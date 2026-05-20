Историк спецслужб Александр Колпакиди разбирает как Сталин обходил западные санкции в период индустриализации. Экономическое управление НКВД создало нелегальные финансовые сети от Парижа до Тяньзиня — меха иконы подделки шедевров Эрмитажа и фальшивые доллары ГРУ как инструменты добычи валюты. Резидент советской разведки в Париже публично стрелял в родного брата чтобы сыграть убеждённого белогвардейца и сохранить доступ к сети. Отдельно — почему китайская разведка сегодня переигрывает всех: диаспоры шпионят на родину тысячами тогда как русская эмиграция оказалась бесплодной даже в критический момент ВОВ.

Таймкоды:

00:00:23 — Вступление. Высшая мера для министров обороны в Китае и зачистка политических оппонентов.

00:01:04 — Спецоперация «Охота на лис»: как Пекин выковыривает беглых казнокрадов из Дубая и Европы.

00:01:50 — Скрытый побег замминистра обороны РФ и бессилие отечественной правовой системы.

00:02:16 — Анонс «Черной книги сионизма» Александра Колпакиди: Такер Карлсон и крах монополии западных СМИ.

00:04:38 — Мировые медиа-круги и 5% честных американских лидеров общественного мнения (ЛОМов).

00:06:03 — Почему в Китае нет олигархов: жесткое конфуцианское вето на владение СМИ и пуля в затылок за шантаж.

00:07:57 — Деньги царских времен во Франции: как граф Игнатьев добровольно передал миллионы Советскому Союзу.

00:08:43 — Выстрел брата ради алиби: невидимая сторона резидентуры ГРУ и НКВД в Париже.

00:09:26 — Книга «Неверные слуги режима»: как Сталин боролся с откатами и воровством торгпредов в Англии.

00:11:08 — Развенчание мифов: комиссия Роя Зинмана по зарубежным кадрам и тотальный контроль чекистов.

00:11:46 — Побег резидента Орлова (Фельдбина): сколько на самом деле было украдено из кассы в Испании.

00:12:48 — Главная сенсация: как Экономическое управление НКВД под руководством Слуцкого ковало нелегальные миллиарды.

00:15:03 — Тайная финансовая сеть Мрачковского: меха, иконы и подделки шедевров Эрмитажа как легальная форма взятки на Западе.

00:16:04 — Программа фальшивых долларов ГРУ: как советская разведка закупала приборы для самолетов во время санкций.

00:18:25 — Фронтовой бунт офицеров: почему Мрачковский отказался передавать агентурную сеть новому начальнику ГРУ Урицкому.

00:19:26 — Банк «Воствак» в Тяньзине: как немецкие коммунисты-боевики меняли паспорта и растворялись в Силиконовой долине США.

00:23:02 — Роль Анастаса Микояна: почему единственный орден Ленина для резидента ГРУ везли под грифом «Сверхсекретно».

00:24:06 — Как ВПК СССР работал по жесткому плану разведки: от копирования моторов до вывоза танков целиком.

00:26:08 — Современный тупик: играют ли российские олигархи на фондовых рынках через ТТХ разведки (отсылка к Катасонову).

00:26:47 — Мировой табель о рангах спецслужб: почему Китай обгоняет Россию, но уступает США и Израилю.

00:27:51 — Англоязычный разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes) и технические дыры АНБ в кодах кофеварок.

00:28:47 — Разоблачения Сноудена и Эпштейна: как Моссад контролирует Силиконовую долину через шантаж элит.

00:29:56 — Секретный сборник о соратниках Рихарда Зорге: как правая рука Мао Цзэдуна (Чжоу Эньлай) создал великую разведку КПК.

00:31:55 — Атомный шпионаж США: как оккультист из секты Алистера Кроули сдал китайских физиков-ядерщиков.

00:33:09 — Бесплодность белой эмиграции: почему русские перебежчики наживались на перестройке, пока китаянки шпионили десятками тысяч.

00:34:31 — Подвиг дочерей царских генералов в Париже: редкие примеры женской лояльности советской разведке. Финал.

