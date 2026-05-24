Китай берёт на измор. Почему буксует "Сила Сибири-2″? // Комолов & Абдулов

Почему соглашение по запуску газопровода “Сила Сибири-2″ до сих пор не достигнуто? Зачем Китаю нужна Россия? И почему США и КНР не выживут друг беp друга? Экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов обсуждают итоги визита Путина и Трампа к Си Цзиньпину.

Краткие тезисы

- Юбилейный визит Путина в Китай не принес прорыва: подписаны документы, подтверждена риторика о «многополярном мире», но без качественно новых договорённостей. - Главное ожидание — “Сила Сибири-2” — снова не оправдалось: конкретных параметров сделки публично не озвучено. - Китай занимает сильную переговорную позицию: - Россия потеряла значительную часть европейского газового рынка. - Пекин понимает уязвимость «Газпрома» и добивается более выгодной цены. - Проблема не только в цене, но и в зависимости: - Китай не хочет повторять европейский сценарий чрезмерной зависимости от российского трубопроводного газа. - Даже если газ нужен, Пекин предпочитает сохранять пространство для манёвра. - У Китая есть альтернативы российскому газу: - СПГ, - внутренняя добыча, - поставки из Центральной Азии. - Трубопроводный газ менее гибок, чем СПГ: объёмы и обязательства жёстче зафиксированы, что не всегда удобно для китайской экономики. - Замедление экономики Китая снижает срочность заключения крупных долгосрочных энергетических соглашений. - Россия после 2022 года продаёт сырьё на менее выгодных условиях: - с большими скидками, - с дополнительными логистическими издержками, - с ухудшением структуры экспорта. - Сотрудничество в сфере ИИ в лекции описывается скорее как инструмент контроля, а не как технологический рывок: - обмен данными, - налоговое и таможенное администрирование, - усиление цифрового надзора. - Российско-китайский союз не стоит идеализировать: - Китай и США глубоко взаимозависимы. - Китай и Россия — не единый антизападный блок, а партнёры с собственными конкурирующими интересами. - На постсоветском пространстве интересы российского и китайского капитала могут сталкиваться, особенно в Центральной Азии и Казахстане. - “Многополярный мир” в китайской версии выглядит не как равновесие полюсов, а как новая иерархия, где Пекин усиливает центральную роль. - Империалистические союзы ситуативны: внешняя дружба не отменяет скрытой конкуренции.

Подробный вывод

В данной лекции проводится довольно трезвый, местами жёсткий анализ российско-китайских отношений без привычной для официальной риторики идеализации. Главная мысль проста: Китай не спешит спасать Россию, а действует как рациональный и сильный игрок, использующий её ослабление в своих интересах. История с «Силой Сибири-2» здесь особенно показательна. На уровне пропагандистского образа это должно было бы выглядеть как естественное сближение двух держав, объединённых против западного давления. Но в реальности экономика не любит лозунги. Она любит баланс сил, цену, риски, сроки окупаемости и степень зависимости. И именно здесь возникает пробуксовка. Китай, по сути, ведёт себя очень прагматично. Он видит, что Россия после разрыва с Европой оказалась в положении продавца, которому особенно нужен покупатель. А в любом торге уязвимость одной стороны почти неизбежно превращается в скидку. Это не моральная категория, а структура рынка. Как вода течёт вниз, так и капитал идёт туда, где больше выгоды и меньше риска. Поэтому Пекин может позволить себе ждать, давить на цену, сравнивать альтернативы и не подписывать ничего только ради символической «дружбы». При этом важно более глубокое наблюдение авторов: Китай опасается не только переплатить, но и стать слишком зависимым от России. Это очень интересный момент. Часто в публичной дискуссии зависимость представляют как проблему слабых стран. Но в действительности даже сильные державы стараются избегать одноканальной зависимости, потому что зависимость — это всегда потенциальный рычаг давления. Китай, наблюдая европейский опыт, вряд ли хочет повторить модель, при которой одна внешняя труба становится слишком важной для внутренней устойчивости. Здесь проявляется почти философский парадокс геополитики: союзник удобен, пока он не стал незаменимым. Незаменимость превращает сотрудничество в уязвимость. Авторы также верно подмечают, что “многополярный мир” — это не обязательно мир справедливый, уравновешенный или освобождённый от доминирования. Очень часто за этим термином скрывается лишь смена центра тяжести. Не конец борьбы за гегемонию, а её новая конфигурация. В этом смысле китайская версия многополярности действительно может выглядеть как мир, где формально полюсов много, но фактически вокруг Пекина начинает выстраиваться собственная орбита. Ещё один важный слой беседы — критика романтического представления о российско-китайском союзе. Это особенно ценно, потому что люди вообще склонны влюбляться не в реальность, а в её удобный образ. Так бывает в личных отношениях, в идеологиях, в религии, в истории — и в геополитике тоже. Хочется видеть «брата», «союзника», «исторического партнёра». Но капиталистическая система устроена иначе: в ней даже партнёрство обычно временно, пока не столкнулись рынки, маршруты, ресурсы и зоны влияния. Поэтому мысль о возможном конфликте интересов России и Китая в Центральной Азии выглядит вполне реалистичной. Сегодня страны могут говорить о дружбе, а завтра конкурировать за инфраструктуру, сырьевые потоки, инвестиции и политическое влияние. Под столом переговоров, как заметили авторы, вполне могут лежать направленные друг на друга пистолеты. Это сильный образ, потому что он показывает суть международных отношений без моральной косметики. Отдельно стоит обратить внимание на тему искусственного интеллекта. В лекции она подана не как история о развитии науки, медицины, производства или образования, а как история о цифровом администрировании и контроле. Это тоже симптом эпохи. Технология сама по себе нейтральна, но способ её применения многое говорит об устройстве общества. Нейросеть может помогать врачу распознавать опухоль, а может помогать государству распознавать отклонение в налоговом поведении или усиливать цензуру. Как и сознание человека, технология становится тем, чем её дисциплинирует структура мотивации. Инструмент один, но дух применения разный. В практическом смысле вывод лекции таков: - Россия не находится в позиции равного архитектора нового порядка; - Китай не спешит с уступками и использует время в свою пользу; - энергетический разворот на Восток идёт, но на существенно менее комфортных для России условиях; - политические декларации о дружбе не отменяют реальной конкуренции капиталов; - а разговоры о многополярности не гарантируют ни суверенного равенства, ни экономической взаимности. Если посмотреть на всё это чуть шире, возникает почти историческая закономерность: когда страна долго живёт экспортом сырья, она начинает путать наличие ресурса с наличием силы. Но ресурс — это ещё не сила. Сила возникает там, где есть выбор, технология, гибкость, диверсификация и способность не продавать в состоянии нужды. Иначе богатство недр превращается в зависимость от чужой воли. Это напоминает человеческую психологию: если у тебя есть нечто ценное, но нет внутренней свободы и альтернатив, ты начинаешь уступать на условиях другого. Формально ты владеешь ресурсом, фактически — ресурс владеет тобой. И в этом, пожалуй, главный нерв беседы: не всякое сближение есть союз, не всякий экспорт есть сила, и не всякая многополярность означает свободу от подчинения. Остаётся открытый вопрос: если истина международной политики раскрывается не в декларациях, а в том, кто может ждать, диктовать цену и сохранять свободу манёвра, то кто в таком случае действительно является субъектом этого «многополярного мира», а кто лишь пытается убедить себя, что всё ещё им остаётся?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fc2DtCu2Ymk
    Андрей Попов два часа назад

      Читал что проект Сила Сибири был изначально мёртворождённым убыточным проектом для распила госбабла, планировалось как бездонная яма куда будут уходить государственные денежки. А месторождение откуда собирались качать было почти мёртвое. Так что возможно китайские переговорщики просто хорошо информированы.

