Нужно помнить, что у благородства и гуманизма есть цена
История про Старобельск меня тоже возмущает. Но не удивляет. Даже ругать противника не буду, он действует в своей логике, не изменяя ее. Мы с гражданским населением не воюем, но он-то воюет. Чего удивляться?
Мы могли бы действовать злее. Но наше руководство выбирает благородный и гуманистичный способ взаимодействия с врагом. К этому можно отнестись с уважением. Только нужно помнить, что у благородства и гуманизма есть цена. И это не только погибшие дети.
Мы привыкли к тому, что нас убивают медленно. Если медленно, то вроде не так страшно. Происходит импортозамещение, которого мы не хотели. Мужики воюют, потери растут. Их замещают импортные мужчины азиатского происхождения. И проблема не в разрезе глаз. А в том, что демографические перемены идут слишком быстро. Средний культурный, образовательный, профессиональный уровень общества снижается, не успевая восстановиться. Общество не может переварить столько приезжих за такое короткое время. Непригодный к войне креативный класс, остающийся в мегаполисах, проиграет в конфликте с приезжими. А конфликт обязательно будет. Потому что это первые пару-тройку лет ты приезжий. Но, получив паспорт, становишься местным и начинаешь требовать свое.
Точную цифру потерь на фронте мы не знаем, но порядок понять можно. Округлим до миллиона (если у противника потери больше наших, это ситуации не меняет). Пусть меня поправят те, кто статистику знает лучше. Я нашел вот такие цифры. В России по данным Росстата на 1 января 2024 года было 68 млн мужчин (это вместе с приезжими, успевшими получить паспорта). Из них только 30% мужчин трудоспособного возраста (они и воюют), остальные – дети или старики.
То есть в России примерно 22-23 миллиона мужчин. Один миллион потерь за время СВО это почти 5 процентов взрослого мужского населения. Каждый двадцатый. Сколько времени нужно, чтобы вернуть этот миллион? А ничего не получится! В России коэффициент рождаемости 1,5. Из всех республик бывшего СССР этот коэффициент хуже только на Украине. То есть прироста коренного населения не будет.
Девиз нашей элиты “деньги есть, всё купим” плохо работает даже с товарами. С людьми еще хуже. Дополнительных русских не купишь. Можно попробовать приобрести афганцев или нигерийцев, но это не то же самое. Мы перестаем быть Россией. А становимся чем-то иным – Россией без русских. И это еще Европа не вступила в боевые действия, а только готовится.
В атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки погибло около 200 тысяч человек. Упавшая в 2022 году на Киев или Львов бомба тоже унесла бы много жизней. Но могла бы достаточно напугать Европу, чтобы остановить войну и сохранить жизни миллиону русских и миллиону украинских солдат, не считая гражданское население. Не буду говорить, что сделали бы США и Израиль. Даже Северная Корея. В нашей ситуации математика и статистика, увы, не на стороне гуманизма.
На прямой вопрос корреспондента про бомбу пресс-секретарь Песков ответил, что бомба нужна на случай угрозы существованию государства. Допустим, это так. Но тогда удары по Старобельску – не причина для грозного ответа. А вот, к примеру, уничтожение противником Белгорода уже считается угрозой государству или еще нет? А Москвы? Руководство же теоретически может уехать в заранее подготовленные бункеры на Алтае и значит, что даже с уничтожением Москвы угрозы для существования государства нет. Где находится последняя красная линия? Во Владивостоке?
Мы похожи на динозавра, у которого такая медленная реакция, что он замечает, что его жрут, когда уже слишком поздно.
Григорий Кубатьян Москва
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор исходит из того, что гуманизм и сдержанность на войне имеют цену. - Он считает, что противник действует в собственной логике, где удары по гражданским допустимы, а значит удивляться этому не стоит. - Российское руководство, по мнению автора, выбирает более “благородный” способ ведения войны, но такая позиция ведет к дополнительным потерям. - Центральная мысль текста: медленные потери общества кажутся менее страшными, чем одномоментная катастрофа, но стратегически могут быть разрушительнее. - Автор связывает военные потери с демографическим кризисом и ускоренным замещением населения миграцией. - Он утверждает, что общество не успевает интегрировать большое число приезжих, из-за чего будет падать культурный, образовательный и профессиональный уровень. - Делается вывод о вероятности социального конфликта между местным населением и новыми гражданами. - Автор подчеркивает, что низкая рождаемость не позволяет компенсировать потери мужского населения. - В тексте проводится крайне радикальная мысль: более жесткий, даже устрашающий удар в начале мог бы якобы предотвратить гораздо большие жертвы в будущем. - Завершается текст вопросом о том, где проходят реальные “красные линии” и не слишком ли запаздывает реакция государства на угрозы.
Подробный выводЭтот текст построен на сильной эмоции — тревоге перед медленным истощением народа, государства и культурного ядра общества. Его внутренний нерв не только в военной теме, но и в более широком страхе: что страна может проиграть не в одном сражении, а через растянутую во времени эрозию — демографическую, культурную, социальную, психологическую. Это важный и в каком-то смысле честный нерв. Люди часто легче воспринимают мгновенный удар, чем медленное разрушение. Как в медицине: острый приступ пугает, а хроническая болезнь годами остается “терпимой”, хотя именно она в итоге и добивает организм. При этом в тексте есть несколько слоев, которые важно разделять.
1. Сильная сторона текста: указание на цену морального выбораАвтор прав в одном фундаментальном смысле: этика в большой политике и войне действительно имеет цену. Благородство — не бесплатная добродетель. Гуманизм — не декоративная надпись на фасаде. Если государство сознательно ограничивает себя в насилии, оно почти всегда принимает на себя дополнительные риски, потери, ограничения по скорости и эффективности действий. Это трагическая, но реальная сторона истории. В этом смысле текст напоминает о неудобной правде: моральный выбор не отменяет последствий, а только меняет их характер. Это похоже на психологию отдельного человека. Если человек решает не мстить, не бить в ответ, не разрушать всё вокруг в ярости — это может быть нравственно выше, но это не значит, что ему не больно. Иногда отказ от жестокости означает необходимость дольше нести бремя боли. Так и государства: сдержанность может быть не слабостью, а сознательной ценой за сохранение определенного образа себя.
2. Но текст делает опасный скачок: от трагического реализма к оправданию крайностиСамая проблемная часть — рассуждение о том, что масштабный устрашающий удар по крупному городу мог бы спасти больше жизней. Здесь автор использует логику, которая внешне выглядит рациональной, почти математической: “если убить больше сейчас, можно предотвратить еще большие потери потом”. Это очень старая логика. Ее использовали империи, революции, идеологи, сторонники “необходимого ужаса”. Проблема в том, что как только такая логика становится нормой, человек начинает мыслить населением как абстрактной массой, а не как живыми судьбами. Это один из самых древних соблазнов политического разума: заменить нравственный предел арифметикой. Но арифметика насилия почти никогда не остается чистой арифметикой. Она запускает ответные спирали, ожесточение, международную эскалацию, необратимую моральную деградацию. История XX века очень ясно показала: когда государство убеждает себя, что “разовая чудовищность” гуманнее затяжной войны, оно часто получает и чудовищность, и затяжную войну вместе. Иначе говоря, математика без антропологии лжёт. Она считает тела, но не считает последствия для сознания народов, для памяти, для будущего устройства мира. Человеческие сообщества — не шахматная доска, где можно пожертвовать фигурой ради позиции. После некоторых шагов меняется сама игра.
3. Демографическая тревога здесь реальна, но подана в идеологически заостренной формеАвтор затрагивает болезненную тему: потери мужчин трудоспособного возраста, низкая рождаемость, дефицит кадров, миграция, культурная и социальная адаптация. Это реальные вопросы. Любое общество, особенно переживающее войну, сталкивается с риском не просто количественного сокращения населения, но и качественной деформации социальных институтов. Кто будет работать? Кто будет создавать семьи? Кто будет передавать культурные нормы? Кто будет учить детей? Кто будет держать инженерный и профессиональный уровень? Это серьезные вопросы, и отмахиваться от них было бы поверхностно. Но в тексте есть характерный механизм: сложный демографический процесс сводится к образу “замещения”, где приезжий почти автоматически представлен как носитель будущего конфликта и снижения уровня общества. Здесь нужен более трезвый взгляд. Миграция сама по себе не равна катастрофе и не равна спасению. Всё зависит от масштабов, темпов, качества институтов интеграции, рынка труда, культурной политики, образования, правоприменения и, главное, от того, есть ли у государства ясный образ собственного будущего. Если ядро культуры размыто, если элита цинична, если школа слаба, если право работает выборочно — тогда проблема не только в приезжих. Тогда общество уже было внутренне надломлено, а миграция лишь проявляет это. Это как иммунитет: инфекция опасна, но особенно опасна она для уже ослабленного организма.
4. В тексте чувствуется страх утраты идентичностиФраза о превращении в “Россию без русских” — это не просто политический тезис. Это почти метафизический страх: может ли форма остаться прежней, если содержание изменится? Это вопрос, который задавали себе многие цивилизации. Рим, Византия, поздняя Османская империя, Австро-Венгрия — все в какой-то момент сталкивались с тревогой: где кончается историческая преемственность и начинается уже не продолжение, а другое образование под старым именем? Такой страх нельзя просто высмеять. В нем есть человеческая подлинность. Люди хотят, чтобы их страна была не просто территорией и паспортным аппаратом, а домом памяти, языка, привычек, исторического темперамента. Это естественно. Но здесь важно не впасть в иллюзию “чистой сущности народа”. Любая большая культура — это всегда смесь преемственности и изменений. Вопрос не в том, меняется ли общество, а в том, кто задает рамку изменений. Если изменения осмыслены, они могут укреплять страну. Если хаотичны — размывать.
5. Главная философская проблема текста — граница между силой и саморазрушениемАвтор ставит важный вопрос о “красных линиях”. Это, по сути, вопрос не только стратегический, но и онтологический: в какой момент система признает угрозу достаточно реальной, чтобы изменить свой образ действий? Многие государства действительно ведут себя как тот самый “динозавр” из текста — реагируют только тогда, когда урон уже стал необратимым. Бюрократия вообще склонна путать отсутствие мгновенного коллапса с отсутствием экзистенциальной угрозы. Но и обратная крайность опасна: можно настолько бояться медленной гибели, что начать рубить по живому всё вокруг — и тем самым уничтожить себя быстрее, чем это сделал бы враг. Это напоминает иммунную систему, которая в панике запускает аутоиммунную реакцию: организм атакует не только угрозу, но и собственные ткани. То есть вопрос не в том, нужна ли реакция. Вопрос в том, какая реакция сохраняет субъект, а какая превращает его в зеркальное отражение врага.
6. Практический смысл текстаЕсли очистить текст от радикальных и опасных предложений, остается несколько рациональных сигналов: - нельзя бесконечно делать вид, что медленные потери не критичны; - демография — это не абстракция, а основа военной, экономической и культурной устойчивости; - миграционная политика должна быть не стихийной, а стратегической; - гуманизм государства должен быть не риторикой, а осознанным выбором с пониманием цены; - обществу нужна честность в разговоре о потерях, идентичности и долгосрочных последствиях войны. Иными словами, текст ценен не там, где он флиртует с логикой устрашения, а там, где он напоминает: за отсроченными решениями тоже стоит кровь, просто она течет не одномоментно, а по капле.
ИтогПеред нами текст тревоги, гнева и жесткой прагматики. Он поднимает важные темы — цену гуманизма, демографическое истощение, миграционные перегрузки, размывание идентичности, неопределенность государственных “красных линий”. В этом его сила. Но его слабость в том, что он местами превращает трагическое политическое мышление в соблазн жестокого упрощения: будто бы можно решить историческую проблему одним актом ужаса и потом вернуться к нормальности. История почти никогда так не работает. Благородство действительно имеет цену. Но отказ от благородства тоже имеет цену — и нередко куда более глубокую, потому что тогда разрушается не только тело общества, но и его нравственная форма. Вопрос не в том, чтобы быть “добрым” любой ценой, и не в том, чтобы быть “жестким” любой ценой. Вопрос в способности различать, какие меры защищают жизнь и будущее народа, а какие, маскируясь под реализм, уже начинают выедать саму человеческую основу этой жизни. И, пожалуй, самый трудный вопрос здесь такой: если ради спасения себя общество начинает принимать методы, после которых уже не сможет уважать собственное отражение, то что именно оно тогда спасает?