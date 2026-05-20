“О смотринах Горбачёва в Лондоне и гибели маршала Устинова” Е.Ю.Спицын в программе “Радиоуниверситет
Эфир на Радио России 13 мая 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Кто же был главным идеологом партии после смерти Брежнева, как команда Горбачёва выдвигала его в главные идеологи КПСС осенью 1984 года, кто рекомендовал британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер встретиться с Горбачёвым, мог ли Гейдар Алиев быть назначен западными спецслужбами лидером СССР, почему на встречах с Тэтчер за Горбачёвым «присматривал» А.Н. Яковлев, как М.С. Горбачёв показал Маргарет Тэтчер секретнейшую карту Генштаба ВС СССР, почему смерть всесильного маршала Д.Ф. Устинова «выбила почву из под ног» М.С. Горбачёва, был ли Устинов отравлен в результате военного переворота, об обстоятельствах простуды, смерти и политического завещания Д.Ф. Устинова, как американские спецслужбы повлияли на возвышение М.С. Горбачёва — смотрите и слушайте очередную беседу из цикла «Разгадка Горбачёва».
Е.Ю.Спицын на Радио России (ВГТРК): "Российский радиоуниверситет". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/163022
#МПГУ #Спицын #Конаныхин #СМИ #РадиоРоссии #Радиоуниверситет
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе рассматривается осень–зима 1984 года как решающий этап борьбы за власть в верхах СССР на фоне ухудшения здоровья Константина Черненко. - Подчеркивается, что осенью 1984 года Громыко еще не был сторонником Горбачёва; его переход на сторону Горбачёва, по версии автора, произошёл позже. - Важным полем аппаратной борьбы стала идеология: отмена и затем проведение научно-практической конференции рассматривались как способ усилить позиции Горбачёва. - На конференции Горбачёв выдвинул две ключевые формулы: - ускорение социально-экономического развития; - вовлечение широких народных масс. - Утверждается, что в этот период административный вес Горбачёва резко вырос, особенно после того, как он впервые провёл заседание Политбюро. - Отдельное внимание уделено тому, что Горбачёв начал активно выходить на международное направление, стремясь размыть монополию Громыко во внешней политике. - Поездка Горбачёва в Лондон представлена как политические “смотрины” у Маргарет Тэтчер, организованные при активном интересе британской стороны. - В беседе акцентируется, что состав советской делегации, включая Яковлева, имел особое политическое значение. - Спицын трактует визит как символ будущего курса Горбачёва и как знак его приемлемости для Запада. - Смерть маршала Д. Ф. Устинова названа тяжёлым ударом по позициям Горбачёва, поскольку Устинов, по этой версии, был его важным покровителем. - Версия об отравлении Устинова и министров обороны стран Варшавского договора в беседе отвергается как миф. - Причиной смерти Устинова названа цепочка осложнений после простуды и пневмонии, приведшая к тяжёлым сердечно-сосудистым последствиям. - В финале проводится мысль, что крах позднесоветской системы был не случайностью, а закономерностью, скрытой под видом случайности.
Подробный выводВ этом видео показан очень важный узел позднесоветской истории: не просто эпизод с зарубежной поездкой, а момент, когда внутренняя борьба за власть переплетается с международным признанием будущего лидера. Это делает беседу интересной не только как рассказ о конкретных фигурах, но и как пример того, как в истории реальные решения принимаются на стыке болезни, аппаратных интриг, символов и внешнего давления.
1. Главное содержание беседы — борьба за преемничествоСюжет строится вокруг простой, почти биологической истины: власть не терпит пустоты, а болезнь главы государства немедленно запускает борьбу за наследство. Пока здоровье Черненко ухудшалось, вокруг него образовались несколько центров притяжения. И здесь особенно интересно, что борьба шла не только через формальные должности, но и через: - контроль над идеологией; - право вести заседания; - доступ к международной повестке; - аппаратные связи; - символические жесты признания. То есть в позднем СССР власть была не одной кнопкой, а сетью рычагов, и Горбачёв, по логике автора, постепенно собирал их в своих руках.
2. Идеология выступает не как теория, а как инструмент властиОчень показательно, что спор вокруг идеологической конференции подан не как спор о марксизме, а как аппаратная схватка за будущее лидерство. Это вообще важное наблюдение: в поздних системах идеология часто уже не живёт как вера, но всё ещё работает как механизм легитимации. Грубо говоря, вопрос стоял не в том, кто глубже понимает социализм, а в том, кто получит право назвать новый курс. Формулы «ускорение» и «вовлечение масс» здесь выглядели как политические маркеры. Их содержательная неопределённость даже была выгодна: расплывчатый лозунг удобно превращать в знамя, под которое потом можно подвести почти что угодно. Это напоминает и современные политические технологии, и даже логику нейросетей: сначала задаётся общий вектор оптимизации, а конкретное наполнение появляется позже, по ходу адаптации к среде. Иногда это выглядит как гибкость, а иногда — как отсутствие ясного содержания, замаскированное под новизну.
3. Международное направление как механизм внутреннего возвышенияОдна из самых сильных линий беседы — идея, что выход на международную арену для Горбачёва был не просто дипломатией, а способом внутреннего возвышения внутри СССР. Это психологически и политически очень тонкий момент. В закрытых элитах внешнее признание часто работает как внутренний аргумент: если тебя уже рассматривают как будущего лидера за рубежом, то внутри страны твой статус растёт сам собой. В этом есть почти архетипический механизм: чужой взгляд начинает формировать твою собственную судьбу. Поэтому поездка в Лондон трактуется не как рядовой визит, а как ритуал допуска. Запад как бы проверяет фигуру, а советская верхушка вынуждена учитывать, что эту фигуру уже заметили, уже выделили, уже начали с ней работать как с перспективной.
4. Образ Громыко и столкновение политических типовИнтересно противопоставление Громыко и Горбачёва. В лекции Громыко предстает как представитель старой школы: тяжёлой, опытной, дисциплинированной, закалённой кризисами. Горбачёв — как более пластичная, удобная, перспективная для новой эпохи фигура. Даже если отвлечься от эмоциональных оценок, здесь виден конфликт двух типов политического субъекта: - тип “государственника-аппаратчика старой школы”, который вырос в логике жёсткой иерархии, баланса сил и стратегической закрытости; - тип “коммуникативного реформатора”, который делает ставку на язык, образ, контакт, внешнюю гибкость и эффект новизны. История часто ломается именно на таких переходах. Старый тип считает новый поверхностным и опасным. Новый тип считает старый косным и исчерпанным. И трагедия в том, что оба могут быть по-своему правы.
5. Яковлев как фигура интеллектуального сопровождения переменВ беседе много внимания уделено Александру Яковлеву. Он показан не как второстепенный эксперт, а как важнейший идеологический и внешнеполитический спутник Горбачёва. Это тоже существенный момент: крупные политические развороты почти никогда не делает один человек. Нужен кто-то, кто переводит импульсы лидера в язык концепций, текстов, смыслов и сигналов внешнему миру. Если использовать междисциплинарную аналогию, лидер — это не всегда “процессор”, иногда он скорее центр принятия риска, а его окружение — это “система интерпретации данных”. Поэтому фигуры вроде Яковлева особенно значимы: они превращают настроение эпохи в формулировки, а формулировки — в курс.
6. Смерть Устинова как переломный моментЛиния со смертью Устинова в беседе особенно важна, потому что здесь история вдруг перестаёт быть только аппаратной и становится почти экзистенциальной. Один человек умирает — и вся расстановка сил меняется. Это напоминает, насколько огромные системы иногда зависят от хрупкости конкретного тела. Версия Спицына проста: смерть Устинова была не результатом заговора, а следствием болезни и осложнений. Здесь любопытен сам жест отказа от сенсационной конспирологии. Вокруг больших политических переломов людям почти всегда хочется увидеть некую тайную кнопку, невидимый яд, абсолютного режиссёра. Это понятно: случайность пугает, а заговор утешает, потому что делает хаос хоть чьим-то замыслом. Но более трезвая картина часто страшнее: историю ломают не только злые гении, но и простуда, возраст, утомление, задержанные решения, аппаратная инерция. В этом меньше драмы кино, но больше подлинной трагедии.
7. Основной посыл автора: перестройка не была случайным сбоемВ финале беседы проводится принципиальная мысль: произошедшее нельзя считать просто несчастным стечением обстоятельств. Автор видит в этом закономерный результат накопившихся процессов. Это сильная мысль, даже если спорить с отдельными интерпретациями. Вообще, историческая реальность почти всегда состоит из двух слоёв: - поверхностного — где мы видим визиты, болезни, назначения, смерти; - глубинного — где работают структурные напряжения системы. Если система устала, элита расколота, идеология выхолощена, а образ будущего туманен, то достаточно нескольких триггеров — и начинается лавина. В этом смысле личность важна, но она действует не в пустоте. Она похожа на спичку: без сухого леса огня бы не было.
8. Что можно вынести из этой беседы шире исторического сюжетаСамое ценное в подобном материале — не только информация о 1984 годе, но и более общий урок. Люди, партии, государства очень часто влюбляются не в реальность, а в свои представления о ней. Одни идеализируют реформатора, другие идеализируют старую жёсткость, третьи верят в спасительную внешнюю поддержку, четвёртые — в чистую конспирологию. Но реальность обычно сложнее и грубее. В ней: - амбиции сочетаются с искренностью; - реформы — с честолюбием; - идеи — с аппаратным расчётом; - болезнь — с политикой; - внешняя дипломатия — с внутренним переделом власти. И, пожалуй, зрелый взгляд на историю начинается там, где мы перестаём искать святых и демонов в чистом виде и начинаем видеть людей в системе ограничений, страхов, интересов и иллюзий.
ИтогВ данной лекции визит Горбачёва в Лондон показан как неформальное признание его перспективности для Запада на фоне ожесточённой борьбы за власть внутри СССР. Смерть Устинова представлена как важный перелом, ослабивший одну конфигурацию сил и ускоривший движение к другой. Общий вывод автора — распад позднесоветской конструкции был подготовлен заранее внутренними противоречиями, а конкретные события лишь проявили уже созревшую тенденцию. Если смотреть на это философски, история здесь выглядит не как линейный план и не как чистый хаос, а как странная смесь закономерности и человеческой слепоты: люди думают, что управляют событиями, но часто лишь ускоряют то, чего до конца не понимают. И тогда возникает вопрос: в какой момент политическая воля действительно меняет историю, а в какой — лишь исполняет уже сложившуюся необходимость?