Россия предложила Армении построить АЭС малой мощности, которые могут обеспечить страну энергией на век вперед. Это предложение становится особенно актуальным на фоне "зеленых" инициатив от Евросоюза, стоимость которых может оказаться неподъемной. Борис Марцинкевич детально разбирает текущее состояние энергосистемы Армении, анализируя баланс генерации, зависимость от импорта и критическую роль Мецаморской АЭС. Узнайте, какой энергетический путь выберет Ереван и почему выбор Узбекистана в пользу Росатома может стать для него наглядным примером. Подробнее в новом видео

00:00 Россия предлагает Армении АЭС малой мощности

01:01 Энергосистема Армении: Советское наследие и Мецаморская АЭС

02:10 Энергобаланс Армении: Газ в обмен на электричество (Сделка с Ираном)

03:25 Энергомост Иран-Армения: Как санкции США заморозили проект

04:57 Структура энергетики Армении: Газ, ГЭС, Солнце и Атом

06:10 Реальная выработка: Почему АЭС эффективнее солнца и ветра?

07:54 Будущее энергетики Армении после 2036: Цена "зеленого" перехода

09:21 Выбор Армении: Новый контракт с Ираном или АЭС от Росатома?

10:40 Риски строительства АЭС в горах: Сейсмическая угроза для Армении

11:53 Опыт Узбекистана: Почему они выбрали российский реактор РИТМ-200?

13:02 Выбор ядерной технологии: Почему важны не только реакторы?

14:28 Судьба второго блока Мецаморской АЭС: Ремонт или полный демонтаж?

15:52 Как разбирают атомный реактор? Уникальный опыт Росатома

17:35 Энергофорум в Ташкенте: Главный тренд – устойчивость энергосистем

18:44 Уроки блэкаута в Испании: Скрытая цена солнечной энергетики

