Читает Гриф (Григорий Грибов).

При обрыве телефонной связи под вражеским обстрелом красноармеец Борис Пискунов нашёл место обрыва и восстановил связь, и не обращая внимания на тяжелое ранение осколком снаряда, он продолжал нести боевое дежурство у аппарата.

В течение нескольких суток отважный боец-телефонист бессменно обеспечивал связь десантников со штабом полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Пискунову Борису Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

