Рим пал, центурион? Запад и Византия
Ну и давайте последний шажок сделаем и посмотрим на вопрос восприятия падения империи на западе. Начнем там, где остановились в прошлый раз - на франках и их империи. Карл и его последователи, как они считали, вообще не “возрождали” Империю запада, а им этот статус передал (translatio) Папа Римский, так как Константинополь более не мог исполнять связанных с ним обязательств.
С точки зрении Римской церкви, которую приняли и западноевропейские монархи, римская империя - это христианское государство, которое защищает Римскую церковь и настоящих римлян. А Константинополь ничего такого не делает - регулярно ругается с Папами римскими, не защищает их владения, огречился, да еще и женщины там править могут. Последнее не шутка - правление императрицы Ирины на востоке в средневековых текстах часто приводится как причина утраты имперскости Константинополем. Короче антиимперия какая-то - чем дальше, тем больше.
На востоке, понятное дело, от такого восприятия сути империи фрустрировали и пытались доказать франкам, что никакая у них не империя римлян, а только франков, а значит нещитово. Однако с запада им отвечали, что и они никакие не римляне, а греки. А римляне они только в Риме.
С востока на это ответить могли много чего, ведь там население не просто продолжало себя называть romanion (римляне или ромеи в принятой у нас транслитерации). В Империи востока была жива память о греко-римской культуре, продолжали существовать классическое образование, юриспруденция и бюрократия. Но необходимость всего этого едва ли поняли бы на западе, где сложились сильно отличные общества и государства.
Потому то на западе и возобладало узкое понимание империи, поддерживаемое папством, что это государство, защищающее интересы римской церкви. На востоке же империя воспринималась по-прежнему как совокупность населения, территории, римского (не греческого!) порядка и христианства.
Оригинальную западную римскую империю в эту эпоху вспоминали только для обоснования того факта, что империи может быть две. Но не более. Её падение в целом было мало кому интересно, если вообще замечалось. Например, император СРИ Конрад II (правил в 1027–1039) короновался как девяностый римский император со времени Августа. Потому что имперская власть воспринималась непрерывной от Августа через Константина и Юстиниана к Карлу и далее. Никаких страданий по “какую империю потеряли” не было, так как не было самого по себе понимания что нечто потеряно. Для этого потребовалось время и… деятельность католической церкви.
Появление благодаря церкви университетов и формирование там культуры публичных диспутов привело к началу процесса активного переоткрытия античного наследия. Внезапно выяснилось, что у римлян была правовая система, на голову превосходящая все, чем пользовались в тот момент на западе. У них была высокая культура словесности, необычная философия и обширные научные знания. Что иронично, немалая часть этого римского наследия была “возвращена” на запад с востока, которому в сопричастности к общему прошлому все больше отказывали. И именно на этом переоткрытии прошлого и базировалась “эпоха возрождения”.
В политическом плане концепция “христианской империи” пока никуда не уходила, но вот в обществе все сильнее имперское наследие Рима осмысливалось уже не через парадигму защиты церкви и христианства, а римских культуры, права и институтов. Т.е. всех тех вещей, которые исчезли на западе. Исчезли, потому что… римские императоры потеряли власть. Вот теперь дата отречения от власти последнего из императоров ЗРИ приобретала сакральное значение рубежа - до него прекрасное прошлое, после - мрачное будущее без настоящей империи.
Восточный Рим, названный на западе Византией впервые уже после её падения в 15 веке (и то термин использовался в смысле византийский = константинопольский), к тому моменту уже не воспринимался как продолжение Рима античного. Византии припоминали и схизму, и деспотический характер власти некоторых правителей (как будто на западе такого не было), выписывали её жителей из римлян и отказывали им в античном наследии. Короче, Восточная римская империя в оптике западных интеллектуалов после 16 века виделась совершенно не римской, да и не империей. Франкская империя или СРИ тоже, так как идеологическая пропасть между ними и античным Римом огромна.
476 год, как дата великой трагедии - гибели империи укоренится в сознании западных интеллектуалов. И в 18 веке, когда Гиббон писал свой труд "История упадка и разрушения Римской империи" иные трактовки этого события даже не рассматривались. Хотя Гиббон и считал Византию все таки, как наследника Римской империи, но видел в ней лишь деградацию и упадок.
Более того, эпоха просвещения окончательно разорвет заложенную еще Юстинианом связь между империей и христианством, объявив именно эту религию одним из могильщиков Рима. И этот подход окажется крайне живуч - только во второй половине 20 века начнется процесс пересмотра этой концепции. Да и вообще всего периода поздней античности, ставшей жертвой многочисленных искажений восприятия, вызванных политикой, религией и идеологией.
476 год сегодня все еще важная веха, но уже нет прежней ясности с тем, как же ее принимать. Неясен ни статус ЗРИ в тандеме с ВРИ, ни статус “постримских” политических образований. Произошел ли разрыв с имперским прошлым или все же случился синтез римского и варварского. Ну и конечно отношение к этой дате как к катастрофе тоже подвергается сомнению - ведь на востоке же империя выжила. Историкам только предстоит проложить новый путь к знанию среди этого океана неопределенности. И очень любопытно куда же нас всё это заведёт.
Cat_Cat9 ноября 2025
Автор: Владимир Герасименко
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Франки не считали, что “восстанавливают” Западную Римскую империю: они полагали, что имперский статус был передан им папой через идею translatio imperii. - Папство переопределило суть империи: империя на Западе стала пониматься прежде всего как христианское государство, защищающее Римскую церковь. - Константинополь на Западе все чаще считали “не вполне римским”: из-за конфликтов с папством, неспособности защищать Рим, религиозных разногласий и даже таких аргументов, как правление императрицы Ирины. - Восток, напротив, сохранял римскую идентичность: жители продолжали считать себя ромеями, а империя сохраняла правовую, бюрократическую и культурную преемственность с Римом. - Запад и Восток вкладывали в слово “империя” разный смысл: - на Западе — защита церкви и легитимность через Рим; - на Востоке — непрерывность римского порядка, территории, народа и христианства. - Долгое время “падение Западной Римской империи” не воспринималось как трагедия: идея непрерывности имперской власти от Августа к Карлу и далее делала саму тему “утраты” неочевидной. - Переосмысление 476 года возникло позднее, когда Запад через университеты, право и Возрождение заново открыл античное наследие и осознал масштаб того, что было утрачено. - Именно тогда Запад начал видеть 476 год как рубеж между великим античным прошлым и “темным” постримским временем. - Византия в западной интеллектуальной традиции Нового времени была все больше “выписана” из Рима: ее объявляли греческой, схизматической, деспотической и потому “неподлинно римской”. - Гиббон закрепил образ падения как великой катастрофы, хотя и признавал Византию наследницей Рима, но в логике деградации. - Эпоха Просвещения разорвала связь Рима и христианства: христианство стало трактоваться не как опора империи, а как одна из причин ее гибели. - Современная историография пересматривает эту схему: теперь спорят, был ли это крах, трансформация или синтез римского и варварского мира.
Подробный выводГлавная ценность текста в том, что он показывает: падение Рима — это не только событие, но и конструкция восприятия. Иными словами, 476 год стал “великим рубежом” не сразу в момент самого события, а значительно позже — когда Запад созрел интеллектуально и идеологически для того, чтобы именно так его увидеть. Это важный исторический и почти философский момент. Люди редко воспринимают реальность “как она есть”; чаще они воспринимают ее через рамки смысла, которые им доступны. В раннем Средневековье на Западе такой рамкой была не античная ностальгия, а христианско-политическая легитимность. Если существует император, признанный церковью, если он защищает правильный порядок, значит империя в каком-то смысле продолжается. Следовательно, нет и повода трагически оплакивать 476 год. Не потому, что люди были глупее, а потому что они жили в другой системе координат. Здесь особенно интересно столкновение двух моделей преемственности:
1. Западная модель: империя как функция сакральной легитимностиНа Западе Рим перестал быть прежде всего правом, администрацией, городской культурой и гражданской традицией. Он стал символом правильного христианского универсализма, центром которого является церковь. Это очень характерная метаморфоза: содержание частично исчезает, а форма остается как источник легитимности. Почти как в психологии — человек может потерять живой опыт, но продолжать держаться за идентичность, построенную вокруг названия, символа, ритуала. Так и здесь: “римскость” стала не столько исторической преемственностью, сколько правом называться продолжателем правильного порядка.
2. Восточная модель: империя как историческая и институциональная непрерывностьДля Востока империя не была только религиозной вывеской. Она оставалась телом традиции: правом, бюрократией, памятью, образованием, политическим языком, самоназванием народа. В этом смысле Восточная Римская империя была римской не по романтическому мифу, а по инерции живой цивилизации. Да, она менялась, эллинизировалась, христианизировалась, трансформировалась — но и античный Рим никогда не был неподвижным. Требовать от Византии быть “чистым Римом” — это уже позднейшая идеализация, где живую историю судят по статуе. И вот здесь возникает глубокая ирония, почти историческая трагикомедия: Запад заново открыл античность во многом благодаря сохраненному Востоком наследию, но именно Востоку потом стал отказывать в праве быть Римом. Это типичный механизм идеализации. Человек или культура часто любят не реальность, а очищенный образ прошлого. Настоящая Византия была слишком сложной, слишком церковной, слишком “греческой”, слишком политически неудобной, чтобы вписаться в западный ренессансный культ античного совершенства. Поэтому Запад сделал то, что люди делают и в личной жизни: взял из реальности то, что нужно для собственного мифа, а остальное отверг. Так 476 год и стал сакральной датой. Не сразу, а постфактум. Сначала нужно было: - создать дистанцию от Средневековья, - идеализировать античность, - превратить Рим в утраченный эталон права, культуры и разума, - лишить Восток статуса полноценного наследника, - а затем уже объявить: вот здесь была великая катастрофа. С этой точки зрения статья хорошо показывает, что история — это не просто череда фактов, а борьба за интерпретацию преемственности. Кто настоящий Рим? Тот, кто сидит в Риме? Тот, кто хранит римское право? Тот, кто признан церковью? Тот, кто называет себя римлянином? Или тот, кто способен убедить потомков в своей версии? Современная историография потому и уходит от простых схем, что видит: реальность была гибридной. Запад после 476 года — это не только распад, но и синтез. Восток — не только продолжение, но и глубокая трансформация. А сама “римскость” — не монолит, а меняющийся культурно-политический код. Это напоминает развитие языка или даже нейросети: модель остается “той же”, пока сохраняет структуру и функцию, хотя ее параметры уже сильно изменились. Вопрос лишь в том, какой порог изменений мы считаем разрывом, а какой — эволюцией. Практически полезный вывод отсюда тоже есть. Когда мы слышим фразы вроде “Рим пал”, “Византия — не Рим”, “Средневековье уничтожило античность”, стоит спрашивать не только что произошло, но и кто именно так это описывает и зачем. Исторические формулы часто удобны, красивы и выразительны — но за их ясностью нередко скрывается упрощение. А упрощение приятно уму, потому что снимает тревогу перед сложностью. Однако зрелое мышление начинается там, где человек готов терпеть неоднозначность.
ИтогСтатья убедительно показывает, что образ “падения Рима” — это результат долгого изменения западного самосознания. Для раннесредневекового Запада империя не исчезла, а изменила носителя и смысл. Для Востока она вообще продолжалась как живая реальность. И лишь позднее, через Возрождение, конфессиональные конфликты и Просвещение, 476 год превратился в символ окончательной гибели античного мира. То есть “падение Рима” — это не только история о крушении государства, но и история о том, как цивилизации конструируют память о себе, вытесняя неудобную преемственность и создавая удобные рубежи между “светом” и “тьмой”. И, возможно, самый честный взгляд сегодня — не выбирать между “катастрофой” и “непрерывностью”, а признать, что перед нами был одновременно и распад, и сохранение, и забвение, и наследование. И здесь остается открытый вопрос: когда мы говорим, что некая цивилизация “пала”, мы описываем реальный конец — или лишь момент, когда перестаем узнавать ее в изменившейся форме?