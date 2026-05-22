Боевое дежурство. Борис Пискунов
Читает Гриф (Григорий Грибов).
При обрыве телефонной связи под вражеским обстрелом красноармеец Борис Пискунов нашёл место обрыва и восстановил связь, и не обращая внимания на тяжелое ранение осколком снаряда, он продолжал нести боевое дежурство у аппарата.
В течение нескольких суток отважный боец-телефонист бессменно обеспечивал связь десантников со штабом полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Пискунову Борису Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Борис Пискунов — красноармеец-телефонист, проявивший мужество под вражеским обстрелом. - При обрыве телефонной связи он самостоятельно нашёл место повреждения и восстановил линию. - Несмотря на тяжёлое ранение осколком снаряда, Пискунов продолжил выполнять боевую задачу. - В течение нескольких суток он бессменно обеспечивал связь десантников со штабом полка. - За героизм, мужество и образцовое выполнение боевых заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. - Награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». - Материал представлен в рамках общественного проекта «Пламя Победы», посвящённого сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
Подробный выводИстория Бориса Пискунова — это не просто рассказ о воинском подвиге, а пример того, как в экстремальной ситуации человек становится буквально живым проводником воли, долга и ответственности. Война часто воспринимается через крупные образы: наступления, танки, штурмы, победы. Но в реальности исход боя нередко зависит от вещей, которые внешне выглядят почти незаметно: от связи, от точности передачи приказа, от устойчивости одного человека на своём посту. В этом есть важный исторический и почти философский смысл. Связист — это тот, кто удерживает целостность боевого организма. Если сравнить армию с живым телом, то связь — это нервная система. Когда нерв прерывается, тело теряет координацию. И подвиг Пискунова состоит не только в личной храбрости, но и в том, что он восстановил саму возможность согласованного действия. Его поступок показывает: героизм — это не всегда атака с криком, иногда это упорное сохранение функции, без которой всё остальное рушится. Особенно значимо, что он продолжал службу, невзирая на тяжёлое ранение. Здесь проявляется не романтизированная, а очень суровая правда войны: человек оказывается перед пределом физических возможностей и всё же действует дальше. Такие истории важно помнить без излишней идеализации. Подвиг не отменяет боли, страха, крови и человеческой уязвимости. Напротив, он становится ещё значительнее именно потому, что совершается не сверхчеловеком, а человеком, который преодолевает собственный предел. В подобных рассказах есть и нравственный урок для мирной жизни. Мы часто идеализируем подвиг как нечто далёкое и почти недостижимое, принадлежащее только великим эпохам. Но если смотреть глубже, подвиг начинается с предельной верности своему делу в конкретной точке реальности. У Пискунова этой точкой был телефонный аппарат, линия связи, обстрел и рана. Это очень земная, почти техническая правда — и именно поэтому она так сильна. Не абстрактная «слава», а конкретное действие: найти обрыв, восстановить связь, не уйти с поста. Одновременно такие материалы напоминают, что память о войне должна быть не только торжественной, но и осмысленной. История легко превращается в символ, а символ — в удобный плакат. Но за именем Бориса Пискунова стоит живая человеческая судьба, боль, напряжение, выбор. Если мы помним только награду, но забываем внутреннюю цену подвига, мы уже видим не реальность, а её идеализированный образ. Подлинное уважение начинается там, где мы стараемся увидеть человека за медалью. Поэтому значение этого текста двойное. С одной стороны, он сохраняет память о конкретном герое Великой Отечественной войны. С другой — напоминает о более универсальной истине: исторические переломы удерживаются не только великими полководцами, но и неизвестной или полузабытой стойкостью отдельных людей, которые в нужный момент не дали распасться порядку, связи, смыслу общего дела. И, возможно, главный вопрос, который остаётся после таких историй, звучит так: что именно делает человеческий поступок по-настоящему героическим — внешняя награда, память потомков или та внутренняя верность истине долга, которую человек сохраняет даже на грани жизни и смерти?