ТУРАН ПРОТИВ РОССИИ. «Дорога Трампа» в Закавказье | Игорь Шишкин и Виктор Надеин-Раевский
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Тюрколог и востоковед Виктор Надеин-Раевский разбирает скрытые процессы которые определяют кавказскую повестку. Иранская контрразведка вскрыла каналы финансирования протестов — участникам платили по таксе за каждую сожжённую машину и убитого полицейского. В Карабахской войне армянская армия не пересекала границ НКР а азербайджанскими войсками командовали турецкие генералы при поддержке израильских дронов. Предательство Пашиняна Надеин-Раевский объясняет влиянием неопятидесятнических сект на армянскую элиту. И о пантюркизме: на конференциях в Якутске в 90-е открыто вывешивали карты Великого Турана захватывающие больше половины территории России.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
Таймкоды:
00:00:54 — Угрозы Трампа уничтожить культурный код Ирана. Сходство менталитетов РФ и персидской империи.
00:04:38 — Конференция по Холокосту в Иране: как эксперт из РФ осадил Ахмадинежада.
00:10:17 — Шахиды и советские герои: почему шиитам понятен подвиг Александра Матросова и Гастелло.
00:11:17 — Прайс-лист на бунты: как спецслужбы США и Израиля оплачивали убийства полицейских в Иране.
00:13:24 — Пантюркизм и попытки ЦРУ разжечь сепаратизм среди курдов и белуджей против Тегерана.
00:14:36 — Ликвидация генерала Сулеймани ракетой-мясорубкой в прямом эфире для Дональда Трампа.
00:16:19 — Ритуальные удары: почему Запад целенаправленно бьет по тысячелетним дворцам шахов.
00:22:21 — Гиперзвук Ирана против Израиля. Ужас США перед ракетными катерами в Ормузском проливе.
00:24:33 — Фармацевтический суверенитет: Иран производит 97% своих лекарств под жесткими санкциями.
00:31:11 — Изнанка Карабахской войны: израильский завод дронов-камикадзе и турецкие генералы в Баку.
00:36:09 — Предательство Пашиняна и сдача Нагорного Карабаха. Уничтожение армянских крест-камней (хачкаров).
00:42:38 — Секта «Слово жизни» у власти: как армян заставляют простить туркам геноцид 1915 года и предать Церковь.
00:44:39 — Проект «Великий Туран»: от организации «Серые волки» до претензий Анкары на Сибирь и Якутию.
00:53:03 — «Дорога Трампа»: США хотят ввести свои ЧВК в Зангезурский коридор для полной блокады Ирана.
00:55:07 — Срединный коридор на Каспии в обход России (на 30% дороже Транссиба).
00:57:35 — Война с наркотрафиком: КСИР потерял 6000 бойцов, перехватывая 30% афганских наркотиков.
00:59:32 — Финал. Мечеть Аль-Акса и шиитская эсхатология: почему Иран никогда не сдаст Иерусалим.
#НадеинРаевский #Шишкин #Иран #Закавказье #Пашинян #ВеликийТуран #Зангезур #ЦРУ #Карабах #Геополитика #Аналитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Закавказье перестает быть периферией и становится одним из ключевых узлов давления на Россию, Иран и весь Черноморско-Каспийский регион. - Главный триггер обострения — война США и Израиля против Ирана и вероятность ее продолжения. - Иран в лекции представлен как устойчивое государство-цивилизация, опирающееся на глубокую историческую память, религиозную мотивацию и сильную государственную идентичность. - Подчеркивается, что внутренние протесты в Иране не сводятся к “народной революции”, а во многом подпитываются внешними игроками, прежде всего США и Израилем. - Отдельно проводится мысль, что ставка противников Ирана делается на разжигание этнических противоречий: среди курдов, белуджей, арабов Хузестана и азербайджанцев Ирана. - При этом, по оценке спикера, иранские азербайджанцы в массе своей не стремятся к отделению, а сохраняют лояльность Ирану. - Турецкий пантюркизм и идея “Великого Турана” рассматриваются как долговременный геополитический проект, потенциально опасный и для Ирана, и для России. - Азербайджан описывается как важный партнер Израиля и Турции, в том числе в военной и инфраструктурной логике давления на Иран. - Карабахский конфликт подается как пример усиления турецкого влияния и как следствие слабости либо предательства армянского руководства. - Армения, особенно при Пашиняне, в лекции показана как ослабленное звено, где идет эрозия традиционной идентичности, ослабление церкви и сдача национальных позиций. - Зангезурский коридор / “дорога Трампа” трактуется как не просто транспортный проект, а как геополитический инструмент: - изоляции Ирана, - создания плацдарма США, - усиления Турции, - выхода внешних сил к Каспию, - давления на Россию. - Делается вывод, что США готовы использовать пантюркистские проекты ситуативно, даже если раньше их главным куратором считалась Британия. - По мнению спикера, наземная война против Ирана крайне рискованна, а сам Иран обладает серьезными военными возможностями, включая ракетный потенциал, подземную инфраструктуру и асимметричные средства сдерживания. - Важная сквозная мысль: Иран недооценивают, считая его слабым и разрозненным, хотя при внешней угрозе он, напротив, консолидируется.
Подробный вывод
1. Главная идея беседыВ этом видео Закавказье представлено не как локальный “региональный сюжет”, а как узел пересечения нескольких крупных проектов: - американского давления на Иран, - турецкого пантюркизма, - израильской стратегии безопасности, - кризиса армянской государственности, - ослабления российских позиций на постсоветском пространстве. Иными словами, речь идет не просто о дипломатии, а о борьбе за архитектуру региона. Кто контролирует коридоры, идентичности, военные связи и транспорт — тот в перспективе влияет и на Кавказ, и на Каспий, и на Ближний Восток, и косвенно на Россию.
2. Иран как цивилизационная, а не только государственная единицаОдин из центральных мотивов лекции — мысль о том, что Иран нельзя понимать в упрощенной логике “режим — оппозиция”. Спикер настаивает: это страна с очень глубокой исторической памятью, имперской традицией, религиозной опорой и культурным самосознанием. Это важный тезис. Современная политика часто страдает тем, что смотрит на древние общества через язык коротких новостных циклов. Но цивилизации живут иначе. У них память длиннее, чем у электорального календаря. Именно поэтому, по логике выступления, удары по Ирану не обязательно расшатывают его изнутри — они могут, наоборот, собирать общество вокруг государства. Здесь есть почти философский момент: чем глубже у народа чувство собственной исторической непрерывности, тем труднее его разложить извне только санкциями, диверсиями и информационным шумом. Это не делает Иран неуязвимым, но делает его менее предсказуемо хрупким, чем кажется со стороны.
3. Внешнее управление протестом и пределы этого инструментаВ лекции неоднократно повторяется мысль, что протестная активность внутри Ирана подпитывается извне. Подчеркивается роль: - США, - Израиля, - разведслужб, - финансирования радикальных групп, - эксплуатации этнических и социальных трещин. Это типичный механизм геополитики: если прямое военное свержение слишком дорого, тогда ищут внутренние линии разлома. Так устроены и старые империи, и современные центры силы. История здесь повторяется не в деталях, а в логике: внешние силы любят говорить на языке свободы, когда фактически работают на языке управляемой дестабилизации. Но важно и другое: в беседе звучит мысль, что далеко не всякое недовольство в Иране искусственно. Это тоже существенный нюанс. Санкции душат экономику, социальное раздражение реально существует, общество неоднородно. То есть не стоит впадать в противоположную крайность и считать любую критику власти “агентурой”. Истина, как часто бывает, лежит на пересечении: есть и реальные проблемы, и попытка использовать их как рычаг разрушения.
4. Пантюркизм как большая рамкаОдна из самых сильных линий беседы — тема пантюркизма. Она дана не как абстрактная идеология прошлого, а как живая политическая матрица, которая может принимать современные формы: - интеграционные союзы, - транспортные коридоры, - культурную политику, - образовательные проекты, - военное сотрудничество, - символическую карту “Великого Турана”. Здесь важно увидеть логику: идеология редко приходит в чистом виде. Она почти всегда маскируется под прагматику. Сегодня это может называться “логистика”, “связность”, “развитие торговли”, “новые маршруты”, “безопасность коридоров”. Но если за инфраструктурой стоит долговременная идея геокультурного расширения, то дорога превращается в инструмент передела пространства. И в этом смысле “Туран” — не просто мифологема. Это способ взгляда на территорию, при котором многие земли России, Кавказа и Ирана начинают восприниматься как “потенциально свои”. А когда территория сначала присваивается в воображении, потом за ней обычно приходят в политике.
5. Почему Зангезурский коридор трактуется как угрозаВ данной лекции вопрос коридора через Сюник рассматривается предельно жестко. Не как нейтральная логистика, а как геополитическая операция с несколькими целями сразу: 1. Отсечь Иран от важного маршрута в сторону Европы. 2. Создать сухопутную связность тюркского пространства от Турции к Каспию и дальше. 3. Ввести в регион американский фактор под видом инфраструктурного или охранного присутствия. 4. Подтянуть военный и разведывательный ресурс ближе к Ирану. 5. Уменьшить значение России как основного арбитра и транзитной державы. С геополитической точки зрения это очень логично: любой коридор — это не просто дорога. Это всегда вопрос о том, - кто контролирует безопасность, - кто снимает ренту, - кто формирует правила прохода, - чьи войска или ЧВК находятся рядом, - чьи данные собираются, - чьи интересы становятся “естественными”. Дорога никогда не бывает только дорогой. Как и карта никогда не бывает только картой. Власть над маршрутом — это власть над будущим.
6. Армения как пространство кризиса идентичностиВ беседе очень жестко оценивается политика армянского руководства. Акцент делается на: - сдаче Карабаха, - ослаблении национального суверенитета, - подрыве роли церкви, - разрушении традиционной идентичности, - допуске внешнего влияния. Даже если оставить в стороне эмоциональную окраску этих оценок, сам сюжет важен. Армения здесь выступает как пример того, что ослабление культурного ядра делает страну особенно уязвимой для геополитического давления. Можно провести аналогию с психологией личности. Когда человек теряет внутреннюю ось, им легче манипулировать извне: он ищет внешние подпорки, чужие формулы успеха, чужое одобрение. То же происходит и с государствами. Если элита перестает опираться на исторический нерв общества, она начинает жить в режиме реакций, а не стратегии.
7. Азербайджан — не просто сосед, а активный элемент новой конфигурацииВ этом видео Азербайджан показан как важный участник регионального перекраивания: - союзник Турции, - партнер Израиля, - территория, через которую возможно давление на Иран, - часть более широкого тюркского проекта. Это не означает, что Азербайджан полностью сводится к чужой воле — у него есть собственные интересы. Но логика беседы такова: собственный интерес Баку сегодня все теснее встраивается в турецко-израильско-западный контур, особенно там, где это касается Армении и Ирана. Здесь проявляется старая геополитическая истина: малые и средние государства часто усиливаются, когда умело входят в коалиции, но одновременно рискуют стать инструментом более крупных игроков. Субъектность и зависимость могут сосуществовать. Это и есть парадокс региональной политики.
8. Насколько реален большой конфликтСпикер скептически относится к идее легкой победы над Ираном. Подчеркиваются: - горный рельеф, - подземная инфраструктура, - ракетный потенциал, - способность перекрывать Ормуз, - высокая идеологическая мотивация, - большой человеческий ресурс, - невозможность “быстрой кампании”. Это напоминает старую ошибку империй: они часто переоценивают технологию и недооценивают волю. Но война — это не только железо. Это еще и устойчивость психики, плотность коллективного мифа, способность терпеть, мобилизовываться и считать потери приемлемыми. Там, где один воюет ради интереса, а другой — ради смысла, исход никогда не бывает простым. В этом, пожалуй, один из ключевых подтекстов лекции.
9. Что это значит для РоссииДля России из сказанного следуют несколько тревожных выводов: - Закавказье уже нельзя рассматривать как второстепенное направление. - Ослабление Ирана автоматически ухудшает стратегическое положение России на южном направлении. - Пантюркистские проекты затрагивают не только Кавказ, но и внутреннее пространство России, особенно там, где можно играть на тюркском факторе. - Американское или натовское закрепление в логистических коридорах региона будет означать долгосрочное давление на Каспий и южный фланг России. - Пассивность в отношении Армении, Азербайджана, Грузии и Ирана может дорого обойтись в будущем. Иначе говоря, если Москва смотрит на регион как на периферию, а ее оппоненты — как на шахматную доску, то через какое-то время фигуры там будут уже расставлены без нее.
10. Общий смысл беседыЕсли свести все к одной формуле, то в данной лекции звучит следующий тезис: Транспортный коридор, этническая карта, религиозный фактор, судьба Армении, давление на Иран, роль Турции, активность США и Израиля — все это элементы одной большой партии. И в этой партии опасность не только в силе противника, но и в привычке недооценивать происходящее, пока оно не стало необратимым. Часто цивилизации проигрывают не потому, что были слабее, а потому что слишком долго считали угрозу “второстепенной”. И здесь возникает почти экзистенциальный вопрос: в какой момент дорога перестает быть дорогой и становится линией судьбы — и умеем ли мы распознавать это до того, как карта уже переписана?