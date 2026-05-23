Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Историк Александр Колпакиди и режиссёр Александр Пасечник разбирают финансовую анатомию РПЦ и антикапиталистический код православия. До засекречивания бюджета Патриархии Аркадий Ротенберг занимал первое место по пожертвованиям — деньги простых прихожан составляли ничтожный процент. Честных священников лишают сана за цитирование Ленина. При этом Иоанн Златоуст в своих проповедях о грехе любостяжания был радикальнее Маркса — и эти тексты современные проповедники старательно обходят стороной. Отдельно Пасечник разбирает перелом советского кино в 70-е: как Михалков и Данелия запустили волну мещанства которая подточила советскую мораль изнутри.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

Таймкоды:

00:00:45 — Колпакиди про «православный атеизм» Лукашенко.

00:01:27 — Что такое настоящий социализм и мораль.

00:02:28 — Против черносотенной монополии на веру.

00:03:42 — Анонс «Черной книги сионизма» Колпакиди и Такера Карлсона.

00:06:23 — Братский Союз: как русские поднимали Хиву и Бухару.

00:07:49 — Сталинский разворот 1942 года и патриотизм церкви.

00:08:54 — Христианская нравственность в советском кино.

00:10:03 — Режиссер Пасечник про фильм «Миссия России» и Фурсова.

00:11:00 — Коммерческая цензура на современных кинофестивалях.

00:11:39 — Град Китеж и Пугачев: общие поиски справедливости.

00:12:35 — Достоевский и «Бесы»: как Ставрогин описал либералов.

00:14:34 — Лесков и Достоевский как социальные писатели.

00:15:16 — Парад насилия: 155 миллиардеров против нищего народа.

00:16:34 — Почему РПЦ лишает сана за доброе слово о Ленине.

00:17:37 — Золотой век церкви: когда РПЦ была с народом.

00:18:02 — Миллиарды Ротенберга в бюджете Патриархии.

00:19:54 — Имущественная этика Иоанна Златоуста против богатства.

00:21:17 — Почему Климент Александрийский оправдывал миллионы.

00:23:34 — Опыт первых христиан и кара за утаивание имущества.

00:24:43 — Как дельцы Византии погубили Иоанна Златоуста.

00:26:51 — Замалчивание антикапиталистических текстов Святых Отцов.

00:27:37 — Золотые унитазы элиты и пушкинский «Скупой рыцарь».

00:29:00 — Технофашизм Питера Тиля и Силиконовой долины.

00:31:23 — Крах СССР: как Солженицын подсадил людей на «колбасу».

00:32:27 — Улицкая и Рубина как новые симулякры культуры.

00:33:18 — Малый бизнес пожирается госкорпорациями.

00:34:54 — Тупик микроэлектроники: на СВО все дроны китайские.

00:35:43 — Как приватизатор завода сгубил сына в Швейцарии.

00:37:48 — Мещанство как крайняя степень атеизма.

00:40:45 — Фильм «Инспектор ГАИ»: как Михалков сломал советскую мораль.

00:43:04 — Идеологический застой и фильм Данелии «Афоня».

00:44:10 — Пошлость новых кино-сказок и ремейков Чебурашки.

00:45:28 — Стыд номенклатуры СССР против чванства Дерипаски.

00:49:35 — Отмена частной собственности — главный гуманистический урок.

00:51:46 — Как «Русская община» превращает Пасху в антисоветчину.

00:53:46 — Позор новых фильмов про ВОВ: как офицеры «штурмуют Париж».

00:58:20 — Документальный фильм «Сцена на передовой» в зоне СВО.

01:00:04 — Китайский опыт: спасение России в госплане экономики.

01:01:14 — Почему национализм и христианство несовместимы.

01:03:04 — Финал. Книга Николая Сомина «Евангельская имущественная этика».

#Колпакиди #Пасечник #ПравославныйСоциализм #ИоаннЗлатоуст #Ротенберг #РПЦ #СоветскоеКино #Михалков #Данелия #Аналитика