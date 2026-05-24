Эфир на канале День ТВ 16 апреля 2026 г.

Историк Евгений Спицын и политолог Игорь Шишкин разбирают то, что принято считать поражением советской дипломатии. Почему Хрущёв в 1962 году на самом деле переиграл Кеннеди, добившись вывода американских ракет из Турции и письменных гарантий ненападения на Кубу. Как 50-тысячная советская группировка тайно переплыла океан в гражданских трюмах — и ЦРУ узнало об этом только постфактум. И почему поддержка Кубы сегодня для России это не жест солидарности, а вопрос сохранения статуса великой державы.

00:00 — Вступление: Куба, доктрина Монро и новая угроза со стороны США

02:27 — Американский бордель: почему СССР разорвал отношения с Кубой еще при Сталине

04:42 — Революция 1959 года: как националист Кастро стал главным врагом Вашингтона

07:57 — Красногвардейская атака на капитал: национализация бизнеса США на Кубе

09:14 — Планы «Плутон» и «Мангуст»: как США готовили вооруженную интервенцию

15:50 — Секретная операция «Анадырь»: переброска 50-тысячной советской группировки в трюмах гражданских судов

29:19 — Заблуждения о Карибском кризисе: почему США начали эскалацию задолго до ракет СССР

30:24 — Кто победил в 1962 году: как Хрущев заставил Кеннеди убрать ядерные ракеты из Турции

44:17 — Крах доктрины Монро: как Советский Союз и Куба унизили американскую гегемонию

48:03 — Жизнь в блокаде: достижения кубинской медицины и образования вопреки санкциям

51:30 — Момент истины для России: почему мы не имеем права бросить Остров Свободы сегодня

