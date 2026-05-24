Начну со лжи. Абсолютной, токсичной и убийственной не только для народов Руси, но и всего мира. Цитирую интернет: «Держитесь подальше от этого «мастера»! Армен Варданян (живет и работает на Славянской, 70/1, ездит на BMW) — просто обманщик. Называет себя кузовщиком и маляром, а на деле руки не из того места: покрасил всё криво, в цвет не попал, зазоры ужасные.

Берет только наличку, а потом ищи его свищи. Постоянно клянется мамой, а сама я в итоге осталась с испорченной машиной. Весь его профессионализм — это пустые клятвы и вранье. Не отдавайте ему свои деньги и машины, это сплошной развод!».

Незнающий поверит, поскольку просто и ясно, вроде как искренне. Но я не раз обращался к этому Мастеру и всегда был не просто доволен, но в восторге. Машина становится лучше новой. Такое же мнение и у моих знакомых, которые ремонтировали машины у Армена. В сети развернулась целая дискуссия. Она повернулась в сторону армянского языка и чего угодно, но только не сути дела. Армянин Армен – вот и вся его «вина». Он не имеет никакого отношения к Николу Воваевичу Пашиняну, разворачивающему бывшую советскую республику в сторону от РФ. Да и к мировой мафии, которая вывела на историческую арену так называемое «армянство», центр которого в Париже. Как бы в помощь «еврейству», центр которого в Лондоне. Там, где мастера денежных дел. Там, а не в Израиле центр мирового сионизма, где принимаются решения. Рядовые труженики как в Армении, так и во всех республиках бывшего Союза – наши люди, а не потомки баев и прочих «басмачей». Они – продолжатели славных трудовых традиций народов, сохраняют как раз то, что буквально утаскали, девальвировали политики – традиции коренных народов. Именно здесь ядро культурного кода многонародной Русской Цивилизации, тысячелетия противостоящей мировым паразитам. Культура Руси – навигационная система для всего Мира, который по замыслу Всевышнего создан на планете как земной Рай. И в этой Культуре всегда были лидеры, на которых равнялись правители, воины и рядовые созидатели материальных благ. А что мы видим сегодня под новыми символами «государственности» для всех народов, пока ещё не разбежавшихся, оставшихся ДОМА?

Гляньте на властителя дум высшей интеллигенции, пашущего на ниве Культуры РФ, заслужившего тут высокое звание Героя Труда (капиталистического?). Это Никита Михалков, которого знает любой олень в тундре. (На фото первый).

«Бесов» в культуре гоняет как Ленин буржуазию. В феврале 2023 года, в разгар СВО, Михалков нашел «духоподъёмный» атрибут для воинов и даже тружеников тыла. Он увидел букву Z на полу, где-то в закутке московского храма «Большое Вознесение» XIX века и счел ее знаком, показал в своей знаменитой телепередаче. По словам Михалкова, буква появилась на полу храма «минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года». И дальше: «Я подумал: если этот знак вырезан здесь, в храме, величайшем храме, знаменитейшем храме, это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против?». Действительно, буквы Z и V стали символами проводимой на Украине российской спецоперации. Именно с этой символикой на бронетехнике Израиль в своё время пошёл на арабов. Что тут за Господь?

Никите Михалкову несправедливо приписывают фразу «Чумазый не может». На самом деле она принадлежит герою одного из его фильмов. Так вот, я действительно «чумазый», трудовую биографию начинал колхозным трактористом. Кто забыл, напомню, что колхоз – коллективное хозяйство, которому в бессрочное пользование Советская власть дала землю. Если по-старому, это ОБЩИНА, МИР, управляемый правлением, в которое входили лучшие из тружеников. Из них же и лучших представителей культуры страны состоял Верховный Совет Страны. (Культура попросту – всё, что не дикость). Круговая порука на принципах Справедливости! Так вот, с позиции чумазого напомню дворянину, гению и Герою от культуры, кое-что из мировой Культуры. В V веке н. э. распалась гигантская Западно-Римская империя, много веков господствовавшая почти над всем пространством современной Европы. Завоеватели исчезли, но язык, столько лет преобладавший в этих странах, остался. Он в основном и составил базу французского, испанского, итальянского и отчасти английского и немецкого языков. Z – последняя буква латинского алфавита! Кстати, Рим пал не сам по себе, а под ударами Союза восточных племён, ядром которого были Русы. В средние века язык Древнего Рима вновь стал господствующим, но уже совсем по другой причине: латынь была барьером, отделявшим знать, ученых, ксендзов и попов от народа. И учиться можно было только по книгам, написанным на языке, которого не знал простой народ. Вот что писал Александр Пушкин в "Опровержении на критики": "С тех пор, как вышел из Лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка; перечитывать некогда. Замечательные книги теснятся одна за другою, а никто нынче по-латыни их не пишет".

Напомню и письмо Л. Н Толстого H. Н., Страхову от 20 мая 1887 года:

«…Грот свободен и ищет истину везде, а Соловьев спутан и не может уже искать истины нигде, кроме (простите меня) в загаженном уголку церкви». И вот из того же письма настоящего Русского Гения: «Нет ничего беспокойнее, как кажущаяся духовная близость, к[оторая] никогда не переходит в настоящую и к[оторая] дразнит и большей частью есть самое большое отдаление; знаете, как на кольцах для ключей: те ключи, к[оторые] у перерыва кольца, кажутся рядом, а их надо передвинуть на всё кольцо, чтобы соединить».

Так давайте слегка передвинем «кольцо» и попробуем увидеть ключ от засады украинского ТВД, в которой мы оказались. Заведите в поисковик: слова «О разграблении России группой «Z». «Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти и Союз «Антитеррор» доводит до Президента, Правительства, правоохранительных органов и общественности РФ информацию о том, что бывшие и отдельные ныне действующие, высшие государственные чиновники, входившие в так называемую группу «Z», под управлением масонского ордена и тайного мирового правительства и ФРС вывезли из СССР и России и сконцентрировали в своих руках средства и активы, во много раз превосходящие по объему бюджет России.

Эти средства в любой момент могут быть использованы ими для провоцирования социального взрыва как в целом в стране, так и в ее отдельных регионах, для совершения других действий, направленных, угрожающих национальной безопасности РФ…».

Союз «Антитеррор» действует с 2014 года. До Правительства и Президента были доведены факты с цифрами украденных денег, фамилиями высших государственных деятелей, среди которых партийные чиновники, генералы КГБ, банкиры и так далее, грабившие Союз уже в позднем СССР, приведшие страну к развалу. Народу это было не известно: ему, как и сейчас – ТВ с Соловьевым. И только задним числом историки и публицисты начали обличать предателей. К примеру, тот же Фурсов. А ведь всё в настоящем!

"На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны". Это Владимир Путин, который на исторических примерах объяснил Такеру Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями. Так ли это, господин Президент? Большевики создали Великое государство, частью которого была Украина, несмотря на многочисленные попытки «самостийности» как в Революции, так и в Гражданской войне. Единство оплачено большой кровью красноармейцев. Да и на поверженном рейхстаге надписи украинцы делали на чистом Русском, а не на мове. Так же по-русски расписались там и советские предки Армена Варданяна.

Новая кровавя «карусель» началась на постсоветском пространстве не с Украины. И «перерыв кольца» следует искать не у большевиков, а в 1991-93 годах, когда при молчаливом согласии народов танковыми пушками расстреляли Советскую Власть. «Укропы, националисты, фашисты» и вообще сволочи и враги (всех «ласковых» от нашей пропаганды и не перечислишь) хотя и перед лицом смерти вспомнили настоящее, глубинное: «Русские не сдаются»! А если вспомнить древнюю мудрость: Не слова и законы правят миром, а знаки и символы, что увидим? Русских, о которых говорил Путин, уничтожила Русская Освободительная Армия. Как тут не вспомнить знамя насквозь генетически русского генерала Власова, который возглавил Русскую освободительную армию (РОА) и был политическим лидером русского антисоветского движения. Захар Прилепин на днях привёл тревожный, уже научный факт: исследование Южного федерального университета – опрос студентов Ростовской области в 2025 году. «Так, донским студентам было предложено высказать степень своего согласия с тезисом «Деятельность РОА (А.Власов), ОУН (С.Бандера) и других движений была направлена не на борьбу против Красной Армии, а против сталинского большевистского режима». Так или иначе с этой точкой зрения оказались согласны более 20% опрошенных, а почти половина (!) - 46,1% - затруднились с ответом. В нынешних условиях, когда Россия противостоит возродившемуся фашизму на Украине, где С.Бандера превозносится в ранг героя, эта тенденция просто ужасает».Т.е. у 2/3 опрошенной молодёжи Ростовской области образ генерала Власова и Бандеры – положительный или нейтральный! Это прямой результат целенаправленной деятельности либеральных идеологов.

В центре на фото – реклама передачи радиоцикла «Человек Z» Сергея Михеева. Содержание самое патриотичное, как и другие выступления хорошего публициста. Сейчас Z уже убрали, но в этом «смысле» уважаемое радио успело выкатать десятки лучших представителей Русской Культуры. 27 августа 2024 года я посвятил этому позору статью «Знак беды и железная логика»…

А какова логика у Министерства иностранных дел РФ? «Ультиматум Рябкова» — этот термин, уже с юмором полощется в западных СМИ для обозначения требований России к США и НАТО, выдвинутых в декабре 2021 года заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. (На фото крайний справа).

Месяц спустя, 24 февраля, Россия начала СВО на Украине…

Не знал дипломат, к чему приведёт угроза в случае неприятия требований ответить военными и другими средствами? Возможно, поскольку практика очковтирательства в РФ укоренилась давно. Но генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов предупредил о последствиях военного конфликта с Украиной ещё 31 января 2022 года! Он опубликовал обращение «Канун войны» от имени Общероссийского офицерского собрания, в котором выразил опасения относительно возможных трагических последствий вооружённого противостояния. В обращении Ивашов указывал, что применение военной силы против Украины может поставить под вопрос существование РФ как государства. Но даже Леонид Григорьевич не указал, что главный удар по нашим войскам будет нанесён с тыла, от самого Министерства Обороны РФ! Воров, изменников Родины в этом ведомстве в первую очередь защитила Государственная Дума. 4 марта 2022 года был принят Закон о дискредитации армии. Он в тот же день одобрен Советом Федерации и вступил в силу. Надо было спешить, поскольку осведомлённые журналисты начали излагать Правду об истинном положении дел. Вякнул – под суд, который решит, сидеть тебе 15 лет или поменьше, в зависимости от объёма правды и праведного гнева.

В результате, теряя лучших товарищей, наши ребята уже пятый год «улучшают положение по переднему краю». Самих потомков Победителей, вышедших на поле боя за Родину, обвинить не в чем! Однако генералам как в погонах так и без, напомню, что 150-я штурмовая дивизия, бойцы которой водрузили над рейхстагом Флаг Победы, по дороге на Запад всего-то за пару недель взяли 600 укреплённых населённых пунктов.

… Да, мы видим, что идут мощные посадки не только в МО, но и во всех ветвях власти. Что-то уже делается. Перед выборами в «Единую Россию», или для спасения Родины? Не всё заблокировано в Интернете. Просачиваются сведения, что Герой России Кириенко, получивший это звание «на поле боя выборных технологий», проводит закрытые совещания, совершенствует выборные технологии. Возможно, в толпу кинут самого Шойгу, кавалера Суверенного Военного Мальтийского ордена. Но мы видим, что «технологии» срабатывают не в пользу Народа. В открытом пространстве идут сообщения, что одну за другой сажают в тюрьму женщин «за связь с экстремисткой организацией». Оказывается, эта организация – «Граждане СССР». Запрещена в чьих интересах? В мае 2025 года советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Советский Союз де-юре всё ещё существует, поскольку процедура роспуска государства в 1991 году была нарушена. Сделано это на публичном юридическом форуме. И его посадить?

Юридически с 1991 года пришедшие к власти в Москве наломали столько дров, что вызывает сомнение сама легитимность РФ. В ООН её фактически нет, там только СССР, постоянный член Совета Безопасности и письмо Ельцина, уточняющее, что мы туточа теперь, - Российская Федерация.

Судей, сажающих людей за связь с «экстремисткой организацией», ничего не пугает? Судя по тому, что «всё идёт по плану», СССР-2 будет восстановлен в результате череды сделок мировых паразитов под патронажем Трампа. Если успеют. Они в глубокой ж…, и спасти может только в очередной раз обманутый трудовой народ Руси. А мы, граждане СССР, за Правду и Справедливость. Я не сдавал паспорт Великой Родины. Она у нас как была, так и есть одна-единственная вместе с тружеником Арменом Варданяном, тружениками всех Советских Республик, как бы ни назывался этот Союз. И – как бы нас ни пытались стравить по национальному признаку (по дури или злому умыслу) желающие войны на полное поражение России.

Эдуард Наипов,

Кострома