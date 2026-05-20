Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

Итальянский лингвист, переводчик и актер Марко Динелли – о России и Италии. Он разбирает тонкости бытовой жизни и культуры, философию постмодерна и языковые ловушки.

Вы узнаете, как отличить настоящий итальянский ресторан от подражания, что помогает выучить иностранный язык и многое другое.

Эксперт анализирует теорию Жана Бодрийяра о симулякрах, секрет абсолютной тишины Джона Кейджа «4’33”» и радикальный жест Казимира Малевича.

00:00:08 — Марко Динелли о возвращении из Венеции.

00:00:41 — Российский павильон на Венецианской биеннале после четырех лет блокады.

00:03:44 — Музыка сибирского льда и тувинское горловое пение: разрушение стереотипов о России.

00:06:08 — Как итальянское арт-сообщество и пресса принимали нашу программу: ловушки журналистов.

00:08:11 — Мешок с помоями или шедевр: кризис и эпатаж в искусстве от писсуара Дюшана до Бэнкси в Лондоне.

00:11:48 — Буржуазное лицемерие XIX века (мадам Бовари) и подсознание как материал для сюрреалистов.

00:16:13 — Энди Уорхол и поп-арт: коммерциализация икон капитализма и игра с брендами.

00:19:20 — Демонизм Михаила Врубеля и Казимир Малевич как «точка ноль» мирового искусства.

00:23:45 — Секрет тишины: 4 минуты и 33 секунды молчания Джона Кейджа («4’33”»).

00:27:38 — Теория Жана Бодрийяра: симулякры, виртуальность и почему мысли XXI века стоят дороже вещей.

00:31:43 — Трудности в изучении русского языка

00:32:05 — Внеязыковой мир: зачем для понимания России нужны комедии Гайдая, Хармс и анекдоты про Штирлица.

00:35:26 — Гастрономический фейк

00:37:43 — Истинный перевод слов: «вермишель» (маленькие червячки) и «фарфалле» (бабочки).

00:40:10 — Опыт преподавания в МГУ

00:46:22 Россия — Запад или Восток? Пространство Пелевина, Гоголя и «вечный поиск пути».

00:57:11 — Итальянский язык: как выйти на базовый уровень А1

