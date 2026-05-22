С.В. Савельев Встреча с читателями 04.2026
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции С.В. Савельев рассказывает о нескольких основных направлениях своей работы: - эволюция животных и человека; - эмбриональное развитие и самоорганизация формы; - сравнительная анатомия мозга; - различия между мозгом людей с разными способностями; - морфология мозга как материальная, измеримая наука; - история и практика научной фотографии. - Центральная установка автора: изучать нужно только то, что можно проверить, измерить, сопоставить с материальными структурами. - Большой блок беседы посвящен мозгу и индивидуальным различиям: - умственные и творческие способности связываются со структурной изменчивостью мозга; - разные зоны мозга у разных людей могут отличаться в разы; - талант — это не “воспитанная абстракция”, а редкое сочетание крупных и хорошо связанных мозговых центров. - Савельев критикует: - классическую психологию; - психоанализ Фрейда; - гипноз и ранние псевдопсихологические практики; - представление о том, что все полностью определяется генами. - Важная мысль лекции: в генах нет готовой формы организма. Форма возникает как результат процессов развития, самоорганизации, межклеточных взаимодействий и регуляции. - Подчеркивается роль эмбрионального развития: - многие патологии мозга формируются еще внутриутробно; - внешне они могут проявляться позже. - В историко-социальной части беседы автор развивает идею “церебрального сортинга”: - в обществе постоянно идет отбор людей под конкретные задачи эпохи; - не идеологии движут историю, а востребованные типы мозгов и способностей; - примером приводятся инженеры, программисты, управленцы, военные специалисты. - По мысли лектора, разные эпохи отбирают разные когнитивные типы: - при Петре I нужны были навигаторы, математики, инженеры; - позже — технические специалисты; - в конце XX — начале XXI века — программисты; - теперь все больше ценятся не “кодеры”, а те, кто способен придумывать новые системы, а не просто выполнять шаблонную работу. - В беседе затрагивается воспитание детей: - способности нельзя надежно определить слишком рано; - до определенного возраста мозг еще структурно дозревает; - ребенку нужно давать пробовать разные занятия; - важен не только интерес, но и первый результат, который запускает мотивацию. - Отдельно обсуждается память: - память не является чем-то статичным; - она зависит от кровоснабжения, повторения, ассоциаций и образования новых связей; - многое запоминается не потому, что “важно”, а потому, что попало в момент активной фиксации. - Автор постоянно возвращается к одному тезису: человек гораздо менее рационален и свободен, чем ему хочется думать; мозг экономит энергию и сопротивляется сложному мышлению.
Подробный выводЭта беседа посвящена не просто нейроанатомии, а гораздо более широкой теме: как биологическая организация мозга влияет на личность, талант, поведение, историю и общественный отбор. Савельев последовательно проводит материалистическую линию: если мы говорим о сознании, способностях, памяти, гениальности или глупости, то нужно искать не красивые слова, а структурные основания. В этом смысле его позиция напоминает старый спор философии и естествознания: что важнее — интерпретация или устройство? Он без колебаний выбирает устройство. И в этом есть своя суровая честность: человек часто влюбляется в описания, а не в реальность, тогда как реальность — это нейроны, связи, поля, сосуды, развитие, ограничения. Особенно значима его мысль о том, что генетика не равна готовой судьбе. Это важный контрапункт к популярному упрощению, будто в ДНК уже “записан” весь человек целиком — вплоть до формы уха, таланта и характера. В лекции утверждается, что развитие формы — это не механическое считывание инструкции, а сложный процесс самоорганизации. Здесь чувствуется почти тьюринговский мотив: форма рождается не как чертеж, а как динамика. Если перевести это на более общий язык, человек — не напечатанный объект, а процесс сборки. Еще одна ключевая линия — радикальная индивидуальная изменчивость мозга. Автор настаивает, что различия между людьми не поверхностны, а глубоко морфологичны. Отсюда вытекает его понимание таланта: талант — не романтическая метафора и не просто “труд плюс мотивация”, а крайне редкая комбинация анатомических преимуществ. Это жесткая, местами неудобная мысль. Она уязвима тем, что может звучать как биологический фатализм. Но в практическом плане она подталкивает к трезвости: не все можно “натренировать”, не всякое усилие превращается в гениальность, и попытка уравнять всех в потенциальных возможностях — тоже форма идеализации. Интересно, что при всей жесткости этого взгляда в нем есть и прагматическая гуманность. Если способности распределены неравномерно, значит, задача общества — не притворяться, что все одинаковы, а находить каждому наиболее адекватное место. В этом и состоит его идея церебрального сортинга: история движется не лозунгами, а отбором тех, чьи мозговые конструкции лучше подходят под вызовы времени. Это спорная, но сильная мысль. Она перекликается и с эволюцией, и с экономикой, и даже с современными алгоритмами: среда меняет критерии отбора, и выигрывают не “лучшие вообще”, а лучше соответствующие задаче. В каком-то смысле это похоже на машинное обучение. Нейросеть не “понимает истину” в абсолютном смысле — она оптимизируется под целевую функцию. Так и общество, по Савельеву, постоянно оптимизирует популяцию под текущую задачу: война, индустриализация, программирование, управление сложными системами. Но здесь возникает философский вопрос: если человек отбирается под полезность, где тогда место свободе, творчеству, внутренней ценности личности? Лекция напрямую не отвечает на это, но косвенно показывает: творчество и свобода возможны, однако они не даны всем одинаково и не возникают из пустоты. Очень важен и его взгляд на детей. Он разрушает распространенную родительскую иллюзию, что можно “сразу распознать предназначение” или “сделать чемпиона по методике”. Напротив, мозг ребенка дозревает неравномерно, интересы нестабильны, а ранние склонности могут быть временными. Это отрезвляющая позиция. В ней есть уважение к реальности развития: не лепить идеальный образ ребенка, а наблюдать, предлагать, проверять, ждать. Это, кстати, применимо и к взрослой жизни: мы часто любим не человека, а его проекцию; не собственный путь, а фантазию о нем. Лекция, при всей резкости, предлагает возвращение к факту. Критика психологии и психоанализа в выступлении предельно агрессивна, местами полемически чрезмерна. Но за этой резкостью стоит важный нерв: объяснение не должно подменять доказательство. Можно выстроить красивую систему интерпретаций, но если она не укоренена в материальной реальности, она рискует стать риторикой. Здесь автор напоминает, что язык очень легко создает иллюзию понимания. Это касается не только психологии, но и идеологий, религий, исторических мифов, бытовых самоописаний. Человек охотно живет в словесной модели мира — пока она работает. Но сама по себе модель не гарантирует истины. Особенно любопытен финальный антропологический акцент: эволюция у него понимается не как возвышенная лестница прогресса, а как жесткий негативный отбор. Выживают не “лучшие” в моральном смысле, а те, кто оказался достаточно приспособлен. Это снимает розовые очки. История, биология и общество не обещают справедливости. И, возможно, зрелость начинается там, где человек перестает ждать от мира моральной архитектуры и учится действовать осознанно в пределах реального. Если собрать всё вместе, то основное содержание лекции можно выразить так: - человек — биологически крайне неравномерное существо; - мозг — не метафора, а реальная конструкция с жесткими ограничениями; - способности имеют материальную основу; - развитие не сводится к генам; - общество постоянно отбирает нужные ему когнитивные типы; - свобода мышления редка, потому что мозг энергетически “не любит” сложную работу; - воспитание и образование должны опираться не на идеалы, а на понимание природы человека. Это довольно суровый взгляд, но в нем есть и освобождающий момент. Если принять, что человек не всемогущ, не полностью рационален и не одинаково устроен, тогда появляется шанс на более честное отношение к себе и другим. Не идеализировать, не демонизировать, а видеть реальность — со всеми ее пределами, дарами и случайностями. И здесь остается, пожалуй, самый интересный вопрос: если истина о человеке всегда проходит через ограниченный мозг самого человека, то где проходит граница между трезвым знанием о себе и новой, более изощренной иллюзией?