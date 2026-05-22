Китайское оружие в небе Аравии и НЛО над Грузией. Александр Камкин
Это экзистенциальный цивилизационный конфликт, где победа достанется только одной из сторон. В студии канала «День» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин. Ведущий – писатель Александр Марков.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#ДеньТВ #Камкин #Александр_Камкин #Александр_Марков #Марков
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Европа, по оценке спикера, утрачивает субъектность и пытается навязать себе роль участника переговоров по Украине, хотя реального веса у нее становится меньше. - Немецкая политика представлена как деградирующая: звучит критика Мерца, Меркель, Макрона, бюрократии ЕС и кадрового кумовства в Германии. - Украинский конфликт трактуется как долгий проект “Антироссия”, который, по мнению выступающего, формировался исторически и при поддержке Запада. - Европейским элитам, по мысли лектора, нельзя доверять: в качестве аргументов приводятся примеры Ливии, Югославии, Ирана, Северной Кореи. - Прибалтика описывается как провокатор, который делает резкие заявления против России и при этом сам становится зоной риска. - Тема дронов над Литвой и Эстонией используется как иллюстрация того, что приграничные территории все глубже втягиваются в военную инфраструктуру конфликта. - Замороженные российские активы в Европе подаются как доказательство того, что западные правовые институты действуют избирательно и политически. - Международное право в нынешнем виде ставится под сомнение: звучит мысль, что многие международные суды и механизмы превратились в инструменты давления. - Германия, по мнению спикера, вновь входит в опасную милитаристскую логику, а европейская антироссийская риторика сравнивается с тревожными историческими аналогиями. - На Ближнем Востоке особое внимание уделяется роли Пакистана и Саудовской Аравии, а также вероятной заинтересованности США в “полевом тестировании” китайского оружия. - Политика Трампа описывается как стратегия хаотизации: громкие сигналы, давление на Иран, намеки на Кубу, информационный шум. - Интерес Трампа к теме НЛО интерпретируется как политическая технология, отвлекающая внимание и создающая символическую повестку. - Евровидение оценивается резко негативно, как культурный продукт чуждого ценностного поля. - В качестве альтернативы предлагаются евразийские и интернациональные музыкальные проекты, опирающиеся на традиции, национальный колорит и культурную самобытность. - Финальный акцент — на необходимости собственной цивилизационной линии России: в политике, культуре, миграции, международных связях.
Подробный выводВ этом видео собрана довольно цельная, хотя и очень эмоциональная, картина мира. Ее центральная ось — кризис Запада как политического, морального и институционального проекта. Европа здесь показана не просто как ослабевший игрок, а как пространство, утратившее внутренний стержень: политическая воля подменена бюрократией, дипломатия — позой, право — инструментальностью, а культура — пустой формой.
1. Главная рамка беседы: конец европейской убедительностиСпикер последовательно проводит мысль, что Европа хочет участвовать в больших переговорах по привычке, а не по реальному праву силы или доверия. Это важный мотив: старые центры власти продолжают мыслить себя центрами даже тогда, когда исторический поезд уже ушел. В этом есть почти гегелевская ирония: институты еще стоят, ритуалы еще совершаются, фразы о лидерстве еще произносятся — но жизненная энергия уже переместилась в другие точки мира. Отсюда и контраст: визиты в Пекин, разговор о России, Китае и США как о полюсах мировой политики — и на этом фоне Европа выглядит как наблюдатель, который все еще считает себя режиссером.
2. Германия как симптом, а не исключениеОтдельный пласт беседы — Германия. Здесь критика касается не только персоналий, но и самой логики немецкой политической системы последних десятилетий. Звучит мысль, что при внешней стабильности внутри шло накопление ошибок: миграционная политика, энергетические решения, социальные перекосы, зависимость от внешних центров, кумовство. Интересно, что Германия в таком изложении становится не причиной, а концентрированным выражением общеевропейской болезни. Как в медицине температура не является болезнью, но показывает воспаление, так и немецкий кризис в этой беседе — показатель более глубокого распада европейского политического класса.
3. Украина как узел истории, а не только текущий конфликтОдин из самых жестких тезисов — представление Украины как исторически выращенного антироссийского проекта. С этим можно спорить, и спор здесь был бы не только политическим, но и историософским. Потому что подобные формулы всегда упрощают сложную ткань реальности. История редко бывает линейной: в ней есть и внешняя инженерия, и внутренние процессы, и ошибки разных сторон, и саморазворачивающаяся логика национального строительства. Но важно понять, что в данной лекции эта идея выполняет функцию не только объяснения, но и моральной сборки картины мира. Она отвечает на вопрос: “Почему конфликт столь глубок?” Ответ спикера: потому что речь идет не о частном споре, а о долгой цивилизационной конфронтации. Это взгляд жесткий, мобилизационный, почти метафизический. Он делает происходящее понятным в логике “исторической необходимости”, но одновременно рискует сузить поле для тонкого анализа.
4. Недоверие к Западу как исторический выводПовторяющийся мотив беседы: Западу нельзя верить, потому что прецеденты уже были. Ливия, Югославия, Иран, КНДР — все это подается как разные вариации одного сюжета: если ты слаб, тебя используют; если ты доверчив, тебя обманут; если у тебя нет силового щита, тебя сломают. С прагматической точки зрения это понятная логика международных отношений. Политическая философия здесь почти реалистская: не нравственность, а сила; не обещания, а ресурсы; не юридические формулы, а способность обеспечить свою безопасность. И это созвучно многим традициям мировой мысли — от Фукидида до Моргентау. Но здесь возникает тонкий вопрос. Если все сводится только к силе, не становится ли сама политика замкнутым кругом страха? И если право окончательно теряет доверие, то чем тогда человечество заменяет хотя бы попытку общего языка? Это тот случай, когда жесткий реализм помогает выжить, но не всегда помогает построить будущее.
5. Прибалтика и логика малых государствВ беседе Прибалтика описана крайне резко — как пространство провокации и внешнего сервилизма. За эмоциональностью формулировок угадывается более глубокая мысль: малые государства на периферии больших конфликтов часто усиливают риторику, чтобы компенсировать ограниченность собственных ресурсов. Это старый исторический механизм. Когда невозможно определять правила, остается желание громко заявлять лояльность сильному покровителю. Такое поведение действительно опасно, потому что символические жесты могут постепенно втянуть всех в реальную эскалацию. В этом смысле разговор о дронах и воздушных инцидентах — не просто набор новостей, а иллюстрация того, как граница превращается в нервную ткань эпохи.
6. Международное право как театр, утративший сакральностьОчень сильный фрагмент беседы связан с замороженными активами и непризнанием решений российских судов. Здесь формулируется важное ощущение современности: институты, которые претендовали на универсальность, больше не воспринимаются как беспристрастные. Когда право начинает выглядеть как продолжение политики иными средствами, доверие разрушается. А без доверия даже справедливое решение кажется чьей-то манипуляцией. Это вообще одна из трагедий нашего времени: формально институты еще живы, но их символический капитал стремительно тает. И тут возникает почти философский вопрос: что делает право правом — текст, процедура или вера в то, что процедура не является замаскированной волей сильного?
7. Европа и возвращение военного воображенияОсобенно тревожен в беседе мотив ремилитаризации Европы. Спикер видит в этом не просто рост оборонных расходов, а возвращение старых исторических духов — милитаризма, идеологической мобилизации, морального оправдания будущего конфликта. Здесь просматривается важная аналогия: общество сначала меняет язык, потом символы, потом нормы допустимого, а уже потом — практики. История XX века многократно показывала, что войны начинаются задолго до первого выстрела — в газетной интонации, в школьной методичке, в церковной риторике, в эстетике врага. Конечно, любые прямые параллели с прошлым рискованны. История не повторяется буквально. Но она иногда рифмуется. И именно на эти рифмы спикер обращает внимание.
8. Ближний Восток как полигон многослойной игрыВ части, посвященной Ближнему Востоку, звучит, пожалуй, одна из самых любопытных идей беседы: присутствие пакистанского контингента с китайским вооружением в Саудовской Аравии может означать не только региональную перестройку безопасности, но и возможность проверить китайские системы в условиях реального напряжения. Это уже почти междисциплинарный взгляд: геополитика соединяется с военно-технической разведкой, а война рассматривается не только как конфликт интересов, но и как среда испытания технологий. Современные войны действительно все чаще похожи на жестокие лаборатории, где проверяются не только армии, но и алгоритмы, сенсоры, связность систем, логистика, способность к автономному принятию решений. И здесь вспоминается параллель с нейросетями: модель по-настоящему раскрывается не на красивой презентации, а на “грязных данных” реальности. Так и оружие — его реальная ценность выявляется не на параде, а в хаосе боевой среды.
9. Трамп, НЛО и спектакль властиСюжет с Трампом и НЛО выглядит комичным, но на самом деле он символичен. Спикер трактует это как попытку занять информационное пространство образом врага или тайны, с которой удобно работать политически. Это очень современный механизм: если реальность плохо поддается контролю, можно попытаться управлять хотя бы вниманием. В каком-то смысле НЛО в политике — это идеальный объект: он тревожит, возбуждает воображение, не требует доказательной строгости, создает атмосферу избранного знания. Это почти религиозная функция в секулярной упаковке. Когда общество теряет доверие к большим смыслам, ему подсовывают большие загадки. И тут есть философская тонкость: человек нуждается не только в хлебе и безопасности, но и в тайне. Вопрос лишь в том, служит ли эта тайна расширению сознания — или становится дымовой завесой.
10. Культурный фронт: отказ от Евровидения и поиск своего языкаФинальная часть беседы переводит разговор из геополитики в сферу культуры. Отказ от Евровидения здесь важен не как вопрос шоу-бизнеса, а как жест цивилизационного самоопределения. Логика простая: если политическое пространство стало враждебным, то и культурные форматы, которые кажутся нейтральными, на деле уже не нейтральны. При этом звучит не только отрицание, но и позитивное предложение: создавать собственные музыкальные площадки, опираться на народные традиции, включать страны Евразии, Азии, возможно Африки, не растворяя различия, а наоборот — подчеркивая их. Это важный момент. Настоящая альтернатива не строится на зеркальном копировании. Если просто заменить один конкурс другим, сохранив ту же пустоту формы, ничего не изменится. Но если культурный проект действительно будет строиться на уважении к разным традициям, на живом многообразии, тогда он может стать не пропагандистской витриной, а пространством реальной встречи цивилизаций.
11. Общий смысл беседыЕсли попытаться собрать все воедино, то главная идея такова: Это очень крупная мысль. Она может нравиться или не нравиться, но в ней есть внутренняя цельность. Беседа вообще устроена как попытка вернуть миру полицентричность: не один центр истины, вкуса, права и силы, а несколько больших цивилизационных контуров. С философской точки зрения здесь есть и сила, и риск. - Сила — в призыве к самостоятельности, отказу от наивности, уважению к собственной субъектности. - Риск — в том, что критика чужих иллюзий может незаметно породить собственные. Когда мы слишком уверены, что другой мир окончательно сгнил, мы рискуем перестать замечать сложность реальности и собственные слабые места. И это, пожалуй, самый важный практический вывод: недостаточно отвергнуть чужую систему — нужно создать свою, жизнеспособную, честную и внутренне не пустую. Иначе отрицание останется лишь эмоциональной позой.
ИтогВ данной лекции мир описан как входящий в фазу жесткого перераспределения силы, доверия и смыслов. Европа показана как уходящая форма, США — как источник хаотизации, Ближний Восток — как узел испытаний, а Россия — как страна, которой предлагается не вписываться в чужой порядок, а формировать собственный. Это взгляд полемический, местами резкий, местами гиперболизированный, но в нем есть важное зерно: политика без культурного основания становится циничной, а культура без суверенитета — декоративной. В конечном счете спор идет не только о территориях, союзах и санкциях, а о том, кто и на каком основании будет определять, что считать нормой, правом, безопасностью и даже красотой. И здесь неизбежно возникает открытый вопрос: если каждая цивилизация все больше замыкается в собственной правде, то где проходит граница между суверенитетом как формой свободы и самоизоляцией как утратой общей истины?