Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Тюрколог и востоковед Виктор Надеин-Раевский разбирает скрытые процессы которые определяют кавказскую повестку. Иранская контрразведка вскрыла каналы финансирования протестов — участникам платили по таксе за каждую сожжённую машину и убитого полицейского. В Карабахской войне армянская армия не пересекала границ НКР а азербайджанскими войсками командовали турецкие генералы при поддержке израильских дронов. Предательство Пашиняна Надеин-Раевский объясняет влиянием неопятидесятнических сект на армянскую элиту. И о пантюркизме: на конференциях в Якутске в 90-е открыто вывешивали карты Великого Турана захватывающие больше половины территории России.

Таймкоды:

00:00:54 — Угрозы Трампа уничтожить культурный код Ирана. Сходство менталитетов РФ и персидской империи.

00:04:38 — Конференция по Холокосту в Иране: как эксперт из РФ осадил Ахмадинежада.

00:10:17 — Шахиды и советские герои: почему шиитам понятен подвиг Александра Матросова и Гастелло.

00:11:17 — Прайс-лист на бунты: как спецслужбы США и Израиля оплачивали убийства полицейских в Иране.

00:13:24 — Пантюркизм и попытки ЦРУ разжечь сепаратизм среди курдов и белуджей против Тегерана.

00:14:36 — Ликвидация генерала Сулеймани ракетой-мясорубкой в прямом эфире для Дональда Трампа.

00:16:19 — Ритуальные удары: почему Запад целенаправленно бьет по тысячелетним дворцам шахов.

00:22:21 — Гиперзвук Ирана против Израиля. Ужас США перед ракетными катерами в Ормузском проливе.

00:24:33 — Фармацевтический суверенитет: Иран производит 97% своих лекарств под жесткими санкциями.

00:31:11 — Изнанка Карабахской войны: израильский завод дронов-камикадзе и турецкие генералы в Баку.

00:36:09 — Предательство Пашиняна и сдача Нагорного Карабаха. Уничтожение армянских крест-камней (хачкаров).

00:42:38 — Секта «Слово жизни» у власти: как армян заставляют простить туркам геноцид 1915 года и предать Церковь.

00:44:39 — Проект «Великий Туран»: от организации «Серые волки» до претензий Анкары на Сибирь и Якутию.

00:53:03 — «Дорога Трампа»: США хотят ввести свои ЧВК в Зангезурский коридор для полной блокады Ирана.

00:55:07 — Срединный коридор на Каспии в обход России (на 30% дороже Транссиба).

00:57:35 — Война с наркотрафиком: КСИР потерял 6000 бойцов, перехватывая 30% афганских наркотиков.

00:59:32 — Финал. Мечеть Аль-Акса и шиитская эсхатология: почему Иран никогда не сдаст Иерусалим.

