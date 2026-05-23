ПАРАД НАСИЛИЯ ОЛИГАРХАТА | Александр Колпакиди и Александр Пасечник
Историк Александр Колпакиди и режиссёр Александр Пасечник разбирают финансовую анатомию РПЦ и антикапиталистический код православия. До засекречивания бюджета Патриархии Аркадий Ротенберг занимал первое место по пожертвованиям — деньги простых прихожан составляли ничтожный процент. Честных священников лишают сана за цитирование Ленина. При этом Иоанн Златоуст в своих проповедях о грехе любостяжания был радикальнее Маркса — и эти тексты современные проповедники старательно обходят стороной. Отдельно Пасечник разбирает перелом советского кино в 70-е: как Михалков и Данелия запустили волну мещанства которая подточила советскую мораль изнутри.
Таймкоды:
00:00:45 — Колпакиди про «православный атеизм» Лукашенко.
00:01:27 — Что такое настоящий социализм и мораль.
00:02:28 — Против черносотенной монополии на веру.
00:03:42 — Анонс «Черной книги сионизма» Колпакиди и Такера Карлсона.
00:06:23 — Братский Союз: как русские поднимали Хиву и Бухару.
00:07:49 — Сталинский разворот 1942 года и патриотизм церкви.
00:08:54 — Христианская нравственность в советском кино.
00:10:03 — Режиссер Пасечник про фильм «Миссия России» и Фурсова.
00:11:00 — Коммерческая цензура на современных кинофестивалях.
00:11:39 — Град Китеж и Пугачев: общие поиски справедливости.
00:12:35 — Достоевский и «Бесы»: как Ставрогин описал либералов.
00:14:34 — Лесков и Достоевский как социальные писатели.
00:15:16 — Парад насилия: 155 миллиардеров против нищего народа.
00:16:34 — Почему РПЦ лишает сана за доброе слово о Ленине.
00:17:37 — Золотой век церкви: когда РПЦ была с народом.
00:18:02 — Миллиарды Ротенберга в бюджете Патриархии.
00:19:54 — Имущественная этика Иоанна Златоуста против богатства.
00:21:17 — Почему Климент Александрийский оправдывал миллионы.
00:23:34 — Опыт первых христиан и кара за утаивание имущества.
00:24:43 — Как дельцы Византии погубили Иоанна Златоуста.
00:26:51 — Замалчивание антикапиталистических текстов Святых Отцов.
00:27:37 — Золотые унитазы элиты и пушкинский «Скупой рыцарь».
00:29:00 — Технофашизм Питера Тиля и Силиконовой долины.
00:31:23 — Крах СССР: как Солженицын подсадил людей на «колбасу».
00:32:27 — Улицкая и Рубина как новые симулякры культуры.
00:33:18 — Малый бизнес пожирается госкорпорациями.
00:34:54 — Тупик микроэлектроники: на СВО все дроны китайские.
00:35:43 — Как приватизатор завода сгубил сына в Швейцарии.
00:37:48 — Мещанство как крайняя степень атеизма.
00:40:45 — Фильм «Инспектор ГАИ»: как Михалков сломал советскую мораль.
00:43:04 — Идеологический застой и фильм Данелии «Афоня».
00:44:10 — Пошлость новых кино-сказок и ремейков Чебурашки.
00:45:28 — Стыд номенклатуры СССР против чванства Дерипаски.
00:49:35 — Отмена частной собственности — главный гуманистический урок.
00:51:46 — Как «Русская община» превращает Пасху в антисоветчину.
00:53:46 — Позор новых фильмов про ВОВ: как офицеры «штурмуют Париж».
00:58:20 — Документальный фильм «Сцена на передовой» в зоне СВО.
01:00:04 — Китайский опыт: спасение России в госплане экономики.
01:01:14 — Почему национализм и христианство несовместимы.
01:03:04 — Финал. Книга Николая Сомина «Евангельская имущественная этика».
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе проводится мысль о совместимости православной этики и социалистического идеала. - Авторы подчеркивают, что речь идет не о “новом виде социализма”, а о социализме как строе без эксплуатации, войны и унижения человека. - Звучит критика попыток монополизировать православие узкой группой, связанной с монархизмом, черносотенством, антисоветизмом и национальной рознью. - Одна из центральных идей — православие как источник культурного и нравственного кода России, а не как инструмент раскола общества. - Современная российская система описывается как олигархический капитализм, основанный на насилии, лжи, имущественном неравенстве и моральной деградации. - Высказывается мысль, что Русская православная церковь как институт сегодня зависима от власти и крупного капитала, поэтому не может в полной мере выполнять нравственную миссию. - При этом делается различие между церковной иерархией и самой христианской истиной, а также признается наличие честных священников. - Важное место занимает тема “любостяжания” как одного из главных грехов цивилизации. - В качестве богословской опоры приводится Иоанн Златоуст, который осуждал богатство, рождающее жадность, и видел в имущественном неравенстве источник общественного зла. - Подчеркивается, что в раннехристианской общине существовал идеал имущественного равенства и братства. - Советский опыт трактуется как неполный, противоречивый, но исторически важный шаг к более справедливому обществу. - Утверждается, что в СССР, несмотря на ошибки и гонения на церковь в определенные периоды, существовали более высокая мораль, чувство общего дела и меньшая социальная дистанция между людьми. - Капитализм в беседе связывается не только с эксплуатацией, но и с войной как структурной неизбежностью. - Критикуется постсоветская культурная ситуация: упадок кино, литературы, общественной нравственности, подмена морали симулякрами. - Выражается тревога по поводу разрушения идеалов, деградации элит и отсутствия образа будущего. - Авторы настаивают на необходимости морального, культурного и социального возрождения, в котором православные и сторонники социальной справедливости могли бы найти общий язык. - Финальный пафос беседы — создание широкого нравственного фронта против эксплуатации, насилия, лжи и духовной деградации.
Подробный выводВ этом видео соединяются сразу несколько линий: социальная критика, религиозная рефлексия, историческая память и попытка найти моральный язык для будущего. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только православию и не только социализму. Она посвящена утрате нравственного центра — в обществе, государстве, культуре и даже в религиозных институтах.
1. Главный нерв беседы — поиск нравственной легитимности справедливостиАвторы фактически говорят: справедливость без морали не удерживается, а религия без справедливости вырождается в декорацию. Это важный тезис. Он не нов: история много раз показывала, что когда духовная традиция отрывается от страдания народа, она превращается в форму без содержания. И наоборот: когда социальный проект теряет нравственное измерение, он становится бюрократией, насилием или пустой идеологией. Здесь собеседники пытаются построить мост между двумя мирами, которые в постсоветской России часто искусственно противопоставлялись: - миром советской социальной справедливости, - и миром православной нравственной традиции. Их мысль в целом проста: в глубине они не обязаны быть врагами. Более того, в русской истории они могут быть союзниками, если говорить не о политической обрядности, а о человеке, совести, труде, братстве и отказе от эксплуатации.
2. Критика капитализма здесь не только экономическая, но антропологическаяСамое сильное в беседе — не цифры и не лозунги, а именно образ человека, которого производит система. Капитализм рассматривается не просто как несправедливое распределение благ, а как машина по деформации души. В этом смысле разговор о “любостяжании” особенно показателен. Это очень точное наблюдение: богатство в такой логике — не просто ресурс, а психологический и духовный наркотик. Не человек владеет имуществом, а имущество начинает владеть человеком. Здесь есть почти аскетическое понимание проблемы: зло не только в том, что у одного много, а у другого мало. Зло в том, что сама структура желания становится бесконечной. И это удивительно современно. Потому что поздний капитализм работает не только через фабрики и банки, но и через производство ненасытности: потребляй, сравнивай, завидуй, расширяй, накапливай, бойся потерять. С этой точки зрения беседа оказывается глубже обычной политической полемики. Она ставит вопрос: какой тип человека сегодня культивируется обществом?
3. Интересная, но спорная попытка переосмыслить СССРАвторы стремятся показать, что советский строй, при всех его трагедиях и ошибках, выражал народную жажду правды и братства. Это не академическая оценка, а мировоззренческая. Она, конечно, уязвима для критики, потому что советская история действительно содержит и репрессии, и антирелигиозные кампании, и идеологическое насилие. Но важно понять, что в данной лекции акцент не на репрессивной стороне, а на моральной интуиции проекта. Эта интуиция такова: - человек не должен быть товаром; - труд не должен служить обогащению паразитирующего меньшинства; - общество не должно строиться на унижении слабых; - культура должна поднимать, а не разлагать. То есть СССР здесь понимается не как завершенный идеал, а как историческая попытка воплотить принцип социальной правды. Можно спорить о степени точности такой оценки, но нельзя не заметить, что она отвечает на реальный постсоветский опыт: миллионы людей действительно пережили распад СССР не как “освобождение”, а как обрушение социальной ткани, смысла и достоинства.
4. Очень важная тема — критика подмены православия идеологиейОдин из самых содержательных мотивов беседы — неприятие ситуации, когда православие превращают в оружие культурной войны, антисоветской истерики или национальной агрессии. Это, по сути, критика симулякра веры. Здесь можно провести интересную аналогию: как в психологии человек часто любит не реального другого, а свою проекцию о нем, так и общество нередко любит не живую религиозную традицию, а ее удобный политический образ. Такой образ можно использовать для легитимации чего угодно: богатства, неравенства, жестокости, ксенофобии. Но это уже не вера — это ее инструментализация. Авторы пытаются вернуть разговор к более трезвому основанию: если православие вообще имеет смысл, то оно должно говорить о совести, милосердии, самоограничении и правде, а не обслуживать мир золотых унитазов и социальной пропасти.
5. Сильный мотив беседы — ощущение цивилизационного тупикаВ разговоре много резкости, местами перегибов, но за ними чувствуется важное чувство эпохи: мы живем в мире, где техническая мощь растет, а нравственная способность управлять этой мощью падает. Это действительно центральная проблема современности. Технология без этики дает: - цифровой контроль, - манипуляцию сознанием, - технофашизм, - деградацию культуры, - войну как продолжение экономики. Это не только политический диагноз. Это почти философия истории: цивилизация может погибнуть не от нехватки знаний, а от несоответствия между силой и мудростью. В этом смысле разговор о морали вовсе не архаичен. Наоборот, он радикально современен. Потому что в XXI веке вопрос уже не в том, умеем ли мы что-то построить, а в том, достаточно ли мы нравственно зрелы, чтобы не разрушить себя тем, что построили.
6. Слабые стороны беседыЧтобы быть честным, надо отметить и уязвимости. - В речи много идеологической эмоциональности, из-за чего некоторые сильные мысли теряют убедительность. - Есть спорные и явно политизированные пассажи, которые могут оттолкнуть даже сочувствующего слушателя. - Исторические оценки иногда подаются слишком цельно, хотя реальность всегда сложнее: и церковь, и СССР, и русская культура, и современность содержат внутренние противоречия. - Иногда звучит желание найти единый моральный центр в прошлом, хотя прошлое тоже не было цельным и чистым. Но даже эти слабости симптоматичны. Они показывают не столько ошибку отдельных людей, сколько боль от отсутствия ясного, достойного, объединяющего языка будущего.
7. Итоговый смыслЕсли убрать публицистическую остроту, то основная мысль беседы может быть сформулирована так: Это очень русская постановка вопроса. В ней слышны и Достоевский, и раннехристианский идеал общины, и советская тоска по справедливости, и опыт постсоветского разочарования. Можно не соглашаться с формулировками, но трудно не признать саму проблему реальной: общество, потерявшее моральный стержень, начинает компенсировать пустоту насилием, потреблением и ложью. И здесь возникает почти философский парадокс. Люди часто спорят, что важнее — вера или социальная справедливость, традиция или революция, духовное или материальное. Но, возможно, это ложное противопоставление. Возможно, настоящий вопрос другой: какая форма жизни помогает человеку не предавать ни других, ни самого себя? И тогда уже не так важно, каким словом это называть, — православной этикой, социалистическим идеалом, человеческой совестью или культурным кодом. Важно, живо ли это в реальности. Если общество говорит о Боге, но оправдывает унижение слабого — есть ли в нем правда? И если общество говорит о справедливости, но теряет душу — может ли оно сохранить человека?