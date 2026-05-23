США хотели взломать рынок КНР, ОАЭ сговорились с ФРС и БлэкРок, зачем США помогают блокировать Ормуз
Зачем Трампа повели в Храм неба, что и кто спасает США от обрушения экономики и скатывания к гражданской войне, кто решил воевать до последнего прибалта. В студии канала «День» аналитик Игорь Нагаев. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Смена главы ФРС рассматривается как важное событие для всего мира, поскольку доллар и ФРС по-прежнему остаются ядром глобальной финансовой системы. - В беседе подчеркивается, что ФРС и Минфин США обладают высокой автономией от президента, а устойчивость США во многом держится на профессионализме финансовых управленцев. - Отдельно проводится мысль, что дешевый доллар и низкие ставки могли бы помочь американскому экспорту и облегчить обслуживание госдолга, но создали бы сильные инфляционные риски внутри страны. - Высказывается мнение, что США невыгодна большая затяжная война с Ираном, поскольку высокая доходность облигаций и внутренняя долговая нагрузка ограничивают маневр Вашингтона. - Поездка Трампа в Китай в данной лекции трактуется как неудачная попытка получить доступ к китайскому финансовому рынку и укрепить американские позиции. - Параллельно визит Путина в Китай подается как более содержательный и стратегический, включая намеки на военно-техническое и навигационное сближение Москвы и Пекина. - Тайвань в логике автора уже глубоко связан с материковым Китаем экономически и сетями влияния, поэтому силовой сценарий не выглядит неизбежным. - По Ормузскому проливу выдвигается ключевая версия: США могут быть заинтересованы не в быстром снятии напряженности, а в контролируемом сохранении кризиса, чтобы зарабатывать на дорогой нефти и использовать стратегические резервы. - ОАЭ в беседе описываются как страна с финансовыми трудностями, которая могла пойти на негласные договоренности с американскими финансовыми центрами и крупным капиталом, включая BlackRock. - Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Пакистан и другие игроки показаны как участники сложной перестройки Ближнего Востока, где прежняя вера в американский “зонтик безопасности” ослабевает. - Ситуация вокруг Кубы трактуется как продолжение борьбы США за свое “подбрюшье”, но с поправкой на возросшую роль Китая. - Решение России по упрощению гражданства для жителей Приднестровья рассматривается как политический сигнал и задел на будущее. - Милитаризация Европы, особенно Германии, объясняется не только страхами войны, но и попыткой спасти промышленность, утратившую конкурентоспособность. - Автор считает, что Европа пытается воевать руками других — сначала украинцев, затем, возможно, прибалтов. - В целом через всю беседу проходит мысль о том, что мир уходит от американской однополярности к новой конфигурации сил, где все чаще решают не лозунги, а энергия, логистика, долг, технологии и сырье.
Подробный выводВ этом видео собрана характерная картина мира, где геополитика читается прежде всего через финансы, нефть, логистику и скрытые договоренности элит. Это не академический разбор, а скорее жесткая интерпретация событий в духе: если хочешь понять политику — смотри не на слова, а на денежные потоки и инфраструктуру. В этом смысле беседа интересна именно как симптом определенного типа мышления: недоверия к официальным версиям, акцента на закулисных механизмах и попытки связать разрозненные новости в единую систему.
1. Главная рамка беседы — деньги важнее декларацийОсновной нерв разговора в том, что ФРС, долговой рынок, нефть и ставки влияют на политику сильнее, чем публичные заявления лидеров. Это, по сути, довольно трезвая мысль: государства любят говорить языком идеалов, но действуют языком балансов. Как в психологии человек может рационализировать свои поступки красивыми словами, так и империи часто прикрывают интерес красивой риторикой. Здесь автор последовательно снимает этот “идеальный слой” и сводит все к прагматике. В этом есть практическая сила. Даже если не соглашаться с отдельными выводами, полезно помнить: - за военными решениями почти всегда стоит вопрос стоимости кредита, - за дипломатией — вопрос доступа к рынкам, - за лозунгами о безопасности — вопрос контроля над маршрутами энергии.
2. Образ США — не всемогущий центр, а перегруженная системаВ беседе США показаны не как абсолютный хозяин мира, а как сильная, но уязвимая система, зажатая между госдолгом, доходностью облигаций, инфляцией, внутренним недовольством и внешними обязательствами. Это важный акцент. Он ломает привычную карикатуру, где Америка либо всесильна, либо вот-вот рухнет. Здесь позиция тоньше: США все еще очень сильны, но уже не свободны в движениях. Это похоже на судьбу большого организма, который сохраняет мощь, но утрачивает пластичность. Как человек в возрасте: опыт огромный, ресурсы еще есть, но цена ошибки становится выше, а восстановление — медленнее. В международной политике это выражается в том, что Вашингтон может ударить, но не всегда может долго удерживать последствия удара под контролем.
3. Ормузский пролив в логике беседы — не просто кризис, а управляемая выгодаОдна из центральных идей — Вашингтону может быть выгодно частичное сохранение напряженности вокруг Ормуза, если это поднимает цены на нефть, поддерживает американских производителей и позволяет заработать на ранее пополненных резервах. Это рассуждение спорное, но внутренне логичное. Оно строится на старом политэкономическом принципе: Так бывает и в меньших масштабах: человек может жаловаться на хаос, но бессознательно держаться за него, если хаос дает скрытые преимущества. Государства устроены не так уж иначе — только их “бессознательное” называется сетью интересов, лоббистов и бюрократий.
4. Китай и Россия — сближение не на эмоциях, а на инфраструктуреСамая содержательная часть беседы — там, где речь идет не о лозунгах “дружбы”, а о конкретных уровнях интеграции: навигация, системы раннего предупреждения, военная координация, техническая совместимость. Это важное различие. Международные отношения часто идеализируют: “партнерство”, “союз”, “доверие”. Но реальность проверяется не словами, а тем, можно ли стыковать системы управления, логистики и безопасности. Если можно — это уже не просто дипломатия, а архитектура будущего. Здесь беседа указывает на глубокую вещь: новый мир строится не только декларациями о многополярности, а совместимостью платформ. В каком-то смысле это даже похоже на нейросети: важна не красивая теория модели, а то, как у нее устроены слои, интерфейсы и обмен сигналами. Геополитика XXI века все больше напоминает не шахматы, а сеть протоколов.
5. Европа как жертва собственных идеализацийОчень показателен блок о Германии и Европе. В нем милитаризация трактуется не столько как подготовка к большой войне, сколько как экономическая терапия через оборонный заказ. Это звучит убедительно: если гражданский сектор теряет конкурентоспособность, власть начинает искать гарантированный спрос. Военная промышленность в этом смысле — старый инструмент оживления производства. Здесь звучит и более глубокая мысль: Европа слишком долго жила в идеализированном образе самой себя — как пространства правил, морали, комфорта и исторической зрелости. Но реальность догнала ее через энергетику, промышленность и военные риски. Так бывает и с человеком: пока внешние условия мягкие, он может верить, что его ценности — это его личная заслуга. А потом приходит кризис и выясняется, что часть “принципов” держалась на дешевом газе, американском зонтике и выгодной торговле.
6. Слабое место беседы — высокая доля недоказуемых допущенийПри всей насыщенности анализа, в лекции немало утверждений, которые подаются уверенно, но не сопровождаются проверяемой фактурой. Особенно это касается сюжетов о скрытых сделках, исторических тайнах, закулисных обязательствах и некоторых геополитических мотивах. Здесь важно сохранять трезвость. Любая сложная система порождает соблазн “досказать” недостающие звенья. Это почти философская проблема: когда данных мало, ум начинает создавать целостность сам. Иногда он попадает в точку, иногда — строит красивую иллюзию. Поэтому полезно отделять: - сильные структурные идеи — про нефть, долг, логистику, промышленность, от - слабых утверждений, где больше уверенного тона, чем доказательств. Иначе возникает то, что можно назвать “интеллектуальной мифологией”: картина кажется цельной именно потому, что в ней много скрытых сил и мало верификации.
7. Общий смысл беседы — мир переходит из фазы правил в фазу расчетаЕсли убрать самые спорные детали, стержень видео таков: старый мировой порядок уже не работает как прежде, но новый еще не оформился. Поэтому все игроки: - проверяют пределы друг друга, - тестируют лояльности, - пересобирают союзы, - страхуются сырьем, транспортом, вооружениями и валютой. Это состояние похоже на межсезонье в истории. Не зима и не весна, а тревожная распутица. В такую пору особенно опасны идеализации: кто-то еще верит в безусловное могущество США, кто-то — в скорый крах Запада, кто-то — в автоматическую победу “нового мира”. Но реальность обычно грубее и сложнее. Империи не рушатся за день. Новые центры силы не взрослеют за месяц. А большие конфигурации мира меняются не лозунгами, а цепочками поставок, процентными ставками, кадрами инженеров и устойчивостью населения к стрессу.
ИтогВ данной лекции предложена масштабная и во многом провокационная картина, где: - США пытаются извлечь выгоду даже из управляемой нестабильности, - Китай укрепляет позиции не только торговлей, но и структурным влиянием, - Россия и Китай сближаются на уровне систем, - Европа нервно милитаризуется, отчасти спасая собственную экономику, - Ближний Восток переживает переоценку американских гарантий, - а весь мир движется к более жесткой, менее лицемерной и более ресурсной политике. Ценность этой беседы не в том, что каждое утверждение следует принимать как установленный факт, а в том, что она заставляет видеть под новостями энергетику интересов. Это полезно. Но так же полезно не влюбляться в цельность любой большой схемы, потому что человек — и аналитик тоже — часто привязывается не к реальности, а к красивой модели реальности. И, возможно, главный практический вывод таков: сегодня побеждает не тот, кто громче говорит о справедливости, а тот, кто лучше соединяет финансы, технологию, транспорт, энергию и политическую волю. Но тогда возникает более трудный вопрос: если почти каждая сторона называет свои интересы “порядком”, “безопасностью” и “истиной”, то как отличить реальное понимание мира от просто более искусной формы самооправдания?