Русская Америка – осколок Великой Тартарии
Источник здесь: https://www.tart-aria.info/russkaja-amerika-velikaja-tragedija/ и здесь: https://www.tart-aria.info/tartarija-a-chto-tam-bylo/
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данном видео автор ставит под сомнение официальную версию истории Русской Америки и утверждает, что она была гораздо шире, чем просто Аляска. - Основная опора делается на старые иностранные карты, где, по мнению автора, видны иные границы, топонимы со славянским звучанием и крупные территории, связанные с Русской Америкой. - Выдвигается идея, что Русская Америка была частью или «осколком» Великой Тартарии. - Автор считает, что в XVIII–XIX веках произошла крупная катастрофа, вероятно селевые потоки или иное глобальное бедствие, изменившее географию северных территорий Евразии и Северной Америки. - Эта катастрофа, по версии автора, уничтожила значительную часть населённых земель, крепостей, рек и старой инфраструктуры. - История освоения Аляски, плаваний Беринга, войны 1812 года, Крымской войны и расширения США трактуется как борьба за наследие разрушенных территорий. - «Звёздные крепости» в Поволжье, Казахстане, на Урале и Алтае интерпретируются не как обычные военные объекты, а как элементы прежней большой цивилизации и системы контроля водных путей. - Автор полагает, что официальная история сознательно скрывает или искажает реальные события, связанные с Тартарией и Русской Америкой. - В финале анонсируется продолжение темы через альтернативный взгляд на Крымскую войну.
Подробный выводВ этой лекции перед нами не просто историческая гипотеза, а характерный пример альтернативного историософского мышления, где карты, топонимы, пробелы в официальной версии и географические несоответствия собираются в единую объяснительную модель. Суть модели такова: существовала большая цивилизационная общность — Великая Тартария, частью которой была Русская Америка; затем некая катастрофа и последующий политический передел мира уничтожили её следы, а официальная история переписала прошлое. Здесь важно отделить внутреннюю логику версии от её научной достоверности.
Что в рассуждении работает психологически и риторическиАвтор строит повествование на нескольких сильных приёмах: - апелляция к «первичным документам» и старым картам; - указание на реальные белые пятна, неточности и эволюцию картографии; - соединение географии, войн, топонимики и архитектуры в одну картину; - недоверие к учебниковой истории как к продукту политической власти. Это очень убедительный для зрителя формат. Почему? Потому что человек вообще склонен видеть смысл там, где есть разрозненные фрагменты. Почти как нейросеть, которая дообучается на неполных данных и начинает уверенно «дорисовывать» целое. В этом и сила, и уязвимость подобных построений: они нередко красиво объясняют многое сразу, но именно поэтому требуют особенно строгой проверки.
Где возникают главные проблемыС научной точки зрения в видео есть несколько слабых мест.
1. Старые карты не всегда отражают реальность буквальноКартография прошлых веков часто смешивала: - реальные наблюдения, - ошибки путешественников, - гипотезы картографов, - копирование старых заблуждений. То, что на карте есть остров, пролив или необычная береговая линия, ещё не доказывает, что объект действительно существовал именно так. История карт — это история постепенного уточнения мира, а не только сокрытия истины.
2. Топонимика сама по себе не является доказательствомСхожесть названий со славянскими может быть: - ошибкой чтения, - искажением записи, - случайным фонетическим совпадением, - результатом позднейшей интерпретации. Здесь нужен не интуитивный, а филологический и архивный анализ.
3. Геологические выводы требуют независимой проверкиУтверждения о гигантских селевых потоках, исчезнувших реках, глобальном изменении рельефа и затоплении континентальных пространств должны подтверждаться: - стратиграфией, - датировками пород, - палеогеографией, - спутниковой геоморфологией, - публикациями профильных геологов. Без этого визуальные совпадения на картах и спутниковых снимках остаются интересными, но не доказательными.
4. Генетические и этнические выводы поданы крайне спорноРассуждения о происхождении народов, «славянскости» значительных масс населения и обобщения по расовым типам требуют огромной осторожности. История этносов сложнее любой идеологической схемы. Когда история начинает упрощать живых людей до удобной конструкции, она превращается уже не в науку, а в мифотворчество.
5. Конспирологическая модель слишком многое объясняет одной причинойЕсли версия объясняет сразу: - Тартарию, - Русскую Америку, - Беринга, - Наполеона, - войну США и Англии, - Крымскую войну, - крепости, - изменение русел рек, - исчезновение городов, то это красиво, но опасно. Такая цельность может быть признаком не глубины, а переупрощения. История обычно более хаотична, многослойна и менее симметрична, чем нам хочется.
Что можно считать ценным в этой беседеПри всей спорности материала, в видео есть один полезный нерв: призыв не принимать официальную версию автоматически. Это здравая установка, если она сопровождается дисциплиной мышления. Историческое знание действительно формируется не только фактами, но и политикой памяти. Государства всегда редактируют прошлое — не обязательно полностью выдумывают, но расставляют акценты в нужную сторону. То есть подозрение к готовым нарративам само по себе не ошибочно. Ошибка начинается там, где вместо одного догматизма человек принимает другой — более захватывающий, но не менее жёсткий. В некотором смысле это похоже на отношения человека с идеализированным образом мира. Нам часто легче поверить либо в школьный учебник как в завершённую истину, либо в грандиозный скрытый заговор как в универсальный ключ. Но реальность почти всегда менее удобна: в ней есть и забытые факты, и ошибки, и политические искажения, и добросовестная наука, и человеческая склонность фантазировать сверх меры.
ИтогГлавная идея видео — Русская Америка была не локальной окраиной Российской империи, а частью огромного пространства, связанного с Тартарией, следы которого были уничтожены катастрофой и последующим переписыванием истории. Как интеллектуальная провокация эта версия работает: она заставляет пересмотреть привычные схемы, внимательнее смотреть на карты, географию и странности официальных нарративов. Но как историческая реконструкция она остаётся крайне недоказанной и опирается на большое количество допущений, визуальных интерпретаций и конспирологических связок. Практически полезный вывод здесь такой: нужно сохранять одновременно открытость и строгость. Открытость — чтобы не превращать учебник в священный текст. Строгость — чтобы не превратить любую необычную карту в доказательство всемирно скрытой истины. История, как и личная память, редко лжёт целиком — чаще она смещает фокус, затирает детали и подменяет живую сложность удобным образом. Но если это так, то где проходит граница между честным пересмотром прошлого и нашей собственной потребностью увидеть в хаосе слишком красивую, слишком цельную истину?