Как Петр создал новую столицу / Борис Кипнис и Егор Яковлев
Отношения с Голландией у России при Петре I были самыми продвинутыми среди государств всей Европы. Потому будущую столицу он и решил строить по образу и подобию Амстердама. 27 мая 1703 года была заложена Петропавловская крепость на Заячьем острове в устье Невы. Эта дата считается Днем рождения Санкт-Петербурга.
- Что находилось на месте Санкт-Петербурга до его возникновения?
- Когда и при каких обстоятельствах он стал крупнейшим центром судостроения?
- Как из города создавали столицу и императорскую резиденцию?
- Стал ли Петербург каменным при Петре I или это произошло позже?
- Какова роль первого генерал-губернатора города Меньшикова в его истории?
- Как выглядел Летний сад в XVIII веке и сколько там было фонтанов?
Об истории «града Петрова» в авторской программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» рассказывает историк Борис Кипнис.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Основание Петербурга было прежде всего стратегическим решением в ходе Северной войны. - После взятия Орешка (Нотебурга) в 1702 году Россия получила опорный пункт для продвижения вниз по Неве. - Ниеншанц в устье Охты не был мощной крепостью, и его взятие в 1703 году открыло путь к закреплению на Неве. - После появления шведских кораблей и их захвата Петр окончательно понял, что за устье Невы нужно удерживаться любой ценой. - Для строительства крепости был выбран Заячий остров: место отвечало инженерным и оборонительным требованиям. - Первоначально Петербург возник как: 1. крепость, 2. военно-морская база, 3. судостроительный и промышленный центр, 4. затем — столица, 5. и уже после — культурный центр. - Важнейшими элементами обороны стали: - Петропавловская крепость, - Кроншлот / Кронштадт, - Адмиралтейство как верфь и укрепленный пункт. - Мысль о переносе столицы в Петербург, по мнению собеседников, окончательно оформилась у Петра не сразу, вероятнее всего — после военных успехов 1710 года и окончательно после Прутского похода, к 1711–1712 годам. - Петербург был для Петра не только расчетом, но и личным проектом мечты: новым, незапятнанным центром власти, в отличие от Москвы, связанной с тяжелыми воспоминаниями. - Город задумывался как “второй Амстердам”, но в итоге стал совершенно самобытным явлением. - Уже в ранний период создаются не только военные и административные объекты, но и Летний сад — знак того, что Петр мыслил это место как пространство постоянного присутствия власти. - Адмиралтейство стало символом промышленного и морского значения города. - Меншиков играл колоссальную роль в управлении и строительстве Петербурга как первый генерал-губернатор, хотя его деятельность сопровождалась коррупционными практиками и злоупотреблениями. - Меншиковский дворец был важнейшим гражданским и представительским зданием новой столицы. - Летний сад стал первым европейского типа садом в России и пространством новой социальной культуры. - Ассамблеи были способом приучить русское дворянство и элиту к новой модели общения, публичности и “людскости”. - Здание Двенадцати коллегий символизировало новую систему управления государством. - Петропавловская крепость со временем утратила часть военного значения и усилила функцию государственной тюрьмы и политического контроля. - Важную идеологическую роль играли главные храмы: - Петропавловский собор, - Троицкий собор, - Александро-Невская лавра. - Перенос мощей Александра Невского был частью осознанной исторической политики Петра: новый город получал святого покровителя и символ победы над шведами. - Вода определяла саму жизнь города: - Нева и Балтика сделали Петербург возможным, - малые реки и протоки служили дорогами, - Петр поощрял перемещение по воде и долго не делал ставку на сухопутные улицы и мосты. - Формула Петра символична: кто не плавает по морю, тот с ним дружить не может — в ней весь дух раннего Петербурга.
Подробный выводВ этой беседе Петербург предстает не как внезапная прихоть царя и не как абстрактный “город на болоте”, а как результат соединения войны, инженерной логики, личной воли Петра и большой исторической мечты. Если смотреть прагматически, город родился из очень конкретной военной необходимости. Россия вела тяжелейшую борьбу со Швецией за выход к Балтике, и Нева была не просто рекой, а артерией пространства, узлом, через который можно было запереть или открыть путь в Европу. В этом смысле Петр действовал не как романтический визионер, а как хладнокровный стратег: сперва Орешек, затем Ниеншанц, затем укрепление устья, затем создание глубокой оборонительной системы. Логика тут почти математическая: кто держит Неву, тот держит окно возможностей. Но на одном расчете такие города не рождаются. Важная мысль лекции в том, что у Петра был не только план, но и внутренний образ будущего. Петербург стал для него способом начать заново — не только государство реформировать, но и символически оторваться от старой Москвы. Москва для Петра была центром традиции, силы и легитимности, но вместе с тем — местом тяжелой памяти, бунтов, насилия, старых укладов. Петербург же был “чистым листом”. Это очень по-человечески: иногда человек строит новый дом не только потому, что старый неудобен, а потому что хочет иначе прожить самого себя. В этом смысле Петербург — не просто столица, а архитектура новой идентичности. Сначала крепость. Потом верфь. Потом промышленность. Потом административный аппарат. Потом парадные дворцы, сады, церемонии, храмы. Так рождается не просто город, а новая модель государства. Любопытно, что этот процесс напоминает развитие сложной системы: сперва создается “ядро безопасности”, затем “инфраструктура производства”, затем “интерфейс власти”, а уже потом — “культурная оболочка”. Почти как в развитии цивилизации или даже цифровой платформы: сначала серверы и протоколы, потом сервисы, потом эстетика и пользовательский опыт. Очень важен и образ воды. В лекции хорошо показано, что Петербург в петровское время был буквально водным организмом. Мы сегодня склонны мыслить город улицами, площадями, мостами, фасадами. Но ранний Петербург был устроен иначе: его нервная система — это рукава Невы, протоки, каналы, фарватеры, море. Если использовать философскую аналогию, то суша здесь была еще не вполне “культурой”, а вода — уже “порядком”. Человек попадал в новый город не по мостовой, а по течению. Это глубоко символично: Петербург с самого начала был не столько земным, сколько переходным, пограничным пространством между Россией и Европой, между материком и морем, между старым и новым. Интересно и то, как в беседе показан Меншиков. Он — фигура очень русская в своем противоречии. С одной стороны, строитель, организатор, представитель новой власти, создатель внешнего блеска столицы. С другой — человек системы откупов, личного обогащения, коррупционной энергии, без которой тогдашнее государственное строительство, по сути, часто и не работало. Это неудобная, но честная правда истории: великие проекты нередко воплощаются не руками святых, а руками людей смешанной природы. Идеалисты любят об этом забывать, а циники — делать из этого вывод, будто все великое лживо. Истина, как часто бывает, сложнее: человеческое высокое почти всегда строится через человеческое несовершенное. Отдельная линия — Летний сад и ассамблеи. Это уже не про стены, а про психику общества. Петр строил не только форты, но и новые привычки. Он вмешивался в саму ткань повседневности: как люди общаются, как принимают гостей, как гуляют, как проводят время, как присутствуют друг при друге. Это почти культурная инженерия. В каком-то смысле ассамблеи были социальным “перепрошиванием” элиты. И здесь видно, что реформы Петра не ограничивались армией и флотом. Он менял не просто институты — он пытался менять форму человека. Но в этой попытке есть и напряжение. Можно построить здания, можно ввести коллегии, можно заставить плавать по каналам и танцевать на ассамблеях, но можно ли столь же быстро изменить внутренний мир людей? Здесь чувствуется скрытая трагедия всех реформ сверху. Государь тянет страну вперед, а страна не всегда идет с той же скоростью. Отсюда и образ, приведенный через Посошкова: государь один тащит в гору, а множество сил тянут вниз. В этом — вечная проблема модернизации. История вообще редко движется равномерно; чаще это борьба между замыслом и инерцией. Очень выразительно в лекции показана и идеологическая работа памяти. Перенос мощей Александра Невского, выбор святого покровителя, создание нового сакрального центра — все это говорит о том, что Петр понимал: одной рациональности мало. Государство нуждается не только в пушках и канцеляриях, но и в символах. Даже самый “материальный” реформатор не обходится без мифа. И в этом парадокс: материалисты часто идеалисты, сами того не замечая. Они верят в силу символа, просто называют это иначе — “политикой”, “репрезентацией”, “государственным интересом”. Главный итог беседы таков: Петербург был создан как сплав необходимости и воображения. Не только как крепость против шведов, не только как порт, не только как административный центр, но как проект новой России. И именно поэтому он оказался живучим. Город, рожденный из одной функции, стареет вместе с этой функцией. Город, в который вложен образ будущего, начинает жить самостоятельной исторической жизнью. Если смотреть еще глубже, история основания Петербурга напоминает о важной вещи: человек почти всегда строит не просто здания, а собственную версию мира. Иногда — на месте болот, иногда — на руинах прошлого, иногда — вопреки климату, логистике и страху. Но вопрос в том, что именно он хочет утвердить этим строительством: власть, красоту, порядок, память, бегство от прошлого или надежду на иное будущее? И, может быть, самый интересный вопрос здесь такой: когда человек создает “новую столицу” — в географии или в собственной жизни, — строит ли он реальность, или прежде всего воплощает внутреннюю мечту о том, какой должна быть истина его существования?