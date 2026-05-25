Игорь Шишкин | 7 лет успеха Зеленского: Почему он гораздо опаснее, чем говорит телевизор?
«Если нам противостоят одни идиоты и ничтожества, то почему мы до сих пор не победили?» — политолог Игорь Шишкин ставит неудобный вопрос перед нашей пропагандой. 20 мая 2026 года исполнилось семь лет с момента вступления Владимира Зеленского в должность. Пока эксперты на ТВ соревнуются в остроумии, называя его «клоуном», Шишкин предлагает взглянуть на цифры: обрушенная экономика, миллионы беженцев и тотальная война.
Мы в других соцсетях
00:00 — Семь лет Зеленского: успех или катастрофа?
01:33 — Коллекция «ничтожеств»: Макрон, Мерц, Джонсон и Байден в глазах пропаганды
03:02 — Главный вопрос: с кем мы воюем четыре года, если там одни «идиоты»?
04:54 — Глубинное государство и «либеральная колбаса» у руля институтов
06:10 — Итоги семилетки: демография, территории и разрушенная экономика
07:26 — Метафора поджигателя: почему провал Украины — это успех её президента
09:26 — Кто реальный хозяин? Пленки Нуланд и госпереворот 2014 года
12:20 — Порошенко vs Зеленский: зачем хозяева заменили «грабителя» на «убийцу»?
15:25 — Почему Порошенко не позволили сфальсифицировать выборы
17:36 — Стратегия «до последнего украинца»: как Зеленский держит страну в узде
18:48 — Коррупция как инструмент контроля: почему Западу не нужны честные патриоты
21:44 — Куда возвращаются миллиарды? Доля Вашингтона и Лондона в украинском воровстве
23:54 — Борьба с НАБУ: как Зеленский пытался укусить руку дающую
25:13 — Недооценка врага как угроза поражения России
27:18 — Политика «мира» при поставках оружия: чем опасен новый курс США в 2026 году
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции оспаривается привычный образ Зеленского как «ничтожества» и «клоуна». - Главная мысль: опасно недооценивать противника, даже если пропагандистски его принято высмеивать. - Автор считает, что политические лидеры Запада нередко подаются как слабые и нелепые, но реальность войны показывает: такой взгляд слишком упрощает ситуацию. - Зеленский рассматривается не как самостоятельный исторический субъект, а как исполнитель воли внешних сил, прежде всего США и в меньшей степени ЕС. - События 2014 года интерпретируются как государственный переворот, после которого Украина оказалась под внешним управлением. - Порошенко и Зеленский в этой логике — не противоположности, а разные менеджеры одного курса. - Порошенко, по мнению автора, эффективно превращал Украину в «анти-Россию», но был больше ориентирован на разграбление страны, чем на ее тотальную военную мобилизацию. - Зеленский, в отличие от Порошенко, якобы лучше подошел для задачи ведения войны “до последнего украинца”. - Обещания мира и процветания на выборах трактуются как обычная технология прихода к власти, а не как реальные намерения. - Коррупция в украинской власти, по мысли автора, не является сбоем системы, а выступает частью механизма управления и лояльности. - Антикоррупционные структуры представлены как инструмент внешнего контроля над украинскими элитами. - Автор подчеркивает, что Зеленский умеет использовать противоречия между США и Европой в собственных интересах. - Итоговая оценка: Зеленский — не глупый статист, а циничный, опасный и эффективный исполнитель, поэтому насмешка над ним вредна.
Подробный выводВ этом видео проводится важная, хотя и предельно жесткая по интонации мысль: политика требует смотреть не на ярлыки, а на результат. Это довольно трезвый принцип. В бытовом сознании мы часто оцениваем человека по манере говорить, внешности, нелепым жестам, скандалам или мемам. Но в истории, как и в военном деле, значимее другое: что человек реально сумел сделать как функция системы. Здесь полезна междисциплинарная аналогия. В психологии мы знаем, что человек может казаться слабым, хаотичным, несобранным, но при этом быть удивительно эффективным в одной узкой линии поведения — особенно если его личные интересы совпадают с логикой среды. Точно так же и в политике: лидер не обязан быть великим мыслителем, чтобы стать опасным. Ему достаточно быть хорошим проводником процесса, который сильнее его самого. В этом смысле автор лекции пытается сместить фокус с личности Зеленского как медийного образа на его функциональную роль. Это существенный момент. Часто общественное сознание привязывается к карикатуре, а не к реальности. Карикатура удобна: над ней можно смеяться, она снижает тревогу, создает ощущение морального превосходства. Но реальность не обязана подчиняться нашему психологическому комфорту. Война вообще жестоко разрушает иллюзии. Если противник держится годами, мобилизует ресурсы, сохраняет внешнюю поддержку и воспроизводит управляемость, значит перед нами не просто «случайный клоун», а работающая конструкция. При этом в беседе есть важная логика оценки «успеха». Автор предлагает судить политика не по декларируемым обещаниям, а по тому, для чего он был фактически поставлен. Это спорный, но сильный аналитический ход. Если исходить из официальной риторики — мир, благополучие, демократия, — тогда правление Зеленского выглядит катастрофой для самой Украины. Но если исходить из предположения, что его истинная функция состояла в удержании страны в режиме войны, радикализации и антироссийского курса, то картина меняется: тогда его действия выглядят не провалом, а выполнением задачи. Здесь проявляется почти философский вопрос: что считать истинной целью политики — заявленное или реализованное? Человек почти всегда рассказывает о себе одну историю, а живет в другой. Это относится и к отдельной личности, и к государству. В йоге есть идея осознанности действия: важно не то, что ты говоришь о своем пути, а то, что ты ежедневно делаешь телом, вниманием, усилием. Политика устроена похожим образом. Истина режима — не в лозунге, а в повторяющемся действии. Отдельный пласт лекции — тема внешнего управления. Автор видит украинскую власть как зависимую от США и ЕС. Даже если оставить в стороне степень категоричности этой оценки, сама схема заслуживает внимания: современный суверенитет редко бывает абсолютным. Слабые государства часто становятся ареной борьбы более крупных центров силы. Формально институты могут сохраняться, выборы проходят, президенты сменяются, но реальные пределы их свободы определяются ресурсами, долгами, военной зависимостью, элитными обязательствами и внешними гарантиями. То есть политическая форма может быть национальной, а содержание — глубоко зависимым. В этом смысле Зеленский в лекции описывается как удачный интерфейс системы: он не создает стратегию, но способен энергично и без внутренних тормозов исполнять ее до конца. И именно это, по мысли автора, делает его опасным. Не харизма сама по себе, не интеллектуальная глубина, а сочетание личной выгоды, адаптивности, жесткости и отсутствия нравственных ограничителей. Интересен и тезис о коррупции. Автор фактически говорит: не надо думать, будто коррупция — это аномалия, случайно испортившая правильную систему. Напротив, в определенных политических режимах она может быть элементом управления, способом привязать исполнителя к хозяину. Это неприятная, но не лишенная реализма мысль. В истории империй, протекторатов, колониальных администраций и клиентских режимов лояльность часто покупалась не только идеологией, но и дозволенным доступом к ренте. Если говорить философски, зло здесь не только разрушает — оно еще и организует. У него есть своя прагматика. Однако стоит отметить и пределы этой позиции. Подобная схема очень цельная, но именно поэтому уязвимая. Она объясняет многое через один стержень: внешнее управление, функциональность элит, инструментальную войну. Такая рамка сильна своей связностью, но любая слишком цельная картина мира рискует стать замкнутой. Реальность обычно более хаотична: в ней есть и внешнее влияние, и личные амбиции, и идеология, и инерция институтов, и страх, и случайность, и массовые настроения. Истина, как почти всегда в истории, не лежит целиком на одной стороне; мы лишь выбираем более или менее полезную оптику. Но если вынести главный практический смысл, он ясен: враг опасен не тогда, когда кажется демоническим, а тогда, когда его недооценивают. Это очень старая истина. Еще древние стратеги понимали: презрение к противнику ослепляет. Человек, который смеется, нередко уже проигрывает внимание. А внимание в конфликтах — это почти форма выживания. В более широком смысле беседа посвящена не только Зеленскому, но и нашей склонности заменять реальность удобным образом. Мы так поступаем не только в политике. Мы идеализируем любимых людей, демонизируем врагов, упрощаем историю, чтобы не сталкиваться с ее трагической неоднозначностью. Но зрелость начинается там, где человек способен увидеть: перед ним не маска, а процесс; не мем, а механизм; не карикатура, а действующая сила.
ИтогГлавный вывод лекции таков: Зеленского предлагается рассматривать не как случайную, смешную или слабую фигуру, а как результативного исполнителя определенной разрушительной стратегии. Его «успех» в этой логике измеряется не благом для Украины, а способностью удерживать страну в состоянии войны, мобилизации и внешней зависимости. Отсюда и центральное предупреждение автора: насмешка над таким противником не просто ошибочна, а стратегически вредна. И здесь возникает более глубокий вопрос: если политическая фигура оказывается лишь функцией системы, то где в истории проходит граница между личной виной человека и безличной логикой тех сил, которым он позволил действовать через себя?