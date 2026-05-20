Раздвоение Европы: Украина – явно не та дыра, на которую стоило ставить всё. Илья Титов
Что делают с Ермаком, и как европейский раскол между готовящимися к войне и активно саботирующими эту подготовку сносит правительства. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данном видео обсуждается раскол в Европе по вопросу Украины и более широкой военной повестки: одни силы готовятся к эскалации, другие саботируют этот курс. - В качестве примера приводится политический кризис в Латвии, а также эпизод со сбитым украинским беспилотником в Эстонии. - Центральный сюжет беседы — история вокруг Андрея Ермака: его снятие, арест, обвинения, публичное унижение и проблемы с внесением залога. - Автор трактует дело Ермака не просто как антикоррупционный эпизод, а как политическую атаку, направленную на разрушение его влияния и репутации. - Подчеркивается, что даже при давлении извне украинская элита, по мысли автора, долгое время сохраняла автономность, прикрываясь поддержкой Европы. - Скандал вокруг Ермака подается как симптом более общего вывода: часть европейских элит начинает понимать, что Украина — крайне проблемный объект для безусловной ставки. - Далее внимание переносится на Британию, где локальные успехи правых/антисистемных сил связываются с общественным запросом на внутреннюю повестку вместо внешнего активизма. - Символом этого сдвига названы случаи, когда с административных зданий снимают украинские флаги, мотивируя это необходимостью сосредоточиться на собственных кризисах. - В Лондоне, по описанию автора, проходят уличные столкновения и идейная поляризация между разными лагерями — левыми коалициями и сторонниками партии Reform. - Отдельно разбирается шаткое положение Кира Стармера и возможная его замена на Эндрю Бёрнама, что интерпретируется как признак нестабильности британской власти. - Итоговый тезис: Европа говорит двумя противоречащими голосами, и именно эта внутренняя раздвоенность делает ее курс опасным и хаотичным.
Подробный выводВ этой лекции главная мысль строится вокруг идеи европейского дуализма. Автор видит Европу не как единого стратегического субъекта, а как пространство внутренне несовместимых импульсов: с одной стороны — стремление к жесткому геополитическому вовлечению, с другой — растущее нежелание платить за него политическую, экономическую и социальную цену. Это важное наблюдение само по себе: большие системы почти никогда не рушатся из-за одной ошибки, чаще — из-за несогласованности между декларируемыми целями и реальной волей их поддерживать. Сюжет с Ермаком здесь нужен не только как рассказ о внутриукраинских интригах. Он выполняет роль диагностического инструмента. Через него автор показывает, что Украина для внешних покровителей — не романтический символ, а сложный, коррумпированный, непрозрачный и крайне токсичный партнер. И в этом есть довольно трезвый, почти психологический мотив: люди и государства нередко влюбляются не в реальность, а в идеализированный образ. Европа, если следовать логике автора, долгое время работала именно с образом Украины — образом жертвы, аванпоста, морального символа. Но реальная политическая ткань, как это часто бывает, грубее, хаотичнее и менее удобна для красивых лозунгов. Здесь можно провести аналогию с человеческими отношениями. Пока человек любит проекцию, он готов на жертвы и самообман. Но когда начинают проступать детали — деньги, связи, личные интересы, мелкая суета элит, — идеальный образ трескается. И тогда вопрос уже не в том, «хорош объект или плох», а в том, готов ли субъект смотреть на него без мифа. Похоже, именно этот момент автор и пытается зафиксировать применительно к Европе. Британский блок усиливает этот тезис. Снятие украинских флагов с муниципальных зданий, рост популярности сил, ориентированных на внутреннюю проблематику, кризис доверия к официальной линии — все это подается как признаки истощения символической мобилизации. Символы сильны, пока они подкреплены эмоциональной энергией. Но когда у общества накапливаются собственные тревоги — цены, миграция, жилье, безопасность, идентичность, — внешняя моральная риторика начинает восприниматься как роскошь. Не потому что люди вдруг стали «хуже», а потому что психика и политика всегда возвращаются к базовому вопросу: кто позаботится о нас самих? При этом автор не просто описывает правый поворот, а скорее показывает, что он тоже часто идеализируется. Это тоже точное замечание. В политике почти нет чистых лагерей: «правые» нередко встроены в старые элитные механизмы, а «антисистемность» бывает лишь новым брендом старого управления. То есть беседа полезна там, где она заставляет не доверять ярлыкам. В каком-то смысле это очень философская интуиция: название явления почти никогда не совпадает с его сущностью. Финальный вывод автора мрачен: Европа своей раздвоенностью будто бы сама приближает войну, одновременно двигаясь к ней и отрицая собственное движение. Это похоже на состояние человека, который, с одной стороны, провоцирует кризис, а с другой — искренне удивляется, когда тот наступает. Такая двойственность разрушительна и в личной психологии, и в истории государств. Внутренне не согласованная воля производит хаос. Если попытаться отделить эмоциональную публицистичность от смыслового ядра, то в этом видео есть несколько действительно существенных идей: 1. Европа не едина, и украинский вопрос лишь обнажает уже существующий раскол. 2. Поддержка Украины все труднее удерживается на уровне морального символа, потому что сталкивается с грубой политической реальностью. 3. Внутренние кризисы европейских стран начинают перевешивать внешнеполитический активизм. 4. Политические бренды все менее соответствуют реальному содержанию, а значит, ориентироваться только на вывески опасно. 5. Самая большая угроза — не чужая сила как таковая, а собственная несобранность и иллюзии. Мне кажется, ценность этой беседы не столько в конкретных персоналиях, сколько в более общем напоминании: цивилизации, как и люди, часто страдают не от недостатка информации, а от нежелания признать реальность, если она не совпадает с их моральным сценарием. Но тогда остается открытым вопрос: что ближе к истине — верность вдохновляющему образу или мужество увидеть мир без утешающих проекций?