственную версию реальности, то где проходит граница между истиной как фактом и истиной как инструментом воли?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/b519c897530846d55a865ebc660d6d54/
