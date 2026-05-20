Антинорманизм: Древняя Русь и готы | Лидия Грот
Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":
Кандидат исторических наук Лидия Грот разбирает норманизм. Анализируется политический конструкт созданный в интересах шведской короны. Главный аргумент геофизический: шведская прародина русов Рослаген в IX веке была скрыта под восемью метрами Балтийского моря — первые рыбацкие островки появились там только к концу XIII века. О чем говорят ДНК-исследования? Сага о Тедрике из Берна фиксирует русских королей и витязя Илью в Европе ещё в V веке задолго до Рюрика.
00:00:00 — Лидия Грот о готах, Древней Руси и мифах шведских королей.
00:01:14 — «Гетика» Иордана и «Сага о Тедрике»: как конъюнктура Базельского собора 1431 года создала норманизм.
00:03:37 — Политический конструкт
00:04:45 — Тайны монастырских библиотек: как Кассиадор исчез в спецхране, а Иордан написал книгу «по памяти».
00:08:22 — Изъятие фактов о русах: почему славяноязычные вильтины Днепра испарились из официальной западной историографии.
00:09:26 — Перевод «Саги о Тедрике из Берна» Института наследия и фиксация эпоса V века.
00:13:54 — Эпический Владимир и русский витязь Илья: Илья Муромец оказался правителем в Италии времен Аттилы?
00:17:36 — Великое переселение народов: почему германские сказания помнят величие и мощь древнерусского государства.
00:19:57 — Клон мифа о шведо-готах: как Иоанн Магнус в XVI веке запустил выдумку о шведских речных походах без источников.
00:24:15 — Хенрик Бреннер и Юхан Тунман
00:26:38 — Перелицовка фантазий
00:32:05 — Почему термин «Русь» превратили из этноса в «производственную артель гребцов».
00:33:48 — критика норманизма
00:35:36 — Геофизический разгром: феномен Landet Stiger Ur Have — почему Рослаген в IX веке был скрыт под водой.
00:41:48 — Указ Бергера Магнусона 1296 года: когда на самом деле поднялись островки ?
00:44:33 — Во всей Средней Швеции к XI веку жило меньше людей, чем в одном русском граде.
00:47:31 — Каботажные лодочки против дракаров: отсутствие плавсредств у шведов для прорыва в Черное море.
00:49:17 — освоение рек и Древнерусское государство
00:49:42 — ДНК-генеалогия
00:53:41 — Рюрик шведский конунг?
00:55:47 — Эрик Сегерсель: когда на самом деле началась подлинная шведская история. Финал и анонс новой книги Грот.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Лидия Грот сопоставляет два источника по истории готов: - «Гетика» Иордана - «Сага о Тидреке из Берна» - Главная мысль выступления: «Гетика» Иордана, по мнению автора лекции, была политизированным текстом, тогда как «Сага о Тидреке» ближе к подлинной эпической традиции и важнее для понимания ранней истории Руси. - Утверждается, что с XV–XVI веков история готов стала использоваться в политических целях, особенно в Швеции и в среде европейских династий. - По версии лектора, именно на этой политической почве возникли: - миф о шведах-готах - затем миф о шведах-варягах - а позже и миф о “русах шведского происхождения” - Автор считает, что норманизм вырос не из строгой науки, а из политических конструкций раннего Нового времени. - В «Саге о Тидреке из Берна», как подчеркивается в беседе, присутствуют русские правители и герои, включая: - короля Руси - Владимира - Илью - велитов - Важный тезис: у Иордана русы фактически отсутствуют, тогда как в саговом материале они играют заметную роль. - Лектор утверждает, что современная норманистская историография продолжает старые политические мифы, представляя Русь как результат скандинавской экспансии. - В качестве аргументов против норманизма приводятся: - позднее появление области Рослаген / Руден - данные о малочисленности населения Швеции - отсутствие у шведов, по словам лектора, необходимых судов для масштабной речной экспансии - данные ДНК-генеалогии, которые, по утверждению автора, не подтверждают значимого скандинавского следа на Русской равнине - В финале беседы звучит тревога из-за того, что норманистская версия, по мнению лектора, по-прежнему закреплена в системе образования.
Подробный выводВ этом видео беседа посвящена не только древней Руси и готам, но и более широкому вопросу: как политическая власть влияет на историческую память. Это, пожалуй, центральная ось всей лекции. Формально речь идет об источниках, о готах, о русах, о варягах, о шведской историографии. Но глубинно разговор касается того, как миф, однажды встроенный в государственную идеологию, способен пережить века и начать восприниматься как научная норма.
1. Основная конструкция лекцииЛидия Грот строит свое рассуждение на противопоставлении двух типов исторической памяти: - память политически сконструированная - память эпическая, более архаичная и менее отредактированная идеологией В этом смысле «Гетика» Иордана представлена как текст, который стал удобным инструментом для позднейших политических интерпретаций. А «Сага о Тидреке из Берна» — как свидетельство более древнего круга преданий, где Русь еще не вытеснена из общей исторической картины. Это важное различие. История часто выглядит как спор фактов, но в реальности она не сводится к фактам как таковым. Она зависит еще и от того, какие тексты получили право считаться “главными”, а какие были отодвинуты на периферию. В лекции как раз и проводится мысль, что победила не обязательно более достоверная версия, а более политически выгодная.
2. Критика норманизмаЛектор последовательно утверждает, что норманизм — это не нейтральная научная теория, а наследие шведской политической мифологии XVII–XVIII веков. Здесь важно, что критика идет сразу по нескольким уровням:
Источниковедческий уровень- Иордан вызывает вопросы как автор. - Его труд, по мнению лектора, не может считаться безусловно надежной основой реконструкции. - Исчезновение более объемного труда Кассиодора выглядит подозрительно. - Русы в этом корпусе либо отсутствуют, либо вытеснены.
Историографический уровень- Шведская политическая мысль использовала готскую тему для обоснования исторического величия и территориальных претензий. - Из мифа о готах выросли и другие конструкты — вплоть до представления о шведском происхождении Руси.
Географический и археологический уровень- Лектор указывает, что Рослаген как значимая территория сформировался поздно. - Следовательно, связывать с ним происхождение имени Русь в IX веке, по ее мнению, некорректно.
Демографический уровень- По версии лекции, Швеция была слишком слабо населена, чтобы стать масштабным источником колонизации Восточной Европы.
Биологический уровень- Привлекаются данные ДНК-генеалогии как аргумент против заметного скандинавского вклада в формирование Руси. Иными словами, автор лекции пытается показать, что норманизм держится не потому, что он лучше объясняет материал, а потому что он давно институционализирован.
3. Образ Руси в лекцииРусь в данном видео предстает не как поздний продукт внешней организации, а как самостоятельная историческая реальность, имеющая собственную глубину, субъектность и раннюю политическую традицию. Это очень важный нерв выступления. Здесь спор идет не только о том, кто откуда пришел. Спор идет о том, может ли Русь мыслиться как самодостаточный исторический субъект, или она обязана быть “созданной извне”. В этом смысле норманизм критикуется не только как научная ошибка, но и как мировоззренческая схема, которая бессознательно лишает Русь исторической автономии. В философском плане это напоминает частую человеческую склонность: не верить, что нечто значительное может вырасти изнутри, без внешнего “цивилизатора”. Так бывает и в личной жизни — человек идеализирует внешнюю силу, наставника, систему, авторитет, думая, что смысл должен прийти извне. И так же бывает в историографии: собственной почве отказывают в способности к самоорганизации, а источник порядка ищут где-то “снаружи”.
4. Сильные стороны лекцииУ выступления есть несколько заметных сильных сторон: - четкая полемическая линия: автор не расплывается, а ясно обозначает позицию; - историографическая чувствительность: подчеркивается влияние политики на науку; - акцент на судьбе источников: это действительно важный вопрос, поскольку не только содержание, но и история рецепции текста влияет на научную традицию; - попытка междисциплинарного подхода: используются данные истории, филологии, археологии, географии, демографии, ДНК-генеалогии; - критика идеологизированного образования: поднимается вопрос, как научные споры превращаются в школьный догмат.
5. Что требует осторожностиПри всей яркости выступления здесь необходима и трезвая дистанция. Вопрос происхождения Руси — один из самых сложных в исторической науке, и он не терпит упрощения ни в одну сторону. Следует учитывать: - многие тезисы лекции носят ярко выраженный полемический характер; - противопоставление “политический миф против подлинной традиции” само по себе тоже нуждается в проверке; - использование ДНК-генеалогии в исторических спорах остается предметом дискуссий; - отсутствие прямых свидетельств не всегда означает невозможность контактов, миграций или элитного влияния; - эпические тексты важны, но их нельзя автоматически читать как буквальный исторический документ. То есть лекция ценна прежде всего как антидогматический вызов устоявшейся версии, но не как окончательно закрывающий вопрос ответ. И это нормально. История живет именно там, где есть напряжение между версиями, а не там, где одна схема превращается в квазирелигию.
6. Главный смысл беседыЕсли убрать конкретные имена, даты и полемику, то в сухом остатке остается большая и почти универсальная мысль: Кто называет источник “главным”, кто задает учебный стандарт, кто решает, что считать “научным”, — тот во многом и формирует картину прошлого. А прошлое, в свою очередь, влияет на самоощущение народа в настоящем. Поэтому здесь спор о варягах — это одновременно спор: - о культурном суверенитете, - о праве на собственное происхождение, - о границе между наукой и идеологией, - о том, насколько глубоко политические мифы могут проникать в академическое знание. В этом есть даже нечто почти психологическое: человек, как и цивилизация, часто живет не с реальностью, а с образом реальности. Иногда он любит не другого человека, а свою проекцию о нем. Иногда общество изучает не прошлое, а удобный миф о прошлом. И задача мышления — не просто разрушить миф, а понять, зачем он был нужен.
ИтогВ данной лекции Лидия Грот представляет жесткую антинорманистскую интерпретацию, в которой происхождение Руси выводится не из скандинавской экспансии, а из собственной исторической основы восточноевропейского мира. Центральный тезис выступления: норманизм — это наследие политически мотивированной западноевропейской, прежде всего шведской, мифологии, закрепившееся в науке и образовании. Даже если не принимать все выводы лектора безоговорочно, беседа полезна тем, что заставляет задуматься о механизмах исторического отбора: почему одни источники канонизируются, а другие маргинализируются; почему некоторые версии прошлого становятся “официальной наукой”, а другие объявляются периферийными. И здесь возникает более широкий вопрос: если прошлое так часто оказывается ареной борьбы интерпретаций, то где проходит граница между исторической истиной и той формой памяти, которая просто оказалась сильнее институционально?