Миндич шантажирует Зеленского «плёнками». Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе центральной темой становится заявление Марии Захаровой об Одессе, которое автор трактует как косвенный сигнал о намерении России добиваться контроля над Одессой и Одесской областью. - Высказывается мысль, что восстановление «исторической справедливости» по Одессе, включая оценку событий 2 мая 2014 года, в логике спикера возможно только при полном военном и политическом контроле над регионом. - Обсуждаются заявления украинского руководства о возможной угрозе с севера, со стороны Беларуси; это связывается с военными учениями России и Беларуси, в том числе ядерного характера. - Утверждается, что Киев воспринимает белорусское направление как потенциально опасное и допускает расширение линии фронта. - Отдельный блок посвящен Тимуру Миндичу, которого собеседник называет человеком из ближайшего окружения Зеленского и носителем компрометирующих материалов. - Подача иска Миндичем против Зеленского интерпретируется как признак внутреннего конфликта внутри украинской элиты и потенциальная угроза для политического будущего президента Украины. - Вводившиеся против Миндича санкции описываются как попытка дистанцирования от него и как элемент внутриполитической борьбы. - Большое внимание уделено визиту Владимира Путина в Китай: подчеркивается высокий уровень приема и демонстративная близость Москвы и Пекина. - Основной вывод спикера по российско-китайским отношениям: партнерство вышло за рамки прагматической кооперации и приобрело выраженное идеологическое измерение. - Особо отмечается совпадение риторики России и Китая по теме многополярного мира, критики Запада, милитаризации Японии и причин конфликта на Украине. - Упоминается продвижение переговоров по проекту «Сила Сибири-2»: по оценке выступающего, основные параметры согласованы, кроме цены на газ. - На фронте, по версии собеседника, украинские действия в районе Степногорска носят в основном демонстрационный и информационный характер, тогда как реальные ключевые события происходят в районе Орехова. - Также поднимается тема угроз Запорожской АЭС на фоне продолжающихся боевых действий и обстрелов.
Подробный выводВ этом видео выстраивается цельная, но очень идеологически окрашенная картина происходящего. Беседа посвящена сразу нескольким сюжетам — Одессе, белорусскому направлению, внутриполитическим проблемам украинской власти, российско-китайскому сближению и ситуации на фронте, — однако все они собираются в один общий нарратив: конфликт вступает в фазу, где одновременно решаются военные, геополитические и элитные вопросы.
1. Одесса как символ, а не только территорияСамая важная интонация начала беседы — это не просто разговор о городе, а превращение Одессы в символ исторической памяти, имперского наследия, трагедии 2014 года и будущих военных целей. Здесь важно понимать: в политической риторике территории часто становятся не географией, а мифом. Как в истории Константинополь был для разных эпох не только городом, но и образом утраченного центра, так и Одесса в этой беседе предстает как концентрат исторического, культурного и военного смысла. Спикер интерпретирует слова Захаровой максимально прямолинейно: если говорится о возвращении истории и славы, значит речь идет не о дипломатической метафоре, а о намерении взять территорию под контроль. Это сильная, но не бесспорная трактовка. Здесь мы видим типичный политический механизм: из риторического сигнала делается стратегический вывод. Иногда это оправдано, иногда — это пример того, как сознание достраивает желаемую реальность из фрагментов.
2. Беларусь как фактор давления и психологического фронтаТема возможного удара с территории Беларуси подается как вполне реалистичная. Но даже если оставить в стороне вопрос, произойдет ли это в действительности, сама ценность таких заявлений очевидна: война идет не только на земле, но и в нервной системе противника. Угроза северного направления заставляет Украину держать силы, распылять внимание, жить в режиме неопределенности. Это похоже на принцип из шахмат: не каждый ход делается для немедленного взятия фигуры, иногда важнее заставить противника защищать несколько полей сразу. В этом смысле Беларусь выступает не только как возможный театр военных действий, но и как инструмент стратегического напряжения.
3. Миндич и кризис лояльности внутри украинской элитыСюжет с Миндичем интересен тем, что в нем война вдруг отходит на второй план, а на первый выходит старая истина любой власти: внешнее давление опасно, но внутренний раскол часто опаснее. Если у человека из ближайшего круга действительно есть компрометирующие материалы, то это уже не вопрос обычной коррупции или скандала, а вопрос архитектуры режима. Любая персоналистская власть держится не только на институтах, но и на молчаливом пакте окружения: мы все зависим друг от друга, а значит не разрушаем систему. Когда кто-то из своих начинает судиться, утекать, шантажировать или торговаться — это значит, что внутреннее доверие разъедено. А без него элита быстро превращается в собрание временных союзников. Но здесь важно сохранять трезвость. В данной лекции многое подается в форме уверенных утверждений, хотя часть подобных сюжетов в реальной политике всегда находится в полутени: где факт, где интерпретация, где управляемый слив, а где реальный раскол — это часто становится ясно только постфактум. Истина здесь, как и во многих политических кризисах, не отсутствует, а расслаивается.
4. Визит Путина в Китай как знак не просто партнерства, а смыслового сближенияНаиболее содержательный блок беседы — анализ визита Путина в Китай. Спикер обращает внимание не только на протокол, но и на символический уровень: как встречали, каким образом, с каким церемониалом. И это не пустяк. В больших державах форма — это часть содержания. Особенно в Китае, где ритуал — не декоративное приложение к политике, а ее язык. Главная мысль этого фрагмента: Россия и Китай все меньше выглядят как ситуативные партнеры и все больше — как силы, у которых складывается общий понятийный аппарат. Это действительно серьезный момент. Когда государства не просто торгуют и координируются, а начинают одинаково описывать мир, причины конфликтов, образ Запада и желаемый будущий порядок, — это уже глубже, чем сделка. Это начало общей рамки реальности. В философском смысле язык — это не зеркало мира, а инструмент его сборки. Если Москва и Пекин начинают говорить об одном и том же похожими словами, это значит, что они выстраивают не только союз интересов, но и союз интерпретаций. А союзы интерпретаций иногда живут дольше союзов выгоды.
5. Многополярность как идея и как политическая технологияВ беседе многополярный мир подается как почти свершившийся факт. Здесь стоит быть осторожнее. Многополярность — это не кнопка, которую нажали, и мир изменился. Это скорее переходный процесс, в котором старый центр уже не столь всесилен, а новые центры еще не до конца оформились. Западная гегемония действительно переживает износ, но это не значит, что новая архитектура уже устойчива. Тем не менее, важен сам сдвиг: все больше стран хотят не подчиняться одному центру, а маневрировать между несколькими. Это очень по-человечески. Как и отдельный человек хочет не абсолютной истины, которой он все равно не охватит, а пространства для самостоятельного выбора, так и государства ищут не идеальный порядок, а большую свободу действий.
6. Энергетика как скрытый позвоночник геополитикиПереговоры по «Силе Сибири-2» в беседе описываются как практически решенный вопрос, кроме цены. И это очень характерно: в международной политике идеология часто громче, но труба реальнее. Можно долго говорить о ценностях, угрозах, блоках и цивилизациях, но в итоге устойчивость союза проверяется тем, идет ли газ, работает ли логистика, закрыт ли вопрос страховки, портов, расчетов и инфраструктуры. Если говорить совсем просто, метафизика геополитики красиво звучит, но держится на физике поставок. И потому энергетическое измерение российско-китайских отношений, возможно, даже важнее публичной риторики.
7. Фронт: различие между картинкой и реальностьюВ военной части беседы проводится важная мысль: не всякое появление вражеской группы в населенном пункте означает контроль над ним. Это полезное замечание. Современная война очень медиатизирована. Видео с флагом, короткий заход, рейд, дрон-съемка — все это может создавать иллюзию перелома там, где в реальности происходит лишь тактический эпизод. И здесь виден более широкий принцип нашей эпохи: изображение события иногда начинает жить раньше самого события. Как в личной жизни люди влюбляются в образ человека, а не в него самого, так и общества часто реагируют на символический кадр, а не на фактическое положение дел.
8. Запорожская АЭС: граница, за которой политика перестает быть игройНа фоне всей большой политики тема Запорожской АЭС звучит особенно тревожно, потому что она возвращает разговор из сферы идеологий в сферу предельной материальности. Радиация не различает нарративов, не признает пресс-релизов и не интересуется геополитическими симпатиями. Это та область, где любая бравада кончается, а остается только цена ошибки. И в этом, пожалуй, один из самых отрезвляющих моментов беседы: сколько бы стороны ни спорили о правде, истории, справедливости и влиянии, есть уровень реальности, где последствия необратимы. Там уже не работает привычная политика образов.
ИтогВ данной лекции мир показан как пространство нарастающей жесткости: - Россия, по логике автора, расширяет горизонты целей; - Украина сталкивается не только с внешним давлением, но и с внутренними трещинами; - Китай все отчетливее входит в общий с Россией стратегический и идеологический контур; - Запад утрачивает монополию на описание мировой реальности; - фронт остается не только линией боев, но и линией борьбы интерпретаций. Но если смотреть глубже, то беседа показывает и другое: политика почти всегда строится на смеси факта, ожидания, символа и веры. Люди редко воюют только за территорию — чаще они воюют за образ прошлого, за представление о справедливости, за право назвать свою версию мира единственно разумной. И потому особенно важно не растворяться в готовых схемах, даже если они звучат убедительно и эмоционально. Практическая мудрость здесь, возможно, в том, чтобы различать: где действительно факт, где вероятный сценарий, где пропагандистская надстройка, а где коллективное желание увидеть в хаосе ясный замысел. Потому что реальность почти всегда грубее, сложнее и менее симметрична, чем любая идеологическая картина. И остается открытый вопрос: когда мы говорим об «исторической правде» и «справедливом порядке», ищем ли мы саму истину — или лишь такую ее версию, с которой нам психологически легче жить?