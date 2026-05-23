Это Крест Жени Родионова. Он отказался снять его 30 лет назад. За это отдал свою жизнь. 23 мая 1996 года. Женю обезглавили в день его рождения. Ему исполнилось тогда ровно 19 лет. И было Вознесение. Великий русский мальчик, о чем ты думал в майскую ночь? О маме Любови и о каждом из нас в будущем. Это стихотворение написано когда-то по следам поездки в Бамут, где на месте казни героя никогда не поют птицы. Завтра 23 мая. Прошло 30 лет.

БАМУТ

Сбросило время старую кожу с танка. Солнце сожгло под вечер кусты ресниц. Камни Бамута шлифует река Фортанга. Небо хранит фотографии павших птиц.

Башня в земле, да рябиновый корень в люке. Май не творил победы для этих мест… А у твоей одноклассницы сын и внуки, А у тебя только юность размером с крест.

Прошлое время пахнет как оружейка: Небо с землей навечно в Бамуте врозь. Нас по касательной всех обжигало, Женька, А вот тебя наотмашь, тебя насквозь.

Нынче в рябине будто не кровь, а краска. Что с нами всеми стало в сыром дыму… Разве любовь теперь не по Сеньке каска? Только по Женьке. Больше ни по кому.

Влад Маленко

Подписаться

Мы в Дзен / ВК / Ок/ Мах