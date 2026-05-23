Галина Иванкина: Почему «Крепкий орешек» – вредное и плохое кино?
Разумеется, речь пойдёт не о саге с Брюсом Уиллисом. Я имею в виду один из самых неприятных для меня советских фильмов – «Крепкий орешек» (1967), снятый режиссёром Теодором Вульфовичем по сценарию Эфраима Севелы. Этот орех, кстати, долго не показывали – он мелькнул на излёте 1960-х, а затем «всплыл» уже в 1990-х. Даже в те циничные годы мне всё это показалось чересчур…
Итак, перед нами развесёлая комедь о Великой Отечественной войне, причём это эксцентрическая штучка – с гэгами да прыжками. Да, этот вид комедий, если авторы – талантливы, а главное – тактичны, всегда хорошо воспринимается – тому пример лучшие вещи Леонида Гайдая. Но тупо ржать на тему подвигов в самой страшной битве, какую только можно вообразить – оно не для моих нервов, тут же становящихся слабыми.
Иные товарищи любят сравнивать эту жуткую поделку с «Женей, Женечкой и ‘Катюшей’» (1967), снятой в том же году. Ну уж нет. Женя-Женечка – это лиричное и даже изысканно-тонкое повествование с элементами юмора. А тут – ощущение, что авторы глумились над самой идеей памяти. Основой послужили французские ленты из разряда «Большая прогулка» (1966) и «Бабетта идёт на войну» (1959), весьма популярные в СССР.
Там всегда весело, что-то взрывается и все падают в ямку, выскакивают перепачканные, пинают забавных фашистов, побеждают с песенкой и свистом. Им там, в Парижах легко было шутить – они свою белль-Франс быстренько сдали и с удовольствием жрали под оккупацией. Да, немного барахталось Сопротивление, впоследствии так романтизированное, что правда и вымысел слились в едином порыве. Поэтому французам, у которых не исчезали ни хлеба, ни пирожные, легко шутить.
А у нас? Вся тяжесть войны с фашизмом легла на плечи советского народа. Поэтому развлекать приключениями лейтенанта Грозных (Виталий Соломин) и сержанта Орешкиной (Надежда Румянцева) на оккупированной территории – это чудовищная гнусность. Более того, актёры тут играют из рук вон плохо. Соломин вообще не в своей тарелке – он будто бы впрягся не в свою телегу, но был вынужден её как-то волочить. Румянцева… Она меня тут попросту бесит. Эта актриса у меня в числе любимых, но не здесь.
Они оба так бездарно кривляются, что их становится жалко. Какая-то дешёвая самодеятельность с переодеваниями в бабку и пацана, дрыганьем и погонями. Надежда Румянцева, которой давно перевалило за тридцать, тут выглядит отнюдь не девочкой-припевочкой, а той несчастной лицедейкой, которая в силу амплуа травести, должна до пенсии изображать пионеров и зайчиков. Разумеется, фрицы – изумительно глупы, наивны и нелепы.
То есть на борьбу с какими-то опереточными чертями СССР положил миллионы жизней. Это был жестокий и сильный враг, перед которым стояла в реверансе вся Европа. Чёрная, злая мощь, у которой и этика, и эстетика были пронизаны культом смерти – своей, чужой, …всеобщей. Что может быть смешного в этом конвейере гибели? Да. Мне часто пишут, что у меня нет чувства юмора. Но лучше не уметь хихикать, чем обстёбывать всё и вся, включая высокую миссию советских граждан.
Теги события:
кино великая отечественная война фильмыГалина Иванкина
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор резко отрицательно оценивает фильм «Крепкий орешек» (1967). - Главная претензия: это эксцентрическая комедия о Великой Отечественной войне, что само по себе воспринимается как неуместное и нравственно сомнительное. - По мнению автора, фильм глумится над памятью о войне, превращая трагедию в фарс с гэгами, переодеваниями и нелепыми погонями. - Автор отвергает сравнение с фильмом «Женя, Женечка и “Катюша”», считая тот фильм тонким и лиричным, а «Крепкий орешек» — грубой поделкой. - Высказывается мысль, что создатели ориентировались на французские военные комедии вроде «Большая прогулка» и «Бабетта идёт на войну». - Однако, по мнению автора, французский опыт войны несопоставим с советским, поэтому подобный легкомысленный тон в советском контексте особенно неуместен. - Автор считает, что в фильме обесценивается образ врага: немцы показаны как опереточные идиоты, тогда как в реальности это был страшный, мощный и смертельно опасный противник. - Негативно оценивается и актёрская игра Виталия Соломина и Надежды Румянцевой: она кажется автору вынужденной, неестественной и раздражающей. - Общий вывод статьи: фильм — вредное кино, потому что он подменяет историческую трагедию развлекательным балаганом.
Подробный выводТекст Иванкиной — не просто рецензия на конкретный фильм, а этическое высказывание о границах допустимого в искусстве. В сущности, она ставит вопрос не о том, хорошо или плохо снята комедия, а о том, имеет ли право комедия вообще возникать на таком материале, как Великая Отечественная война. Здесь есть важный культурный нерв. Для советского и постсоветского сознания война — не просто историческое событие, а почти сакральная зона памяти. Это не фон для приключения, а травма, в которой сплавлены героизм, ужас, массовая гибель и предельное напряжение народного существования. Поэтому любое «облегчение» формы многими воспринимается как снижение масштаба трагедии. Иванкина говорит именно об этом: не всякая художественная интонация морально нейтральна. Иногда форма уже есть позиция. При этом её аргумент устроен на нескольких уровнях.
1. Конфликт между жанром и предметомКомедия работает через снижение, несоответствие, телесность, нелепость, повтор, фарс. Война же, особенно Великая Отечественная, в массовом восприятии требует серьёзности, меры и внутреннего такта. Когда эти две логики сталкиваются, возникает не освобождающий смех, а ощущение кощунства. Автор статьи фактически утверждает: в данном случае жанровая форма разрушает нравственный масштаб темы. Это интересный вопрос и шире кино. В психологии есть понятие защитного механизма: смех помогает справляться с невыносимым. Но защита может быть и зрелой, и инфантильной. Один смех помогает вынести боль, другой — просто вытесняет её. Похоже, Иванкина видит в фильме не мужество смеяться перед лицом ужаса, а именно инфантильное упрощение реальности.
2. Память против развлеченияАвтор воспринимает фильм как часть более широкой проблемы — превращения памяти в аттракцион. Это особенно заметно в её раздражении по поводу гэгов, переодеваний, «дрыганья и погонь». То есть претензия не только в том, что тут смешно, а в том, как именно тут смешно. Не через человеческую хрупкость, не через горькую иронию, а через цирковую условность. И здесь статья касается очень современного вопроса: где проходит граница между художественным осмыслением и потреблением истории? Когда трагическое прошлое становится декорацией для лёгкого продукта, возникает моральная пустота. История начинает работать как визуальный ресурс, а не как опыт, требующий внутреннего труда.
3. Образ врага и цена победыОсобенно сильный аргумент Иванкиной — мысль о том, что изображение врага как клоуна обесценивает сам подвиг победителей. Если враг нелеп, туп и смешон, то победа над ним теряет масштаб. А между тем нацизм был не карикатурой, а страшной, дисциплинированной, технологичной машиной смерти. Автор напоминает: СССР победил не опереточного злодея, а реальное историческое зло огромной силы. Это важное замечание. Когда искусство чрезмерно упрощает зло, оно невольно делает историю удобной. Но реальное зло редко бывает удобным — оно организованно, эстетически соблазнительно, идеологически упаковано, психологически заразительно. В этом смысле статья защищает не только память о войне, но и трезвость взгляда на природу зла.
4. Сравнение с французским киноЗдесь позиция автора эмоциональна и, возможно, спорна. Её противопоставление советского и французского опыта войны слишком резкое, местами даже публицистически несправедливое. Историческая реальность оккупации Франции и движения Сопротивления была сложнее, чем образ «быстро сдались и ели пирожные». Но суть её довода понятна: разные народы прожили войну по-разному, а значит, и интонации памяти у них могут быть разными. Это здравая мысль, хотя выражена грубо. Культура не существует в вакууме. Жанр, который естественно вырос в одном историческом опыте, в другом может звучать фальшиво. Как в музыке: одна и та же мелодия в одной тональности лечит, а в другой — режет слух.
5. Эстетическая неудача как усилитель морального раздраженияАвтор ругает актёрскую игру, кривляние, неестественность, травести-условность. И это тоже показательно. Иногда зритель готов принять рискованный жанровый ход, если видит за ним талант, меру, глубину. Но если произведение кажется ещё и художественно слабым, то этическое неприятие усиливается многократно. Плохая форма делает моральную претензию ещё болезненнее. То есть в логике Иванкиной фильм не просто ошибается в тоне — он ещё и не оправдывает этот риск художественным качеством. Если бы это была тонкая трагикомедия, разговор был бы другим. Но здесь, по её ощущению, получился именно балаган.
Что можно сказать критически о самой статьеПри всей силе её позиции, статья тоже не безупречна. - Автор говорит из очень понятного, но предельно эмоционального регистра. - Её выводы местами звучат как абсолютный запрет на комическое в теме войны, а это уже спорно. - История культуры показывает, что юмор иногда не унижает трагедию, а помогает человеку сохранить достоинство внутри неё. - Не всякий смех — кощунство. Есть смех фронтовой, горький, спасительный, смех как форма психической самообороны. Именно поэтому важен не сам факт комедийности, а мера, интонация и точка приложения смеха. Можно смеяться над человеческой нелепостью, не смеясь над жертвой. Можно высмеивать врага, не превращая войну в аттракцион. Можно даже снимать лёгкое кино о войне — но для этого нужен почти ювелирный такт. И вот, вероятно, главный смысл статьи: автор убеждена, что в «Крепком орешке» этого такта нет.
Итоговый выводСтатья Иванкиной — это защита идеи, что память требует формы, соразмерной боли. Её возмущает не только сам фильм, но и более широкая тенденция: когда ужас истории сглаживают до уровня безобидного развлечения. В её оптике это вредно, потому что искажает представление о войне, снижает образ подвига, делает зло карикатурным, а память — поверхностной. Можно не соглашаться с категоричностью автора, можно спорить с её оценкой французского кино или с мыслью, что комедия на военную тему почти всегда недопустима. Но её тревога понятна и даже глубока: человек боится не только забыть трагедию, но и запомнить её в ложной, облегчённой форме. А ложная память иногда опаснее забвения, потому что она создаёт иллюзию понимания там, где понимания нет. В сущности, здесь встаёт вечный вопрос искусства: где проходит граница между переработкой боли и её профанацией? И не зависит ли ответ на него от того, способны ли мы видеть за жанром — живую цену человеческой жизни? И если истина о прошлом всегда проходит через субъективное переживание, то как отличить освобождающий смех от того смеха, который уже предаёт память?