СЮЖЕТ О ПРИЗВАНИИ ВАРЯГОВ БЫЛ ВЫДУМАН! | Вардан Багдасарян
Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает норманизм как идеологическое оружие а не как академический спор. Сюжет Повести временных лет про землю обильную без порядка — это формула поражения суверенитета которую Гитлер использовал в Майн Кампф для обоснования внешнего управления. Текстологический анализ Шахматова доказал что этот сюжет появился как поздняя вставка XI века под шведскую жену Ярослава Мудрого. А три кода самобытности Руси — лествичное право солярный культ и трудовая община Мир — не имеют аналогов в европейской традиции. И главный урок для сегодняшнего дня: Пётр I попытался победить Запад его же методами — и это стало трагедией которую мы разбираем до сих пор.
Таймкоды:
00:11:41 — формула поражения суверенитета,
00:27:13 — сенсация Шахматова о поздней вставке,
00:47:22 — как Гитлер использовал ПВЛ,
01:08:52 — цивилизационные отличия Руси от Запада,
01:26:12 — ошибка Петра I
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается не столько «как было на самом деле», сколько как разные эпохи идеологически конструировали происхождение Древнерусского государства. - Главный тезис лектора: сюжет о призвании варягов не является нейтральным историческим фактом, а представляет собой идеологически нагруженный нарратив, причем, вероятно, позднего происхождения. - Версия из Повести временных лет задает проблемную для суверенного самосознания формулу: «сами не справились — позвали внешних правителей». - Лектор опирается на идеи А. Шахматова: сказание о призвании варягов могло быть поздней вставкой, а не частью исходного летописного ядра. - В разные эпохи происхождение Руси объясняли по-разному: римская, сармато-роксоланская, норманнская, хазарская, западнославянская, кельтская, украинская и другие версии. - Исторические версии, по мысли автора, всегда были связаны с легитимацией власти, династии, государственности и цивилизационной идентичности. - Норманнская теория рассматривается как особенно удобная для внешних и прозападных интерпретаций: будто бы государственность была принесена извне, а местное население само к политической организации не способно. - Лектор подчеркивает, что подобные схемы использовались и в антироссийской пропаганде, в том числе в нацистском дискурсе. - В советское время антинорманизм усилился, но часто объяснял государственность через классовую, марксистскую модель, что тоже ограничивало понимание. - В качестве альтернативы предлагается смотреть на Русь как на самобытную цивилизацию, у которой были собственные формы государственности, не сводимые к западным шаблонам. - Аргументы в пользу самобытного генезиса Руси: - особая лестничная система престолонаследия, не похожая на западный феодальный порядок; - отличия в религиозно-мифологической структуре от скандинавского мира; - специфическая социальная организация общины, отличная и от западной, и от византийской, и от тюркской. - В финале подчеркивается необходимость пересмотра школьных и вузовских схем русской истории в логике государства-цивилизации.
Подробный вывод
1. Главный нерв беседы — спор не только об истории, но и о самоописании народаВ данной лекции история Древней Руси рассматривается не как архивная пыль, а как поле борьбы за образ настоящего и будущего. Это важный ход. Прошлое здесь — не музейный предмет, а матрица самопонимания. И потому спор о варягах — это не просто спор о IX веке. Это спор о том, кто мы такие: - сами создали свою государственность, - или нас «организовали» извне; - мы автохтонная цивилизация, - или периферия чужого мира; - мы субъект истории, - или объект внешнего управления. В этом смысле лектор справедливо показывает: у рассказа о происхождении государства всегда есть не только научный, но и мировоззренческий вес.
2. Почему сюжет о призвании варягов вызывает у автора отторжениеКлючевая претензия автора не столько в том, что летописный сюжет «ложен» в простом бытовом смысле, сколько в том, что он создает унизительный политический код: Это действительно сильный момент. Если такой сюжет становится фундаментальным мифом государственности, он невольно внушает, что: - внутренней способности к самоорганизации не было; - порядок приходит снаружи; - власть легитимна как импорт. Здесь видна философская подоплека лекции: начало задает логику целого. Если исток описан как зависимость, то и будущее легче мыслить как зависимость. В этом есть некоторая структурная правда: общества действительно часто живут не фактами прошлого, а интерпретациями начала.
3. Сильная сторона лекции — показ множественности версийОдин из самых ценных моментов видео — демонстрация того, что никакой единственной, вечной и «само собой разумеющейся» версии происхождения Руси не существовало. Были разные идеологические режимы объяснения: - царская легитимация через Августа и Рим; - сармато-роксоланская версия; - норманнская; - хазарская; - западнославянская; - позднее — украинские национальные интерпретации; - советские схемы с акцентом на классообразование и внутренний социальный генезис. Это очень важное наблюдение. Оно разрушает иллюзию, будто исторический нарратив спускается к нам как чистый отпечаток реальности. Нет: он всегда собран, отобран, оформлен, акцентирован. С этой точки зрения лектор мыслит не догматически, а метаисторически: его интересует не только «что сказано», но и зачем именно это было сказано в конкретную эпоху.
4. Поздняя вставка как симптом: история редактируется под потребности времениСсылка на Шахматова — один из центральных опорных пунктов лекции. Если сказание о призвании варягов действительно было поздней вставкой, это значит не просто текстологическую деталь. Это значит, что: - память о начале государства не была застывшей; - ее редактировали; - летопись выступала не только хроникой, но и инструментом политико-идеологической сборки прошлого. Здесь возникает важная аналогия с современностью: как сегодня алгоритмы ранжируют информацию и создают «очевидность», так и средневековые редакторы летописей могли ранжировать события, формируя нужную картину происхождения. Не обязательно через заговор — достаточно через систему ценностей эпохи. История часто не выдумывается с нуля, а перекомпоновывается.
5. Лектор убедительно показывает связь происхождения Руси с династической легитимациейОчень интересен блок о том, что разные версии происхождения были привязаны к разным политическим нуждам: - в одном случае важно было вывести династию от Рима и Августа; - в другом — от более древних царств; - в третьем — усилить северо-западную линию; - в четвертом — поддержать сарматскую или иную идентичность. Это напоминает простую психологическую вещь: человек часто любит не реальность, а образ, который делает его внутренне устойчивым. Так же и государство — оно конструирует происхождение не только из любви к истине, но и ради символического права быть. В этом нет ничего удивительного. Удивительно лишь, когда такие конструкции потом выдают за абсолютно нейтральную науку.
6. Антинорманизм в лекции — не просто историческая, а цивилизационная позицияДля автора норманнская теория проблемна не только содержательно, но и концептуально. Она воспринимается как часть более широкой западноцентричной схемы, где: - Запад — носитель формы; - Восток — материал; - государственность — импорт; - местное население — сырье истории. Это действительно знакомый колониальный шаблон. В разных регионах мира он воспроизводился много раз: «цивилизация пришла извне», «местные сами не могли», «порядок был принесен». Поэтому тревога лектора понятна: историческая гипотеза легко становится антропологическим приговором. Однако здесь важно удерживать баланс. Критика идеологического использования норманнизма не равна автоматическому доказательству любой альтернативной версии. И сам лектор временами это понимает, но временами риторика у него становится более уверенной, чем доказательная база.
7. Самая зрелая часть выступления — идея множественности очагов государственностиНаиболее продуктивной выглядит не жесткая замена одной догмы другой, а мысль о множественности линий русского государственногенеза: - северная; - южная; - тмутараканская; - донская; - дунайская и т.д. Это уже похоже на более живую модель истории: не один акт, не один «создатель», не один импортированный центр, а сложное собирание пространства. Такой взгляд лучше соответствует реальности больших цивилизаций. Они редко рождаются как одномоментный политический проект. Чаще они складываются как пучок потоков — торговых, военных, этнокультурных, религиозных. Здесь позиция лектора особенно сильна: он отказывается от примитивного вопроса «кто именно создал Русь» и движется к вопросу «как сошлись разные силы в цивилизационное целое».
8. Аргументы о политике, религии и социальной организацииЛектор приводит три блока аргументов в пользу самобытности Руси:
ПолитическийЛестничная система наследования не похожа на западный феодальный порядок. Мысль интересная: институциональная форма действительно может указывать на самостоятельный путь развития.
РелигиозныйЯзыческая система Руси не совпадает со скандинавской мифологией. Это тоже важный аргумент, хотя здесь нужно быть осторожным: культурное влияние не всегда означает полное совпадение пантеонов.
СоциальныйРусская община была устроена иначе, чем западная, византийская или тюркская. Этот довод, пожалуй, наиболее глубокий. Формы коллективности действительно многое говорят о цивилизационной логике общества. Вообще, тут лектор делает полезный ход: он предлагает судить не по одному имени Рюрика, а по структурам жизни. Это уже серьезнее любой летописной фразы.
9. Где лекция уязвимаПри всей содержательной силе беседы у нее есть и слабые места.
1. Склонность к идеологической контратакеИногда критика одной мифологии толкает автора к риску создать другую. Когда отвергается западноцентричный шаблон, возникает соблазн собрать столь же цельный автохтонный контршаблон.
2. Неравномерность доказательностиНекоторые линии хорошо аргументированы как история идей, но слабее — как строгая реконструкция событий IX–XI веков.
3. Смешение уровней анализаВ лекции соседствуют: - текстология, - династическая политика, - геополитика, - цивилизационная философия, - школьная идеология, - современная политическая полемика. Это делает выступление насыщенным, но иногда размывает границы между тем, что доказано, что правдоподобно, а что ценностно предпочтительно. Но, возможно, в этом и особенность жанра: беседа посвящена не только реконструкции прошлого, а разбору способов его использования.
10. Главный смысл лекцииЕсли сжать все до сути, то вывод будет таким: сюжет о призвании варягов в данном видео показан как идеологически сконструированный и политически функциональный миф, который в разные эпохи служил разным силам — от династической легитимации до прозападных и антироссийских интерпретаций. Вместо этого автор предлагает смотреть на происхождение Руси как на сложный, многолинейный, внутренне обусловленный процесс становления самобытной цивилизации, а не как на результат внешнего «управленческого импорта». Это не закрывает исторический вопрос окончательно — и, вероятно, не может закрыть. История истоков почти всегда туманна, а там, где туман, особенно легко рождаются мифы. Но лектор делает важное дело: напоминает, что нужно исследовать не только события, но и язык, которым о них рассказывают.
ИтогЛекция производит впечатление идеологической деконструкции привычного школьного сюжета. Ее ценность — в следующем: - она показывает, что историческая память не нейтральна; - заставляет увидеть политический смысл версий происхождения; - подталкивает к более широкому, цивилизационному взгляду на Русь; - критикует зависимое сознание, которому комфортно думать, что порядок всегда приходит извне. При этом полезно сохранять внутреннюю трезвость: борьба с одним мифом не должна автоматически превращаться в поклонение другому. История требует не только патриотического чувства, но и дисциплины различения — где текст, где интерпретация, где символ, а где доказательство. И, пожалуй, главный вопрос после этой беседы звучит так: что для нас важнее в разговоре об истоках — реконструировать максимально сложную и живую реальность прошлого или найти такой миф начала, который придаст смысл настоящему?