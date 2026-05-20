Настоящий человек Алексей Маресьев
Во время Великой Отечественной случалось всякое. Но бывало и такое, что до сих пор поражает воображение. Именно о таком случае писатель Борис Полевой, бывший во время войны фронтовым корреспондентом «Правды», написал «Повесть о настоящем человеке», основанную на реальных событиях, ставшую известной на весь мир. Ее герой – летчик Алексей Маресьев.
…4 апреля 1942 года в районе Новгородской области истребитель лейтенанта Маресьева пробили осколки немецких снарядов. Мотор несколько минут дрожал, как в лихорадке, а потом умолк. Самолет рухнул в лесную чащу, а пилот вылетел из кабины. Угодил в огромный сугроб и потерял сознание.
Пришел в себя, огляделся и обмер. Вокруг – огромные ели. И – тишина.
Многие, узнав о той истории, поражались, откуда у Маресьева такие характер и воля, что он не сломался, не пал духом и преодолел тяжкие испытания. Ведь целых 18 суток летчик полз по снегу! Планшет с картой потерял при падении и двигался наугад. Хотя уже наступила весна, мороз по ночам еще продирал. А он был в одной лётной куртке…
Маресьев и сам не знал, как ему удалось выжить. Говорил, что просто не хотел умирать.
Конечно, не хотел. А выжил, потому что характер у него оказался твердый как сталь. Может, в отца пошел, который с Первой мировой вернулся и от ран сгинул? Или в мать, бедолагу, которая одна воз с тремя детьми тянула?..
Алексей, окончив фабрично-заводское училище, пошел работать на Камышинский лесозавод. Дважды подавал документы в летное училище, но его не взяли из-за ревматизма. Поступил на заочный в МАИ.
Срочную службу Маресьев проходил в пограничных войсках. Оттуда его направили – все-таки добился своего! – в Батайское авиационное училище имени Анатолия Серова. А завтра была война.
Сначала он ковылял на искалеченных ногах, а когда они отказали, пополз – время от времени теряя сознание. Замерзал, натыкался на зверье. Однажды, очнувшись, увидел рядом громадного медведя-шатуна. Изловчился, выхватил наган…
Разбитое тело ныло, раздробленные и отмороженные ноги отчаянно болели. Маресьев малость согревался у кое как разведенного огня, понемногу черпал руками мясо из консервной банки, найденной на месте боя. Сдирал кору с сосен, вытряхивал семена из шишек. На болоте отыскал сохранившуюся с осени клюкву. Вот и все меню…
Когда он был уже вконец измучен, его заметили жители деревни Плав Кисловского сельсовета Валдайского района. Но близко не подошли. Решили, что это умирающий немец, а раз так – ну и черт с ним!
Летчик пополз дальше и наткнулся на ребятишек из той же деревни – Сережу Малина и Сашу Вихрова. Те оказались посмелей, не побоялись, подошли к Маресьеву. Говорить он уже не мог, только корчился на снегу и стонал…
Его привезли в деревню. Он казался безнадежным – обмороженный, раненый, истощенный. Да и гангрена стала пожирать тело. Его отправили в тыл, и врачи, чтобы спасти ему жизнь, ампутировали обе ноги.
Летчику была уготована печальная участь людей, которые отвоевались, отмучились и стали инвалидами. Но Маресьев воспротивился судьбе. Сначала, конечно, отчаивался, рыдал в подушку, но потом…
В госпитале попался ему на глаза истрепанный журнал, в котором была статья о русском летчике Валерьяне Карповиче, воевавшем в Первую мировую. Он был ранен немецкой разрывной пулей, но сумел на своем «Фармане» дотянуть до своих.
Врачи ампутировали ему ступню, но он не ушел в запас. Смастерил протез, надел его, долго тренировался. И – вернулся в строй. Узнал Маресьев и о судьбах других русских летчиков, которые после тяжелых ранений снова садились за штурвал самолетов.
Александр Прокофьев-Северский был ранен в воздушном бою и потерял правую ногу. Врачи не хотели его отправлять на фронт, но он написал прошение Николаю II, и тот исполнил пожелание пилота.
Еще один отважный летчик – корнет Юрий Гильшер. Его машина рухнула в штопор, пилоту оторвало стопу левой ноги. И он не сдался. Снова воевал, но уже с протезом.
…Еще в госпитале Маресьев пытался ходить на протезах. Мучился, терпел боль, но держался. Продолжил в санатории. И после долгих, изнуряющих занятий выработал походку – на вид вполне здоровую, уверенную. Никто даже предположить не мог, что этот бравый военный – инвалид.
Сначала врачи отказывались возвращать Маресьева на фронт. Но он настаивал. Эскулапы охали, возражали, но, в конце концов, разрешили. Но только после того, как летчик прямо в медицинском кабинете лихо отбил чечетку…
В июле сорок третьего Маресьев вернулся на фронт. Сражался храбро, его боевой счет рос. Всего за время Великой Отечественной Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре – до своей беспримерной эпопеи и семь – после. И был удостоен звезды Героя Советского Союза,
…С Маресьевым Полевой познакомился во время одной из командировок на фронт. Его отправили ночевать в землянку с летчиками, и журналист увидел, как один из пилотов перед тем как лечь в постель, отстегнул протез.
Утром они познакомились, поговорили. И Полевой решил написать о Маресьеве. Но в редакции «Правды» его идеей не вдохновились. Мол, немцы решат, что в Красной армии здоровых летчиков не осталось и за штурвал уже сажают инвалидов.
Полевой огорчился, но что тут поделаешь?
О Маресьеве он в суете будней забыл и вспомнил лишь в сорок пятом на Нюрнбергском процессе после выступления главного подсудимого.
«Сопоставляя силы, мы были уверены в победе, – высокопарно говорил Герман Геринг. – Но мы не знали советских русских. Человек Востока всегда был загадкой для Запада. Наполеон совершил ошибку. Мы ее повторили». И возведя к небу свои серые оловянные глаза, нацист заключил: «Это не преступление, это – рок…»
И тут Полевого озарило!
«Мне сразу вспомнился безногий летчик, о котором я еще ничего не писал. Летчик, который так упорно уходит от меня. Вот он, этот “рок”, который решил исход войны и бросил вас на скамью подсудимых, Герман Вильгельм Геринг!»
В 1946 году Полевой опубликовал «Повесть о настоящем человеке». За нее писатель был удостоен Сталинской премии. А через два года вышел одноименный фильм с Павлом Кадочниковым в главной роли.
Что говорить, оба произведения – профессионально исполнены, придраться не к чему. Но… Передать то, что выпало на долю Маресьева, невозможно. Потому что это – за пределами человеческих сил. И выше всякого понимания.
Кстати, в «Повести о настоящем человеке» Полевой чуточку изменил фамилию главного героя – Маресьев стал Мересьевым. Случайно или нет? Сам Алексей Петрович шутил: «Может, Полевой боялся, что я сопьюсь, и книжку запретят. А так можно сказать, что повесть не про меня».
Он прожил долгую жизнь. Вспоминать о войне, как и многие фронтовики, не любил. Отмахивался: «Воевали все. Ну, сумел я выжить, ну, сумел полететь – и все! Не я один такой был».
Это верно. В 1941 году летчик Захар Сорокин совершил воздушный таран, и его самолет упал в тундре. Летчик шесть суток добирался до своих, преодолев около семидесяти километров. Отморозил ноги, лишился обеих ступней. Но вернулся в строй, продолжал бить врагов в воздухе и был удостоен звания Героя Советского Союза…
После войны Маресьев продолжал летать – уже на учебных самолетах. Поддерживал физическую форму – бегал на лыжах, коньках, катался на велосипеде. Отменно плавал – спокойно переплывал Волгу.
Суровый на вид Алексей Петрович поражал необыкновенной жаждой жизни и доброжелательностью. И постоянно кому-то помогал – особенно фронтовикам. Во время встреч все хотели приблизиться и прикоснуться к нему – Маресьев был живой реликвией войны.
P.S. Во времена СССР «Повесть о настоящем человеке» входила в школьную программу по литературе. Однако в «смутные» времена перестройки книгу из списка убрали. Говорили, что мол, образ летчика был приукрашен. Да и вовсе сомневались: может, такого случая и не было.
Вот такая история.
Не пора ли восстановить справедливость и вернуть книгу Бориса Полевого в школьную программу? Ведь она не только о нем…
Фото: Mil.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Валерий Бурт
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Алексей Маресьев — реальный советский летчик, ставший символом мужества и силы воли. - В апреле 1942 года его самолет был подбит, и он упал в лесу в районе Новгородской области. - После крушения Маресьев 18 суток добирался к своим, тяжело раненный и обмороженный. - Его спасли жители деревни, но из-за гангрены врачам пришлось ампутировать обе ноги. - Несмотря на инвалидность, Маресьев не сдался, научился ходить на протезах и добился возвращения в авиацию. - Он снова оказался на фронте, совершил 86 боевых вылетов и сбил 11 вражеских самолетов. - За подвиг Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза. - История Маресьева легла в основу книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», ставшей широко известной. - Автор статьи подчеркивает, что подвиг Маресьева — не литературная выдумка, а реальный факт войны. - В конце ставится вопрос о том, стоит ли вернуть произведение в школьную программу, поскольку оно важно не только как рассказ о войне, но и как нравственный пример.
Подробный выводИстория Алексея Маресьева поражает не только как военный эпизод, но и как предельное проявление человеческой природы. Война вообще обнажает человека: снимает культурный слой, бытовые привычки, социальные роли — и остается нечто фундаментальное. В случае Маресьева это фундаментальное оказалось удивительно крепким. Не героическая поза, не идеологическая декорация, а простая и почти биологическая истина: он не хотел умирать. И именно из этой простой правды вырос подвиг. Здесь особенно важно не идеализировать историю до уровня мифа, где человек будто бы с самого начала был «стальным». Статья, к счастью, показывает более живую реальность: Маресьев страдал, терял сознание, отчаивался, плакал, преодолевал боль. Это делает его подвиг не меньше, а больше. Потому что настоящий человек — это не тот, кто не чувствует слабости, а тот, кто, чувствуя ее, все же идет дальше. Если смотреть глубже, судьба Маресьева раскрывает важную вещь о человеческом сознании. Психология сказала бы, что у него была исключительная мотивация и волевая регуляция. Философия добавила бы: человек способен превзойти свои фактические ограничения, когда находит смысл, превышающий страдание. История же показывает это без терминов: потеряв ноги, он не согласился потерять себя. В каком-то смысле протезы стали не просто медицинским устройством, а символом того, что личность не сводится к телесной утрате. Тело было искалечено, но субъект действия сохранился. При этом важно помнить и о другой стороне. Подобные истории часто превращают в удобные бронзовые памятники, а памятник — это уже не человек, а идеализация. И здесь есть риск: живую драму заменить пропагандистской схемой. Но подлинная ценность Маресьева как раз в том, что он был не схемой, а человеком. Он не любил говорить о войне, не выставлял себя исключительным, не превращал свой подвиг в культ собственной личности. Это редкое качество: великий человек нередко меньше всего заинтересован в собственном величии. История Маресьева важна еще и культурно. Она напоминает, что в истории народа есть не только события, но и антропологические образцы — фигуры, через которые общество отвечает на вопрос: каким может быть человек? В этом смысле школьная программа — не просто список текстов, а инструмент формирования внутренней оптики. Убирая такие произведения, общество рискует потерять не «патриотический сюжет», а язык разговора о стойкости, долге, мужестве, преодолении и достоинстве. Конечно, любое художественное произведение что-то упрощает, усиливает, компонуeт. Это нормально: литература не равна архивному протоколу. Но сомнения в необходимости книги из-за того, что образ мог быть «приукрашен», кажутся поверхностными. Вопрос ведь не только в документальной точности деталей, а в том, какую правду несет произведение. Есть правда факта, а есть правда смысла. И если фактическая основа реальна, а смысл произведения помогает человеку стать собраннее, мужественнее и честнее, то такая книга заслуживает внимания. Возвращать ли «Повесть о настоящем человеке» в школьную программу? Вероятно, да. Но не как обязательный культовый текст, перед которым нужно стоять по стойке смирно, а как материал для серьезного разговора о человеке в предельных обстоятельствах. Не о «безупречном герое», а о том, как из боли, страха, утраты и воли рождается достоинство. Это куда важнее любой официальной риторики. Маресьев ценен тем, что разрушает и цинизм, и наивность одновременно. Цинизм говорит: человек в сущности слаб, эгоистичен и ломается. Наивность говорит: настоящий герой не страдает и не сомневается. История Маресьева показывает третье: человек может быть слабым, страдающим, раненым — и все равно не сломаться. Возможно, именно в этом и заключается одна из самых трудных истин о нас. И тогда возникает вопрос: если настоящий человек — не идеальный, а преодолевающий, то что именно в нас самих сегодня остается настоящим, когда исчезают внешние опоры и приходится выбирать — сдаться или продолжать путь?