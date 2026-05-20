Рим пал, центурион? Не та империя запада
Всем (надеюсь), хорошо известно, что 25 декабря 800 года Карл Великий короновался Римским императором (imperator Romanorum) и провозгласил о возрождении Империи Запада (Empire d’Occident), как нередко сегодня считается - прямой наследницы той, что прекратила существование в 476 году. Однако если мы взглянем на оба этих государства, то с удивлением обнаружим, что между ними нет вообще ничего общего.
Мы сегодня привыкли рассматривать государство, как совокупность территории, общественно-политических институтов, правовой системы и народа её населяющих. Так вот у ЗРИ (если мы рассматриваем её все же как отдельное государство, а не часть диархии) совпадение с империей Карла было только по факту контроля над Италией и Галлией. А все прочее различно настолько, что едва ли кто-то будет вообще утверждать, что одно государство преемник другого. Превращение государства франков в империю не привело ни к возрождению римского права на западе, ни к созданию администрации или армии по римскому образцу, равно как и возрождения самоназвания себя римлянами. Это все может показаться странным, если не понимать, что Карл чхать хотел на Западную римскую империю.
О ней вообще вспоминать будут крайне редко. Изначально императорский статус Карлу вручил Папа Римский на основании идеи о его вакантности, так как на востоке правила женщина - Ирина, что никуда не годится, а еще там плодятся ереси и не признают власть Папы. Империя была как бы передана от не справившихся с ней “греков” франкам - процесс этот назвали translatio imperii. А уже потом, когда стало ясно, что в Константинополе так-то тоже императоры сидят и не хотят признавать западных коллег равными, то о старой Империи запада вспомнили, как о полезном примере сосуществования двух империй. При этом на наследие самой ЗРИ всем было плевать. Ведь Карл принимал императорский титул не ради империи как территории, а ради того статуса, что он приобрел уже после падения ЗРИ при Юстиниане - как владыки православных христиан.
Если мы посмотрим на обе части Римской империи в 5 веке, то обнаружим все еще довольно пестрое в религиозном плане государство. Его элиты и городское население последние 2 века постепенно христианизировались, а само христианство было объявлено официальной религией государства. Языческие храмы закрывались, открытое исповедование нехристианской религии не приветствовалось, но в общем язычников на разных постах государства было еще много, а сельская местность была вообще в значительной степени не христианской. Само христианство тоже не было единым и церковь была расколота на множество доктринальных течений, боровшихся друг с другом.
Т.е. империя была все еще ближе к самой себе 3 века, нежели к типичному средневековому государству. Однако все изменится с приходом к власти в 520-е годы истово верующего христианина Юстиниана. Столкнувшись в начале правления с рядом кризисов он придет к вполне логичному для любого античного человека выводу - что Бог отвернулся от империи из-за того, что её население плохо в него верит. Языческие римские правители обычно в таких условиях начинали усиленные кампании жертвоприношений и гонений против тех, кто отказывался умасливать богов.
Юстиниан поступил в том же духе - он решил спасти заблудшие души некрещёных подданных, даже против их воли - сделав все государство полностью православным.
Он был первым из римских императоров, кто провозгласил, что настоящий римлянин - это только христианин. Поэтому язычникам, иудеям и самаритянам запретили работать в органах власти и лишили права наследования - если у умершего не было православных наследников или выданных государством иммунитетов, то его собственность обращалась в владение короны. Особенно жестоко наказывалось тайное язычество - когда человек принимал крещение, но продолжал быть язычником.
Следующим пунктом стала борьба за чистоту веры. Доктринальные расколы в церкви были опасностью не меньшей, нежели неверующие. Конфликты между церковниками нарушали порядок и приводили умы людей в смуту. Тем более, что церковь уже в 5 веке стала важнейшим средством пропаганды и распределения социальной помощи среди населения. Поэтому императоры пытались решить терзавшие её расколы. Не стал исключением и Юстиниан. В начале он пытался сблизить позиции сторон по вопросу решений Халкидонского собора, а когда потерпел неудачу, то начал репрессии против наиболее упертых её противников. Этот шаг перевел всех антихалкидонитов в статус еретиков.
Седьмой Вселенский собор 787 года
Cat_Cat18 января
Естественно, что делалось это все не совсем квадратно-гнездовым методом. Имперское правление все таки было гибким и там, где религиозная политика вступала в конфликт с экономикой и безопасностью, приоритет отдавался последним. Однако, Юстиниан в ходе своего длительного правления полностью изменил саму суть империи. Теперь император был действительно правителем христианского государства и защитником православия.
При этом прочие элементы империи остались на месте - римское право, её общественно-политическое устройство, основы классической культуры и науки, но они перестали быть декларируемой основой конструкции. Божественный порядок вещей был теперь исключительно в христианском характере империи. И никак иначе.
И вот эту идею империи Карл, а вслед за ним и прочие западные императоры, взял себе вместе с титулом! Империя - это правление христианского императора, защищающего Римскую церковь и всех христиан на западе. Не больше и не меньше. Этот имперский мандат имел смысл только в связке с папским престолом в Риме. И без Папы Римского получить его было невозможно. Юстиниан, наверное, сильно бы удивился такому повороту событий. Потому что для него то империя никогда не была только вопросом территории или веры. А вот на западе такое понимание утвердится на долгие столетия.
Автор: Владимир Герасименко
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Империя Карла Великого не была прямым продолжением Западной Римской империи в институциональном, правовом, военном и этнокультурном смысле. - Совпадение было лишь частично территориальным: Италия и Галлия. - Карл Великий не стремился возродить именно ЗРИ: ни римское право, ни римскую администрацию, ни римскую идентичность на Западе он не восстанавливал. - Его императорский титул был обоснован через идею
translatio imperii— переноса империи от «неподходящих» восточных правителей к франкам. - Сначала речь шла не о преемстве от ЗРИ, а о получении вселенского христианского статуса, санкционированного папой. - Только позже, когда возник конфликт с Константинополем, идея старой Западной империи стала удобным историческим аргументом для оправдания существования второго императора. - Автор считает, что решающий поворот в понимании империи произошёл при Юстиниане. - Именно при Юстиниане империя стала мыслиться прежде всего как христианское государство, а римлянин — как православный христианин. - Юстиниан усилил религиозную унификацию: ограничивал права язычников, иудеев, самаритян, боролся с ересями. - При этом римские институты, право и культура сохранялись, но идеологический центр тяжести сместился: основой легитимности стала защита православия. - Карл и последующие западные императоры унаследовали именно эту христианско-имперскую идею, а не живую структуру старого Рима. - На Западе империя стала пониматься как власть христианского монарха в союзе с папством, а не как продолжение античной римской государственности.
Подробный выводСтатья предлагает важное различение, которое часто теряется в популярной исторической картине: наследование титула — не то же самое, что наследование государства. Это очень трезвая мысль. Люди вообще склонны влюбляться в ярлыки и символы, а не в реальную структуру явления. Название «Римская империя» кажется чем-то самодостаточным: будто если титул сохранился, то и сущность сохранилась. Но история редко работает так просто. Если смотреть на проблему не романтически, а аналитически, то автор прав в главном: империя Карла Великого не была «воскрешённой» Западной Римской империей в строгом государственном смысле. Между ними не было непрерывности институтов, элит, административной машины, правовой системы и самосознания населения. Это не реставрация, а новая политическая конструкция, которая использовала римский имперский язык ради легитимации. Здесь полезна аналогия из современной жизни: иногда компания покупает старый знаменитый бренд и начинает выпускать под ним совсем другой продукт. Формально имя прежнее, логотип похож, маркетинг говорит о «возвращении легенды», но по сути это уже другая организация, с другой командой, другой технологией и другой задачей. Так и здесь: римское имя сохранило престиж, но содержание изменилось. Особенно сильна в статье мысль о Юстиниане как переломной фигуре. Это действительно очень важный тезис. Если классическая Римская империя была в основе своей политико-правовой и цивилизационной системой, внутри которой христианство постепенно усиливалось, то при Юстиниане империя всё более начинает мыслиться как орудие религиозной истины и сакрального порядка. Иными словами, государство перестаёт быть просто Римом, который стал христианским, и всё больше становится христианской империей, которая по-прежнему зовёт себя Римом. Это тонкий, но фундаментальный сдвиг. Автор тем самым показывает, что Карл Великий унаследовал не античный Рим как таковой, а позднеантичную, уже теологизированную модель империи. То есть не столько Цезаря и Траяна, сколько преобразованный мир, в котором император — это защитник ортодоксии, а сама империя получает смысл через сакральную миссию. На Западе эта модель была ещё сильнее переосмыслена: там она оказалась завязана на папу как источник имперской санкции. Это уже совсем не римская императорская логика в старом смысле, а специфически средневековая конструкция. При этом я бы добавил важную оговорку. Историческая преемственность вообще редко бывает бинарной: либо полная, либо никакая. Чаще мы имеем дело с разными уровнями наследования: - юридическим, - символическим, - религиозным, - политическим, - цивилизационным. Если в институциональном смысле Каролингская империя — явно не ЗРИ, то в символическом и идеологическом смысле она сознательно претендовала на римское наследие. А символы в истории — не пустяк. Они не равны реальности, но часто формируют новую реальность. Люди воюют, коронуются, создают союзы и пишут законы не только из-за хлеба и железа, но и из-за образов мира, в которые верят. Так что корректнее было бы сказать не «Карл вообще не имел отношения к римскому наследию», а: он наследовал не западно-римскому государству как таковому, а определённой позднеримской идее имперского универсализма, уже глубоко преобразованной христианством. И это, по сути, делает статью интересной: она борется не просто с фактической ошибкой, а с идеализацией исторической преемственности. Мы любим воображать историю как прямую линию: Рим пал, потом вернулся. Но реальность сложнее. Возвращается обычно не прошлое, а его образ, адаптированный под нужды нового времени. Именно образ, а не вещь. Именно легенда, а не механизм. А люди потом начинают любить эту легенду как будто она и есть факт. В этом есть почти философский закон истории: цивилизации наследуют друг другу не сущности, а интерпретации. Рим Карла — это не Рим Августа и даже не Рим Гонория. Это Рим, уже пропущенный через христианскую универсальность, через папскую легитимацию, через франкскую политическую практику. То есть не восстановление, а перевод. А любой перевод что-то сохраняет, что-то теряет и что-то создаёт заново.
ИтогГлавный вывод статьи можно сформулировать так: Это сильный и в целом убедительный тезис. Он помогает увидеть, что историческая преемственность — не вопрос одного названия или короны. Важно смотреть на то, что именно реально продолжается: институты, право, идентичность, миссия, религия, политическая форма. И тогда оказывается, что «Рим» в разные эпохи — это разные ответы на вопрос о том, что делает империю империей. И здесь возникает уже более широкий вопрос: если форма, язык и символ сохраняются, а внутренняя сущность меняется — это всё ещё преемственность или уже честно признать, что перед нами новое явление, лишь прикрытое авторитетом прошлого?