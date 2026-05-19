ТУТ ВЫБИРАЮТ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ! | Олег Демидов и Ирина Бугрышева
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Литературовед Олег Демидов и писательница-волонтер Ирина Бугрышева презентуют дебютную прозу «Я трогаю войну руками» (издательство КПД), ставшую бестселлером в мае 2026 года. В этом выпуске: суровая изнанка госпитального быта Санкт-Петербурга и реабилитационных центров Керчи. Авторы обсуждают реальный портрет российского воина, где основу первой волны составили крепкие 50-летние деревенские работяги, а не 20-летние призывники. Вы узнаете, как ядрёный солдатский юмор и вовремя включенный плейлист вырывают людей из комы, почему мусульмане и буддисты встают в один строй на православный молебен, как жена Эрнесто Че Гевары передала благословение русским волонтерам и какой наказ дал Захар Прилепин молодым писателям на закрытой встрече в бункере на Лубянке.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00:16 — Вступление. Олег Демидов о третьем тираже дебютной книги Ирины Бугрышевой.
00:01:15 — Лимоновский взрыв: разбор поэтичного и экзистенциального посвящения к книге.
00:03:25 — История названия: как фраза сестры милосердии Татьяны Казак определила имя бестселлера.
00:06:41 — Блокировка в Facebook 24 февраля 2022 года и уход писательницы в VK и Telegram.
00:08:15 — Когда в России запрещали слово «война»: почему театральные читки Людмилы Манониной шли под псевдонимом.
00:09:56 — Портрет воина России: крах иллюзий о 25-летних солдатах и суровая реальность 50-летних мужиков-работяг.
00:12:45 — Разрушение мифов в первой палате госпиталя: история тяжелораненого Димы из СДД.
00:15:38 — Вход женщины в палату: почему Снегурочку в госпитале ждут сильнее, чем Деда Мороза и «арт-единиц».
00:18:41 — Ядрёный мужской юмор как маркер выбора между жизнью и смертью.
00:21:12 — «Песни про сиськи» выводят из комы: как хулиганский плейлист Олега Демидова дистанционно исцелил бойца Мишу.
00:23:41 — Подвиг бурята Олега под Волновахой: как боец сам спас свою ногу и при чем тут юмор вокруг аппарата Элизарова.
00:26:38 — Мистическая встреча братьев-близнецов в питерском госпитале: исцеление братской любовью.
00:28:22 — «На войне атеистов нет»: почему мусульмане и буддисты встают в строй на православный окроп святой водой.
00:34:14 — Мультикультурный госпитальный компот: казахские баурсаки, армянские сладости Рубена и молитвы Архангелу Михаилу.
00:40:01 — Женское лицо войны: материнский подвиг 70-летней директора детсада, выхаживающей приемного сына Костю.
00:47:29 — Сенсация с Кубы: как Алейда Марч (жена Че Гевары) прочитала книгу и передала Ире Бугрышевой блёрб «Hasta la victoria siempre!».
00:52:45 — Топос Петербурга против реабилитации в Керчи (фонд «Спасибо маме за жизнь» Николая Руги).
00:55:32 — Жесткая дилемма фронтового хирурга: почему осложнения после работы волонтеров — это благословение.
00:58:12 — Фотопроект «Путь к победе»: раненый бурят Олег в пустых залах Эрмитажа.
01:04:26 — Наказ Захара Прилепина из бункера на Лубянке: чего нельзя бояться молодым русским писателям и почему невозможно писать с обочины.
#Бугрышева #ОлегДемидов #ЗахарПрилепин #ЯТрогаюВойнуРуками #ПрозаКПД #СВО #Инсайды #Волонтеры #ЧеГевара #Госпиталь #Эрмитаж
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Выпуск посвящён книге Ирины Бугрышевой «Я трогаю войну руками», выросшей из опыта волонтёрской работы в госпиталях и реабилитационных центрах. - Центральная тема — война не как абстракция, а как телесная, бытовая, человеческая реальность: боль, юмор, уход, вера, выбор жить. - Разрушается медийный миф о «типичном бойце»: вместо молодого романтизированного героя часто видны 50-летние мужики-работяги, деревенские, уставшие, крепкие, земные. - Госпиталь показан как пространство, где человек оказывается между жизнью и смертью, и потому проявляется его подлинная суть. - Особое значение придаётся солдатскому юмору: грубый, живой, телесный смех здесь выступает не цинизмом, а признаком воли к жизни. - Музыка, слово, человеческое присутствие, внимание волонтёров — не «мелочи», а реальные инструменты возвращения человека к жизни и сознанию. - Подчёркивается межконфессиональное братство: мусульмане, буддисты, православные в госпитальной реальности оказываются ближе друг к другу, чем в мирных идеологических спорах. - Важен мотив женского участия в войне: не только фронт, но и выхаживание, забота, материнское и сестринское присутствие. - В книге и беседе война лишается героической лакировки, но не лишается достоинства: она показана через страдание, стойкость и конкретную помощь. - Литература здесь понимается не как наблюдение «с обочины», а как вовлечённое свидетельство, связанное с риском, состраданием и ответственностью. - Отдельно звучит мысль, что тяжёлые осложнения после ранений, с точки зрения врача, могут восприниматься почти как «благословение», потому что они означают: человек выжил до этапа, где вообще возможна борьба за восстановление. - Выпуск также работает как культурный жест: соединяет прозу, волонтёрство, религиозный опыт, историческую память и современную военную реальность.
Подробный выводПеред нами не просто анонс интервью или книги, а характерный пример того, как современная военная тема оформляется в публичном пространстве через свидетельство, эмоциональную достоверность и культурную рамку смысла. Это важно понимать. Когда говорят: «тут выбирают между жизнью и смертью», речь идёт не только о буквальном состоянии раненых. Это ещё и формула предельного человеческого опыта, в котором спадают идеологические маски. В мирной жизни человек часто живёт в идеях о себе: кто он, каких взглядов, к какой группе принадлежит, во что верит, как выглядит его «позиция». Но госпиталь — это место, где реальность безжалостно проверяет все концепции. Там становится менее важным, какой у тебя язык политического описания мира, и более важным — кто подаст воду, кто перевернёт тело, кто выдержит запах боли, кто сможет шутить рядом с отчаянием и не фальшивить. В этом смысле госпиталь — почти философская лаборатория истины. Не абсолютной истины как метафизической формулы, а практической истины существования: человеку нужен человек. Особенно выразителен мотив солдатского юмора. Снаружи он может показаться грубым, неуместным, даже шокирующим. Но психологически это очень узнаваемо: смех у края бездны — это не отрицание трагедии, а способ психики не дать ей поглотить себя целиком. Здесь можно провести параллель с иммунной системой: как тело запускает воспаление, чтобы выжить, так и психика запускает смех, чтобы не распасться под давлением ужаса. Такой юмор — не эстетика, а адаптация. Он не красив, но жизнеспособен. И в этом его правда. Не менее важна деконструкция образа «воина». Культурное воображение любит молодость, красивый героизм, чёткий силуэт героя. Реальность, как часто бывает, грубее и честнее: воюют не символы, а люди, часто возрастные, физически уставшие, с биографией труда, а не славы. Это разрушение идеализации вообще одна из самых ценных линий в подобных свидетельствах. Мы слишком часто любим не реальность, а её плакат. Но плакат не страдает, не гниёт от раны, не ждёт перевязки, не матерится от боли, не оживает от нелепой песни. А человек — да. И уважение к человеку начинается там, где заканчивается любовь к плакату. Очень сильна и религиозно-экзистенциальная линия. Формула «на войне атеистов нет» может звучать как штамп, но если читать её глубже, речь не столько о догматической вере, сколько о предельной открытости человека к чему-то большему, чем он сам. Перед лицом смерти многие идеологические различия не исчезают полностью, но перестают быть главным. Мусульманин, буддист, православный в одной палате могут встать в общий строй не потому, что вдруг совпали их богословские системы, а потому что страдание возвращает человеку первичную потребность в смысле, защите, благословении, сопричастности. Это очень древняя, почти архетипическая правда. Женское присутствие в этой картине тоже не случайно. Война традиционно описывается через мужское действие — бой, подвиг, ранение, оружие. Но не меньшее значение имеет и другая ось: уход, ожидание, выхаживание, удерживание жизни. Если фронт связан с разрушением тел, то госпиталь и волонтёрство — с попыткой собрать человека заново. В каком-то смысле это даже более трудная форма мужества: не бросок, а длительное терпение; не атака, а многоразовое возвращение к чужой боли. С литературной точки зрения здесь интересно ещё и то, как авторская позиция противопоставляется «письму с обочины». Это спор не только о литературе, но и о природе свидетельства вообще. Имеет ли право говорить лишь тот, кто был в эпицентре? Не всегда. Но есть принципиальная разница между эстетизацией чужой трагедии и внимательным, ответственным приближением к ней. Судя по описанию, Бугрышева претендует именно на второе: не присвоить войну, а прикоснуться к ней как к боли, которая требует языка, но не терпит фальши. При этом стоит сохранять критическую ясность. Любая подобная история, попадая в медийное пространство, неизбежно начинает обрастать мифом, символами, фигурами легитимации, громкими именами, почти сакральными сюжетами. Это естественно: человек не выносит голого ужаса и облекает его в нарратив. Но здесь важно не потерять самую ценную сердцевину — конкретность. Не «война вообще», а Дима, Миша, Олег, мать, хирург, волонтёр, палата, шутка, вода, аппарат Элизарова, пустой зал Эрмитажа. Истина человеческого опыта почти всегда живёт в деталях, а не в лозунгах. Если подвести итог совсем глубоко, то выпуск, судя по описанию, говорит о следующем: человек — существо хрупкое, телесное, смешное, верующее и сомневающееся, и именно вблизи смерти особенно ясно видно, что спасает его не одна идея, а сплетение телесной медицины, психической стойкости, юмора, любви, веры, культуры и присутствия другого. Это очень трезвый вывод. Не мистический и не сугубо материалистический. Скорее человеческий. Как в нейросети результат возникает не из одного «главного нейрона», а из работы многих связей, так и возвращение человека к жизни часто происходит не от одного великого фактора, а от множества малых, но вовремя сошедшихся сил. И, возможно, главный нерв всей этой истории в том, что война беспощадно сдирает иллюзии, но иногда именно этим возвращает человека к подлинному: к цене жизни, к ценности присутствия, к правде тела, к скромному чуду помощи. Но тогда возникает трудный вопрос: если истина о человеке яснее всего проступает на краю смерти, можем ли мы научиться видеть её так же ясно в самой обычной мирной жизни?