Даниил Тусеев. Как делают «ИЛ-2 Штурмовик». Военная история и продюсеры
«ИЛ-2 Штурмовик» – всемирно известная серия игр-авиасимуляторов, созданная коллективом 1C Game Studios. Работая над графикой для «Прохоровки», мы познакомились и подружились с коллективом разработчиков игры, который помог нам в создании некоторых сцен для фильма. За что мы им выражаем огромную признательность и благодарность.
Этот ролик был записан еще до выхода первых двух частей фильма и терпеливо ждал подходящего момента для публикации, поэтому сам фильм в ролике мы не обсуждаем, это будет повод для отдельной встречи.
А в этом видео продюсер фильма «Прохоровка» Владимир Морозов расспрашивает Даниила Тусеева, продюсера «ИЛ-2 Штурмовик» о том, как сделать крутой авиасимулятор и не погрешить против исторических реалий.
00:00:00 – начало
00:02:53 – Чем занимается продюсер
00:03:19 – Чем занимается продюсер – [gamedev]
00:05:59 – Ретроспектива игр
00:09:51 – Шутка про очернение и американского продюсера
00:10:13 – отличие ИЛ-2 от WoT, Warthunder
00:11:21 – что не воспроизводят симуляторы
00:15:02 – про деньги в игре и в симуляторе
00:17:49 – Вопрос зрителя: "что позволило игре добиться небывалых высот?"
00:19:43 – Где берут кадры для команды
00:21:58 – есть ли в России специалисты-разработчики
00:19:36 – кто такие игроки в авиасимулятор ИЛ-2
00:21:14 – миссия разработчиков – нести информацию об отечественной истории в мир
00:23:18 – к Прохоровке.
00:23:31 – про преобладающую точку зрения на события на южном фасе Курской дуги
00:25:25 – про кампанию по Прохоровке Tank Crew
00:29:22 – Окупилась ли кампания по "Прохоровке"
00:30:01 – Про поддержку разработчиками фильма "Прохоровка. Люди. Огонь. Сталь"
00:38:18 – Вопрос зрителя: про разработчиков, про отделение от 1с
00:31:57 – Вопрос зрителя: почему так мало моделей самолетов
00:33:18 – Вопрос зрителя: визуализация исторических событий на игровых платформах
00:36:16 – Вопрос зрителя: граница между реализмом и игровыми условностями
00:43:30 – Вопрос зрителя: есть ли планы на новый ИЛ-2
00:44:05 – Вопрос зрителя: кампания на Тихом океане
00:45:58 – Вопрос зрителя: почему игра дорого стоит?
00:48:36 – Вопрос зрителя: будут ли дополнения?
00:51:25 – Вопрос зрителя: про поддержку государства. РФ или Беларусь
00:53:36 – Вопрос зрителя: будет ли продолжение Tank Crew
00:56:04 – Вопрос зрителя: с чего начать играть в ИЛ-2
00:57:52 – Вопрос зрителя: есть ли "боссы" в игре?
01:02:42 – Вопрос зрителя: математические модели в игре
01:05:23 – Вопрос зрителя: когда исправят осколочно-фугасные снаряды.
01:06:50 Привет легендарному вирпилу Виктору Сечному от зрителей
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Данил Тусеев — продюсер и ведущий геймдизайнер проекта IL-2 Sturmovik / Great Battles, а также один из ключевых людей в танковом направлении Tank Crew. - Роль продюсера в реальности намного шире «запуска проекта»: это поиск возможностей, сбор команды, организация производства и постоянное решение проблем до самого релиза. - Современный IL-2 — это не тот же продукт, что классический «Ил-2 Штурмовик» начала 2000-х, а отдельная линия развития, выросшая из команды энтузиастов и затем ставшая самостоятельным большим проектом. - История студии началась с сообщества виртуальных пилотов, затем был проект по Первой мировой Rise of Flight, а позже команда подхватила и развила знамя «Ил-2». - Линейка Great Battles строилась по театрам военных действий: Сталинград, Москва, Кубань, Рейн/Боденплатте, Нормандия, а также спин-оффы — Tank Crew и Flying Circus. - Главное отличие симулятора от массовых военных игр вроде War Thunder или World of Tanks — приоритет не «игрового комфорта», а воспроизведения реальных ограничений техники и человека. - В частности, в симуляторе критично моделируется обзор из кабины/танка, особенности управления, физика, ограничения техники; в более массовых играх многое упрощено ради динамики. - При этом разработчики признают: есть вещи, которые пока нельзя полноценно смоделировать — прежде всего страх, стресс, психологическое состояние бойца. - Еще одна неизбежная уступка — надежность техники. В реальности множество машин не взлетали, ломались, имели проблемы со связью, но в игре такие вещи приходится ограничивать, иначе страдает игровой опыт. - Студия сознательно работает в нишевом жанре, где нет сверхприбылей. Это выбор не ради максимальных денег, а ради смысла, интереса и качества. - Успех команды Тусеев объясняет тремя вещами: грамотное распределение ресурсов, заранее подготовленный план развития движка, сильный кадровый состав. - Основная аудитория симулятора — во многом те же люди, что пришли в жанр в 2000-е; молодежь приходит сложнее, потому что само общество уходит от сложных инженерных и исторических тем. - При этом большая часть аудитории — зарубежная, но студия все равно делает акцент на отечественной военной истории, считая это своей культурной миссией. - В беседе подчеркивается важная мысль: лучшие культурные продукты рождаются из любви к делу, а не из чистого расчета на прибыль. - Отдельный большой блок посвящен Прохоровке: разработчики сознательно не стали воспроизводить упрощенную и мифологизированную советскую схему событий. - Работа над Tank Crew: Прохоровка заставила и самих авторов пересмотреть привычные представления о сражении. - Важный вывод: величие Прохоровки не в красивом мифе о «катке», а в невероятном усилии людей, которые в тяжелейших условиях, при ошибках управления и уступая по ряду параметров, все же остановили противника. - Такая трактовка вызвала у части аудитории сопротивление: были обвинения в «очернении», но разработчики опирались на документы и журналы боевых действий, а не на поздние легенды. - Проект Tank Crew окупился, пусть и без сверхуспеха, а значит, теоретически продолжение возможно. - Разработчики считают игры сильным образовательным инструментом: через вовлечение в интерактив молодого человека легче подвести к интересу к истории, чем через принуждение к чтению. - При этом для образования особенно полезны не только симуляторы, но и сюжетные исторические игры, если они сделаны талантливо и содержательно. - Среди технических особенностей проекта отмечаются: - модульная математическая модель самолета; - моделирование физиологии пилота; - высокая детализация поведения техники; - попытка сохранять баланс между достоверностью и возможностью игрока действительно играть. - Разработка нового проекта и нового движка уже идет; студия постепенно готовит дальнейшее развитие франшизы. - Рассматриваются и давно желанные темы, включая Тихий океан, если технологическая и экономическая база это позволит. - В планах на текущем движке — проект «Оборона и освобождение», в котором возможны Одесса и, при удачном развитии, Ленинград. - Продолжение танкового направления потребует значительных вложений — порядок десятков миллионов рублей. - С государством студия взаимодействует в образовательной и отраслевой плоскости, но сам проект остается самостоятельным, без прямой зависимости в творческих решениях.
Подробный выводВ этом видео обсуждение идет сразу на нескольких уровнях: производственном, историческом, культурном и даже мировоззренческом. И именно это делает беседу особенно ценной. Формально речь о том, как делают IL-2 Штурмовик и как создавались материалы по Прохоровке, но по сути разговор о более глубоком: как рождается серьезный культурный продукт на стыке истории, технологии и внутренней честности.
1. Симулятор как форма уважения к реальностиГлавная мысль Тусеева — симулятор отличается от массовой игры не количеством кнопок, а этической установкой на правду ограничений. Не на «веселье любой ценой», а на попытку передать, как техника, человек и бой в действительности сопротивлялись удобству. Это интересный момент: в популярной культуре война часто становится зрелищем, где машина слушается игрока почти как мысль. Но в реальности танк плохо видит, самолет капризен, экипаж устает, связь ломается, решение принимается в тумане неопределенности. Симулятор, насколько это возможно, возвращает человеку трение действительности. И здесь возникает почти философская параллель: аркада дает иллюзию всемогущества, симулятор возвращает нас к факту ограниченности. А ведь зрелое отношение к истории начинается именно там, где кончается удобный миф о полном контроле.
2. Невоспроизводимый элемент войны — человеческое состояниеОчень честно звучит признание разработчика о том, что современные игры пока не могут смоделировать главное — страх и внутренний надлом человека на войне. Можно воспроизвести аэродинамику, бронепробитие, обзор, усталость, перегрузки. Но нельзя полноценно передать, что чувствует человек, для которого этот вылет может стать последним. Это важнейшая оговорка. Она показывает зрелость подхода. Студия не фетишизирует технику и не впадает в инженерный нарциссизм, будто достаточно точно посчитать баллистику — и мы уже «поняли войну». Нет. Война — это не только математика железа, но и психология смертного существа. Отсюда рождается трезвое понимание: любая цифровая реконструкция — лишь приближение. Очень полезное, местами глубокое, но все же приближение. Это позиция без догматизма: правда есть, но доступ к ней всегда частичный.
3. Прохоровка: от мифа к драмеСамая сильная часть беседы — разговор о сражении под Прохоровкой. Здесь особенно ясно видно различие между идеализированной историей и историей как трудным принятием реальности. Привычный массовый образ строится на удобной схеме: грандиозный удар, лавина танков, простой и героический перелом. Такой образ эмоционально понятен, но в нем часто теряется собственно человеческая правда события. А правда, как показывает Тусеев, может быть не менее величественной, а даже более. Потому что настоящий трагический героизм — это не когда все было идеально организовано и машина победы неотвратимо шла вперед. А когда: - были ошибки, - были слабости, - были просчеты, - была уступающая техника, - была чудовищная цена, - и все же люди удержали, вырвали, дотянули. Это очень важный сдвиг. Миф любит гладкость. История почти всегда рваная, тяжелая и противоречивая. Но именно в этом надломе и проявляется реальная сила народа, армии, человека. Не в идеальности, а в способности действовать несовершенно, но не сломаться.
4. Почему общество цепляется за упрощенные образыРеакция части аудитории — обвинения в «очернении» — вполне предсказуема. Люди часто привязываются не к событию, а к его утешительной символической версии. Это касается не только истории войны, но и отношений, политики, религии, образа себя. Мы любим не реальность, а ее психологически удобную редакцию. Но зрелая любовь к своей истории начинается не с идеализации, а с готовности увидеть: наши предки были не персонажами плаката, а живыми людьми, с ошибками, страхом, несовершенством, и именно поэтому их подвиг еще больше, а не меньше. Здесь беседа, по сути, отстаивает не «демифологизацию ради демифологизации», а более глубокую форму патриотизма — такую, которая не боится документа.
5. Культура не ради прибыли, а ради смыслаТусеев несколько раз возвращается к мысли, что если бы целью были только деньги, команда не занималась бы этим жанром. Это не романтическая бравада, а довольно суровый производственный реализм: нишевой симулятор не даст тех доходов, что массовая игра. Но он может дать другое — вес прожитого времени. Это очень точное выражение. В мире, где все измеряется охватом, монетизацией и «воронкой удержания», такая позиция выглядит почти аскетичной. Но именно из нее часто рождаются вещи, у которых есть душа. С точки зрения культурной истории это закономерно: подлинно сильные проекты часто начинаются не с вопроса «где больше денег?», а с вопроса «что мы не можем не сделать?». Да, такая позиция уязвима экономически. Да, она требует дисциплины, эффективности и самоограничения. Но в ней есть редкое сочетание: прагматизм без цинизма.
6. Маленькая команда против инерции больших системИнтересен и производственный аспект. Успех студии объясняется не чудом, а сочетанием: - инженерной дисциплины, - продуманного развития движка, - умения держать компактную и сильную команду. Это напоминает принцип из науки и даже из духовных практик: не распыляться, а собирать внимание в точку. Маленькая команда при ясной цели иногда эффективнее большой структуры, в которой энергия тонет в согласованиях. Почти как в военной истории: не всегда побеждает тот, у кого больше массы; иногда важнее управляемость, мотивированность и качество связей.
7. Игры как историческое образованиеОчень важен тезис о том, что именно через игру можно пробудить интерес к истории у молодого человека. Это не означает, что игра заменяет книгу или исследование. Но она может стать входной дверью. Ведь знание редко начинается с долга. Чаще оно начинается с вовлеченности. Сначала — интерес. Потом — вопрос. Потом — поиск. Потом — серьезное изучение. Если игра посеяла это зерно — она уже сделала много. И в этом смысле симулятор, документальное кино, лекция, книга и музей не конкурируют, а образуют единое культурное поле памяти.
8. Ограничения как источник достоинстваВ беседе чувствуется еще одна глубокая линия: достоинство продукта рождается не из безграничности, а из правильного отношения к ограничениям. Нет огромных бюджетов. Нет бесконечной аудитории. Нет возможности смоделировать все. Нет права легко обращаться с историей. И вот внутри этих рамок строится работа. Это почти йогический принцип: совершенство не в том, чтобы убрать сопротивление, а в том, чтобы действовать точно внутри него. В инженерии, в истории, в творчестве — один и тот же закон.
ИтогВ данной лекции особенно ясно звучит простая, но редкая мысль: серьезная работа с историей требует одновременно любви, компетентности и смирения перед фактами. Команда IL-2 делает не просто игру про самолеты и танки. Она строит пространство, где: - техника перестает быть игрушечной абстракцией, - история перестает быть плакатом, - а победа перестает быть удобной легендой и снова становится человеческим усилием. Именно поэтому разговор о Прохоровке здесь важен не только для любителей военной истории. Он показывает более общий принцип: когда мы убираем идеализированный образ, реальность сначала кажется менее красивой — но потом оказывается более глубокой, трагичной и достойной уважения. Пожалуй, в этом и состоит зрелое отношение к прошлому: не защищать миф любой ценой, а быть достаточно сильными, чтобы любить правду даже тогда, когда она сложнее привычного образа. И тогда возникает главный вопрос: что для нас ценнее — утешительная версия истории или живая истина, которая делает нас взрослее?