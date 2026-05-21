«ИЛ-2 Штурмовик» – всемирно известная серия игр-авиасимуляторов, созданная коллективом 1C Game Studios. Работая над графикой для «Прохоровки», мы познакомились и подружились с коллективом разработчиков игры, который помог нам в создании некоторых сцен для фильма. За что мы им выражаем огромную признательность и благодарность.

Этот ролик был записан еще до выхода первых двух частей фильма и терпеливо ждал подходящего момента для публикации, поэтому сам фильм в ролике мы не обсуждаем, это будет повод для отдельной встречи.

А в этом видео продюсер фильма «Прохоровка» Владимир Морозов расспрашивает Даниила Тусеева, продюсера «ИЛ-2 Штурмовик» о том, как сделать крутой авиасимулятор и не погрешить против исторических реалий.

00:00:00 – начало

00:02:53 – Чем занимается продюсер

00:03:19 – Чем занимается продюсер – [gamedev]

00:05:59 – Ретроспектива игр

00:09:51 – Шутка про очернение и американского продюсера

00:10:13 – отличие ИЛ-2 от WoT, Warthunder

00:11:21 – что не воспроизводят симуляторы

00:15:02 – про деньги в игре и в симуляторе

00:17:49 – Вопрос зрителя: "что позволило игре добиться небывалых высот?"

00:19:43 – Где берут кадры для команды

00:21:58 – есть ли в России специалисты-разработчики

00:19:36 – кто такие игроки в авиасимулятор ИЛ-2

00:21:14 – миссия разработчиков – нести информацию об отечественной истории в мир

00:23:18 – к Прохоровке.

00:23:31 – про преобладающую точку зрения на события на южном фасе Курской дуги

00:25:25 – про кампанию по Прохоровке Tank Crew

00:29:22 – Окупилась ли кампания по "Прохоровке"

00:30:01 – Про поддержку разработчиками фильма "Прохоровка. Люди. Огонь. Сталь"

00:38:18 – Вопрос зрителя: про разработчиков, про отделение от 1с

00:31:57 – Вопрос зрителя: почему так мало моделей самолетов

00:33:18 – Вопрос зрителя: визуализация исторических событий на игровых платформах

00:36:16 – Вопрос зрителя: граница между реализмом и игровыми условностями

00:43:30 – Вопрос зрителя: есть ли планы на новый ИЛ-2

00:44:05 – Вопрос зрителя: кампания на Тихом океане

00:45:58 – Вопрос зрителя: почему игра дорого стоит?

00:48:36 – Вопрос зрителя: будут ли дополнения?

00:51:25 – Вопрос зрителя: про поддержку государства. РФ или Беларусь

00:53:36 – Вопрос зрителя: будет ли продолжение Tank Crew

00:56:04 – Вопрос зрителя: с чего начать играть в ИЛ-2

00:57:52 – Вопрос зрителя: есть ли "боссы" в игре?

01:02:42 – Вопрос зрителя: математические модели в игре

01:05:23 – Вопрос зрителя: когда исправят осколочно-фугасные снаряды.

01:06:50 Привет легендарному вирпилу Виктору Сечному от зрителей

Подробнее о проекте «ИЛ-2 Штурмовик»: https://il2sturmovik.ru/

Наш официальный сайт: https://tacticmedia.ru/

Поддерживайте работу над фильмом "Прохоровка. Люди, огонь и сталь" и другие наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/

Ранний доступ к нашим новостям и видео:

Sponsr: https://sponsr.ru/tacticmedia/

Boosty: https://boosty.to/tacticmedia

TacticMedia в соцсетях:

Телеграм: https://t.me/TacticMedia_Official

Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia

Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/

Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia

YouTube: https://www.youtube.com/@TacticMediaChannel