Когда знаешь, не страшно
Начну со лжи. Абсолютной, токсичной и убийственной не только для народов Руси, но и всего мира. Цитирую интернет: «Держитесь подальше от этого «мастера»! Армен Варданян (живет и работает на Славянской, 70/1, ездит на BMW) — просто обманщик. Называет себя кузовщиком и маляром, а на деле руки не из того места: покрасил всё криво, в цвет не попал, зазоры ужасные.
Берет только наличку, а потом ищи его свищи. Постоянно клянется мамой, а сама я в итоге осталась с испорченной машиной. Весь его профессионализм — это пустые клятвы и вранье. Не отдавайте ему свои деньги и машины, это сплошной развод!».
Незнающий поверит, поскольку просто и ясно, вроде как искренне. Но я не раз обращался к этому Мастеру и всегда был не просто доволен, но в восторге. Машина становится лучше новой. Такое же мнение и у моих знакомых, которые ремонтировали машины у Армена. В сети развернулась целая дискуссия. Она повернулась в сторону армянского языка и чего угодно, но только не сути дела. Армянин Армен – вот и вся его «вина». Он не имеет никакого отношения к Николу Воваевичу Пашиняну, разворачивающему бывшую советскую республику в сторону от РФ. Да и к мировой мафии, которая вывела на историческую арену так называемое «армянство», центр которого в Париже. Как бы в помощь «еврейству», центр которого в Лондоне. Там, где мастера денежных дел. Там, а не в Израиле центр мирового сионизма, где принимаются решения. Рядовые труженики как в Армении, так и во всех республиках бывшего Союза – наши люди, а не потомки баев и прочих «басмачей». Они – продолжатели славных трудовых традиций народов, сохраняют как раз то, что буквально утаскали, девальвировали политики – традиции коренных народов. Именно здесь ядро культурного кода многонародной Русской Цивилизации, тысячелетия противостоящей мировым паразитам. Культура Руси – навигационная система для всего Мира, который по замыслу Всевышнего создан на планете как земной Рай. И в этой Культуре всегда были лидеры, на которых равнялись правители, воины и рядовые созидатели материальных благ. А что мы видим сегодня под новыми символами «государственности» для всех народов, пока ещё не разбежавшихся, оставшихся ДОМА?
Гляньте на властителя дум высшей интеллигенции, пашущего на ниве Культуры РФ, заслужившего тут высокое звание Героя Труда (капиталистического?). Это Никита Михалков, которого знает любой олень в тундре. (На фото первый).
«Бесов» в культуре гоняет как Ленин буржуазию. В феврале 2023 года, в разгар СВО, Михалков нашел «духоподъёмный» атрибут для воинов и даже тружеников тыла. Он увидел букву Z на полу, где-то в закутке московского храма «Большое Вознесение» XIX века и счел ее знаком, показал в своей знаменитой телепередаче. По словам Михалкова, буква появилась на полу храма «минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года». И дальше: «Я подумал: если этот знак вырезан здесь, в храме, величайшем храме, знаменитейшем храме, это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против?». Действительно, буквы Z и V стали символами проводимой на Украине российской спецоперации. Именно с этой символикой на бронетехнике Израиль в своё время пошёл на арабов. Что тут за Господь?
Никите Михалкову несправедливо приписывают фразу «Чумазый не может». На самом деле она принадлежит герою одного из его фильмов. Так вот, я действительно «чумазый», трудовую биографию начинал колхозным трактористом. Кто забыл, напомню, что колхоз – коллективное хозяйство, которому в бессрочное пользование Советская власть дала землю. Если по-старому, это ОБЩИНА, МИР, управляемый правлением, в которое входили лучшие из тружеников. Из них же и лучших представителей культуры страны состоял Верховный Совет Страны. (Культура попросту – всё, что не дикость). Круговая порука на принципах Справедливости! Так вот, с позиции чумазого напомню дворянину, гению и Герою от культуры, кое-что из мировой Культуры. В V веке н. э. распалась гигантская Западно-Римская империя, много веков господствовавшая почти над всем пространством современной Европы. Завоеватели исчезли, но язык, столько лет преобладавший в этих странах, остался. Он в основном и составил базу французского, испанского, итальянского и отчасти английского и немецкого языков. Z – последняя буква латинского алфавита! Кстати, Рим пал не сам по себе, а под ударами Союза восточных племён, ядром которого были Русы. В средние века язык Древнего Рима вновь стал господствующим, но уже совсем по другой причине: латынь была барьером, отделявшим знать, ученых, ксендзов и попов от народа. И учиться можно было только по книгам, написанным на языке, которого не знал простой народ. Вот что писал Александр Пушкин в "Опровержении на критики": "С тех пор, как вышел из Лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка; перечитывать некогда. Замечательные книги теснятся одна за другою, а никто нынче по-латыни их не пишет".
Напомню и письмо Л. Н Толстого H. Н., Страхову от 20 мая 1887 года:
«…Грот свободен и ищет истину везде, а Соловьев спутан и не может уже искать истины нигде, кроме (простите меня) в загаженном уголку церкви». И вот из того же письма настоящего Русского Гения: «Нет ничего беспокойнее, как кажущаяся духовная близость, к[оторая] никогда не переходит в настоящую и к[оторая] дразнит и большей частью есть самое большое отдаление; знаете, как на кольцах для ключей: те ключи, к[оторые] у перерыва кольца, кажутся рядом, а их надо передвинуть на всё кольцо, чтобы соединить».
Так давайте слегка передвинем «кольцо» и попробуем увидеть ключ от засады украинского ТВД, в которой мы оказались. Заведите в поисковик: слова «О разграблении России группой «Z». «Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти и Союз «Антитеррор» доводит до Президента, Правительства, правоохранительных органов и общественности РФ информацию о том, что бывшие и отдельные ныне действующие, высшие государственные чиновники, входившие в так называемую группу «Z», под управлением масонского ордена и тайного мирового правительства и ФРС вывезли из СССР и России и сконцентрировали в своих руках средства и активы, во много раз превосходящие по объему бюджет России.
Эти средства в любой момент могут быть использованы ими для провоцирования социального взрыва как в целом в стране, так и в ее отдельных регионах, для совершения других действий, направленных, угрожающих национальной безопасности РФ…».
Союз «Антитеррор» действует с 2014 года. До Правительства и Президента были доведены факты с цифрами украденных денег, фамилиями высших государственных деятелей, среди которых партийные чиновники, генералы КГБ, банкиры и так далее, грабившие Союз уже в позднем СССР, приведшие страну к развалу. Народу это было не известно: ему, как и сейчас – ТВ с Соловьевым. И только задним числом историки и публицисты начали обличать предателей. К примеру, тот же Фурсов. А ведь всё в настоящем!
"На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны". Это Владимир Путин, который на исторических примерах объяснил Такеру Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями. Так ли это, господин Президент? Большевики создали Великое государство, частью которого была Украина, несмотря на многочисленные попытки «самостийности» как в Революции, так и в Гражданской войне. Единство оплачено большой кровью красноармейцев. Да и на поверженном рейхстаге надписи украинцы делали на чистом Русском, а не на мове. Так же по-русски расписались там и советские предки Армена Варданяна.
Новая кровавя «карусель» началась на постсоветском пространстве не с Украины. И «перерыв кольца» следует искать не у большевиков, а в 1991-93 годах, когда при молчаливом согласии народов танковыми пушками расстреляли Советскую Власть. «Укропы, националисты, фашисты» и вообще сволочи и враги (всех «ласковых» от нашей пропаганды и не перечислишь) хотя и перед лицом смерти вспомнили настоящее, глубинное: «Русские не сдаются»! А если вспомнить древнюю мудрость: Не слова и законы правят миром, а знаки и символы, что увидим? Русских, о которых говорил Путин, уничтожила Русская Освободительная Армия. Как тут не вспомнить знамя насквозь генетически русского генерала Власова, который возглавил Русскую освободительную армию (РОА) и был политическим лидером русского антисоветского движения. Захар Прилепин на днях привёл тревожный, уже научный факт: исследование Южного федерального университета – опрос студентов Ростовской области в 2025 году. «Так, донским студентам было предложено высказать степень своего согласия с тезисом «Деятельность РОА (А.Власов), ОУН (С.Бандера) и других движений была направлена не на борьбу против Красной Армии, а против сталинского большевистского режима». Так или иначе с этой точкой зрения оказались согласны более 20% опрошенных, а почти половина (!) - 46,1% - затруднились с ответом. В нынешних условиях, когда Россия противостоит возродившемуся фашизму на Украине, где С.Бандера превозносится в ранг героя, эта тенденция просто ужасает».Т.е. у 2/3 опрошенной молодёжи Ростовской области образ генерала Власова и Бандеры – положительный или нейтральный! Это прямой результат целенаправленной деятельности либеральных идеологов.
В центре на фото – реклама передачи радиоцикла «Человек Z» Сергея Михеева. Содержание самое патриотичное, как и другие выступления хорошего публициста. Сейчас Z уже убрали, но в этом «смысле» уважаемое радио успело выкатать десятки лучших представителей Русской Культуры. 27 августа 2024 года я посвятил этому позору статью «Знак беды и железная логика»…
А какова логика у Министерства иностранных дел РФ? «Ультиматум Рябкова» — этот термин, уже с юмором полощется в западных СМИ для обозначения требований России к США и НАТО, выдвинутых в декабре 2021 года заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. (На фото крайний справа).
Месяц спустя, 24 февраля, Россия начала СВО на Украине…
Не знал дипломат, к чему приведёт угроза в случае неприятия требований ответить военными и другими средствами? Возможно, поскольку практика очковтирательства в РФ укоренилась давно. Но генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов предупредил о последствиях военного конфликта с Украиной ещё 31 января 2022 года! Он опубликовал обращение «Канун войны» от имени Общероссийского офицерского собрания, в котором выразил опасения относительно возможных трагических последствий вооружённого противостояния. В обращении Ивашов указывал, что применение военной силы против Украины может поставить под вопрос существование РФ как государства. Но даже Леонид Григорьевич не указал, что главный удар по нашим войскам будет нанесён с тыла, от самого Министерства Обороны РФ! Воров, изменников Родины в этом ведомстве в первую очередь защитила Государственная Дума. 4 марта 2022 года был принят Закон о дискредитации армии. Он в тот же день одобрен Советом Федерации и вступил в силу. Надо было спешить, поскольку осведомлённые журналисты начали излагать Правду об истинном положении дел. Вякнул – под суд, который решит, сидеть тебе 15 лет или поменьше, в зависимости от объёма правды и праведного гнева.
В результате, теряя лучших товарищей, наши ребята уже пятый год «улучшают положение по переднему краю». Самих потомков Победителей, вышедших на поле боя за Родину, обвинить не в чем! Однако генералам как в погонах так и без, напомню, что 150-я штурмовая дивизия, бойцы которой водрузили над рейхстагом Флаг Победы, по дороге на Запад всего-то за пару недель взяли 600 укреплённых населённых пунктов.
… Да, мы видим, что идут мощные посадки не только в МО, но и во всех ветвях власти. Что-то уже делается. Перед выборами в «Единую Россию», или для спасения Родины? Не всё заблокировано в Интернете. Просачиваются сведения, что Герой России Кириенко, получивший это звание «на поле боя выборных технологий», проводит закрытые совещания, совершенствует выборные технологии. Возможно, в толпу кинут самого Шойгу, кавалера Суверенного Военного Мальтийского ордена. Но мы видим, что «технологии» срабатывают не в пользу Народа. В открытом пространстве идут сообщения, что одну за другой сажают в тюрьму женщин «за связь с экстремисткой организацией». Оказывается, эта организация – «Граждане СССР». Запрещена в чьих интересах? В мае 2025 года советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Советский Союз де-юре всё ещё существует, поскольку процедура роспуска государства в 1991 году была нарушена. Сделано это на публичном юридическом форуме. И его посадить?
Юридически с 1991 года пришедшие к власти в Москве наломали столько дров, что вызывает сомнение сама легитимность РФ. В ООН её фактически нет, там только СССР, постоянный член Совета Безопасности и письмо Ельцина, уточняющее, что мы туточа теперь, - Российская Федерация.
Судей, сажающих людей за связь с «экстремисткой организацией», ничего не пугает? Судя по тому, что «всё идёт по плану», СССР-2 будет восстановлен в результате череды сделок мировых паразитов под патронажем Трампа. Если успеют. Они в глубокой ж…, и спасти может только в очередной раз обманутый трудовой народ Руси. А мы, граждане СССР, за Правду и Справедливость. Я не сдавал паспорт Великой Родины. Она у нас как была, так и есть одна-единственная вместе с тружеником Арменом Варданяном, тружениками всех Советских Республик, как бы ни назывался этот Союз. И – как бы нас ни пытались стравить по национальному признаку (по дури или злому умыслу) желающие войны на полное поражение России.
Эдуард Наипов,
Кострома
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор начинает с примера, как через интернет-ложь можно очернить конкретного человека — мастера Армена Варданяна. - Из частного случая он переходит к более широкой теме: общество легко уводят от сути в сторону национальности, эмоций и символических конфликтов. - Автор утверждает, что простые труженики разных народов бывшего СССР — это «свои люди», а не враги; разделение по национальному признаку он считает искусственным и вредным. - В тексте противопоставляются народ, труд, общинность, советская традиция — с одной стороны, и элиты, политики, медийные манипуляции, символическая пропаганда — с другой. - Автор критикует использование символов, в частности буквы Z, считая, что знаки могут быть не нейтральными, а исторически и политически нагруженными. - Проводится мысль, что нынешние трагические события — не просто внешний конфликт, а следствие глубокого внутреннего исторического разрыва после распада СССР. - Ответственность за этот разрыв автор возлагает прежде всего не на «внешнего врага», а на постсоветские элиты, коррупцию, предательство и разрушение советской государственности. - Автор считает, что официальная пропаганда скрывает реальные причины кризиса и подавляет правду через законы и медиамеханизмы. - В статье выражается симпатия к идее исторического, культурного и даже юридического продолжения СССР. - Главная ценность текста — призыв различать народ и власть, реальность и идеологию, живую правду и навязанный символический шум.
Подробный выводТекст эмоциональный, неровный, местами публицистически резкий, а местами почти исповедальный. Его внутренняя логика строится не как строгая статья-расследование, а как поток взаимосвязанных ассоциаций: от клеветы на одного мастера — к клевете на народы, от национального вопроса — к символам, от символов — к истории, от истории — к нынешней войне, от войны — к кризису государственности и легитимности. Это не академическое рассуждение, а скорее морально-политический манифест человека, который пытается собрать распавшуюся картину мира.
1. Сильная сторона текста — различение человека и ярлыкаСамое здравое и практически ценное в статье — начальный импульс: не судить человека по анонимному обвинению, фамилии или национальности. Это важная мысль. В психологии это называется эвристикой подмены: вместо сложной проверки фактов сознание хватается за простой маркер — «армянин», «связи», «наличка», «значит мошенник». Автор этому сопротивляется. И в этом есть человеческая и нравственная правда: конкретный опыт ближе к реальности, чем массовый шум. Здесь текст попадает в глубокую проблему современности: репутацию человека сегодня можно разрушить быстрее, чем проверить. Информационная среда стала похожа на кривое зеркало — она не столько отражает, сколько усиливает подозрение. И автор, по сути, говорит: когда знаешь лично, не страшно; страшно, когда живешь чужими внушениями.
2. Но дальше текст сам начинает воспроизводить ту же модель, против которой выступаетИ вот здесь появляется философский парадокс. Автор борется с ложью, но сам включает в рассуждение целый ряд крайне спорных, недоказанных или конспирологических тезисов: о «мировой мафии», «центрах армянства», «центрах сионизма», «мировых паразитах», тайном управлении и т. д. То есть он начинает с требования видеть живого человека, а затем местами переходит к огромным историческим обобщениям, где реальные люди снова растворяются в коллективных схемах. Это типичная ловушка мышления: человек искренне ненавидит пропаганду, но в борьбе с одной пропагандой может начать строить другую, только с обратным знаком. В этом смысле статья очень симптоматична. Она показывает, как боль от лжи не гарантирует чистоты мышления. Иногда наоборот: раненный правдолюбец особенно уязвим перед большой объяснительной схемой, которая связывает всё со всем.
3. В тексте есть мощная ностальгия по целостностиГлавный нерв статьи — не политика как таковая, а утрата целого. СССР здесь важен не только как государство, но как символ утраченной связности: общей истории, общего языка, общего труда, общей судьбы. Автор тоскует не просто по советской форме власти, а по миру, где существовало переживание «мы». И потому он видит трагедию в том, что бывшие части одного пространства стали врагами. Это очень понятный мотив. Исторически после распада больших политических организмов почти всегда появляется ощущение, что распалась не только система управления, но и сам смысл коллективной жизни. Так было после Рима, после империй, после религиозных расколов, после крушения колониальных и наднациональных конструкций. Люди теряют карту мира, а символы начинают жить вместо реальности. Автор именно об этом и кричит: нас разделили, а мы всё еще глубже связаны, чем нам говорят.
4. Символ Z в тексте — не буква, а симптомДля автора Z — это не просто знак. Это пример того, как власть и медиа превращают символ в инструмент мобилизации, подменяя содержательное понимание истории и политики эмоциональным кодом. Это интересная мысль. Символы действительно работают как короткие нейронные пути: они обходят сложное размышление и сразу включают идентификацию — «свой/чужой», «верный/предатель», «страх/гордость». В каком-то смысле символ — это алгоритм для массового сознания. Он сжимает огромную и противоречивую реальность до одного знака. Это удобно для управления, но опасно для понимания. Поэтому критика символической политики у автора, несмотря на перегибы, заслуживает внимания.
5. Центральное обвинение статьи — разрыв между народом и элитойАвтор настойчиво разводит две сущности: - народ как носитель правды, труда, памяти и жертвы; - элита как носитель манипуляции, корысти, предательства и имитации. Это старый мотив русской общественной мысли — от народников до позднесоветской критики номенклатуры. В нем есть правда: элиты действительно часто живут в другом моральном и информационном мире, чем основная масса людей. Но здесь тоже нужна осторожность. Когда народ автоматически объявляется чистым, а элита — абсолютно порочной, мышление снова скатывается в миф. Реальность сложнее: и в народе есть жестокость, самообман, внушаемость; и во власти бывают люди принципа. Тем не менее эмоциональная правда текста ясна: автор не может принять ситуацию, при которой жертвуют одни, а распоряжаются жертвой другие.
6. Историческая энергия статьи — в попытке вернуть причинностьАвтор не согласен с поверхностным объяснением событий. Он говорит: нельзя понимать настоящее, если не увидеть разлом 1991–1993 годов. Это важный тезис. Как бы ни относиться к его политическим выводам, сам принцип верен: события не возникают из ниоткуда. История — это не набор отдельных новостей, а длинная цепь последствий. Здесь статья напоминает, что войны, идеологии и гражданские конфликты часто питаются не только текущими решениями, но и неотрефлексированными травмами прошлого. Если общество не проговорило честно распад, предательство, приватизацию, смену символической системы и моральных норм, то эти непрожитые смыслы начинают возвращаться в более грубой форме.
7. Основная слабость текста — смешение правды, боли и догадкиАвтор поднимает реальные вопросы: - как работает клевета; - как возбуждается национальная рознь; - как символы подменяют анализ; - как элиты используют народ; - как неосмысленное прошлое взрывает настоящее. Но рядом с этим он соединяет сомнительные исторические конструкции, юридические натяжки и конспирологические элементы. Из-за этого текст теряет убедительность для критически настроенного читателя. Это как если бы в хорошем металле было слишком много примесей: стержень есть, но прочность падает. Иногда человек, чувствующий ложь, начинает принимать за истину всё, что противостоит официальной версии. Но антиофициальность сама по себе не равна истинности. Это важный момент. Свобода мысли начинается не там, где мы просто отвергаем «главный нарратив», а там, где умеем разделять проверяемое, вероятное, эмоционально понятное и фантазматическое.
8. Что можно вынести из статьи практическиЕсли очистить текст от перегруженности и идеологических напластований, остаются несколько полезных ориентиров: - Проверяй конкретные обвинения, особенно если они анонимны и бьют по человеку. - Не подменяй человека его происхождением. - Не доверяй символам больше, чем фактам. - Отделяй интересы народа от интересов политических групп. - Смотри на настоящее через историю, но не превращай историю в религию. - Не путай боль с доказательством. Это уже немало. Иногда сквозь тяжелую и спорную публицистику проходит настоящее зерно: реальность нельзя понять, если смотреть только туда, куда тебя направляет прожектор пропаганды.
ИтогСтатья — это крик человека, который хочет вернуть опору в мире массовой лжи, распада смыслов и политического лицемерия. Ее сила — в защите конкретного человека от обезличивающей травли, в защите трудового братства народов и в недоверии к красивым идеологическим упаковкам. Ее слабость — в том, что, разоблачая мифы, она сама местами строит новые. Но, возможно, в этом и человеческая подлинность текста: он не холодный, не стерильно-правильный, а живой, противоречивый, уязвимый. Как и всякий человек, который пытается из обломков личного опыта и исторической памяти собрать картину правды. А правда, если смотреть честно, редко бывает идеально чистой; чаще это труд отделения зерна от шелухи — и в чужом тексте, и в собственном сознании. И тогда главный вопрос не в том, на чьей ты стороне символически, а в том, что именно ты готов назвать истиной, если убрать страх, коллективное внушение и желание любой ценой принадлежать к “своим”?