ПО КАРМАНАМ ВМЕСТО МОДЕРНИЗАЦИИ. Кризис идентичности элит | Александр Колпакиди и Алексей Житков
Историк Александр Колпакиди и активист КПРФ Алексей Житков разбирают реальную изнанку ЖКХ Подмосковья. Из официального документа на 117 страниц следует что все советские очистные сооружения изношены на сто процентов а в реках второго пояса водоснабжения Москвы аммоний превышает норму в 57 раз. Мусорная мафия засыпала сталинскую канализационную станцию строительным грунтом и получила 136 пустых отписок от Генпрокуратуры и Следственного комитета. И про то как выглядит реальный результат: Житков без бюджета через Headhunter удвоил число бригад скорой помощи в стотысячной Лобне — чего не могли добиться чиновники годами.
Таймкоды:
00:00:00 — Вступление. Почему Колпакиди пригласил серьезного активиста вместо «политологов-чепушил».
00:00:49 — Крымские события изнутри: как офицеры ФСБ рвали паспорта украинским провокаторам.
00:02:06 — Война с коровами в Сибири: фермер Светлана Панина против чиновничьего беспредела.
00:03:42 — Анонс «Черной книги сионизма» Колпакиди: Такер Карлсон, рыжая корова и Ближний Восток.
00:07:19 — Цитата Ленина об отчаянии масс. Почему Боня и блогеры уводят людей от сути власти.
00:10:45 — Подвиг жены Житкова: как растить троих детей, пока муж штурмует суды за права народа.
00:13:06 — Реальное дело Лобни: как Житков через Headhunter и Авито увеличил число бригад скорой помощи вдвое.
00:17:58 — Экологическая катастрофа: официальный документ на 117 страниц об износе очистных сооружений.
00:20:36 — Превышение аммония в реках Москвы в 57 раз: москвичи пьют отфильтрованные фекалии.
00:21:28 — Иск Росприроднадзора к ООО ГКХ на 71 миллион рублей и взятки за залповые сливы отходов.
00:23:10 — Как мусорная мафия засыпала грунтом сталинскую КНДР-станцию и пустила канализацию по рельефу.
00:25:30 — Наезд уголовного розыска: как пять силовиков прыгали через забор коллекционера оружия перед выборами.
00:28:34 — Сообщество активистов против «Альтернативы для Германии» Вайдель: сила солидарности в сети.
00:31:47 — Расшифровка слова «советское» от Житкова: совместно ведая творить без нафталина.
00:33:28 — Поездка на Уральский хребет: река Синара в Каменске-Уральском, залитая фекалиями.
00:36:58 — Почему на диване и в гневных комментариях невозможно ни на что повлиять. Призыв к партийному билету.
00:38:42 — Праймериз КПРФ: замена партийных бюрократов на реальных народных лидеров с земли.
00:40:10 — Манифест прямой демократии и цифрового социализма через Госуслуги против технофашизма Питера Тиля.
00:42:21 — Процедура мгновенного отзыва пьяных и зажравшихся депутатов одной кнопкой в смартфоне.
00:45:39 — 136 пустых ответов от 30 госорганов: Генеральная прокуратура и Следственный комитет на зарплате у мафии.
00:48:04 — Жалких бьют: ультиматум сибирским мужикам и Ивану Отраковскому по защите совхозов.
00:49:18 — Вымирание коренных народов России. Анекдот о Магомеде у памятника Петру Первому в Ленинграде.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — не просто локальные проблемы ЖКХ, экологии или выборов, а кризис элит, которые вместо модернизации страны заняты перераспределением ресурсов, имитацией управления и самосохранением. - Утверждается, что общественное уныние связано с ощущением бессилия: люди не понимают причин происходящего и не видят реальных механизмов влияния. - Алексей Житков настаивает: корень проблем — вопрос о власти, то есть о том, в чьих руках находятся решения и в чьих интересах работает государственная машина. - В беседе проводится мысль, что гражданский активизм — это не абстрактный протест, а конкретная работа: запросы, суды, контроль, фиксация нарушений, давление через законные механизмы. - Приводятся примеры успешных локальных действий: - увеличение числа бригад скорой помощи; - борьба с экологическими нарушениями; - фиксация незаконных свалок; - защита интересов жителей и фермеров. - Подчеркивается, что экологические и коммунальные проблемы носят системный характер: - изношенная инфраструктура; - советское наследие эксплуатируется без модернизации; - надзорные органы либо бездействуют, либо работают формально. - Звучит важная мысль: поодиночке человека легко подавить, а объединённые активисты становятся реальной силой. - КПРФ в беседе представлена как единственная организованная политическая структура, претендующая на выражение интересов большинства и на борьбу за «власть народа». - При этом делается акцент, что активизм нужен всем, независимо от партийных взглядов: защита своей территории, воды, воздуха и социальной среды — общая задача. - Обсуждается идея прямой демократии и цифрового социализма: - большая вовлечённость граждан; - постоянная обратная связь с представителями; - возможность отзыва тех, кто теряет доверие. - Авторы беседы критикуют позицию «всё бессмысленно» и настаивают: неучастие гарантированно ничего не меняет, тогда как даже ограниченное участие уже влияет на реальность. - Сквозной мотив разговора — если общество не начнет самоорганизовываться, страна будет деградировать инфраструктурно, демографически и политически.
Подробный выводВ этом видео чувствуется не столько академический анализ, сколько нерв живого опыта. И в этом его сила. Здесь почти нет холодной политологии, зато есть то, что часто важнее: столкновение идеи с грязью под ногами — в буквальном смысле. Не в метафорическом «кризисе системы», а в реке, куда сливают отходы; не в абстрактной «неэффективности управления», а в недостающих бригадах скорой помощи; не в отвлечённой «утрате доверия к институтам», а в людях, которые говорят власти: «мы же за вас голосовали» — и вдруг понимают, что сам факт голосования без участия в дальнейшей жизни ничего не гарантирует.
1. Главная линия беседы: проблема не в частностях, а в устройстве властиОдин из центральных тезисов — частные беды множатся потому, что не решён главный вопрос: кто управляет и в чьих интересах. Это классически марксистская рамка, но здесь она подана предельно прикладно. Не как идеологическая формула ради формулы, а как попытка объяснить, почему одни и те же проблемы воспроизводятся в разных местах: - износ инфраструктуры; - развал систем жизнеобеспечения; - бездействие надзора; - имитация выборов; - отсутствие ответственности у чиновников. С философской точки зрения здесь интересен один момент: часто люди воспринимают зло как набор отдельных случайностей — плохой мэр, плохой чиновник, плохой бизнесмен. Но в беседе зло понимается структурно, как следствие модели, в которой власть отчуждена от большинства. Это не обязательно исчерпывающая истина — любая большая социальная схема уязвима к упрощению, — но как практический компас она работает: помогает не тонуть в деталях и видеть повторяющийся механизм.
2. Гражданский активизм как возвращение субъектностиОчень важный пласт беседы — возвращение человеку чувства дееспособности. Сегодня одна из главных болезней общества — не только ложь сверху, но и внутренняя капитуляция снизу. Когда человек заранее уверен, что всё бесполезно, он фактически передает миру право решать за него. Житков предлагает противоположную логику: не начинай с вопроса “можно ли победить систему?”, начни с вопроса “что можно сдвинуть здесь и сейчас?” Это почти дзэн в политике, хотя язык у беседы резкий и земной. Как в йоге внимание возвращают к дыханию, так здесь внимание возвращают к конкретному действию: - оформить запрос; - собрать документы; - зафиксировать нарушение; - найти единомышленников; - довести дело до суда; - сопровождать проблему годами, а не днями. Это важный антитезис культуре эмоционального возмущения. Сегодня многие потребляют политику как сериал: возмутились, поставили комментарий, переключились. Но реальность меняется не гневом, а дисциплиной и длительностью усилия. В этом смысле активизм похож на инженерное мышление: если система неисправна, недостаточно проклясть её — надо понять узел поломки и метод вмешательства.
3. Один из сильнейших мотивов — разграбление советского наследия без созидания новогоЧерез всю беседу проходит почти трагическая мысль: советская инфраструктура не модернизируется, а доедается. Это касается: - очистных сооружений; - коммунальных систем; - медицинской сети; - базовых технических объектов. Здесь возникает историческая параллель: элиты, лишённые созидательной идентичности, начинают жить как позднеримские аристократы — не строят, а извлекают. Не мыслят десятилетиями, а делят поток. Это и есть, по сути, кризис идентичности элит: они не видят себя как носителей исторической миссии, они не хотят быть модернизаторами, не хотят быть строителями будущего. Они скорее арендаторы территории, чем её хозяева. А это уже не просто экономическая, а почти метафизическая проблема. Потому что элита — при всех классовых оговорках — всегда транслирует обществу образ времени: - либо время как стройка, - либо время как распродажа. В беседе ясно звучит второй диагноз: страна живет в режиме распродажи остатков.
4. Критика институтов: формальное государство против реальной жизниОсобенно выразительно звучит тема надзорных органов. Формально они существуют, но в логике говорящих они часто выполняют декоративную функцию. Отсюда рождается ощущение, что без давления снизу ничего не работает. Это наводит на более широкий вывод: институты перестают быть институтами, когда утрачивают связь с функцией. Суд существует, но не всегда как суд. Надзор существует, но не всегда как надзор. Выборы существуют, но не всегда как механизм представительства. Остаётся оболочка. А содержание приходится буквально вталкивать обратно усилием граждан. Это очень точное описание многих поздних политических режимов: внешняя форма современного государства есть, а внутренняя энергия ответственности ушла.
5. Политика и локальная практика в беседе не противопоставляютсяЗдесь важен баланс. Часто люди делятся на два лагеря: - одни говорят только о «большой политике» и ничего не делают на земле; - другие уходят в локальные дела и принципиально избегают вопроса о власти. В этой беседе предложен синтез: локальная борьба необходима, но без изменения принципов власти она обречена бесконечно тушить пожары. Это похоже на медицину: можно лечить симптомы, и это жизненно важно, но если не трогать причину болезни, пациент будет возвращаться в ту же точку. Житков именно это и говорит: скорые, свалки, реки, фермеры — всё это реальные битвы, но они указывают на архитектуру болезни.
6. Идея прямой демократии — утопия или зачаток следующего этапа?Интересен фрагмент про цифровой социализм и прямую демократию. С одной стороны, в этом есть идеализм. Любая цифровая система уязвима: - к манипуляции, - к контролю платформы, - к цифровому неравенству, - к подмене реального участия кнопочным рефлексом. Но с другой стороны, сама интуиция понятна и глубока: люди устали от политики как отдалённого спектакля. Им нужен не раз в несколько лет акт делегирования, а постоянная включенность и возможность обратного воздействия. Здесь философски любопытно следующее. Современные технологии могут стать и инструментом тотального контроля, и инструментом расширения участия. Одна и та же цифровая среда способна вести либо к технофашизму, либо к распределенной демократии. Технология сама по себе не освобождает — освобождает или порабощает архитектура власти, в которую она встроена. Это, кстати, очень напоминает спор материализма и идеализма: даже самый «материальный» инструмент всегда работает внутри некоторой идеи о человеке.
7. Слабые места беседыЧтобы не идеализировать сказанное, важно видеть и уязвимости. - В разговоре много сильной энергии, но местами слишком высокий градус обобщений. - Некоторые оценки подаются как почти самоочевидные, хотя в реальности требуют более строгой аргументации. - Есть риск, что сложные общественные процессы сводятся к одной причине — вопросу власти — тогда как реально к ним примешаны управленческая некомпетентность, культурная деградация, кадровый голод, инерция институтов, социальная атомизация и исторические травмы. Но здесь важно быть честным: практик почти всегда говорит грубее и резче, чем аналитик, потому что он говорит из столкновения с сопротивлением материи. Человек, который семь лет судится из-за канализации, неизбежно мыслит не так, как кабинетный эксперт. Его истина более угловатая, но и более телесная.
8. Самый важный нерв: принятие реальности без капитуляции перед нейВ беседе есть очень зрелый подтекст: не надо романтизировать народ, партию, государство или активизм. Всё уязвимо, всё может быть искажено, все институты могут выродиться. Но это не повод уходить в циничное наблюдение. Это вообще одна из самых трудных жизненных позиций — не впасть ни в наивность, ни в паралич. Не говорить: - «всё прекрасно, надо только верить», но и не говорить: - «всё гнило, значит, бессмысленно что-либо делать». По сути, беседа защищает взрослую позицию: реальность плоха, но именно поэтому в ней надо действовать. Это, возможно, и есть её главный практический смысл.
ИтогВ данной лекции проводится жесткая, но понятная мысль: страна деградирует там, где элиты утратили созидательную идентичность и превратили управление в извлечение выгоды, а общество привыкает к роли бессильного наблюдателя. Ответом на это авторы считают не только идеологию, но и низовую организованность, дисциплину, локальную борьбу, участие в политике и формирование горизонтальных связей. Если убрать полемическую резкость, останется важное ядро: - без самоорганизации снизу институты не оживают; - без политического измерения локальная борьба упирается в потолок; - без конкретных дел любые разговоры о народе и справедливости становятся риторикой; - без любви к реальности — к своей земле, воде, городу, людям — никакая «большая идея» не стоит ничего. И, возможно, самый честный вопрос после этой беседы звучит так: что ближе к истине — считать систему всесильной и потому ничего не делать, или признать её сильной, но всё же начать с того малого участка реальности, за который ты готов отвечать лично?