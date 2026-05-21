Сегодня мы поговорим про самую древнюю церковь Царь-Града, Церковь Святой Ирины является самой древней из сохранившихся.

Что нам говорят историки, церковь Святой Ирины была заложена в 4 веке нашей эры, примерно в 330 году. Как вы помните по официальной истории в 325 году был проведён самый первый Вселенский собор в истории христианства, так называемый Никейский Собор на котором, нас пытаются убедить, были приняты Догматы Троицы в том числе где Бог Сын был единодушен Богу Отцу, так называемые Символы веры. Мы считаем что эти догматы были приняты намного позже, в середине 17 века на Тридентском соборе.

В любом случае древность церкви святой Ирины относит её прям к самому началу христианства, к правлению Константина Великого который и строит эту церковь как главный храм новой столицы Римской Империи, Константинополя или Нового Рима. Вот эта церковь строится как кафедральный храм города.

И только через 30 лет был построен храм Святой Софии.

который строился на смену церкви святой Ирины что бы стать главным кафедральным столичным храмом.

Но вы спросите кто такая эта Святая Ирина?

Почему первый главный храм первой христианской столицы строят не в честь Иисуса Христа или Святой Троицы, а в честь какой то Ирины!!!

Если насчёт Святой Софии мы с вами уже понимаем кто такая София, что это не многодетная мать, Римская святая, с дочерьми имена которых случайным образом совпадают с главными христианскими добродетелями Вера, Надежда и Любовь. София это мудрость, а Айя София ( Ἁγία Σοφία ) Премудрость Божья...

То же самое и с Ириной, это не имя, Ἁγία Εἰρήνη (Hagía Eirḗnē) это Святой Мир или Божественный Мир.

Айя Ирине это практически тоже самое что и ИеруСалим который тоже переводится как Священный Мир.

