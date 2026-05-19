Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Литературовед Олег Демидов и писательница-волонтер Ирина Бугрышева презентуют дебютную прозу «Я трогаю войну руками» (издательство КПД), ставшую бестселлером в мае 2026 года. В этом выпуске: суровая изнанка госпитального быта Санкт-Петербурга и реабилитационных центров Керчи. Авторы обсуждают реальный портрет российского воина, где основу первой волны составили крепкие 50-летние деревенские работяги, а не 20-летние призывники. Вы узнаете, как ядрёный солдатский юмор и вовремя включенный плейлист вырывают людей из комы, почему мусульмане и буддисты встают в один строй на православный молебен, как жена Эрнесто Че Гевары передала благословение русским волонтерам и какой наказ дал Захар Прилепин молодым писателям на закрытой встрече в бункере на Лубянке.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00:16 — Вступление. Олег Демидов о третьем тираже дебютной книги Ирины Бугрышевой.

00:01:15 — Лимоновский взрыв: разбор поэтичного и экзистенциального посвящения к книге.

00:03:25 — История названия: как фраза сестры милосердии Татьяны Казак определила имя бестселлера.

00:06:41 — Блокировка в Facebook 24 февраля 2022 года и уход писательницы в VK и Telegram.

00:08:15 — Когда в России запрещали слово «война»: почему театральные читки Людмилы Манониной шли под псевдонимом.

00:09:56 — Портрет воина России: крах иллюзий о 25-летних солдатах и суровая реальность 50-летних мужиков-работяг.

00:12:45 — Разрушение мифов в первой палате госпиталя: история тяжелораненого Димы из СДД.

00:15:38 — Вход женщины в палату: почему Снегурочку в госпитале ждут сильнее, чем Деда Мороза и «арт-единиц».

00:18:41 — Ядрёный мужской юмор как маркер выбора между жизнью и смертью.

00:21:12 — «Песни про сиськи» выводят из комы: как хулиганский плейлист Олега Демидова дистанционно исцелил бойца Мишу.

00:23:41 — Подвиг бурята Олега под Волновахой: как боец сам спас свою ногу и при чем тут юмор вокруг аппарата Элизарова.

00:26:38 — Мистическая встреча братьев-близнецов в питерском госпитале: исцеление братской любовью.

00:28:22 — «На войне атеистов нет»: почему мусульмане и буддисты встают в строй на православный окроп святой водой.

00:34:14 — Мультикультурный госпитальный компот: казахские баурсаки, армянские сладости Рубена и молитвы Архангелу Михаилу.

00:40:01 — Женское лицо войны: материнский подвиг 70-летней директора детсада, выхаживающей приемного сына Костю.

00:47:29 — Сенсация с Кубы: как Алейда Марч (жена Че Гевары) прочитала книгу и передала Ире Бугрышевой блёрб «Hasta la victoria siempre!».

00:52:45 — Топос Петербурга против реабилитации в Керчи (фонд «Спасибо маме за жизнь» Николая Руги).

00:55:32 — Жесткая дилемма фронтового хирурга: почему осложнения после работы волонтеров — это благословение.

00:58:12 — Фотопроект «Путь к победе»: раненый бурят Олег в пустых залах Эрмитажа.

01:04:26 — Наказ Захара Прилепина из бункера на Лубянке: чего нельзя бояться молодым русским писателям и почему невозможно писать с обочины.

#Бугрышева #ОлегДемидов #ЗахарПрилепин #ЯТрогаюВойнуРуками #ПрозаКПД #СВО #Инсайды #Волонтеры #ЧеГевара #Госпиталь #Эрмитаж